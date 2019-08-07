CINEMA

Confira os filmes em cartaz no ES da semana de 8 a 14 de agosto

Entre os destaques estão as estreias de "Histórias Assustadoras para Contar no Escuro" e "Meu Amigo Enzo"

Publicado em 7 de agosto de 2019 às 20:17 - Atualizado há 6 anos

Especial

My Hero Academia - Dois Heróis

(Boku no Hero Academia the Movie, Japão, 2019, 96 min). Animação/ ação. Direção: Kenji Nagasaki. Justin Briner, Christopher Sabat, Ray Chase.

Sinopse: Deku e All Might são convidados para a principal exposição mundial de habilidades de Quirk e inovações tecnológicas de heróis: a I-Expo. Lá, Deku conhece Melissa, uma garota que é Quirkless assim como ele já foi. Tudo ia bem, quando o sistema de segurança do evento é hackeado por vilões e a sociedade, ameaçada.

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 19h45 (exceto segunda, terça e quarta).

BTS - Bring The Soul: The Movie

(Coréia Do Sul, 2019, 104 min). Documentário. Com Nam-joon Kim, Seok-jin Kim, Suga.

Sinopse: Após o último dia da turnê "Love Yourself" na Europa, os integrantes do boygroup BTS contam histórias pessoais, permitindo que os fãs conheçam o grupo em sua intimidade. Os sete cantores compartilham momentos icônicos da turnê com apresentações ao vivo e bastidores, revelando tudo o que está por trás de suas grandes produções.

Cinépolis Moxuara, sala 5: 19h30 (exceto segunda, terça e quarta). Cinemark Vila Velha, sala 4: 17h (somente domingo), 19h (somente sábado). Cinemark Vitória, sala 4: 17h (somente domingo), 19h (somente sábado).

Estreias

Histórias Assustadoras Para Contar no Escuro

(Scary Stories to Tell in the Dark, EUA, 2019, 111 min). Terror. Direção: André Øvredal. Com Zoe Margaret Colletti, Michael Garza, Gabriel Rush.

Sinopse: A cidade de Mill Valley é assombrada há décadas pelos mistérios envolvendo o casarão da família Bellows. Em 1968, a jovem Sarah, uma garota problemática que mantinha um relacionamento ruim com os pais, foi ao porão para escrever um livro repleto de histórias macabras. Décadas mais tarde, um grupo de adolescentes descobre o livro e passa a investigar o passado de Sarah. No entanto, as histórias do livro começam a se tornar reais.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 14h40, 16h40, 18h40, 20h40.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 14h40, 16h40, 18h40, 20h40.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 21h50. Sala 4: 18h50, 21h10 (dub.).

Cine Unimed, sala 4: 16h40 (dub.), 19h (dub.), 21h15.

Cine Ritz Guarapari, sala 2: 19h (dub.), 21h10.

Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub.): 13h45, 19h45, 22h15.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 18h50. Sala 6: 16h20 (dub.), 20h40.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.) (exceto segunda): 19h, 21h.

Rafiki

(África Do Sul, Quênia, França, 2019, 82 min). Drama. Direção: Wanuri Kahiu. Com Samantha Mugatsia, Sheila Munyiva, Jimmi Gathu.

Sinopse: Kena e Ziki são grandes amigas e, embora suas famílias sejam rivais políticas, as duas continuaram juntas ao longo dos anos, apoiando uma a outra na batalha pela conquistas de seus sonhos. A relação de amizade transforma-se em um romance que passa a afetar a rotina da comunidade conservadora em que vivem. As jovens terão que escolher entre experienciar o amor que partilham, ou se distanciar em função de uma vida segura.

Cine Metrópolis: 14h30 (somente terça e sexta), 16h30 (somente quarta), 18h (somente sábado e domingo), 18h30 (somente segunda), 19h (somente quinta), 20h10 (somente terça e sexta).

