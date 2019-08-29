CINEMA

Confira os filmes em cartaz no ES de 29 de agosto a 4 de setembro

Entre os destaques estão as estreias de "Bacurau" e "Yesterday"

Publicado em 29 de agosto de 2019 às 17:15 - Atualizado há 6 anos

Especial

Festival Kids Cinemark - Kung Fu Panda 3

(EUA, China, 2019, 95 min). Animação/ comédia. Direção: Jennifer Yuh Nelson, Alessandro Carloni. Com Lúcio Mauro Filho, Jack Black, Dustin Hoffman.

Sinopse: Desta vez, Mestre Shifu tem como principal ensinamento fazer com que Po aprenda a técnica de dominação do Chi, uma espécie de “energia vital”. Porém, o atrapalhado panda acaba se desconcentrando com a chegada do pai de sangue, o panda Li, que o carrega para a vila secreta dos pandas – aguçando o ciúme do Sr Ping, o “pai” ganso de Po. Em paralelo, o poderoso touro Kai, O Coletor, um centenário inimigo do Mestre Oogway, reúne forças para voltar para o mundo dos vivos e tomar o que ele acha que é dele por direito. Caberá a Po e seus amigos impedir o maléfico plano do vilão.

Cinemark Vila Velha, sala 3 (dub.): 11h (somente sábado).

Cinemark Vitória, sala 7 (dub.): 11h20 (somente sábado).

Festival Kids Cinemark - A Origem dos Guardiões

(Rise of the Guardians, EUA, 2012, 97 min). Animação/ aventura. Direção: Peter Ramsey. Com Thiago Fragoso, Isabelle Drummond, Chris Pine.

Sinopse: As crianças do mundo inteiro são protegidas por um seleto grupo de guardiões: Papai Noel, Fada do Dente, Coelho da Páscoa e Sandman. São eles que garantem a inocência e as lendas infantis. Mas um espírito maligno, o Breu, pretende transformar todos os sonhos em pesadelo, despertando medo em todas as crianças. Para combater este adversário poderoso, a Lua designa um novo guardião para ajudar o grupo: Jack Frost, um garotinho invisível que controla o inverno. Sem conhecer sua própria vocação de guardião, ele embarca em uma aventura na qual vai descobrir tanto sobre as crianças quanto sobre seu próprio passado.

Cinemark Vila Velha, sala 3 (dub.): 11h (somente domingo).

Cinemark Vitória, sala 7 (dub.): 11h20 (somente domingo).

Pré-Estreia

It - Capítulo 2

(It Chapter Two, EUA, 2019, 165 min). Terror. Direção: Andy Muschietti. Com Bill Skarsgård, James McAvoy, Jessica Chastain.

Sinopse: 27 anos depois dos eventos de "It - A Coisa", Mike percebe que o palhaço Pennywise está de volta à cidade de Derry. Ele convoca os antigos amigos do Clube dos Otários para honrar a promessa de infância e acabar com o inimigo de uma vez por todas. Mas quando Bill, Beverly, Ritchie, Ben e Eddie retornam às suas origens, eles precisam se confrontar a traumas nunca resolvidos de suas infâncias, e que repercutem até hoje na vida adulta.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 20h40 (somente quarta). Sala 3 (dub.): 20h30 (somente quarta).

Cinesercla Montserrat, sala 2 (dub.): 20h30 (somente quarta). Sala 3 (dub.): 20h40 (somente quarta).

Cinépolis Moxuara, sala 2 (dub.): 20h (somente quarta). Sala 3 (dub.): 21h (somente quarta). Sala 4 (dub.): 22h (somente quarta).

Cine Ritz Guarapari, sala 2: 22h. Sala 3 (dub.): 22h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (dub.): 21h30.

Cinepolis Moxuara, sala 4: 21h10.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (somente quarta): 20h30. Sala 2 (dub.): 20h (somente quarta). Sala 5 (dub.): 21h30 (somente quarta). Sala 8 (dub.): 21h (somente quarta).

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 20h40 (somente quarta). Sala 7 (dub.): 20h20 (somente quarta).

Cine Unimed, sala 3 (dub.): 20h20 (somente quarta).

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 21h (somente quarta).

Cine Ritz Conceição, sala 3 (dub.): 20h.

Cinemark Vitória, sala 5: 20h30 (somente quarta). Sala 6 (somente quarta): 20h.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub.): 20h30 (somente quarta).

