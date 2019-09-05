CINEMA

Confira os filmes em cartaz no ES da semana de 5 a 11 de setembro

Entre os destaques estão as estreias de "IT - Capítulo 2" e "Corgi: Top Dog"

Publicado em 5 de setembro de 2019 às 17:57 - Atualizado há 6 anos

Especial

Clássicos 2019: "Bonequinha de Luxo"

(Breakfast at Tiffany's, EUA, 1961, 115 min). Comédia dramática. Direção: Blake Edwards. Com Audrey Hepburn, George Peppard, Patricia Neal.

Sinopse: Holly Golightly é uma garota de programa nova-iorquina que está decidida a casar-se com um milionário. Perdida entre a inocência, ambição e futilidade, ela toma seus cafés da manhã em frente à famosa joalheria Tiffany`s, na intenção de fugir dos problemas. Seus planos mudam quando conhece Paul Varjak, um jovem escritor bancado pela amante que se torna seu vizinho, com quem se envolve. Apesar do interesse em Paul, Holly reluta em se entregar a um amor que contraria seus objetivos de tornar-se rica.

Cinemark Vila Velha, sala 4: 20h (somente terça).

Cinemark Vitória, sala 7: 20h (somente terça).

Festival Kids Cinemark - "Como Treinar Seu Dragão 2"

(EUA, 2014, 103 min). Animação/ aventura. Direção: Dean DeBlois. Com Rodrigo Lombardi, Jay Baruchel, Cate Blanchett .

Sinopse: Cinco anos após convencer os habitantes de seu vilarejo que os dragões não devem ser combatidos, Soluço convive com seu dragão Fúria da Noite, e estes animais integraram pacificamente a rotina dos moradores da ilha de Berk. Entre viagens pelos céus e corridas de dragões, Soluço descobre uma caverna secreta, onde centenas de novos dragões vivem. O local é protegido por Valka, mãe de Soluço, que foi afastada do filho quando ele ainda era um bebê. Juntos, eles precisarão proteger o mundo que conhecem do perigoso Drago Bludvist, que deseja controlar todos os dragões existentes.

Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub.): 12h50 (somente domingo).

Cinemark Vitória, sala 6 (dub.): 12h05 (somente domingo).

Festival Kids Cinemark - "Os Pinguins de Madagascar"

(The Penguins of Madagascar, EUA, 2015, 93 min). Animação/ aventura. Direção: Simon J. Smith, Eric Darnell. Com Gregório Duvivier, Tom McGrath, Chris Miller.

Sinopse: Vindos da franquia de animação Madagascar, Capitão, Kowalski, Rico e Recruta, a elite do pinguins espiões, são capturados em uma missão que tinha como objetivo presentear o integrante mais novo da tropa (Recruta) em seu aniversário. Eles caem nas garras do temido Dr. Otavius Brine, que se sentiu prejudicado pelo quarteto em um passado remoto. Agora, eles vão ter que impedir o maléfico plano do vilão de se vingar dos pinguins do mundo todo e, para isso, terão que juntar forças com uma especializada agência de espiões, a Vento do Norte, liderada pelo Agente Secreto. Enquanto isso, Recruta tenta provar seu valor como agente especial do time de pinguins.

Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub.): 12h50 (somente sábado).

Cinemark Vitória, sala 6 (dub.): 12h05 (somente sábado).

Estreias

It - Capítulo 2

(It Chapter Two, EUA, 2019, 165 min). Terror. Direção: Andy Muschietti. Com Bill Skarsgård, James McAvoy, Jessica Chastain.

Sinopse: 27 anos depois dos eventos de "It - A Coisa", Mike percebe que o palhaço Pennywise está de volta à cidade de Derry. Ele convoca os antigos amigos do Clube dos Otários para honrar a promessa de infância e acabar com o inimigo de uma vez por todas. Mas quando Bill, Beverly, Ritchie, Ben e Eddie retornam às suas origens, eles precisam se confrontar a traumas nunca resolvidos de suas infâncias, e que repercutem até hoje na vida adulta.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 14h45 (dub.), 18h (dub.), 21h15. Sala 2: 14h, 17h15, 20h30 (dub.). Sala 4: 15h45 (dub.), 19h, 22h15.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.): 19h. Sala 3 (dub.): 20h30.

