Confira os filmes em cartaz no ES da semana de 31 de maio até 6 de junho

Estreias

Não se aceitam devoluções Crédito: Fox Film do Brasil





Não se Aceitam Devoluções

(Brasil, 2018, 99 min). Comédia dramática. Direção: André Moraes. Com Leandro Hassum, Laura Ramos, Zéu Britto. Juca Valente é dono de um quiosque no litoral de São Paulo e só quer saber de diversão. Eterno namorador, ele detesta grandes responsabilidades e não pensa em ter nada sério com ninguém. Mas sua vida toma um rumo totalmente diferente quando uma ex-namorada americana larga um bebê com ele e desaparece. Juca então parte para os Estados Unidos na intenção de devolver a criança, sem imaginar que começaria a gostar da ideia de ser pai.

Cinesercla Montserrat, sala 3: 14h15, 18h45, 20h45.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 13h30, 15h55, 18h10, 20h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 15h, 17h10, 19h20, 21h30.

Cinemark Vitória, sala 8: 14h40, 17h10, 19h40, 22h10.

Cinemark Vila Velha, sala 4: 13h10, 15h40, 18h30, 21h.

Multiplex Serra, sala 3 (dub.): 15h30, 17h30, 19h30, 21h30.

Gnomeu e Julieta 2: O MISTÉRIO DO JARDIM Crédito: PARAMOUNT PICTURES

Gnomeu e Julieta: O Mistério do Jardim

(Sherlock Gnomes, EUA, 2018, 87 min). Comédia. Direção: John Stevenson. Com Johnny Depp, James McAvoy, Emily Blunt.

Sinopse: Gnomeu e Julieta chegam à Inglaterra, preocupados em preparar o jardim para a primavera e rever os amigos britânicos. No entanto, a dupla começa a perceber que os gnomos estão sendo sequestrados em toda a cidade. Eles recorrem ao gênio da investigação Sherlock Gnomes que, junto de seu fiel companheiro Watson, embarca numa aventura para solucionar o mistério.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 14h20. Sala 3 (3D/dub.): 14h30, 16h25.

Cinesercla Montserrat, sala 2 (3D/dub.): 14h30, 16h25. Sala 5 (dub.): 14h20.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 14h, 16h, 18h05.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D/dub.): 14h, 15h50, 17h40.

Cinemark Vitória, sala 1 (dub.): 13h, 15h10, 17h20 (3D), 19h30 (3D) (exceto quarta).

Cinemark Vila Velha, sala 3 (dub.) (somente segunda, terça e quarta): 13h, 15h10, 17h20, 19h30 (3D). Sala 3 (dub.) (exceto segunda, terça e quarta): 13h, 15h10 (3D), 17h20, 19h30 (3D).

Multiplex Serra, sala 5 (dub.): 15h (exceto segunda, terça e quarta), 17h, 19h.

Amores de Chumbo Crédito: Elo Company

Amores de Chumbo

(Brasil, 2018, 97 min). Drama. Direção: Tuca Siqueira. Com Aderbal Freire Filho, Juliana Carneiro da Cunha, Augusta Ferraz.

Sinopse: Um misterioso triângulo amoroso do passado ressurge anos depois. Miguel e Lúcia estão prestes a comemorar seu aniversário de 40 anos de casamento, mas a chegada de Maria Eugênia acaba atrapalhando os planos do casal, já que junto com seu retorno, voltam também as memórias dos amores vividos entre Miguel e Maria. Além dos horrores dos anos de chumbo, período da ditadura militar no Brasil.

Cinemark Vitória, sala 7 (exceto sábado e domingo): 19h.

Em Cartaz

Han Solo Crédito: Disney





Han Solo: Uma História Star Wars

(Solo: A Star Wars Story, EUA, 2018, 135 min). Aventura/fantasia. Direção: Ron Howard. Com Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke.

Sinopse: As aventuras do emblemático mercenário Han Solo e seu fiel escudeiro Chewbacca antes dos eventos retratados em Star Wars: Uma Nova Esperança, inclusive encontrando com Lando Calrissian.