Mulheres Armadas, Homens na Lata

(Rebelles, França, 2019, 88 min). Comédia. Direção: Allan Mauduit. Com Cécile de France, Yolande Moreau, Audrey Lamy.

Sinopse: Sem trabalho ou diploma, Sandra, ex-Miss Pas-de-Calais, volta a morar com a mãe no sul da França, depois de 15 anos na Côte d'Azur. Contratada na fábrica de conservas local, ela rejeita constantemente o assédio sexual de seu chefe e acaba matando-o acidentalmente quando tenta se defender. A primeira reação de Sandra e suas amigas da empresa, que presenciam o crime, é chamar socorro. Quando elas descobrem uma mala cheia de dinheiro no armário do homem morto, o jogo muda e elas decidem ficar com a fortuna a qualquer preço.

Cine Metrópolis: 18h (somente sábado).

Estreias

Verão de 84

(Summer of '84, EUA, Canadá, 2019, 105 min). Terror. Direção: François Simard, Anouk Whissell, Yoann-Karl Whissell. Com Graham Verchere, Judah Lewis, Caleb Emery.

Sinopse: Quando chega o período de férias, Davey e os amigos pré-adolescentes do bairro começam a suspeitar que as crianças estão desaparecendo no local. Um dia, ele tem a impressão de ver um garoto sumir dentro da casa de Mackey, um policial conhecido e estimado pelos habitantes. Os quatro amigos passam a reunir provas de que estão morando perto de um assassino em série, embora os adultos não acreditem nestas teorias mirabolantes. Quanto mais eles investigam a vida do vizinho misterioso, mais se expõem a um possível perigo mortal.

Cinemark Vila Velha, sala 4: 14h40 (dub.) (somente quarta), 15h45 (dub.) (exceto quarta), 17h10 (dub.) (somente quarta), 18h15 (dub.) (exceto quarta), 20h45 (exceto quarta), 22h15 (somente quarta).

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 18h45 (dub.), 21h.

Yesterday

(Reino Unido, 2019, 117 min). Comédia/ musical. Direção: Danny Boyle. Com Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran.

Sinopse: Após sofrer um acidente, um cantor-compositor acorda numa estranha realidade, onde ele é a única pessoa que lembra dos Beatles. Com as músicas de seus ídolos, o protagonista se torna um sucesso gigante, mas a fama tem seu preço.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub.): 14h, 16h15, 18h30, 20h45.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 15h15, 18h, 20h30. Sala 4 (dub.): 13h15. Sala 5 (dub.): 17h30. Sala 3: 14h30, 16h50 (dub.), 19h10, 21h30 (dub.).

Cinemark Vila Velha, sala 1 (exceto quarta): 13h20 (dub.), 16h10 (dub.), 18h50, 21h40. Sala 3: 13h55 (dub.), 16h40 (dub.), 19h20, 22h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 13h45 (exceto quarta, quinta e sexta), 15h30 (somente quarta), 16h10 (exceto quarta), 18h10 (somente quarta), 18h40 (exceto quarta), 21h10 (exceto quarta). Sala 4: 16h (dub.), 20h40.

Cinemark Vitória sala 3 (exceto quarta): 12h45 (dub.), 15h24, 18h05, 20h45. Sala 3 (somente quarta): 12h45, 16h50, 19h30, 22h10.

Cine Jardins, sala 1: 16h45, 19h (exceto quarta), 21h15.

Bacurau

(Brasil, França, 2019, 132 min). Drama/ faroeste. Direção: Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles. Com Barbara Colen, Sônia Braga, Udo Kier.

Sinopse: Pouco após a morte de dona Carmelita, aos 94 anos, os moradores de um pequeno povoado localizado no sertão brasileiro, chamado Bacurau, descobrem que a comunidade não consta mais em qualquer mapa. Aos poucos, percebem algo estranho na região: enquanto drones passeiam pelos céus, estrangeiros chegam à cidade pela primeira vez. Quando carros se tornam vítimas de tiros e cadáveres começam a aparecer, Teresa, Domingas, Acácio, Plínio, Lunga e outros habitantes chegam à conclusão de que estão sendo atacados. Falta identificar o inimigo e criar coletivamente um meio de defesa.

Cinemagic Norte Sul, sala 2: 19h. Sala 4: 15h30.

Cinemark Vila Velha, sala 6: 13h30 (dub.), 16h35 (dub.), 19h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 21h. Sala 5: 20h30 (somente quarta). Sala 7: 15h (somente quarta), 15h10 (exceto quarta), 17h40 (somente quarta), 17h50 (exceto quarta), 20h30 (exceto quarta).

