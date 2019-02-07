Confira os filmes em cartaz no ES da semana de 7 a 13 de fevereiro

Especial

Ballet Bolshoi: La Sylphide Crédito: Divulgação

Ballet Bolshoi: O Quebra Nozes

(Rússia, 140 min). Musical.

Sinopse: Na véspera de natal, o boneco quebra-nozes de Marie se transforma magicamente em um príncipe e sua magnífica aventura começa. O clássico de natal retorna para o palco majestoso do Bolshoi para uma transmissão ao vivo de uma história atemporal, O Quebra-Nozes, levando o público de todas as idades em uma jornada mágica por um mundo de completo encantamento com flocos de neve dançantes e bonecos que ganham vida, acompanhados da amada trilha sonora de Tchaikovsky.

Cinemark Vitória, sala 7: 12h50 (somente domingo), 19h30 (somente quinta).

BTS - Burn The Stage: The Movie Crédito: Divulgação

BTS World Tour Love Yourself In Seoul

(Coréia Do Sul, 2018, 130 min). Show. Com BTS, J-Hope, Jeong-guk Jeon.

Sinopse: Uma oportunidade para os fãs brasileiros da banda coreana BTS assistirem a um dos shows mais concorridos de 2018. Gravado no Estádio Olímpico de Seul, durante a turnê mundial BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF’, o espetáculo reforça a dimensão do sucesso mundial que o grupo de sete membros alcançou ao longo de sua trajetória como um fenômeno internacional.

Cinemark Vitória, sala 4: 18h (somente sábado e domingo).

Cinemark Vila Velha, sala 8: 18h (somente sábado e domingo).

Estreias

Uma Aventura Lego Crédito: WARNER BROS.

Uma Aventura Lego 2

(The LEGO Movie 2: The Second Part, EUA, 2019, 107 min). Aventura. Direção: Mike Mitchell. Com Maya Rudolph, Jadon Sand, Brooklynn Prince.

Sinopse: Cinco anos após os eventos do primeiro filme, a batalha contra inimigos alienígenas faz com que a cidade Lego torne-se Apocalipsópolis, em um futuro distópico onde nada mais é incrível. Neste contexto, Emmet constrói uma casa para que possa viver ao lado de Lucy, mas ela ainda o considera ingênuo demais. Quando um novo ataque captura não apenas Lucy, mas também Batman, Astronauta, UniKitty e o pirata, levando-os ao sistema planetário de Manar, cabe a Emmet construir uma espaçonave e partir em seu encalço. No caminho ele encontra Rex Perigoso, um navegante solitário que decide ajudá-lo em sua jornada.

Cinesercla Linhares, sala 3 (dub.): 14h20, 16h25 (3D), 18h30, 20h35.

Cinesercla Montserrat, sala 2 (dub.): 14h20, 16h25 (3D), 18h30, 20h35.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D/dub.): 13h20 (exceto segunda, terça e quarta), 15h30, 17h40, 19h50.

Cinépolis Moxuara, sala 3 (3D/dub.): 12h45 (somente sábado e domingo), 15h15, 17h50, 20h15. Sala 5 (dub.): 13h15 (somente sábado e domingo), 16h.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 16h, 18h15, 20h30.

Cine Unimed, sala 4 (dub.): 17h, 19h15.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 13h10 (exceto quarta, quinta e sexta), 15h30, 17h50, 20h10.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 17h (somente sábado e domingo), 19h (exceto segunda), 21h (exceto segunda).

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 15h (somente sábado e domingo), 17h, 19h.

Multiplex Serra, sala 4 (dub.): 15h, 17h (3D), 19h, 21h. Sala 5 (dub.): 16h.

Cinemark Vitória, sala 6 (3D/dub.): 13h, 15h30, 18h10, 20h45. Sala 8 (dub.): 13h45 (somente sábado e domingo), 13h50 (exceto sabado e domingo), 16h20 (exceto sábado e domingo), 19h40 (somente sábado e domingo).

Cinemark Vila Velha, sala 1 (3D/dub.): 13h, 15h25, 17h55, 20h30. Sala 6 (dub.): 16h, 18h40, 21h20.