Cinesercla Linhares, sala 3 (3D/dub.): 18h05, 20h40.

Cinesercla Montserrat, sala 2 (3D/dub.): 18h05, 20h40. Sala 3 (dub.): 16h15.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (3D/dub.): 16h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 15h10, 18h, 21h.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 18h.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 20h50.

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (3D): 16h20 (dub.), 19h, 21h40.

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/dub.): 19h10, 21h30.

Cine Ritz Conceição, sala 3 (3D/dub.): 19h, 21h20.

Cinemark Vitória, sala 1 (3D) (exceto quarta): 21h40. Sala 5 (3D): 14h30 (dub.), 17h30, 20h30.

Cinemark Vila Velha, sala 3: 21h40. Sala 8 (3D): 16h10 (dub.), 18h50 (dub.), 22h10.

Multiplex Serra, sala 2 (dub.): 14h30.

Sem destino Crédito: divulgação





Sem Destino

(Easy Rider, EUA, 1969, 90 min). Aventura. Direção: Dennis Hopper. Com Dennis Hopper, Jack Nicholson, Peter Fonda.

Sinopse: Wyatt e Billy são motoqueiros que viajam pelo sul dos Estados Unidos. Após levarem drogas do México até Los Angeles, eles as negociam com um homem em um Rolls-Royce. Com o dinheiro a dupla parte rumo ao leste, na esperança de chegar a Nova Orleans a tempo para o Mardi Grass, um dos Carnavais mais famosos em todo o planeta.

Cine Jardins, sala 1: 21h15.

Girassóis da Rússia Crédito: Reprodução





Girassóis da Rússia

(I Girasoli, França, Itália, 1970, 107 min). Drama. Direção: Vittorio De Sica. Com Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Lyudmila Savelyeva.

Sinopse: Quando termina a Segunda Guerra Mundial, Giovanna não consegue aceitar que seu marido tenha morrido em combate na Rússia. Então, ela decide viajar atrás de seu paradeiro, passando por cidades e campos de girassóis. Quando enfim ela o encontra, percebe que algo mudou na relação entre eles.

Cine Jardins, sala 2: 17h.

Ella e John Crédito: SONY PICTURES

Ella e John

(The Leisure Seeker, Itália, França, 2018, 113 min). Romance. Direção: Paolo Virzì. Com Helen Mirren, Donald Sutherland, Christian McKay.

Sinopse: Septuagenários, o casal de aposentados Ella e John decide fazer uma última viagem pelo país, de carro. Desafiando limites e receios os dois embarcam numa aventura transformadora que sai de Boston e tem como destino a antiga casa de Ernest Hemingway, na Flórida.

Cine Jardins, sala 1: 14h55 (exceto quarta), 19h10.

A Amante Crédito: PANDORA FILMES

A Amante

(Inhebbek Hedi, Tunísia, Bélgica, França, 2018, 93 min). Romance. Direção: Mohamed Ben Attia. Com Majd Mastoura, Rym Ben Messaoud, Sabah Bouzouita.

Sinopse: Hedi é um jovem introvertido, que não espera muito da vida. Ele permite que todos tomem decisões por ele, como sua autoritária mãe, que planeja seu casamento com Khedija, seu chefe, que o manda para viagens em datas comemorativas e seu irmão, que sempre diz como ele deve se comportar. Em uma viagem do trabalho, Hedi conhece Rim, que o intriga sobre sua segurança e liberdade, se envolvendo em uma passional relação amorosa. Agora, durante o tempo em que os preparativos do casamento acontecem, Hedi é forçado a tomar uma decisão.

Cine Jardins, sala 2: 15h (somente segunda e terça), 19h15, 21h15 (exceto terça).

Alguém como eu Crédito: DOWNTOWN FILMES

Alguém Como Eu

(Brasil, 2018, 87 min). Romance. Direção: Leonel Vieira. Com Paolla Oliveira, Ricardo Pereira, Júlia Rabello.