Cinemark Vitória, sala 4: 12h50, 15h40, 18h40, 21h40.

Cine Jardins, sala 2: 16h20 (exceto quarta), 18h45 (exceto quinta), 21h10.

Anna - Perigo Tem Nome

(Anna, França, 2019, 119 min). Ação. Direção: Luc Besson. Com Sasha Luss, Helen Mirren, Luke Evans.

Sinopse: Oficialmente, Anna Poliatova é uma modelo famosa e requisitada pelas marcas de luxo. No entanto, um segredo faz com que ela se torne uma das assassinas mais perigosas e bem treinadas do governo.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 14h40 (dub.), 17h, 19h20 (dub.), 21h40.

Cinemark Vila Velha, sala 2: 13h45 (dub.) (exceto quarta), 14h30 (dub.) (somente quarta), 16h45 (dub.) (exceto quarta), 17h15 (dub.) (somente quarta), 19h35 (dub.) (exceto quarta), 22h15. Sala 4 (somente quarta): 19h35.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1: 13h20 (dub.) (somente quarta, quinta e sexta), 15h50, 18h20 (dub.), 20h50. Cinemark Vitória, sala 6 (exceto quarta): 13h35 (dub.), 16h20 (dub.), 19h05 (dub.), 21h50.

Cinemark Vitória, sala 6 (somente quarta): 14h25 (dub.), 17h10 (dub.). Sala 7: 21h50 (somente quarta).

O Amor dá Trabalho

(Brasil, 2019, 100 min). Comédia. Direção: Alê McHaddo. Com Leandro Hassum, Flávia Alessandra, Bruno Garcia.

Sinopse: Malandro e aproveitador, Ancelmo morre e acaba ficando preso no limbo. Para garantir seu lugar no céu, ele precisa praticar uma boa ação e bancar o cupido, pois recebe a missão de unir um homem e uma mulher com personalidades muito divergentes.

Cinemark Vila Velha, sala 7: 13h05, 15h25, 17h55, 20h25.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4: 13h50 (exceto quarta, quinta e sexta), 18h30. Sala 6: 16h30.

Cinemark Vitória, sala 1: 21h20. Sala 8: 13h10, 15h35.

O Filho do Homem

(Brasil, 2019, 120 min). Drama. Direção: Alexandre Machafer. Com Allan Ralph, Lucas Apóstolo, Fernanda Martinez.

Sinopse: Maria recebe a visita do Anjo Gabriel, que traz a mensagem de sua gravidez do Espírito Santo. Mesmo relutante, José casa-se com ela e assume a criança para criar como sua. Em um humilde estábulo de Belém, nasce Jesus , que passa os próximos 33 anos pregando, até ser perseguido pelas autoridades do Império Romano que dominam a Judéia e ser condenado à cruz.

Cinemark Vitória, sala 7: 19h (exceto sábado e domingo).

Em Cartaz

Brinquedo Assassino

(Child's Play, EUA, 2019, 90 min). Terror. Direção: Lars Klevberg. Aubrey Plaza, Gabriel Bateman, Brian Tyree Henry.

Sinopse: Andy e sua mãe se mudam para uma nova cidade em busca de um recomeço. Preocupada com o desinteresse do filho em fazer novos amigos, Karen decide dar a ele de presente de aniversário um boneco tecnológico que, além de ser o companheiro ideal para crianças e propor diversas atividades lúdicas, executa funções da casa sob comandos de voz. Os problemas começam a surgir quando o boneco Chuck se torna extremamente possessivo em relação a Andy e está disposto a fazer qualquer coisa para afastar o garoto das pessoas que o amam.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 17h, 18h50, 20h40 (exceto quarta).

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 17h, 18h50, 20h40 (exceto quarta).

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 21h15 (exceto quarta).

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (dub.): 14h35, 21h30 (exceto quarta).

Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub.): 14h45 (somente quarta). Sala 3 (dub.): 13h20 (somente sábado), 13h35 (somente domingo), 15h30 (exceto quarta, sábado e domingo), 15h50 (somente domingo), 16h (somente sábado), 17h45 (exceto quarta, sábado e domingo), 18h (somente domingo), 18h10 (somente sábado), 20h (exceto quarta, sábado e domingo).

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 13h40 (exceto quarta, quinta e sexta), 15h20 (somente quarta), 15h40 (somente quinta e sexta).

