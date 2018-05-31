Confira os filmes em cartaz no ES da semana de 31 de maio até 6 de junho

Estreias
Não se Aceitam Devoluções
(Brasil, 2018, 99 min). Comédia dramática. Direção: André Moraes. Com Leandro Hassum, Laura Ramos, Zéu Britto. Juca Valente é dono de um quiosque no litoral de São Paulo e só quer saber de diversão. Eterno namorador, ele detesta grandes responsabilidades e não pensa em ter nada sério com ninguém. Mas sua vida toma um rumo totalmente diferente quando uma ex-namorada americana larga um bebê com ele e desaparece. Juca então parte para os Estados Unidos na intenção de devolver a criança, sem imaginar que começaria a gostar da ideia de ser pai.
Cinesercla Montserrat, sala 3: 14h15, 18h45, 20h45.
Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 13h30, 15h55, 18h10, 20h30.
Cinemagic Norte Sul, sala 4: 15h, 17h10, 19h20, 21h30.
Cinemark Vitória, sala 8: 14h40, 17h10, 19h40, 22h10.
Cinemark Vila Velha, sala 4: 13h10, 15h40, 18h30, 21h.
Multiplex Serra, sala 3 (dub.): 15h30, 17h30, 19h30, 21h30.
Gnomeu e Julieta: O Mistério do Jardim
(Sherlock Gnomes, EUA, 2018, 87 min). Comédia. Direção: John Stevenson. Com Johnny Depp, James McAvoy, Emily Blunt.
Sinopse: Gnomeu e Julieta chegam à Inglaterra, preocupados em preparar o jardim para a primavera e rever os amigos britânicos. No entanto, a dupla começa a perceber que os gnomos estão sendo sequestrados em toda a cidade. Eles recorrem ao gênio da investigação Sherlock Gnomes que, junto de seu fiel companheiro Watson, embarca numa aventura para solucionar o mistério.
Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 14h20. Sala 3 (3D/dub.): 14h30, 16h25.
Cinesercla Montserrat, sala 2 (3D/dub.): 14h30, 16h25. Sala 5 (dub.): 14h20.
Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 14h, 16h, 18h05.
Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D/dub.): 14h, 15h50, 17h40.
Cinemark Vitória, sala 1 (dub.): 13h, 15h10, 17h20 (3D), 19h30 (3D) (exceto quarta).
Cinemark Vila Velha, sala 3 (dub.) (somente segunda, terça e quarta): 13h, 15h10, 17h20, 19h30 (3D). Sala 3 (dub.) (exceto segunda, terça e quarta): 13h, 15h10 (3D), 17h20, 19h30 (3D).
Multiplex Serra, sala 5 (dub.): 15h (exceto segunda, terça e quarta), 17h, 19h.
Amores de Chumbo
(Brasil, 2018, 97 min). Drama. Direção: Tuca Siqueira. Com Aderbal Freire Filho, Juliana Carneiro da Cunha, Augusta Ferraz.
Sinopse: Um misterioso triângulo amoroso do passado ressurge anos depois. Miguel e Lúcia estão prestes a comemorar seu aniversário de 40 anos de casamento, mas a chegada de Maria Eugênia acaba atrapalhando os planos do casal, já que junto com seu retorno, voltam também as memórias dos amores vividos entre Miguel e Maria. Além dos horrores dos anos de chumbo, período da ditadura militar no Brasil.
Cinemark Vitória, sala 7 (exceto sábado e domingo): 19h.
Em Cartaz
Han Solo: Uma História Star Wars
(Solo: A Star Wars Story, EUA, 2018, 135 min). Aventura/fantasia. Direção: Ron Howard. Com Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke.
Sinopse: As aventuras do emblemático mercenário Han Solo e seu fiel escudeiro Chewbacca antes dos eventos retratados em Star Wars: Uma Nova Esperança, inclusive encontrando com Lando Calrissian.