Cine Ritz Guarapari, sala 2: 18h20(dub.), 21h20. Sala 3 (dub.): 17h20, 20h20.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub.): 13h45 (exceto segunda), 17h20 (exceto segunda), 19h05 (somente segunda), 21h (exceto segunda e quarta). Sala 2: 14h30 (dub.), 18h (dub.), 21h30 (dub.) (exceto segunda e terça), 21h30 (somente segunda e terça). Sala 4 (exceto terça): 20h. Sala 6: 18h30, 22h. Sala 7 (dub.): 16h, 19h30. Sala 8 (dub.): 13h20, 17h, 20h30.

Cinemark Vitória, sala 2: 16h15, 19h45. Sala 3: 13h15, 16h45, 20h20. Sala 4: 18h45, 22h15 (somente quinta e sexta). Sala 5 (dub.): 13h45, 17h15, 20h50. Sala 6: 14h30, 18h, 21h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1: 13h (exceto quarta, quinta e sexta), 16h20, 19h40.Sala 3: 14h (exceto quarta, quinta e sexta), 17h20, 20h40. Sala 4: 18h. Sala 6 (dub.): 15h40, 19h. Sala 7 (dub.): 13h40 (exceto quarta, quinta e sexta), 17h, 20h20.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 17h, 20h15. Sala 4: 20h30.

Cine Ritz Perim Center, sala 1: 20h30. Sala 2 (dub.): 17h, 20h15.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub.): 14h (exceto segunda, terça e quarta), 17h15, 20h30. Sala 2: 20h.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 15h30, 19h. Sala 2 (dub.): 14h, 17h30, 21h. Sala 3 (dub.): 13h, 16h30, 20h.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub.): 14h, 17h, 20h. Sala 2 (dub.): 14h45, 17h45, 20h45.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 14h, 17h, 20h. Sala 3 (dub.): 14h45, 17h45, 20h45.

Mulheres Armadas, Homens na Lata

(Rebelles, França, 2019, 88 min). Comédia. Direção: Allan Mauduit. Com Cécile de France, Yolande Moreau, Audrey Lamy.

Sinopse: Sem trabalho ou diploma, Sandra, ex-Miss Pas-de-Calais, volta a morar com a mãe no sul da França, depois de 15 anos na Côte d'Azur. Contratada na fábrica de conservas local, ela rejeita constantemente o assédio sexual de seu chefe e acaba matando-o acidentalmente quando tenta se defender. A primeira reação de Sandra e suas amigas da empresa, que presenciam o crime, é chamar socorro. Quando elas descobrem uma mala cheia de dinheiro no armário do homem morto, o jogo muda e elas decidem ficar com a fortuna a qualquer preço.

Cine Metrópolis: 13h30 (somente quinta), 16h (somente sexta e domingo), 18h (somente sábado e domingo), 20h (somente sexta).

A Tabacaria

(Der Trafikant, Áustria, Alemanha, 2019, 114 min). Drama. Direção: Nikolaus Leytner. Com Simon Morzé, Bruno Ganz, Johannes Krisch.

Sinopse: Um jovem de 17 anos chamado Franz começa a trabalhar como aprendiz em uma tabacaria onde Sigmund Freud é um cliente frequente. Após um tempo, os dois estabelecem uma forte relação de amizade. Certa vez, o jovem se apaixona por uma moça, Anezka, e começa a pedir conselhos amorosos para Freud que, embora seja um renomado psicanalista, confirma que, até mesmo para ele, os mistérios femininos têm uma grande potência. Em meio a uma grave tensão política na Áustria e a ascensão do nazismo, os três personagens se vêem no dilema entre sair do país ou permanecer nele.

Cine Jardins, sala 2: 14h30 (somente sábado e domingo), 19h05.

Corgi: Top Dog

(The Queen's Corgi, Bélgica, 2019, 85 min). Animação. Direção: Ben Stassen, Vincent Kesteloot. Com Jack Whitehall, Iain McKee, Sheridan Smith.