Emma Stone é Abigail em "A Favorita" Crédito: FOX FILMS/DIVULGAÇÃO

A Favorita

(The Favourite, EUA, Reino Unido, Irlanda, 2019, 120 min). Drama. Direção: Yórgos Lánthimos. Com Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone.

Sinopse: Na Inglaterra do século XVIII, Sarah Churchill, a Duquesa de Marlborough exerce sua influência na corte como confidente, conselheira e amante secreta da Rainha Ana. Seu posto privilegiado, no entanto, é ameaçado pela chegada de Abigail, nova criada que logo se torna a queridinha da majestade e agarra com unhas e dentes à oportunidade única.

Cine Jardins, sala 1: 16h45, 21h15.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 13h30 (exceto quarta, quinta e sexta), 16h, 18h30, 21h.

Escape Room Crédito: SONY PICTURES

Escape Room

(EUA, África Do Sul, 2019, 99 min). Suspense. Direção: Adam Robitel. Com Taylor Russell McKenzie, Logan Miller, Deborah Ann Woll.

Sinopse: Passando por momentos complicados em suas respectivas vidas, seis estranhos acabam sendo misteriosamente convidados para um experimento inusitado: trancados em uma imersiva sala enigmática cheia de armadilhas, eles ganharão um milhão de dólares caso consigam sair. Mas quando percebem que os perigos são mais letais do que imaginavam, precisam agir rápido para desvendar as pistas que lhes são dadas.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 15h30 (dub.), 17h30, 19h30 (dub.), 21h30.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 22h15. Sala 2 (dub.): 13h30 (somente sábado e domingo), 15h50, 18h15, 20h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4: 13h (exceto quarta, quinta e sexta), 15h10 (dub.), 17h20, 19h30 (dub.), 21h40.

Multiplex Serra, sala 3 (dub.): 15h30, 17h30, 19h30, 21h30.

Cinemark Vitória, sala 5: 13h15 (dub.), 15h40 (dub.), 18h05, 20h30.

Cinemark Vila Velha, sala 2: 16h20 (dub.), 18h50, 21h15. Sala 8 (dub.): 15h35 (somente sábado e domingo), 19h50 (exceto sábado e domingo), 21h45 (somente sábado e domingo), 22h15 (exceto sábado e domingo).

Fevereiros Crédito: ArtHouse

Fevereiros

(Brasil, 2019, 73 min). Documentário. Direção: Marcio Debellian. Com Maria Bethânia, Caetano Veloso, Chico Buarque de Hollanda.

Sinopse: O documentário foi responsável por registrar a vitória da escola de samba carioca Estação Primeira de Mangueira em 2016, que teve um enredo homenageando a cantora baiana Maria Bethânia. Além de filmar a escola e os preparativos do barracão, a produção ainda acompanhou a cantora nas festas da Nossa Senhora da Purificação, na Bahia.

Cine Metrópolis: 14h (somente terça e sexta), 16h (somente segunda, quarta e quinta), 18h (somente domingo).

Vergel Crédito: ArtHouse





Vergel

(Brasil, Argentina, 2018). Drama. Direção: Kris Niklison. Com Camila Morgado, Maricel Álvarez, Daniel Fanego.

Sinopse: Em pleno verão, uma mulher brasileira espera o corpo do seu marido que foi morto durante as férias do casal na Argentina. A burocracia é tanta e a espera tão longa que ela começa a perder a noção do tempo e o senso de realidade. O apartamento onde ela está hospedada é cheio de plantas mas ela sequer consegue cuidar delas. Até que uma vizinha se oferece para ajudar a regar e a mulher encontra nessa desconhecida alguém com quem compartilhar sua dor.

Cine Metrópolis: 14h (somente segunda, quarta e quinta), 16h (somente terça, sexta e domingo).

Em Cartaz

O Menino que Queria ser Rei Crédito: Fox

O Menino que Queria ser Rei

(The Kid Who Would Be King, Reino Unido, 2019). Fantasia. Direção: Joe Cornish. Com Louis Serkis, Rebecca Ferguson, Patrick Stewart.