Cinesercla Linhares, sala 3 (3D/dub.): 18h05, 20h40.
Cinesercla Montserrat, sala 2 (3D/dub.): 18h05, 20h40. Sala 3 (dub.): 16h15.
Cine Ritz Aracruz, sala 1 (3D/dub.): 16h30.
Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 15h10, 18h, 21h.
Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 18h.
Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 20h50.
Cinemagic Norte Sul, sala 1 (3D): 16h20 (dub.), 19h, 21h40.
Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/dub.): 19h10, 21h30.
Cine Ritz Conceição, sala 3 (3D/dub.): 19h, 21h20.
Cinemark Vitória, sala 1 (3D) (exceto quarta): 21h40. Sala 5 (3D): 14h30 (dub.), 17h30, 20h30.
Cinemark Vila Velha, sala 3: 21h40. Sala 8 (3D): 16h10 (dub.), 18h50 (dub.), 22h10.
Multiplex Serra, sala 2 (dub.): 14h30.
Sem Destino
(Easy Rider, EUA, 1969, 90 min). Aventura. Direção: Dennis Hopper. Com Dennis Hopper, Jack Nicholson, Peter Fonda.
Sinopse: Wyatt e Billy são motoqueiros que viajam pelo sul dos Estados Unidos. Após levarem drogas do México até Los Angeles, eles as negociam com um homem em um Rolls-Royce. Com o dinheiro a dupla parte rumo ao leste, na esperança de chegar a Nova Orleans a tempo para o Mardi Grass, um dos Carnavais mais famosos em todo o planeta.
Cine Jardins, sala 1: 21h15.
Girassóis da Rússia
(I Girasoli, França, Itália, 1970, 107 min). Drama. Direção: Vittorio De Sica. Com Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Lyudmila Savelyeva.
Sinopse: Quando termina a Segunda Guerra Mundial, Giovanna não consegue aceitar que seu marido tenha morrido em combate na Rússia. Então, ela decide viajar atrás de seu paradeiro, passando por cidades e campos de girassóis. Quando enfim ela o encontra, percebe que algo mudou na relação entre eles.
Cine Jardins, sala 2: 17h.
Ella e John
(The Leisure Seeker, Itália, França, 2018, 113 min). Romance. Direção: Paolo Virzì. Com Helen Mirren, Donald Sutherland, Christian McKay.
Sinopse: Septuagenários, o casal de aposentados Ella e John decide fazer uma última viagem pelo país, de carro. Desafiando limites e receios os dois embarcam numa aventura transformadora que sai de Boston e tem como destino a antiga casa de Ernest Hemingway, na Flórida.
Cine Jardins, sala 1: 14h55 (exceto quarta), 19h10.
A Amante
(Inhebbek Hedi, Tunísia, Bélgica, França, 2018, 93 min). Romance. Direção: Mohamed Ben Attia. Com Majd Mastoura, Rym Ben Messaoud, Sabah Bouzouita.
Sinopse: Hedi é um jovem introvertido, que não espera muito da vida. Ele permite que todos tomem decisões por ele, como sua autoritária mãe, que planeja seu casamento com Khedija, seu chefe, que o manda para viagens em datas comemorativas e seu irmão, que sempre diz como ele deve se comportar. Em uma viagem do trabalho, Hedi conhece Rim, que o intriga sobre sua segurança e liberdade, se envolvendo em uma passional relação amorosa. Agora, durante o tempo em que os preparativos do casamento acontecem, Hedi é forçado a tomar uma decisão.
Cine Jardins, sala 2: 15h (somente segunda e terça), 19h15, 21h15 (exceto terça).
Alguém Como Eu
(Brasil, 2018, 87 min). Romance. Direção: Leonel Vieira. Com Paolla Oliveira, Ricardo Pereira, Júlia Rabello.
