Confira os filmes em cartaz no ES da semana de 25 a 31 de outubro

Especial

O Rei Leão 3D Crédito: Divulgação

O Rei Leão

(The Lion King, EUA, 1994, 89 min). Animação/ aventura. Direção: Roger Allers, Rob Minkoff. Com Garcia Júnior, Jorgeh Ramos, Mauro Ramos.

Sinopse: Mufasa, o Rei Leão, e a rainha Sarabi apresentam ao reino o herdeiro do trono, Simba. O recém-nascido recebe a bênção do sábio babuíno Rafiki, mas ao crescer é envolvido nas artimanhas de seu tio Scar, o invejoso e maquiavélico irmão de Mufasa, que planeja livrar-se do sobrinho e herdar o trono.

Cinemark Vitória, sala 8: 20h (somente terça).

Cinemark Vila Velha, sala 7: 20h (somente terça).

Meu Malvado Favorito Crédito: Divulgação

Festival Kids Cinemark: Meu Malvado Favorito 3

(Despicable Me 3, EUA, 2017, 90 min). Animação/Comédia. Direção: Pierre Coffin, Kyle Balda.

Cinemark Vítória, sala 8 (dub.) (somente sábado e domingo): 11h35.

Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub.) (somente sábado e domingo): 12h.

Estreias

Halloween Crédito: UNIVERSAL PICTURES

Halloween

(EUA, 2018, 109 min). Terror. Direção: David Gordon Green. Com Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Haluk Bilginer.

Sinopse: Quatro décadas depois de ter escapado do ataque de Michael Myers em uma noite de Halloween, Laurie Strode terá que confrontar o assassino mascarado pela última vez. Ela foi perseguida pela memória de ter sua vida por um triz, mas dessa vez, quando Myers retorna para a cidade de Haddonfield, ela está preparada.

Cine Ritz Perim Center, sala 3: 16h45 (dub.) (somente sábado e domingo), 19h (dub.), 21h15.

Cine Unimed, sala 3 (dub.): 16h45 (somente sábado e domingo), 19h, 21h15.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub.): 16h05, 18h10, 20h20. Sala 2 (dub.): 14h25, 16h30, 18h35, 20h40.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 18h45, 20h50. Sala 3 (dub.): 14h25, 16h30, 18h35, 20h40.

Cinemagic Norte Sul, sala 2: 14h35 (dub.), 19h. Sala 3: 15h10 (dub.), 17h20, 19h30 (dub.), 21h40.

Cinépolis Moxuara, sala 2 (dub.): 14h50, 17h20, 19h45, 22h10.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub.): 14h20, 16h40, 19h, 21h20. Sala 7: 15h40, 18h, 20h20.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.): 19h, 21h10.

Multiplex Serra, sala 1 (dub.): 15h, 17h15, 19h30, 21h45. Sala 4 (dub.): 14h30 (exceto segunda, terça e quarta), 16h45, 19h, 21h15.

Cinemark Vitória, sala 2 (dub.): 18h10 (somente sábado e domingo). Sala 4: 13h20 (dub.), 16h05, 18h45 (dub.), 18h45.

Cinemark Vila Velha, sala 2: 13h15 (dub.), 16h (dub.), 18h45, 21h30. Cinemark Vila Velha, sala 8 (dub.): 18h, 20h30.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.): 19h, 21h10.

O Paciente - O Caso Tancredo Neves Crédito: DOWNTOWN FILMES

O Paciente - O Caso Tancredo Neves

(Brasil, 2018, 100 min). Drama. Direção: Sergio Rezende. Com Othon Bastos, Esther Góes, Leonardo Medeiros.

Sinopse: Os últimos dias da vida de Tancredo Neves, o primeiro presidente civil eleito pelo colégio eleitoral no Congresso Nacional, depois da ditadura militar. Toda a expectativa da população brasileira e a doença de Tancredo, que, após 39 dias de internação, morreu no dia 21 de abril de 1985 sem ser empossado.