Sinopse: Helena e Alex são um casal que, como todos os outros, vivem diferentes fases em seu relacionamento. Depois de alguns meses de dúvidas sobre o seu namoro, Helena passa a imaginar como seria se Alex fosse uma mulher, mas sua obsessão pelo assunto vai transformar seus devaneios em algo que a atrapalha.

Cinemark Vitória, sala 7: 14h10.

Cinemark Vila Velha, sala 5: 14h.

Deadpool 2 Crédito: Fox

Deadpool 2

(EUA, 2018, 120 min). Comédia. Direção: David Leitch. Com Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin.

Sinopse: Deadpool está de volta maior, melhor e mais engraçado do que nunca. Quando o super soldado Cable chega em uma missão assassina, o mercenário precisa aprender o que é ser herói de verdade, recrutando pessoas poderosas, ou não, para ajudá-lo.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 16h15, 18h30, 20h50.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub.): 14h, 16h15, 18h30, 20h50.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub.): 19h, 21h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 13h50, 16h20, 18h50, 21h20. Sala 7 (dub.): 13h20, 15h50, 18h20, 20h50.

Cine São Mateus, sala 1 (dub.): 16h20, 21h30.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 18h20, 20h50.

Cine Unimed, sala 1: 18h45 (dub.), 21h15.

Cinemagic Norte Sul, sala 3: 17h (dub.), 19h25, 21h50.

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 16h45, 19h, 21h15.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.): 19h, 21h10.

Cinemark Vitória, sala 3: 12h55, 15h35, 18h15, 21h. Sala 4 (dub.): 14h. Sala 6: 13h30, 16h20, 19h10, 22h.

Cinemark Vila Velha, sala 2: 13h50 (dub.), 16h30, 19h20 (dub.), 22h. Sala 7: 12h30 (dub.), 15h20 (dub.), 18h20, 21h30.

Multiplex Serra, sala 1 (dub.): 16h, 18h15, 20h30. Sala 4 (dub.): 14h30 (exceto segunda, terça e quarta), 16h45, 19h, 21h15.

Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 21h15.

Eu só posso imaginar Crédito: PARIS FILMES

Eu Só Posso Imaginar

(I Can Only Imagine, EUA, 2018, 110 min). Musical. Direção: Andrew Erwin, Jon Erwin. Com Dennis Quaid, J. Michael Finley, Cloris Leachman.

Sinopse: Bart Millard é o vocalista da banda cristã MercyMe e tem um relacionamento conturbado com seu pai, que sempre o tratou de maneira dura e nunca entendeu seu amor pela música. Conseguindo forças através de Deus, Bart resolve então eternizar sua relação em uma canção, "I Can Only Imagine".

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 16h15, 18h25, 20h35.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 16h40, 19h, 21h20.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 13h40, 16h10, 18h40, 21h10.

Cine Ritz Perim Center, sala 3: 16h40 (dub.), 18h50 (dub.), 21h.

Cine Unimed, sala 3 (dub.): 16h40, 18h50, 21h.

Cinemagic Norte Sul, sala 2: 19h30, 21h40. Sala 3: 14h50.

Cine Ritz Guarapari, sala 2: 16h45 (dub.), 19h (dub.), 21h15.

Cinemark Vitória, sala 2: 13h20 (dub.), 16h10 (dub.), 18h50, 21h30.

Cinemark Vila Velha, sala 6: 12h20 (dub.), 14h40 (dub.), 17h10 (dub.), 20h.

Multiplex Serra, sala 2 (dub.): 17h, 19h15, 21h30.

Abelhinha Maya Crédito: PLAYARTE PICTURES

A Abelhinha Maya

(Die Biene Maja 2 - Die Honigspiele, Alemanha, 2018, 85 min). Família. Direção: Noel Cleary, Sergio Delfino. Com Uwe Ochsenknecht.

Sinopse: Maya é uma abelhinha muito querida, ela e seu melhor amigo, Willy, estão a procura de diversão. Um dia, acidentalmente, ela surpreende de maneira negativa a Imperatriz de Buzztropolis, como consequência, é forçada a participar dos Jogos de Mel e assim salvar sua colmeia. Na competição, a abelhinha irá conhecer novos amigos, além de adversários extremamente habilidosos, e enfrentar situações inéditas e desafiadoras.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (dub.) (exceto segunda, terça e quarta): 16h15.