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 20h40.

Cinemark Vitória, sala 7 (dub.): 15h55 (somente sábado e domingo), 16h45 (exceto sábado e domingo), 21h (somente sábado e domingo), 21h45 (exceto quarta, sábado e domingo).

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub.): 16h. Sala 2 (dub.): 21h (somente sábado e domingo), 21h50 (exceto sábado e domingo).

Espero Tua (Re)Volta

(Brasil, 2019, 93 min). Documentário. Direção: Eliza Capai.

Sinopse: Sob o ponto de vista de três ex-secundaristas - Marcela Jesus,Nayara Souza e Lucas Penteado – que participaram da ocupação de mais de 200 escolas em São Paulo em 2015, o longa reflete sobre a recente e intensa história brasileira a partir das lutas estudantis. Eles protestavam contra a reorganização escolar anunciada pelo governo paulista, por uma escola pública de qualidade. O documentário aborda também os eventos de 2013,o processo de impeachment de Dilma Rousseff em 2016, e avitória de Jair Bolsonaro na eleição para Presidente da República em 2018.

Cine Metrópolis: 13h30 (somente terça), 16h (somente segunda e domingo), 16h30 (somente quinta), 18h30 (somente sexta),

Socorro! Virei Uma Garota

(Brasil, 2019, 110 min). Comédia. Direção: Leandro Neri. Com Thati Lopes, Victor Lamoglia, Leo Bahia.

Sinopse: Júlio é um garoto tímido, praticamente invisível aos olhos de seus colegas de colégio. Um dia, ao ver uma estrela cadente, ele faz um pedido: deseja ser a pessoa mais popular da escola. Logo ele se transforma em uma garota, Júlia, que é extremamente popular. Sem saber como lidar com o corpo feminino que acabou de ganhar, ele precisa ainda lidar com a proximidade de Melina, a garota por quem é perdidamente apaixonado.

Cinemark Vila Velha, sala 4 (exceto quarta): 13h15.

Brinquedos Mágicos

(Tea Pets, China, 2019, 98 min). Animação. Direção: Gary Wang. Com Shi Lei, Yuan Zeyu, Guanlin Ji.

Sinopse: Bonecos infusores de chá são pequenas figuras de porcelana que ganham cores diferentes quando despejam chá em seus corpos, quanto mais profunda a cor, mais precioso é o boneco. Nathan é um boneco que vive em uma loja de chá com seus amigos, mas debocham dele por não conseguir ganhar cor. Quando um robô surge na loja dizendo ser do futuro, Nathan e seus amigos decidem se unir a ele e embarcar em uma aventura.

Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub.): 13h30.

Cinemark Vitória, sala 7 (dub.): 13h30 (somente sábado e domingo), 14h20 (exceto sábado e domingo).

Era Uma Vez em... Hollywood

(Once Upon A Time...in Hollywood, EUA, 2019, 161 min). Drama. Direção: Quentin Tarantino. Com Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie.

Sinopse: Los Angeles, 1969. Rick Dalton é um ator de TV que, juntamente com seu dublê, está decidido a fazer o nome em Hollywood. Para tanto, ele conhece muitas pessoas influentes na indústria cinematográfica, o que os acaba levando aos assassinatos realizados por Charles Manson na época, entre eles o da atriz Sharon Tate, que na época estava grávida do diretor Roman Polanski.

Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.): 14h40, 17h40.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 18h, 21h10 (exceto quarta).

Cinemark Vila Velha, sala 1 (somente quarta): 17h. Sala 3: 20h15 (somente domingo), 20h50 (somente sábado), 22h10 (exceto quarta, sábado e domingo).

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 14h40, 17h50. Sala 5: 17h20 (somente quarta), 17h40 (exceto quarta).

Cinemark Vitória, sala 2: 13h50, 17h15, 20h50.

Eu sou Brasileiro

(Brasil, 2019, 85 min). Drama. Direção: Alessandro Barros. Com Daniel Rocha, Fernanda Vasconcellos, Letícia Spiller.

Sinopse: Léo passou a sua vida inteira tentando se tornar um jogador de futebol famoso e bem sucedido, mas a rotina suburbana nunca aliviou o seu lado. No entanto, mesmo com todos os problemas, ele faz o mesmo que todo bom brasileiro: não desiste e continua tentando. Na intenção de dar a volta por cima, Léo vai para o tudo ou nada e arrisca uma última grande chance.