Cinemark Vitória, sala 2: 21h (somente sábado e domingo), 21h20 (exceto sábado e domingo). Sala 8: 15h50 (exceto terça), 17h35 (somente terça).

Cinemark Vila Velha, sala 6: 14h, 21h15 (somente sábado e domingo), 21h35 (exceto sábado e domingo). Sala 7: 13h30 (somente terça).

A Cabeça de Gumercindo Saraiva

(Brasil, 2018, 98 min). Drama. Direção: Tabajara Ruas. Com Murilo Rosa, Leonardo Machado, Marcos Pitombo.

Sinopse: No fim do século XIX, a Revolução Federalista marcou o sul do Brasil. Na época, o caudilho revolucionário Gumercindo Saraiva foi assassinado pelos legalistas. O filho dele, Francisco Saraiva, parte com cinco cavaleiros para resgatar a cabeça do pai, cortada pelo Major Ramiro de Oliveira.

Cinemark Vitória, sala 2: 19h (exceto sábado e domingo).

Limites Crédito: SONY PICTURES

Limites

(Boundaries, Canadá, EUA, 2018, 104 min). Drama/ comédia. Direção: Shana Feste. Com Vera Farmiga, Christopher Plummer, Lewis MacDougall.

Sinopse: Laura é uma mulher que busca viver uma vida tranquila e que faz o possível para ajudar as pessoas. No entanto, seus desejos e sua generosidade característica entram em conflito quando ela precisa levar Jack, um homem que é seu pai e também é um criminoso, em uma viagem de carro do Texas até a Califórnia. Os dois e Henry, filho de Laura, que também vai junto, vão aprender da maneira mais confusa e difícil o que significa ser uma família.

Cine Jardins, sala 2: 19h10.

Fúria em Alto Mar Crédito: IMAGEM FILMES

Fúria em Alto Mar

(Hunter Killer, EUA, 2018, 122 min). Ação/ suspense. Direção: Donovan Marsh. Com Gerard Butler, Gary Oldman, Common.

Sinopse: Um general rapta o presidente da Rússia, que precisa ser resgatado por um capitão americano de submarinos e a força de operações especiais da marinha dos Estados Unidos.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 16h15, 18h30, 20h45.

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 16h20, 21h40.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 16h (dub.), 18h35, 21h05 (dub.).

Multiplex Serra, sala 5 (dub.): 14h45 (exceto segunda, terça e quarta), 17h, 19h15, 21h30.

Cinemark Vitória, sala 1: 16h20 (dub.), 19h10, 22h.

Cinemark Vila Velha, sala 3: 16h15 (dub.), 19h10 (dub.), 21h50.

Em Cartaz

"O Primeiro Homem" conta a história dos fracassos da Nasa na corrida espacial Crédito: Daniel McFadden

O Primeiro Homem

(First Man, EUA, 2018, 142 min). Drama/ biografia. Direção: Damien Chazelle. Com Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke.

Sinopse: A vida do astronauta norte-americano Neil Armstrong e sua jornada para se tornar o primeiro homem a andar na Lua. Os sacrifícios e custos de Neil e toda uma nação durante uma das mais perigosas missões na história das viagens espaciais.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 20h35.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 16h40 (dub.), 21h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 15h20, 18h10, 21h.

Cinemark Vitória, sala 5: 15h30, 18h40, 21h50.

Cinemark Vila Velha, sala 5: 21h40.

A Justiceira Crédito: Diamond Films

A Justiceira

(Peppermint, EUA, 2018, 95 min). Ação. Direção: Pierre Morel. Com Jennifer Garner, John Gallagher Jr., John Ortiz.