Meu Amigo Enzo

(The Art of Racing in the Rain, EUA, 2019). Drama. Direção: Simon Curtis. Com Milo Ventimiglia, Amanda Seyfried, Martin Donovan.

Sinopse: Denny Swift é um piloto de corridas arrojado, com um talento especial para dirigir sob chuva. Um dia, ao ir para o trabalho, encontra um filhote de cachorro que decide adotar. Ele ganha o nome de Enzo, em homenagem ao criador da Ferrari, e passa a acompanhá-lo em todo lugar que vá, ganhando um apreço especial pela adrenalina das corridas, seja ao assisti-las ao vivo ou pela televisão. Com o passar dos anos, a amizade entre Denny e Enzo sofre profundas mudanças quando o piloto conhece, e se apaixona, por Eve.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 14h10, 16h20, 18h25, 20h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub.): 13h, 15h10, 17h20, 19h30.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 13h45, 16h15, 18h45 (somente segunda, terça e quarta), 21h50.

Cine Unimed, sala 1: 16h40 (dub.), 19h (dub.), 21h15.

Cinemark Vila Velha, sala 7: 13h (dub.), 15h30 (dub.), 18h05 (dub.), 20h40 (dub.) (exceto terça e sexta), 20h40 (somente terça e sexta).

Cinemark Vitória, sala 1: 12h50 (dub.), 15h20 (dub.), 17h55 (dub.), (exceto sexta e terça), 17h55 (somente terça e sexta), 20h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 14h20 (dub.), 21h10.

Voando Alto

(Manou the Swift, Alemanha, 2019, 90 min). Animação/ aventura. Direção: Andrea Block, Christian Haas. Com Cassandra Steen, Josh Keaton, Willem Dafoe.

Sinopse: O pequeno Manou passou sua vida inteira acreditando que era uma gaivota, quando na realidade ele é filho de um casal de andorinhas. Enquanto tenta aprender a voar, ele percebe que nunca será capaz de alçar grandes voos e foge de casa. Mas quando os animais correm perigo de vida devido a uma nova ameaça, só ele será capaz de salvar o dia.

Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub.): 13h20, 15h10, 17h.

Cinemark Vitória, sala 4 (dub.): 12h15 (somente sábado), 12h30 (somente domingo), 13h50 (exceto sábado e domingo), 14h30 (somente sábado), 14h45 (somente domingo), 16h15 (exceto sábado e domingo), 16h45 (somente sábado), 18h35 (exceto sábado e domingo), 19h30 (somente domingo).

Rainhas do Crime

(The Kitchen, EUA, 2019, 102 min). Drama. Direção: Andrea Berloff. Com Melissa McCarthy, Tiffany Haddish, Elisabeth Moss.

Sinopse: Nova York, janeiro de 1978. Kathy, Ruby e Claire são casadas com mafiosos irlandeses, que comandam os negócios em Hell's Kitchen. Quando eles são presos pela polícia, o trio fica a mercê de Little Jackie, o novo chefão local, que se recusa a lhes dar o dinheiro necessário para seu sustento. Com isso, Kathy, Ruby e Claire decidem unir forças para criar sua própria "família", oferecendo apoio e proteção a pequenos comerciantes locais. Com o tempo, o poder das mulheres cresce ao ponto não só de incomodar Little Jackie, mas também chamar a atenção da máfia italiana.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 16h20, 18h40, 20h50.

Não Mexa com Ela

(Isha Ovedet, Israel, 2019, 92 min). Drama. Direção: Michal Aviad. Com Liron Ben-Shlush, Menashe Noy, Oshri Cohen.

Sinopse: Orna é mãe de três filhos pequenos e está passando por dificuldades financeiras, com o restaurante do seu marido quase sem dar lucro. Quando ela consegue um emprego de assistente em uma luxuosa imobiliária, parece que sua sorte vai mudar, mas conforme ela cresce dentro da empresa ela se torna alvo de assédio de seu chefe, Benny, que efetua desde comentários sobre sua roupa e cabelo até agressivas sugestões.