Sinopse: Alex é um garoto que enfrenta problemas no colégio, por sempre defender o amigo Bedders dos valentões Lance e Kaye. Um dia, ao fugir da dupla, ele se esconde em um canteiro de obras abandonado. Lá encontra uma espada encravada em uma pedra, da qual retira com grande facilidade. O que Alex não sabia era que a espada era a lendária Excalibur e que, como seu novo portador, precisa agora enfrentar a meia-irmã do rei Arthur, Morgana, que está prestes a retomar seu poder. Para tanto, ele conta com a ajuda do mago Merlin, transformado em uma versão bem mais jovem.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 16h10, 18h25.

Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.): 15h50, 18h10, 20h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub.): 14h40, 17h.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 18h30.

Cine Unimed, sala 3 (dub.): 18h, 20h20.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 18h50.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.): 17h (somente sábado e domingo), 19h (exceto segunda).

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub.): 19h.

Multiplex Serra, sala 5 (dub.): 19h.

Cinemark Vitória, sala 1 (dub.): 14h15.

Cinemark Vila Velha, sala 7 (dub.): 13h05.

"Vice" acompanha a vida de Dick Chenney Crédito: Imagem Filmes/Divulgação

Vice

(EUA, 2018, 132 min). Biografia. Direção: Adam McKay. Com Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell.

Sinopse: Na juventude, Dick Cheney se aproximou do Partido Republicano ao ver na política uma grande oportunidade de ascender de vida. Para tanto, se aproxima de Donald Rumsfeld e logo se torna seu assessor direto. Com a renúncia do ex-presidente Richard Nixon, os poucos republicanos que não estavam associados ao governo ganham imediata importância e, com isso, tanto Cheney quanto Rumsfeld retornam à esfera de poder do partido. Décadas depois, com a decisão de George W. Bush em se lançar candidato à presidência, Cheney é cortejado para assumir o posto de vice-presidente. Ele aceita, mas com uma condição: que tenha amplos poderes dentro do governo, caso a chapa formada seja eleita.

Cine Jardins, sala 1: 18h55.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 18h20.

A Sereia: Lago dos Mortos Crédito: PARIS FILMES

A Sereia: Lago dos Mortos

(Rusalka: Ozero myortvykh, Rússia, 2019, 84 min). Terror. Direção: Svyatoslav Podgayevskiy. Com Efim Petrunin, Nikita Elenev, Igor Khripunov.

Sinospse: Uma sereia malvada se apaixona por Roman, noivo de Marina, e tenta mantê-lo longe dela em seu Reino submerso. Marina terá apenas uma semana para superar o medo do oceano, lutar com monstros e se manter viva e na forma humana.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 21h15.

Multiplex Serra, sala 5 (dub.): 21h15.

Cinemark Vitória, sala 7 (dub.): 17h10 (exceto quinta e domingo).

Cinemark Vila Velha, sala 7 (dub.): 15h50.

Uma Nova Chance Crédito: Diamond Films

Uma Nova Chance

(Second Act, EUA, 2019, 104 min). Direção: Peter Segal. Com Jennifer Lopez, Leah Remini, Vanessa Hudgens.

Sinopse: Maya é uma caixa de supermercado insatisfeita com sua vida profissional. Porém, tudo muda com uma pequena alteração em seu currículo e suas redes sociais. Com sua experiêcia das ruas, habilidades excepcionais e a ajuda de seus amigos, ela se reinventa e se torna uma executiva de sucesso.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 14h20.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 13h20 (exceto quarta, quinta e sexta).

Cinemark Vila Velha, sala 7 (dub.): 18h10.

Ultraje Crédito: Elo Company

Ultraje





(Brasil, 2019, 92 min). Documentário. Direção: Marc Dourdin. Com Roger Moreira, Edgard Scandurra, Maurício Defendi.

Sinopse: Uma das bandas mais reconhecidas do cenário musical brasileiro das últimas décadas, o Ultraje a Rigor invadiu os rádios e TVs na década de 1980. No fim da Ditadura Militar a banda estava por toda parte no dia a dia dos brasileiros. É assim que começa a trajetória do grupo, que tem sua carreira e a vida de seus membros, especialmente o líder, Roger, expostas nesse documentário.