Sinopse: Quando o marido e a filha são mortos a tiros diante de um parque de diversões, Riley acorda de um coma e passa os anos seguintes aprendendo a se tornar uma máquina de matar. No quinto aniversário da morte de sua família, ela tem como alvo todos os responsáveis: a gangue que cometeu o crime, os advogados que os libertaram e os policiais corruptos que permitiram que tudo acontecesse.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 13h10.

Cinemark Vitória, sala 7: 21h40.

Cinemark Vila Velha, sala 4 (dub.): 22h10.

Legalize Já - A Amizade Nunca Morre Crédito: IMAGEM FILMES

Legalize Já - Amizade Nunca Morre

(Brasil, 2018, 90 min). Drama. Direção: Johnny Araújo, Gustavo Bonafé. Com Renato Góes, Ícaro Silva, Ernesto Alterio.

Sinopse: Skunk é um jovem músico, revoltado com a opressão e o preconceito diários sofrido pelas comunidades de baixa renda, que busca expor sua insatisfação através da música. Um dia, ao fugir da polícia, ele literalmente esbarra em Marcelo, um vendedor de camisas de bandas de heavy metal. O gosto pelo mesmo estilo musical os aproxima, assim como a habilidade de Marcelo em compor letras de forte cunho social e questionador. Impulsionado por Skunk, ele adentra o universo da música e, juntos, formam a banda Planet Hemp.

Cinépolis Moxuara, sala 4: 14h15, 19h15.

Cinemark Vitória, sala 8: 13h35 (exceto terça).

Cinemark Vila Velha, sala 8: 13h25, 15h45.

A Casa do Medo incidente em Ghostland Crédito: PARIS FILMES

A Casa do Medo: Incidente em Ghostland

(Ghostland, França, Canadá, 2018, 91 min). Terror. Direção: Pascal Laugier. Com Crystal Reed, Anastasia Phillips, Emilia Jones.

Sinopse: Pauline acaba de herdar uma casa de sua tia e então decide morar lá com suas duas filhas, Beth e Vera. Mas, logo na primeira noite, o lugar é atacado por violentos invasores e Pauline faz de tudo para proteger as crianças. Dezesseis anos depois, as meninas, agora já crescidas, voltam para a casa e se deparam com coisas estranhas.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 14h30 (dub.), 19h20.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 21h.

Multiplex Serra, sala 2 (dub.): 21h15.

Cinemark Vitória, sala 8: 15h20 (somente terça), 18h15 (exceto terça), 20h35 (exceto terça).

Cinemark Vila Velha, sala 6: 16h40 (exceto sábado e domingo), 19h (exceto sábado e domingo), 19h15 (somente sábado e domingo).

Estás Me Matando Susana Crédito: Allen Fraser

Estás Me Matando Susana

(Me Estás Matando, Susana, México, Canadá, 2018, 100 min). Romance. Direção: Roberto Sneider. Com Gael García Bernal, Verónica Echegui, Ashley Hinshaw.

Sinopse: Eligio acorda em uma manhã e descobre que sua esposa Susana o deixou sem dizer uma palavra sobre seus motivos ou paradeiro. Ele decide embarcar em uma viagem da Cidade do México até uma universidade de Iowa, nos Estados Unidos, para lutar pela mulher que ama. Ao chegar, ela parece ter seguido em frente com sua vida, mas Eligio resolve usar seu charme para conquistá-la enquanto enfrenta as dificuldades de um lugar estrangeiro.

Cine Jardins, sala 1: 19h15.

Amigos Alienígenas Crédito: PLAYARTE PICTURES

Amigos Alienígenas

(Luis and the Aliens, Alemanha, Luxemburgo, Dinamarca, 2018, 85 min). Direção: Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein, Sean McCormack. Com Chloë Lee Constantin, Flemming Stein, Tim Grobe.

Sinopse: A vida de Louis, um menino de doze anos, muda completamente quando a nave espacial de três alienígenas cai nos fundos do quintal de sua casa. Seu pai, um ufologista famoso, congelaria os novos amigos na primeira oportunidade, por isso ele precisa protegê-los e ajudá-los a descobrir o paradeiro da nave mãe, para que só assim eles consigam voltar para casa.