Cine Jardins, sala 2: 17h50, 21h15.

Vermelho Sol

(Rojo, Argentina, Brasil, França, Alemanha, Holanda, 2019, 109 min). Drama. Direção: Benjamín Naishtat. Com Dario Grandinetti, Andrea Frigerio, Alfredo Castro.

Sinopse: Claudio é um advogado de meia idade que vive uma vida calma e confortável com sua esposa em uma pequena cidade da Argentina da década de 1970. Quando um detetive particular aparece na sua cidade determinado em localizar um estranho com quem ele brigou meses atrás em um restaurante, seu mundo é virado de cabeça para baixo.

Cine Metrópolis: 14h20 (somente quarta), 16h (somente domingo), 17h (somente quinta), 18h20 (somente terça e sexta), 20h (somente segunda).

Em Cartaz

Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw

(Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, EUA, 2019, 136 min). Ação. Direção: David Leitch. Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba.

Sinopse: Desde que se conheceram, em "Velozes & Furiosos 7", Luke Hobbs e Deckard Shaw constantemente bateram de frente, não só por inicialmente estarem em lados opostos mas, especialmente, pela personalidade de cada um. Agora, a dupla precisa unir forças para enfrentar Brixton, um anarquista alterado geneticamente que se tornou uma ameaça biológica global. Para tanto, eles contam com a ajuda de Hattie, irmã de Shaw, que é também agente do MI6, o serviço secreto britânico.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 15h35, 18h10, 20h45.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub.): 15h35, 18h10, 20h45 (3D). Sala 4 (dub.): 21h.

Cinemagic Norte Sul, sala 2: 13h40 (dub.), 16h20, 19h(dub.), 21h40.

Cinépolis Moxuara, sala 3 (3D/dub.): 14h30, 17h30, 20h30. Sala 4 (dub.): 13h15, 16h10, 19h (somente segunda, terça e quarta), 22h.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 17h30, 20h20.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 17h30, 20h20.

Cine Ritz Guarapari, sala 1: 16h40, 19h. Sala 3 (3D/dub.): 21h30.

Cinemark Vila Velha, sala 3 (3D/dub.): 14h30, 17h30, 20h30. Sala 5 (dub.): 16h30. Sala 6 (dub.): 12h30 (somente sábado), 12h40 (somente domingo), 14h55 (somente terça), 15h55 (exceto terça), 17h55 (somente terça), 18h55 (exceto terça), 22h (exceto terça).

Cinemark Vitória, sala 2 (dub.): 12h (somente domingo), 15h05, 18h10. 21h20. Sala 5 (3D/dub.): 12h55, 15h50, 18h50, 21h50. Sala 7: 22h20.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (3D/dub.): 21h30. Sala 2 (dub.): 16h20, 19h.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.) (exceto segunda): 20h15. Sala 3 (3D/dub.) (exceto segunda): 20h15.

Lucky





(EUA, 2017, 88 min). Drama. Direção: John Carroll Lynch. Com Harry Dean Stanton, David Lynch, Ron Livingston.

Sinopse: Depois de fumar por muito mais tempo que todos os seus conterrâneos, o velho ateu Lucky, de 90 anos, está no fim de seus dias, apenas esperando a morte. Vivendo em uma cidade no deserto, ele inicia sua última atividade antes de partir: se autoexplorar para enfim encontrar iluminação.

Cine Jardins, sala 2: 19h40.

O Professor Substituto

(L'Heure de la sortie, França, 2019, 103 min). Suspense. Direção: Sébastien Marnier. Com Laurent Lafitte, Emmanuelle Bercot, Pascal Greggory.