Cine Unimed, sala 2 (dub.) (exceto segunda, terça e quarta): 16h15.

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub.) (exceto segunda, terça e quarta): 14h30.

Cinemark Vitória, sala 4 (dub.) (somente quinta, sábado e domingo): 11h50.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub.): 12h.

Acertando o Passo Crédito: Roadside Attractions

Acertando O Passo

(Finding Your Feet, Reino Unido, 2018, 111 min). Comédia. Direção: Richard Loncraine. Com Imelda Staunton, Timothy Spall, Celia Imrie.

Sinopse: Casada há 40 anos, Lady Sandra Abbott descobre que seu marido tem tido um caso amoroso com sua melhor amiga. Ela decide começar a fazer aulas de dança comunitária junto da irmã e acaba descobrindo um novo sopro de diversão e romance em sua vida.

Cine Jardins, sala 1: 17h05.

Vingadores: Guerra Infinita Crédito: DISNEY / BUENA VISTA

Vingadores: Guerra Infinita

(Avengers: Infinity War, EUA, 2018, 156 min). Ação. Direção: Joe Russo, Anthony Russo. Com Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans.

Sinopse: Thanos enfim chega à Terra, disposto a reunir as Joias do Infinito. Para enfrentá-lo, os Vingadores precisam unir forças com os Guardiões da Galáxia, ao mesmo tempo em que lidam com desavenças entre alguns de seus integrantes.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 14h30, 17h30, 20h30.

Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.): 14h30, 17h30, 20h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D/dub.): 14h40, 17h40, 20h40.

Cine São Mateus, sala 1 (3D/dub.): 18h40.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 20h40.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 18h.

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/dub.): 16h20.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 21h.

Cinemark Vitória, sala 4: 16h45 (dub.), 20h.

Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub.): 16h, 21h20.

Multiplex Serra, sala 5 (dub.): 20h45.

Paulo Apóstolo de Cristo Crédito: SONY PICTURES

Paulo Apóstolo de Cristo

(Paul, Apostle Of Christ, EUA, 2018, 108 min). Drama. Direção: Andrew Hyatt. Com James Faulkner, Jim Caviezel, Olivier Martinez.

Sinopse: Paulo era conhecido como um dos perseguidores de cristãos mais cruel de seu tempo. Mas tudo muda quando ele tem um encontro com o próprio Jesus. A partir desse momento, esse jovem se torna um dos apóstolos mais influentes do cristianismo.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub.): 20h.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 16h.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 16h30.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 17h (somente sábado e domingo), 19h.

Cinemark Vitória, sala 7 (dub.) (exceto sábado e domingo): 16h25, 21h20. Sala 7 (dub.) (somente sábado e domingo): 16h25, 19h, 21h35.

Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub.): 19h.

O homem das cavernas Crédito: PARIS FILMES

O Homem das Cavernas

(Early Man, Reino Unido, EUA, França, 2018, 89 min). Comédia. Direção: Nick Park. Com Marco Luque, Eddie Redmayne, Maisie Williams.

Sinopse: Nos tempos em que os dinossauros e mamutes ainda percorriam a face da terra, um corajoso homem das cavernas une sua tribo contra um inimigo poderoso da Idade do Bronze para tentar vencê-lo em uma grande batalha.

Cine Jardins, sala 2: 15h.

Tomb Raider a origem Crédito: WARNER BROS.

Tomb Raider: A Origem

(Tomb Raider, EUA, 2018, 118 min). Aventura. Direção: Roar Uthaug. Com Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins.

Sinopse: Aos 21 anos, Lara Croft leva a vida fazendo entregas de bicicleta pelas ruas de Londres, se recusando a assumir a companhia global do seu pai desaparecido há sete anos, ideia que ela se recusa a aceitar. Tentando desvendar o sumiço do pai, ela decide largar tudo para ir até o último lugar onde ele esteve e inicia uma perigosa aventura numa ilha japonesa.