Cinemark Vitória, sala 8 (exceto sábado e domingo): 19h.

Creed 2 Crédito: Divulgação/Warner

Creed II

(EUA, 2018, 130 min). Drama. Direção: Steven Caple Jr.. Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson.

Sinopse: Adonis Creed saiu mais forte do que nunca de sua luta contra 'Pretty' Ricky Conlan, e segue sua trajetória rumo ao campeonato mundial de boxe, contra toda a desconfiança que acompanha a sombra de seu pai e com o apoio de Rocky. Sua próxima luta não será tão simples, ele precisa enfrentar um adversário que possui uma forte ligação com o passado de sua família, o que torna tudo ainda mais complexo.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 20h50.

Cinemagic Norte Sul, sala 2: 22h.

Cine Ritz Perim Center, sala 1: 20h50.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 21h20.

Cinemark Vitória, sala 4 (exceto sábado e domingo): 18h55. Sala 8: 16h25 (somente sábado e domingo), 21h15 (exceto sábado e domingo), 22h15 (somente sábado e domingo).

Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub.): 19h.

Mahershala Ali como Dr. Donald Shirley e Viggo Mortensen como Tony Vallelonga Crédito: Universal Pictures

Green Book - O Guia

(Green Book, EUA, 2018, 130 min). Drama. Direção: Peter Farrelly. Com Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini.

Sinopse: 1962. Tony Lip, um dos maiores fanfarrões de Nova York, precisa de trabalho após sua discoteca, o Copacabana, fechar as portas. Ele conhece um um pianista e quer que Lip faça uma turnê com ele. Enquanto os dois se chocam no início, um vínculo finalmente cresce à medida que eles viajam.

Cine Jardins, sala 2: 16h50, 21h10.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 15h40.

Cinemark Vitória, sala 7: 20h40 (somente em domingo), 21h50 (exceto quinta e domingo), 22h30 (somente quinta).

Cinemark Vila Velha, sala 5: 21h50.

Como Treinar Seu Dragão Crédito: Universal Pictures/Divulgação

Como Treinar Seu Dragão 3

(How To Train Your Dragon: The Hidden World, EUA, 2019, 117 min). Aventura. Direção: Dean DeBlois. Com Jay Baruchel, America Ferrera, Cate Blanchet.

Sinopse: Enquanto Soluço realiza seu sonho de criar uma utopia pacífica com os dragões, Banguela descobre uma companheira indomável, que atrai o Fúria da Noite para longe. Quando o perigo aumenta e o reinado de Soluço como chefe da aldeia é testado, tanto ele quanto o dragão precisam tomar decisões impossíveis para salvar suas espécies.

Cine Jardins, sala 1 (dub.) (somente sábado e domingo): 14h50.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 14h25, 16h30, 18h35.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub.): 14h25, 16h30, 18h35 (3D).

Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub.): 15h10, 17h20, 19h30.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (3D/dub.): 12h30 (somente sábado e domingo), 14h50, 17h15, 19h45.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 18h30.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 18h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub.): 13h50 (exceto quarta, quinta e sexta), 16h10 (somente quarta, quinta e sexta), 16h10 (3D) (exceto quarta, quinta e sexta), 18h35 (3D).

Cine Via Sul, sala 1 (3D/dub.): 17h.

Cine Ritz Conceição, sala 3 (3D/dub.): 17h (somente sábado e domingo), 19h (exceto segunda), 21h (exceto segunda).

Cine São Mateus, sala 1 (3D/dub.): 15h (somente sábado e domingo), 17h.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (3D/dub.): 15h (somente sábado e domingo), 17h.

Multiplex Serra, sala 1 (dub.): 15h, 17h, 19h, 21h.

Cinemark Vitória, sala 2 (3D/dub.): 13h30, 16h, 18h30, 21h. Sala 7 (dub.): 14h30 (somente quinta), 14h40 (exceto quinta e domingo), 17h (somente quinta), 18h (somente domingo), 19h20 (exceto quinta e domingo).

Cinemark Vila Velha, sala 3 (3D/dub.): 13h10, 15h40, 18h15, 20h45. Sala 5 (dub.): 14h, 16h30.