Cine Unimed, sala 4 (dub.): 16h30 (somente sábado e domingo), 18h20, 20h10.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 14h30, 16h40.

Cinemark Vitória, sala 2 (3D/dub.): 13h50 (somente sábado e domingo), 14h40 (exceto sábado e domingo), 16h (somente sábado e domingo), 16h50 (exceto sábado e domingo).

Cinemark Vila Velha, sala 4 (dub.): 17h30, 19h50 (exceto sábado e domingo), 20h (somente sábado e domingo).

Cine Ritz Conceição, sala 3 (3D/dub.): 17h (somente sábado e domingo), 19h.

Bradley Cooper e Lady Gaga em "Nasce Uma Estrela" Crédito: Warner Bros/Divulgação

Nasce Uma Estrela

(A Star Is Born, EUA, 2018, 136 min). Drama. Direção: Bradley Cooper. Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott.

Sinopse: A jovem cantora Ally ascende ao estrelato ao mesmo tempo em que seu parceiro Jackson Maine, um renomado artista de longa carreira, cai no esquecimento devido aos problemas com o álcool. Os momentos opostos nas carreiras acabam por minar o relacionamento amoroso dos dois.

Cine Ritz Perim Center, sala 2: 21h.

Cine Jardins, sala 1: 16h50, 21h05 (exceto quinta).

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 18h05.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 19h, 21h35.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 15h30, 18h15, 21h10. Sala 4: 14h (somente quinta).

Cine São Meteus, sala 1: 19h (dub.), 21h30.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 18h50, 21h20.

Cinemark Vitória, sala 3: 14h30, 17h45, 20h50.

Cinemark Vila Velha, sala 7: 16h20 (dub.) (somente terça), 18h20 (dub.) (exceto terça), 21h20 (exceto terça), 22h15 (somente terça).

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 18h50, 21h20.

Goosebumps 2 Crédito: SONY PICTURES

Goosebumps 2: Halloween Assombrado

(Goosebumps 2: Haunted Halloween, EUA, 2018, 83 min). Comédia/terror. Direção: Ari Sandel. Com Jeremy Ray Taylor, Madison Iseman, Caleel Harris.

Sinopse: Wardenclyffe, Estados Unidos, às vésperas do Halloween. Sonny e Sam são grandes amigos, que encontram um livro incompleto guardado dentro de um baú, em uma casa abandonada. Ao abri-lo, eles despertam o boneco Slappy (Avery Lee Jones), que surge inesperadamente. Criação do autor R.L. Stine, ele usa os jovens e ainda a irmã de Sonny, Sarah, para criar sua própria família de monstros.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 14h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub.): 13h20 (exceto segunda, terça e quarta).

Cinemark Vitória, sala 3 (dub.): 12h15 (somente sábado e domingo).

Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub.): 16h45 (exceto sábado e domingo).

O Espetáculo infanto-juvenil "Tudo por Um Pop Star" é inspirado no no best-seller de Thalita Rebouças e estará em cartaz no Teatro Carlos Gomes, neste sábado e domingo Crédito: Divulgação





Tudo Por Um PopStar





(Tudo por um Pop Star, Brasil, 2018). Romance. Direção: Bruno Garotti. Com Maisa Silva, Klara Castanho, Mel Maia.

Sinopse: A banda pop masculina Slavabody Disco Disco Boys, febre entre as mocinhas de todo o Brasil, anuncia que irá tocar no Rio de Janeiro. Fãs de carteirinha do grupo, as adolescentes e melhores amigas Gabi (Maísa Silva), Manu e Ritinha farão de tudo para que seus pais deixem que elas assistam a um show do grupo fora da cidade onde moram.

Cine Ritz Perim Center, sala 1: 15h20 (somente sábado e domingo), 17h20, 19h20.