Cine Metrópolis: 14h (somente segunda), 15h30 (somente terça), 18h (somente domingo), 18h30 (somente quinta), 20h (somente sexta), 20h30 (somente segunda).

Nada a Perder 2

(Brasil, 2019, 96 min). Drama. Direção: Alexandre Avancini. Com Petrônio Gontijo, Day Mesquita, Beth Goulart.

Sinopse: Após deixar a prisão, em 1992, Edir Macedo lidera a Igreja Universal do Reino de Deus em busca de seu maior sonho: a construção do Templo de Salomão, réplica do local homônimo citado na Bíblia, localizado em São Paulo.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 13h50, 15h55, 18h, 20h10.

Cinépolis Moxuara, sala 4: 16h, 18h30. Sala 5: 15h, 20h05.

Cine Ritz Guarapari, sala 2: 16h, 18h, 20h.

Cinemark Vila Velha, sala 5: 14h, 16h30, 19h.

Cine Ritz Perim Center, sala 1: 16h, 19h.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (exceto segunda): 16h40, 19h20.

Cinemark Vitória, sala 1: 14h, 16h30, 19h. Sala 8: 18h, 20h30.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.) (exceto sábado e domingo): 14h, 17h40, 20h. Sala 2 (dub.) (somente sábado e domingo): 15h, 17h, 19h.

Histórias Assustadoras Para Contar no Escuro

(Scary Stories to Tell in the Dark, EUA, 2019, 111 min). Terror. Direção: André Øvredal. Com Zoe Margaret Colletti, Michael Garza, Gabriel Rush.

Sinopse: A cidade de Mill Valley é assombrada há décadas pelos mistérios envolvendo o casarão da família Bellows. Em 1968, a jovem Sarah, uma garota problemática que mantinha um relacionamento ruim com os pais, foi ao porão para escrever um livro repleto de histórias macabras. Décadas mais tarde, um grupo de adolescentes descobre o livro e passa a investigar o passado de Sarah. No entanto, as histórias do livro começam a se tornar reais.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 21h30 (exceto segunda).

Rafiki

(África Do Sul, Quênia, França, 2019, 82 min). Drama. Direção: Wanuri Kahiu. Com Samantha Mugatsia, Sheila Munyiva, Jimmi Gathu.

Sinopse: Kena e Ziki são grandes amigas e, embora suas famílias sejam rivais políticas, as duas continuaram juntas ao longo dos anos, apoiando uma a outra na batalha pela conquistas de seus sonhos. A relação de amizade transforma-se em um romance que passa a afetar a rotina da comunidade conservadora em que vivem. As jovens terão que escolher entre experienciar o amor que partilham, ou se distanciar em função de uma vida segura.

Cine Metrópolis: 14h30 (somente quinta), 16h (somente sábado), 18h30 (somente segunda).

Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw

(Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, EUA, 2019, 136 min). Ação. Direção: David Leitch. Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba.

Sinopse: Desde que se conheceram, em "Velozes & Furiosos 7", Luke Hobbs e Deckard Shaw constantemente bateram de frente, não só por inicialmente estarem em lados opostos mas, especialmente, pela personalidade de cada um. Agora, a dupla precisa unir forças para enfrentar Brixton, um anarquista alterado geneticamente que se tornou uma ameaça biológica global. Para tanto, eles contam com a ajuda de Hattie, irmã de Shaw, que é também agente do MI6, o serviço secreto britânico.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 15h35, 18h10, 20h45.

Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.): 20h40.

Cinépolis Moxuara, sala 3 (3D/dub.): 14h50, 17h50, 20h45 (exceto quarta).

Cine Ritz Guarapari, sala 1: 19h, 21h30.

Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub.): 21h20 (exceto quarta).

Cine Unimed, sala 4 (dub.): 19h45.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 21h.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.) (exceto segunda): 19h10h. Sala 3 (3D/dub.): 21h10 (exceto quarta).

O Rei Leão

(The Lion King, EUA, 2019, 118 min). Aventura. Direção: Jon Favreau. Com Donald Glover, Beyoncé Knowles-Carter, Billy Eichner.

Sinopse: Simba é um jovem leão cujo destino é se tornar o rei da selva. Entretanto, uma armadilha elaborada por seu tio Scar faz com que Mufasa, o atual rei, morra ao tentar salvar o filhote. Consumindo pela culpa, Simba deixa o reino rumo a um local distante, onde encontra amigos que o ensinam a mais uma vez ter prazer pela vida.