Sinopse: Helena e Alex são um casal que, como todos os outros, vivem diferentes fases em seu relacionamento. Depois de alguns meses de dúvidas sobre o seu namoro, Helena passa a imaginar como seria se Alex fosse uma mulher, mas sua obsessão pelo assunto vai transformar seus devaneios em algo que a atrapalha.
Cinemark Vitória, sala 7: 14h10.
Cinemark Vila Velha, sala 5: 14h.
Deadpool 2
(EUA, 2018, 120 min). Comédia. Direção: David Leitch. Com Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin.
Sinopse: Deadpool está de volta maior, melhor e mais engraçado do que nunca. Quando o super soldado Cable chega em uma missão assassina, o mercenário precisa aprender o que é ser herói de verdade, recrutando pessoas poderosas, ou não, para ajudá-lo.
Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 16h15, 18h30, 20h50.
Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub.): 14h, 16h15, 18h30, 20h50.
Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub.): 19h, 21h30.
Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 13h50, 16h20, 18h50, 21h20. Sala 7 (dub.): 13h20, 15h50, 18h20, 20h50.
Cine São Mateus, sala 1 (dub.): 16h20, 21h30.
Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 18h20, 20h50.
Cine Unimed, sala 1: 18h45 (dub.), 21h15.
Cinemagic Norte Sul, sala 3: 17h (dub.), 19h25, 21h50.
Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 16h45, 19h, 21h15.
Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.): 19h, 21h10.
Cinemark Vitória, sala 3: 12h55, 15h35, 18h15, 21h. Sala 4 (dub.): 14h. Sala 6: 13h30, 16h20, 19h10, 22h.
Cinemark Vila Velha, sala 2: 13h50 (dub.), 16h30, 19h20 (dub.), 22h. Sala 7: 12h30 (dub.), 15h20 (dub.), 18h20, 21h30.
Multiplex Serra, sala 1 (dub.): 16h, 18h15, 20h30. Sala 4 (dub.): 14h30 (exceto segunda, terça e quarta), 16h45, 19h, 21h15.
Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 21h15.
Eu Só Posso Imaginar
(I Can Only Imagine, EUA, 2018, 110 min). Musical. Direção: Andrew Erwin, Jon Erwin. Com Dennis Quaid, J. Michael Finley, Cloris Leachman.
Sinopse: Bart Millard é o vocalista da banda cristã MercyMe e tem um relacionamento conturbado com seu pai, que sempre o tratou de maneira dura e nunca entendeu seu amor pela música. Conseguindo forças através de Deus, Bart resolve então eternizar sua relação em uma canção, "I Can Only Imagine".
Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 16h15, 18h25, 20h35.
Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 16h40, 19h, 21h20.
Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 13h40, 16h10, 18h40, 21h10.
Cine Ritz Perim Center, sala 3: 16h40 (dub.), 18h50 (dub.), 21h.
Cine Unimed, sala 3 (dub.): 16h40, 18h50, 21h.
Cinemagic Norte Sul, sala 2: 19h30, 21h40. Sala 3: 14h50.
Cine Ritz Guarapari, sala 2: 16h45 (dub.), 19h (dub.), 21h15.
Cinemark Vitória, sala 2: 13h20 (dub.), 16h10 (dub.), 18h50, 21h30.
Cinemark Vila Velha, sala 6: 12h20 (dub.), 14h40 (dub.), 17h10 (dub.), 20h.
Multiplex Serra, sala 2 (dub.): 17h, 19h15, 21h30.
A Abelhinha Maya
(Die Biene Maja 2 - Die Honigspiele, Alemanha, 2018, 85 min). Família. Direção: Noel Cleary, Sergio Delfino. Com Uwe Ochsenknecht.
Sinopse: Maya é uma abelhinha muito querida, ela e seu melhor amigo, Willy, estão a procura de diversão. Um dia, acidentalmente, ela surpreende de maneira negativa a Imperatriz de Buzztropolis, como consequência, é forçada a participar dos Jogos de Mel e assim salvar sua colmeia. Na competição, a abelhinha irá conhecer novos amigos, além de adversários extremamente habilidosos, e enfrentar situações inéditas e desafiadoras.