Cine Unimed, sala 1: 15h20 (somente sábado e domingo), 17h20, 19h20.

Cinesercla Montserrat, sala 5: 14h35, 16h20.

Cinesercla Linhares, sala 2: 15h15, 17h.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 13h30, 15h20, 17h10.

Cinépolis Moxuara, sala 1: 13h15 (somente sábado e domingo), 15h30, 17h45, 20h10.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 16h30, 18h30, 20h30. Sala 7: 13h40.

Cine Via Sul, sala 1: 17h30, 19h15.

Cine Ritz Aracruz, sala 2: 19h.

Multiplex Serra, sala 2 (dub.): 16h, 19h30.

Cinemark Vitória, sala 7: 13h, 15h10, 17h20, 19h30.

Cinemark Vila Velha, sala 5: 13h, 15h10, 17h20, 19h30.

Uma Noite de 12 Anos Crédito: VITRINE FILMES

Uma Noite de 12 Anos





(La Noche de 12 Años, Uruguai, Espanha, Argentina, 2018 122 min). Drama. Direção: Alvaro Brechner. Com Antonio de la Torre, Chino Darín, Alfonso Tort. 1973, Uruguai. José Mujica, Mauricio Rosencof e Eleuterio Fernández Huidobro são militantes dos Tupamaros, grupo que luta contra a ditadura militar local. Eles são presos em ações distintas e encarcerados junto a outros nove companheiros, de forma que não possam sequer falar um com o outro. Ao longo dos anos, o trio busca meios de sobreviver não só à tortura, mas também ao encarceramento que fez com que ficassem completamente alheios à sociedade, sem a menor ideia se um dia seriam soltos.

Cine Jardins, sala 2 (exceto quarta): 16h45, 21h10.

Daniel de Oliveira vive o lutador em tela Crédito: Imagem Filmes/Divulgação

10 Segundos para Vencer

(Brasil, 2018, 120 min). Biografia. Direção: José Alvarenga Jr.. Com Daniel de Oliveira, Osmar Prado, Ricardo Gelli.

Sinopse: Conhecido como "Galinho de Ouro", por ter sido eleito o maior peso galo da história do boxe, Eder Jofre é considerado um dos maiores boxeadores de todos os tempos. Nem a infância difícil no bairro do Peruche, em São Paulo, conseguiu deter Eder, que se consagrou campeão mundial em 1961, nos Estados Unidos.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 13h30.

Venom Crédito: Sony

Venom





(EUA, 2018, 112 min). Ação. Direção: Ruben Fleischer. Com Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed.

Eddie Brock é um jornalista que investiga o misterioso trabalho de um cientista, suspeito de utilizar cobaias humanas em experimentos mortais. Quando ele acaba entrando em contato com um simbionte alienígena, Eddie se torna Venom, uma máquina de matar incontrolável, que nem ele pode conter.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 18h40.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 18h40, 21h.

Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.): 16h20, 18h25, 20h30.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 16h20, 18h25, 20h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D): 16h40 (dub.), 21h10.

Cinépolis Moxuara, sala 3 (3D/dub.): 13h30 (somente sábado e domingo), 15h50, 18h30, 21h20.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4: 13h20 (dub.) (exceto quinta), 15h50 (dub.) (exceto quinta), 16h50 (dub.) (somente quinta, 18h20 (dub.) (exceto quinta), 19h10 (dub.) (somente quinta), 20h50 (exceto quinta), 21h30 (somente quinta).

Cine São Meteus, sala 1 (3D/dub.): 16h50.

Cine Ritz Conceição, sala 3 (3D/dub.): 17h (somente sábado e domingo), 19h, 21h.

Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 21h15.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 16h30, 21h.

Multiplex Serra, sala 3 (dub.): 14h30 (exceto segunda, terça e quarta), 16h45, 19h, 21h15.