Sinopse: O corgi Rex foi escolhido como "Top Dog", o cachorro preferido da Rainha. Ele vive cercado de outros cachorros no Palácio de Buckingham, repleto de alimentos finos e outras mordomias. Quando uma visita do presidente Donald Trump à Inglaterra tem desdobramentos negativos graças a Rex, o cachorro abandona o Palácio e se aventura por Londres. No caminho, faz novos amigos no canil e se apaixona por Wanda, uma cadela prometida ao cão mais valente do local. Rex precisará reunir todos os esforços necessários para conquistar o amor da sua vida e voltar aos braços da Rainha.

Cinemark Vila Velha, sala 4 (dub.): 13h10 (exceto segunda), 15h30, 17h45.

Cinemark Vitória, sala 4 (dub.): 11h55 (somente sábado e domingo), 14h10, 16h25.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 14h30 (exceto quarta, quinta e sexta), 16h30, 18h30.

Cine Unimed, sala 4 (dub.): 15h (somente sábado e domingo), 16h50, 18h40.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 15h (somente sábado e domingo), 16h50, 18h40.

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 13h45. Sala 5 (dub.): 17h45.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 15h, 16h45, 18h30.

Em Cartaz

Yesterday

(Reino Unido, 2019, 117 min). Comédia/ musical. Direção: Danny Boyle. Com Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran.

Sinopse: Após sofrer um acidente, um cantor-compositor acorda numa estranha realidade, onde ele é a única pessoa que lembra dos Beatles. Com as músicas de seus ídolos, o protagonista se torna um sucesso gigante, mas a fama tem seu preço.

Cinemagic Norte Sul, sala 3: 14h40 (dub.), 19h30.

Cinemark Vila Velha, sala 3: 16h15 (exceto segunda), 18h15 (somente segunda), 22h10 (exceto segunda).

Cinemark Vitória, sala 7: 13h10 (somente quinta), 13h55 (exceto terça e quinta), 14h35 (somente terça), 15h55 (somente quinta), 16h40 (exceto terça e quinta), 17h15 (somente terça), 19h20 (exceto terça e quinta), 22h (exceto terça e quinta).

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 13h20 (exceto quarta, quinta e sexta), 15h50, 18h20. Sala 4: 21h10.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 20h20.

Cine Jardins, sala 1: 16h45 (exceto sexta), 19h, 21h15.

Bacurau

(Brasil, França, 2019, 132 min). Drama/ faroeste. Direção: Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles. Com Barbara Colen, Sônia Braga, Udo Kier.

Sinopse: Pouco após a morte de dona Carmelita, aos 94 anos, os moradores de um pequeno povoado localizado no sertão brasileiro, chamado Bacurau, descobrem que a comunidade não consta mais em qualquer mapa. Aos poucos, percebem algo estranho na região: enquanto drones passeiam pelos céus, estrangeiros chegam à cidade pela primeira vez. Quando carros se tornam vítimas de tiros e cadáveres começam a aparecer, Teresa, Domingas, Acácio, Plínio, Lunga e outros habitantes chegam à conclusão de que estão sendo atacados. Falta identificar o inimigo e criar coletivamente um meio de defesa.

Cinemagic Norte Sul, sala 3: 17h.

Cinemark Vila Velha, sala 5: 21h15.

Cinemark Vitória, sala 4: 22h20 (exceto quinta e sexta).

Cine Jardins, sala 2: 16h30, 21h10.

Anna - Perigo Tem Nome

(Anna, França, 2019, 119 min). Ação. Direção: Luc Besson. Com Sasha Luss, Helen Mirren, Luke Evans.

Sinopse: Oficialmente, Anna Poliatova é uma modelo famosa e requisitada pelas marcas de luxo. No entanto, um segredo faz com que ela se torne uma das assassinas mais perigosas e bem treinadas do governo.

Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub.): 15h45.

Cinemark Vitória, sala 8 (dub.): 13h20 (somente quinta), 15h35 (exceto quinta).