Sinopse: Um professor comete suicídio se jogando pela janela da sala de aula, em frente aos alunos adolescentes. Em seu lugar é contratado Pierre Hoffman (Laurent Lafitte) como professor substituto, que logo percebe que um grupo de seis dos seus novos alunos parece indiferente ao que acontece à sua volta. Aos poucos, Hoffman nota que este pequeno grupo exerce uma estranha influência sobre o resto da escola, inclusive na direção. Cada vez mais obcecado por eles, o professor passa a segui-los até descobrir quais são seus planos.

Cine Jardins, sala 1: 21h15.

Jornada da Vida





(YAO, França, Senegal, 2019, 104 min). Drama. Direção: Philippe Godeau. Com Lionel Louis Basse, Omar Sy, Fatoumata Diawara.

Sinopse: Um ator francês de descendência senegalesa faz uma viagem à África para promover o seu livro. No local, descobre que um de seus maiores fãs é Yao, um garotinho que efetuou uma longa viagem sozinho para vê-lo. Comovido com a história do menino, decide acompanhá-lo de volta à sua casa, e no percurso, confronta-se às suas próprias raízes.

Cine Jardins, sala 1: 19h15.

No Coração do Mundo





(Brasil, 2019, 120 min). Drama. Direção: Gabriel Martins, Maurilio Martins. Com Kelly Crifer, Leo Pyrata, Grace Passô.

Sinopse: Contagem, Minas Gerais. Dentro da comunidade local, Marcos se vira diariamente com os pequenos crimes que comete. Quando reencontra Selma, uma antiga amiga, ele se convence da possibilidade de executar um assalto bem-sucedido. Mas o plano só pode ser colocado em prática com a ajuda de uma terceira pessoa, e Ana, namorada de Marcos, hesita em participar.

Cine Metrópolis: 15h (somente quinta), 16h (somente terça e sexta).

O Rei Leão





(The Lion King, EUA, 2019, 118 min). Aventura. Direção: Jon Favreau. Com Donald Glover, Beyoncé Knowles-Carter, Billy Eichner.

Sinopse: Simba é um jovem leão cujo destino é se tornar o rei da selva. Entretanto, uma armadilha elaborada por seu tio Scar faz com que Mufasa, o atual rei, morra ao tentar salvar o filhote. Consumindo pela culpa, Simba deixa o reino rumo a um local distante, onde encontra amigos que o ensinam a mais uma vez ter prazer pela vida.

Cinesercla Linhares, sala 3 (dub.): 14h, 16h15 (3D), 18h30, 20h50.

Cinesercla Montserrat, sala 2 (3D/dub.): 14h, 16h15, 18h30, 20h50. Sala 4 (dub.): 14h15, 16h30, 18h45.

Cinemagic Norte Sul, sala 3: 14h (dub.), 16h25 (dub.), 18h50 (dub.), 21h15.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 14h, 16h45, 19h30, 22h15. Sala 2 (3D/dub.): 13h, 15h45, 18h30, 21h15.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 16h, 18h30, 21h.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 16h, 18h30, 21h.

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 21h30. Sala 3 (3D/dub.): 17h, 19h10.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub.): 12h05 (somente sábado e domingo), 14h50, 17h35, 20h20. Sala 2: 13h35 (dub.), 16h15 (dub.), 19h05 (dub.), 21h45. Sala 8 (3D/dub.): 13h05, 15h45, 18h30, 21h15.

Cinemark Vitória, sala 3 (3D): 13h45, 16h30, 19h15, 22h. Sala 6 (dub.): 13h15, 16h, 18h45, 21h30. Sala 7 (dub.): 14h15, 17h, 19h45. Sala 8 (dub.): 12h (somente sábado e domingo), 14h45, 17h30, 20h15.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub.): 14h (somente sábado domingo), 16h30, 19h. Sala 2 (dub.): 14h (somente sábado e domingo), 21h30.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.) (exceto segunda): 18h. Sala 3 (3D/dub.) (exceto segunda): 16h40, 19h.

Cine Jardins, sala 1 (dub.): 14h40 (somente sábado e domingo), 17h.