Cinemark Vitória, sala 6 (3D): 13h30 (dub.), 16h10, 18h50 (dub.), 21h30.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub.): 13h05 (exceto segunda), 15h40 (exceto segunda), 18h15 (exceto segunda), 18h30 (somente segunda), 20h50 (exceto segunda), 21h10 (somente segunda).

Cine Ritz Conceição, sala 3 (3D/dub.): 21h.

A animação Pé-Pequeno Crédito: Divulgação

Pé-Pequeno

(Smallfoot, EUA, 2018, 97 min). Animação/aventura. Direção: Karey Kirkpatrick. Com Wellington Muniz, Channing Tatum, James Corden.

Sinopse: Um yeti, criatura conhecida como o Abominável Homem das Neves, está indo na contramão do que todos os seus semelhantes acreditam: ele tem a certeza que os seres humanos, para eles até então um mito, realmente existem, mesmo que todos da sua espécie neguem com veemência. Mas ele não irá desistir tão fácil de provar sua tese.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 16h30 (somente sábado e domingo).

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 16h30 (somente sábado e domingo).

Cine Jardins, sala 1 (dub.): 14h50 (somente sábado e domingo).

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 14h25.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (dub.): 13h (somente sábado e domingo).

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 18h50.

Cinemark Vitória, sala 5 (dub.): 13h10 (exceto segunda, terça e quarta).

Cena do filme Coração de Cowboy Crédito: Divulgação

Coração de Cowboy

(Brasil, 2018, 120 min). Musical. Direção: Gui Pereira. Com Gabriel Sater, Thaila Ayala, Françoise Forton.

Sinopse: Lucca é um cantor sertanejo conhecido por suas músicas "chicletes" compostas a partir das demandas de sua empresária, Iolanda, e não pelos seus sentimentos e gostos musicais. Depois de um desentendimento na gravação de seu novo disco, Lucca foge da cidade grande e volta ao interior, onde ele procura inspirações para voltar a compor canções mais autênticas e, assim, se reconectar com seu pai. Na volta, Lucca também encontra uma antiga parceira de composições e amor de infância com quem vai tentar reatar laços.

Cinemark Vila Velha, sala 4: 12h10 (somente sábado e domingo), 14h50.

09/07/2018 - Hotel Transilvânia 3 - Férias Monstruosas Crédito: Sony Pictures Animation/Divulgação

Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas

(Hotel Transylvania 3: Summer Vacation, EUA, 2018, 96 min). Animação. Direção: Genndy Tartakovsky. Com Adam Sandler, Selena Gomez, Kathryn Hahn.

Sinopse: Solitário e infeliz, buscando um novo amor na internet, Dracula é surpreendido com um presente da querida filha: férias em um cruzeiro. Inicialmente resistente à ideia, ele acaba engajado no passeio ao se encantar pela comandante, que, no entanto, esconde um segredo nada amigável.

Cine Jardins, sala 2 (dub.): 14h55 (somente sábado e domingo).

Cinemark Vitória, sala 1 (dub.): 14h (somente sábado e domingo).

Crô Em Família Crédito: IMAGEM FILMES

Crô - Em Família

(Brasil, 2018, 87 min). Comédia. Direção: Cininha de Paula. Com Marcelo Serrado, Tonico Pereira, Arlete Salles.

Sinopse: Crodoalvo Valério, ou simplesmente Crô, é agora dono de uma badalada escola de etiqueta e finesse. Entretanto, apesar de toda a fama ele se sente bastante carente e vulnerável, por não ter amigos nem uma nova musa a quem dedicar a vida. É quando sua vida cruza com as de Orlando e Marinalva, que dizem ser seus parentes distantes. Paralelamente, Crô precisa escapar da sempre venenosa colunista Carlota Valdez.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 13h30.

Cinemark Vitória, sala 1: 14h (exceto sábado e domingo). Sala 5: 13h10 (somente segunda, terça e quarta).