O Amor dá Trabalho

(Brasil, 2019, 100 min). Comédia. Direção: Alê McHaddo. Com Leandro Hassum, Flávia Alessandra, Bruno Garcia.

Sinopse: Malandro e aproveitador, Ancelmo morre e acaba ficando preso no limbo. Para garantir seu lugar no céu, ele precisa praticar uma boa ação e bancar o cupido, pois recebe a missão de unir um homem e uma mulher com personalidades muito divergentes.

Cinemark Vila Velha, sala 7: 13h15.

O Filho do Homem

(Brasil, 2019, 120 min). Drama. Direção: Alexandre Machafer. Com Allan Ralph, Lucas Apóstolo, Fernanda Martinez.

Sinopse: Maria recebe a visita do Anjo Gabriel, que traz a mensagem de sua gravidez do Espírito Santo. Mesmo relutante, José casa-se com ela e assume a criança para criar como sua. Em um humilde estábulo de Belém, nasce Jesus , que passa os próximos 33 anos pregando, até ser perseguido pelas autoridades do Império Romano que dominam a Judéia e ser condenado à cruz.

Cinemark Vila Velha, sala 1: 19h (exceto sábado e domingo).

Brinquedo Assassino

(Child's Play, EUA, 2019, 90 min). Terror. Direção: Lars Klevberg. Aubrey Plaza, Gabriel Bateman, Brian Tyree Henry.

Sinopse: Andy e sua mãe se mudam para uma nova cidade em busca de um recomeço. Preocupada com o desinteresse do filho em fazer novos amigos, Karen decide dar a ele de presente de aniversário um boneco tecnológico que, além de ser o companheiro ideal para crianças e propor diversas atividades lúdicas, executa funções da casa sob comandos de voz. Os problemas começam a surgir quando o boneco Chuck se torna extremamente possessivo em relação a Andy e está disposto a fazer qualquer coisa para afastar o garoto das pessoas que o amam.

Cinemark Vitória, sala 1 (dub.): 19h25 (somente sábado e domingo), 21h50 (somente quinta).

Espero Tua(Re)Volta

(Brasil, 2019, 93 min). Documentário. Direção: Eliza Capai.

Sinopse: Sob o ponto de vista de três ex-secundaristas - Marcela Jesus,Nayara Souza e Lucas Penteado – que participaram da ocupação de mais de 200 escolas em São Paulo em 2015, o longa reflete sobre a recente e intensa história brasileira a partir das lutas estudantis. Eles protestavam contra a reorganização escolar anunciada pelo governo paulista, por uma escola pública de qualidade. O documentário aborda também os eventos de 2013, o processo de impeachment de Dilma Rousseff em 2016, e a vitória de Jair Bolsonaro na eleição para Presidente da República em 2018.

Cine Metrópolis: 14h (somente sexta), 16h (somente sábado).

Era Uma Vez em... Hollywood

(Once Upon A Time...in Hollywood, EUA, 2019, 161 min). Drama. Direção: Quentin Tarantino. Com Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie.

Sinopse: Los Angeles, 1969. Rick Dalton é um ator de TV que, juntamente com seu dublê, está decidido a fazer o nome em Hollywood. Para tanto, ele conhece muitas pessoas influentes na indústria cinematográfica, o que os acaba levando aos assassinatos realizados por Charles Manson na época, entre eles o da atriz Sharon Tate, que na época estava grávida do diretor Roman Polanski.

Cinemagic Norte Sul, sala 3: 21h50.

Cinemark Vitória, sala 1: 15h30 (exceto quinta, sábado e domingo), 21h40 (somente sábado e domingo). Sala 8 (somente quinta): 16h05, 21h45.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 20h50.

Nada a Perder 2

(Brasil, 2019, 96 min). Drama. Direção: Alexandre Avancini. Com Petrônio Gontijo, Day Mesquita, Beth Goulart.

Sinopse: Após deixar a prisão, em 1992, Edir Macedo lidera a Igreja Universal do Reino de Deus em busca de seu maior sonho: a construção do Templo de Salomão, réplica do local homônimo citado na Bíblia, localizado em São Paulo.