James McAvoy no filme "Vidro" Crédito: Disney/Divulgação

Vidro

(Glass, EUA, 2019, 130 min). Suspense. Direção: M. Night Shyamalan. Com James McAvoy, Bruce Willis, Anya Taylor-Joy.

Sinopse: Após a conclusão de Fragmentado (2017), Kevin Crumb, o homem com 24 personalidades diferentes, passa a ser perseguido por David Dunn, o herói de Corpo Fechado (2000). O jogo de gato e rato entre o homem inquebrável e a Fera é influenciado pela presença de Elijah Price, que manipula seus encontros e guarda segredos sobre os dois.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 20h40.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub.): 20h40.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 21h40.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 21h10.

Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 21h15.

Cine São Mateus, sala 1 (dub.): 21h15.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub.): 21h15.

Multiplex Serra, sala 2 (dub.): 21h15.

Cinemark Vitória, sala 1: 17h15, 20h15. Sala 4: 12h45 (somente sábado e domingo), 21h20 (somente sábado e domingo).

Cinemark Vila Velha, sala 8: 12h40 (somente sábado e domingo), 17h (exceto sábado e domingo).

Homem-Aranha no Aranhaverso Crédito: Sony Pictures Animation

Homem-Aranha no Aranhaverso

(Spider-Man: Into the Spider-Verse, EUA, 2018, 117 min). Animação/ ação. Direção: Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman. Com Shameik Moore, Jake Johnson, Hailee Steinfeld.

Sinopse: Miles Morales é um jovem negro do Brooklyn que se tornou o Homem-Aranha inspirado no legado de Peter Parker, já falecido. Entretanto, ao visitar o túmulo de seu ídolo em uma noite chuvosa, ele é surpreendido com a presença do próprio Peter, vestindo o traje do herói aracnídeo sob um sobretudo. A surpresa fica ainda maior quando Miles descobre que ele veio de uma dimensão paralela, assim como outras variações do Homem-Aranha.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 14h.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 16h50.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 16h20.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 17h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 13h55 (exceto quarta, quinta e sexta).

Cine Via Sul, sala 1 (3D/dub.): 19h15.

Cine São Mateus, sala 1 (3D/dub.): 19h.

Multiplex Serra, sala 2 (dub.): 16h.

Cinemark Vitória, sala 3 (dub.): 14h.

Cinemark Vila Velha, sala 2 (dub.): 13h40.

Imagem do filme Diamantino Crédito: Divulgação

Diamantino

(Portugal, 2018, cor, 92 min). Comédia. Direção: Gabriel Abrantes, Daniel Schmidt. Com Carloto Cotta, Cleo Tavares, Anabela Moreira.

Sinopse: Diamantino é uma estrela do futebol mundial, até que, de repente, perde todo o seu talento e se aposenta como um fracasso aos olhos da opinião pública. A partir disso, o ex-craque passa a procurar um novo propósito para a sua vida. Inicialmente ele resolve confrontar o neo-fascismo, em seguida se envolve com a crise dos refugiados, chegando na questão da modificação genética até a busca pela origem do genial.

Cine Metrópolis: 16h (somente sábado).

Imagem do filme Temporada Crédito: Divulgação

Temporada

(Brasil, cor, 112 min). Drama. Direção: André Novais Oliveira. Com Grace Passô, Russo Apr, Rejane Faria.

Sinopse: Juliana está saindo de Itaúna, no interior de Minas Gerais, para morar em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Seu novo emprego, em que ela combate endemias da região, cria situações pouco usuais e apresenta para ela pessoas novas, que começam a mudar sua vida. Se adaptando à nova rotina, ela enfrenta dificuldades no relacionamento com seu marido, que também vai para a cidade grande.

Cine Metrópolis: 18h (somente sábado).

A Esposa Crédito: PANDORA FILMES

A Esposa

(The Wife, Suécia, EUA, 2018, 101 min). Drama. Direção: Björn Runge. Com Glenn Close, Jonathan Pryce, Max Irons.

Sinopse: Joan Castleman é casada com um homem controlador e que não sabe como cuidar de si mesmo ou de outra pessoa. Ele é um escritor e está prestes a receber um Prêmio Nobel de literatura. Joan, que passou 40 anos ignorando seus talentos literários para valorizar a carreira do marido, decide abandoná-lo.