Cinesercla Linhares, sala 3 (dub.): 15h50, 18h10 (3D), 20h30 (exceto quarta).

Cinesercla Montserrat, sala 2 (dub.): 15h50, 18h10 (3D), 20h30 (exceto quarta).

Cinépolis Moxuara, sala 2 (3D/dub.): 13h40, 16h30, 19h15 (exceto quarta), 22h (exceto quarta).

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/dub.): 18h10, 20h20.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D/dub.): 16h35.

Cinemark Vila Velha, sala 8 (dub.): 12h (somente sábado e domingo), 12h50 (somente quarta), 13h (exceto quarta, sábado e domingo), 14h45 (somente sábado e domingo), 15h30 (exceto sábado e domingo), 17h45 (3D) (somente sábado e domingo), 18h15 (3D) (exceto sábado e domingo), 20h40 (3D) (somente sábado e domingo), 21h15 (3D) (exceto quarta, sábado e domingo).

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 20h50 (exceto quarta).

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 17h30, 20h.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 16h, 18h30.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 17h (somente sábado e domingo). Sala 3 (3D/dub.): 18h (somente quarta), 19h (exceto quarta).

Cinemark Vitória, sala 5 (dub.) (exceto quarta): 13h40, 16h25 (3D), 19h10, 21h55 (3D). Sala 5 (dub.) (somente quarta): 15h, 17h45 (3D). Sala 7 (dub.): 18h10 (somente sábado e domingo).

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub.): 18h, 20h30 (exceto quarta).

Cine Jardins, sala 1 (dub.): 14h30 (somente sábado e domingo).

Homem-Aranha: Longe de Casa

(Spider-Man: Far From Home, EUA, 2019, 130 min). Ação. Direção: Jon Watts. Com Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya.

Sinopse: Peter Parker está em uma viagem de duas semanas pela Europa, ao lado de seus amigos de colégio, quando é surpreendido pela visita de Nick Fury. Convocado para mais uma missão heróica, ele precisa enfrentar vários vilões que surgem em cidades-símbolo do continente, como Londres, Paris e Veneza, e também a aparição do enigmático Mysterio.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 20h50.

Turma da Mônica - Laços

(Brasil, 2019, 96 min). Aventura. Direção: Daniel Rezende. Com Giulia Benite, Kevin Vechiatto, Laura Rauseo.

Sinopse: Floquinho, o cachorro do Cebolinha, desapareceu. O menino desenvolve então um plano infalível para resgatar o cãozinho, mas para isso vai precisar da ajuda de seus fiéis amigos Mônica, Magali e Cascão. Juntos, eles irão enfrentar grandes desafios e viver grandes aventuras para levar o cão de volta para casa.

Cine Ritz Guarapari, sala 1: 17h.

Cine Unimed, sala 1: 18h40.

Cine Jardins, sala 2: 14h30 (somente sábado e domingo).

Pets - A Vida Secreta dos Bichos 2

(The Secret Life of Pets 2, EUA, 2019, 86 min). Animação/ comédia. Direção: Chris Renaud. Danton Mello, Tiago Abravanel, Dani Calabresa.

Sinopse: Nova York. A vida de Max e Duke muda bastante quando sua dona tem um filho. De início eles não gostam nem um pouco deste pequeno ser que divide a atenção, mas aos poucos ele os conquista. Não demora muito para que Max se torne superprotetor em relação à criança, o que lhe causa uma coceira constante. Quando toda a família decide passar uns dias em uma fazenda, os cachorros enfrentam uma realidade completamente diferente com a qual estão acostumados.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 15h40 (exceto quarta, quinta e sexta).

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 16h45.

Toy Story 4

(EUA, 2019, 100 min). Aventura. Direção: Josh Cooley. Com Marco Luque, Antonio Tabet, Tom Hanks.

Sinopse: Agora morando na casa da pequena Bonnie, Woody apresenta aos amigos o novo brinquedo construído por ela: Forky, baseado em um garfo de verdade. O novo posto de brinquedo não o agrada nem um pouco, o que faz com que Forky fuja de casa. Decidido a trazer de volta o atual brinquedo favorito de Bonnie, Woody parte em seu encalço e, no caminho, reencontra Bo Peep, que agora vive em um parque de diversões.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 14h20 (exceto quarta, quinta e sexta).

Cine Unimed, sala 4 (dub.): 17h45.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 18h45.