Cinemark Vila Velha, sala 5: 14h, 16h30, 19h.

Cinemark Vitória, sala 2: 14h. Sala 7 (somente quinta): 18h30, 20h45. Sala 8 (exceto quinta): 18h30, 20h45.

Cinépolis Moxuara, sala 4: 16h, 18h30. Sala 5: 15h, 19h45.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 15h55, 18h10, 20h10.

Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw

(Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, EUA, 2019, 136 min). Ação. Direção: David Leitch. Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba.

Sinopse: Desde que se conheceram, em "Velozes & Furiosos 7", Luke Hobbs e Deckard Shaw constantemente bateram de frente, não só por inicialmente estarem em lados opostos mas, especialmente, pela personalidade de cada um. Agora, a dupla precisa unir forças para enfrentar Brixton, um anarquista alterado geneticamente que se tornou uma ameaça biológica global. Para tanto, eles contam com a ajuda de Hattie, irmã de Shaw, que é também agente do MI6, o serviço secreto britânico.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 19h30 (dub.).

Cine Ritz Guarapari, sala 1: 21h15.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 20h.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 20h.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (3D/dub.): 22h.

Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.): 20h30.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 20h30.

O Rei Leão

(The Lion King, EUA, 2019, 118 min). Aventura. Direção: Jon Favreau. Com Donald Glover, Beyoncé Knowles-Carter, Billy Eichner.

Sinopse: Simba é um jovem leão cujo destino é se tornar o rei da selva. Entretanto, uma armadilha elaborada por seu tio Scar faz com que Mufasa, o atual rei, morra ao tentar salvar o filhote. Consumindo pela culpa, Simba deixa o reino rumo a um local distante, onde encontra amigos que o ensinam a mais uma vez ter prazer pela vida.

Cinemagic Norte Sul, sala 4 (somente sábado e domingo): 13h20 (dub.).

Cine Ritz Conceição, sala 3 (3D/dub.) (exceto segunda): 18h.

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 16h45, 19h.

Cinemark Vila Velha, sala 3 (3D/dub.): 13h05 (exceto segunda), 15h15 (somente segunda), 19h15 (exceto segunda).

Cinemark Vitória, sala 1 (3D/dub.): 12h50 (exceto quinta), 13h30 (somente quinta), 15h50 (somente sábado e domingo), 16h15 (somente quinta).

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 20h30.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 15h (somente sábado e domingo), 17h30.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (dub.): 15h (somente sábado e domingo), 17h30.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 15h (exceto segunda, terça e quarta), 17h30.

Cinépolis Moxuara, sala 4 (3D/dub.): 21h15.

Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.): 16h, 18h15.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 16h, 18h15.

Cine Jardins, sala 1 (dub.) (somente sábado e domingo): 14h40.

Pets - A Vida Secreta dos Bichos 2

(The Secret Life of Pets 2, EUA, 2019, 86 min). Animação/ comédia. Direção: Chris Renaud. Danton Mello, Tiago Abravanel, Dani Calabresa.

Sinopse: Nova York. A vida de Max e Duke muda bastante quando sua dona tem um filho. De início eles não gostam nem um pouco deste pequeno ser que divide a atenção, mas aos poucos ele os conquista. Não demora muito para que Max se torne superprotetor em relação à criança, o que lhe causa uma coceira constante. Quando toda a família decide passar uns dias em uma fazenda, os cachorros enfrentam uma realidade completamente diferente com a qual estão acostumados.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub.): 16h.

Toy Story 4

(EUA, 2019, 100 min). Aventura. Direção: Josh Cooley. Com Marco Luque, Antonio Tabet, Tom Hanks.

Sinopse: Agora morando na casa da pequena Bonnie, Woody apresenta aos amigos o novo brinquedo construído por ela: Forky, baseado em um garfo de verdade. O novo posto de brinquedo não o agrada nem um pouco, o que faz com que Forky fuja de casa. Decidido a trazer de volta o atual brinquedo favorito de Bonnie, Woody parte em seu encalço e, no caminho, reencontra Bo Peep, que agora vive em um parque de diversões.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 13h30 (exceto quarta, quinta e sexta).