Homem-Aranha: Longe de Casa

(Spider-Man: Far From Home, EUA, 2019, 130 min). Ação. Direção: Jon Watts. Com Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya.

Sinopse: Peter Parker está em uma viagem de duas semanas pela Europa, ao lado de seus amigos de colégio, quando é surpreendido pela visita de Nick Fury. Convocado para mais uma missão heróica, ele precisa enfrentar vários vilões que surgem em cidades-símbolo do continente, como Londres, Paris e Veneza, e também a aparição do enigmático Mysterio.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 20h50.

Cinemark Vila Velha, sala 4 (dub.): 18h50 (exceto sábado e domingo), 19h30 (somente domingo), 21h30 (somente sábado), 21h50 (exceto sábado e domingo), 22h25 (somente domingo). Cinemark Vitória, sala 4 (dub.): 20h50 (exceto sábado e domingo), 21h40 (somente sábado).

Divino Amor





(Brasil, Uruguai, Dinamarca, Noruega, Chile, Suécia, França, 2019 ,101 min). Drama. Direção: Gabriel Mascaro. Com Dira Paes, Júlio Machado, Teca Pereira.

Sinopse: Joana trabalha como escrivã em um cartório e, profundamente religiosa e devota à ideia da fidelidade conjugal, sempre tenta demover os casais que volta e meia surgem pedindo o divórcio. Tal situação sempre a deixa à espera de algum reconhecimento, pelos esforços feitos. Entretanto, a situação muda quando ela própria enfrenta uma crise em seu casamento.

Cine Metrópolis: 16h (somente sábado).

Turma da Mônica - Laços

(Brasil, 2019, 96 min). Aventura. Direção: Daniel Rezende. Com Giulia Benite, Kevin Vechiatto, Laura Rauseo.

Sinopse: Floquinho, o cachorro do Cebolinha, desapareceu. O menino desenvolve então um plano infalível para resgatar o cãozinho, mas para isso vai precisar da ajuda de seus fiéis amigos Mônica, Magali e Cascão. Juntos, eles irão enfrentar grandes desafios e viver grandes aventuras para levar o cão de volta para casa.

Cinemark Vila Velha, sala 4: 12h (somente sábado), 12h30 (somente domingo), 14h15 (exceto domingo), 14h45 (somente domingo), 16h40 (exceto domingo). Cine Jardins, sala 2 (somente sábado e domingo): 16h.

Pets - A Vida Secreta dos Bichos 2





(The Secret Life of Pets 2, EUA, 2019, 86 min). Animação/ comédia. Direção: Chris Renaud. Danton Mello, Tiago Abravanel, Dani Calabresa.

Sinopse: Nova York. A vida de Max e Duke muda bastante quando sua dona tem um filho. De início eles não gostam nem um pouco deste pequeno ser que divide a atenção, mas aos poucos ele os conquista. Não demora muito para que Max se torne superprotetor em relação à criança, o que lhe causa uma coceira constante. Quando toda a família decide passar uns dias em uma fazenda, os cachorros enfrentam uma realidade completamente diferente com a qual estão acostumados.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 16h45.

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 17h10.

Cine Jardins, sala 2: 14h30 (somente sábado e domingo).

Toy Story 4





(EUA, 2019, 100 min). Aventura. Direção: Josh Cooley. Com Marco Luque, Antonio Tabet, Tom Hanks.

Sinopse: Agora morando na casa da pequena Bonnie, Woody apresenta aos amigos o novo brinquedo construído por ela: Forky, baseado em um garfo de verdade. O novo posto de brinquedo não o agrada nem um pouco, o que faz com que Forky fuja de casa. Decidido a trazer de volta o atual brinquedo favorito de Bonnie, Woody parte em seu encalço e, no caminho, reencontra Bo Peep, que agora vive em um parque de diversões.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 18h45.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.) (exceto segunda): 17h.