Cine Ritz Perim Center, sala 2 (dub.) (exceto segunda, terça e quarta): 16h15.
Cine Unimed, sala 2 (dub.) (exceto segunda, terça e quarta): 16h15.
Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub.) (exceto segunda, terça e quarta): 14h30.
Cinemark Vitória, sala 4 (dub.) (somente quinta, sábado e domingo): 11h50.
Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub.): 12h.
Acertando O Passo
(Finding Your Feet, Reino Unido, 2018, 111 min). Comédia. Direção: Richard Loncraine. Com Imelda Staunton, Timothy Spall, Celia Imrie.
Sinopse: Casada há 40 anos, Lady Sandra Abbott descobre que seu marido tem tido um caso amoroso com sua melhor amiga. Ela decide começar a fazer aulas de dança comunitária junto da irmã e acaba descobrindo um novo sopro de diversão e romance em sua vida.
Cine Jardins, sala 1: 17h05.
Vingadores: Guerra Infinita
(Avengers: Infinity War, EUA, 2018, 156 min). Ação. Direção: Joe Russo, Anthony Russo. Com Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans.
Sinopse: Thanos enfim chega à Terra, disposto a reunir as Joias do Infinito. Para enfrentá-lo, os Vingadores precisam unir forças com os Guardiões da Galáxia, ao mesmo tempo em que lidam com desavenças entre alguns de seus integrantes.
Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 14h30, 17h30, 20h30.
Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.): 14h30, 17h30, 20h30.
Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D/dub.): 14h40, 17h40, 20h40.
Cine São Mateus, sala 1 (3D/dub.): 18h40.
Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 20h40.
Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 18h.
Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/dub.): 16h20.
Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 21h.
Cinemark Vitória, sala 4: 16h45 (dub.), 20h.
Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub.): 16h, 21h20.
Multiplex Serra, sala 5 (dub.): 20h45.
Paulo Apóstolo de Cristo
(Paul, Apostle Of Christ, EUA, 2018, 108 min). Drama. Direção: Andrew Hyatt. Com James Faulkner, Jim Caviezel, Olivier Martinez.
Sinopse: Paulo era conhecido como um dos perseguidores de cristãos mais cruel de seu tempo. Mas tudo muda quando ele tem um encontro com o próprio Jesus. A partir desse momento, esse jovem se torna um dos apóstolos mais influentes do cristianismo.
Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub.): 20h.
Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 16h.
Cine Unimed, sala 1 (dub.): 16h30.
Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 17h (somente sábado e domingo), 19h.
Cinemark Vitória, sala 7 (dub.) (exceto sábado e domingo): 16h25, 21h20. Sala 7 (dub.) (somente sábado e domingo): 16h25, 19h, 21h35.
Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub.): 19h.
O Homem das Cavernas
(Early Man, Reino Unido, EUA, França, 2018, 89 min). Comédia. Direção: Nick Park. Com Marco Luque, Eddie Redmayne, Maisie Williams.
Sinopse: Nos tempos em que os dinossauros e mamutes ainda percorriam a face da terra, um corajoso homem das cavernas une sua tribo contra um inimigo poderoso da Idade do Bronze para tentar vencê-lo em uma grande batalha.
Cine Jardins, sala 2: 15h.
Tomb Raider: A Origem
(Tomb Raider, EUA, 2018, 118 min). Aventura. Direção: Roar Uthaug. Com Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins.
Sinopse: Aos 21 anos, Lara Croft leva a vida fazendo entregas de bicicleta pelas ruas de Londres, se recusando a assumir a companhia global do seu pai desaparecido há sete anos, ideia que ela se recusa a aceitar. Tentando desvendar o sumiço do pai, ela decide largar tudo para ir até o último lugar onde ele esteve e inicia uma perigosa aventura numa ilha japonesa.
Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 16h45 (exceto segunda, terça e quarta), 19h.