Cine Jardins, sala 2: 19h15.

04/06/2018 - Princesas da Disney aparecem reunidas na animação WiFi Ralph Crédito: Divulgação/Disney

Wi-Fi Ralph - Quebrando a Internet

(Ralph Breaks the Internet, EUA, 2018). Animação. Direção: Rich Moore, Phil Johnston. Com Flora Paulita, John C. Reilly, Sarah Silverman.

Sinopse: Ralph, o mais famoso vilão dos videogames, e Vanellope, sua companheira atrapalhada, iniciam mais uma arriscada aventura. Após a gloriosa vitória no Fliperama Litwak, a dupla viaja para a world wide web, no universo expansivo e desconhecido da internet. Dessa vez, a missão é achar uma peça reserva para salvar o videogame Corrida Doce, de Vanellope. Para isso, eles contam com a ajuda dos "cidadãos da Internet" e de Yess, a alma por trás do "Buzzztube", um famoso website que dita tendências.

Cine Jardins, sala 2 (dub.) (somente sábado e domingo): 14h50.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 14h.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 16h30, 18h40.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 16h10.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 16h10.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 16h20.

Cine Via Sul, sala 1 (3D/dub.): 15h (somente sábado e domingo).

Multiplex Serra, sala 2 (dub.): 19h.

Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub.): 13h20.

Minha Vida em Marte Crédito: Divulgação

Minha Vida em Marte

(Brasil, 2018). Comédia. Direção: Susana Garcia. Com Mônica Martelli, Paulo Gustavo, Marcos Palmeira.

Sinospe: Fernanda está casada com Tom, com quem tem uma filha de cinco anos, Joana. O casal está em meio ao desgaste causado pelo convívio por muitos anos, o que gera atritos constantes. Quem a ajuda a superar a crise é seu sócio Aníbal, parceiro inseparável durante a árdua jornada entre salvar o casamento ou pôr fim a ele.

Cinesercla Linhares, sala 2: 20h50.

Cinesercla Montserrat, sala 5: 19h, 21h.

Cinemagic Norte Sul, sala 3: 19h20, 21h30.

Cinépolis Moxuara, sala 4: 14h, 16h30, 19h, 21h30.

Cine Ritz Perim Center, sala 1: 18h45.

Cine Unimed, sala 1: 20h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 7: 13h (exceto quarta, quinta e sexta), 15h, 17h10, 19h20, 21h30.

Cine Ritz Conceição, sala 2: 21h (exceto segunda).

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 21h15.

Cinemark Vitória, sala 3: 16h40, 19h10, 21h40.

Cinemark Vila Velha, sala 4: 14h30, 17h10, 19h35, 22h.

Detetives do Prédio Azul 2 - O Mistério do Italiano Crédito: DOWNTOWN FILMES

Detetives do Prédio Azul 2 – O Mistério do Italiano

(Brasil, 2018). Aventura. Direção: Vivianne Jundi. Com Claudia Neto, Letícia Braga, Anderson Lima.

Sinopse: Durante a Expo-Bruxas, a maior feira de bruxos do mundo, Pippo, Bento e Sol viajam até a Itália para investigar o sumiço da feiticeira Berenice, que foi sequestrada pelos bruxos Máximo e Mínima Buongusto. Com o trabalho em equipe e a ajuda da avó de Pipo, eles conseguirão desvendar esse mistério.

Cinemark Vitória, sala 4: 13h20 (exceto sábado e domingo), 15h45 (somente sábado e domingo).

Cinemark Vila Velha, sala 8: 14h40 (exceto sábado e domingo).

Aquaman Crédito: Warner

Aquaman

(EUA, 2018, 143 min). Ação/ aventura. Direção: James Wan. Com Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe.

Sinopse: Arthur Curry, mais conhecido como Aquaman, ainda é um homem solitário, mas quando ele começa uma jornada com Mera, em busca de um algo muito importante para o futuro de Atlantis, ele aprende que não pode fazer tudo sozinho.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 20h40.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 20h40.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub.): 20h50.