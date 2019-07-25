CINEMA

Confira os filmes em cartaz no ES da semana de 25 a 31 de julho

Entre os destaques estão as estreias de "Ted Bundy: A Irresistível Face do Mal", com Zac Efron", e "As Trapaceiras", com Rebel Wilson e Anne Hathaway

Publicado em 25 de julho de 2019 às 15:08 - Atualizado há 6 anos

Pré-Estreia

O Bar Luva Dourada

(Der Goldene Handschuh, Alemanha, 2019, 110 min). Drama, Suspense. Direção: Fatih Akin. Com Jonas Dassler, Margarete Tiesel, Hark Bohm.

Sinopse: Na década de 70, os habitantes da cidade de Hamburgo sofrem quando os jornais começam a noticiar o desaparecimento sucessivo de vários cidadãos seguindo um padrão específico. Começa então uma das mais complexas investigações de assassinatos em série que o local já havia presenciado até o momento.

Cine Metrópolis: 18h (somente sábado).

Estreias

Amor até as Cinzas

(Jiang Hu Er Nü, China, França, Japão, 2018, 137 min). Romance. Direção: Jia Zhangke. Com Zhao Tao, Liao Fan, Xu Zheng.

Sinopse: Datong, China, 2001. Uma bela e jovem dançarina chamada Qiao está apaixonada por Bin, um mafioso local. Durante uma briga entre gangues rivais, ela dispara uma arma para proteger seu namorado. Mas isso lhe dá cinco anos de prisão. Após sua liberação, ela vai procurar Bin para tentar começar tudo de novo.

Cine Metrópolis: 14h30 (somente quinta), 15h40 (somente sábado e domingo), 18h (somente segunda), 19h40 (somente sexta, terça e quarta).

Ted Bundy: A Irresistível Face do Mal

(Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, EUA, 2019, 110 min). Suspense, drama. Direção: Joe Berlinger. Com Zac Efron, Lily Collins, Kaya Scodelario.

Sinopse: Cinebiografia de Ted Bundy, serial killer que matou, pelo menos, 30 mulheres em sete estados norte-americanos durante a década de 1970. Bundy se tornou famoso em todo o país, em parte por causa da fama de sedutor, que levou a conquistar várias fãs, e em parte por ter efetuado sua própria defesa nos tribunais. A trajetória do psicopata é contada pelo ponto das mulheres que amou: Liz Kendall, com quem se casou, e Carole Ann Boone, amante que o apoiou durante o longo julgamento nos tribunais.

Cinemark Vitória, sala 1: 21h45. Sala 2: 16h50

Bloqueio

(Brasil, 2018, 75 min). Documentário. Direção: Victória Álvares, Quentin Delaroche. Com Marcos da Silva dos Santos, Benedito Amauro, Parazinho.

Sinopse: Brasil, maio de 2018. As eleições presidenciais se aproximam enquanto a crise econômica e política se intensifica. Em meio ao caos, a classe dos caminhoneiros, responsável pelo abastecimento das grandes cidades, inicia um bloqueio nas estradas, agravando as tensões. No entanto, em meio às reivindicações por melhores condições de trabalho, surge também um discurso pró intervenção militar que destoa.

Cine Metrópolis: 14h (somente segunda), 16h (somente sexta e terça), 18h (somente domingo).

Filme 'Bloqueio', de Victória Álvares Quentin Delaroche Crédito: Thais Vidal / Divulgação

Última Loucura de Claire Darling

(La Dernière Folie de Claire Darling, França, 2018, 94 min). Comédia dramática. Direção: Julie Bertuccelli. Com Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, Samir Guesmi.

Sinopse: É o primeiro dia de verão e o último de Claire Darling, ou é isso que ela pensa. Claire espalha todos os seus pertences no gramado, desde o pêndulo remanescente da história da França até a infinidade de lâmpadas Tiffany. Enquanto uma horda de curiosos e vizinhos retira essas antiguidades por alguns centavos, cada objeto ecoa a vida trágica e extravagante de Claire Darling.

Cine Jardins, sala 1: 15h30 (somente segunda, terça e quarta), 19h.

O Mistério do Gato Chinês

(Kûkai, Japão, China, 2017, 129 min). Fantasia, Drama. Direção: Chen Kaige. Com Huang Xuan, Shôta Sometani, Kitty Zhang Yuqi.

Sinopse: Durante a dinastia Tang, na China, um gato misterioso começa a atacar altos membros da Corte Imperial, deixando uma série de mortos. Dois homens muito diferentes, o poeta chinês Bai Letian e o monge japonês Kûkai decidem unir forças para descobrir o que existe por trás do animal místico. Aos poucos, eles descobrem segredos na história da nobreza, envolvendo uma bela concubina amada pelo Imperador, mas atacada pelo povo.

Cine Jardins, sala 2: 16h50, 21h10.

O Mistério de Henri Pick

(Le Mystère Henri Pick, França, Bélgica, 2019, 100 min). Comédia dramática. Direção: Rémi Bezançon. Com Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz.

Sinopse: Daphné Despero é uma ambiciosa editora em busca de novos romances para publicar. Um dia, enquanto visita seu pai, ela conhece uma livraria de manuscritos rejeitados. Lá, ela se encanta com uma história nunca antes publicada, escrita por um pizzaiolo bretão chamado Henri Pick, que ele faleceu há dois anos. Com o apoio da família de Pick, o manuscrito é publicado e vira uma febre em toda a França, entrando para a lista de mais vendidos e gerando fascínio sobre a história do autor. Como parte da turnê de divulgação do livro, Daphné e a família de Pick são convidadas para ir ao programa de Jean-Michel Rouche, um crítico literário pedante e desagradável, que não hesita em questionar todos os pontos da história de Henri Pick. Convencido de que se trata de uma farsa, Jean-Michel inicia uma trajetória em busca da verdade sobre o mais novo best-seller francês.

Cine Jardins, sala 2: 19h20.

As Trapaceiras

(The Hustle, EUA, 2019, 94 min). Comédia. Direção: Chris Addison. Com Rebel Wilson, Anne Hathaway, Alex Sharp.

Sinopse: Josephine e Penny são duas manipuladoras, conhecidas pela arte de extorquir milionários por quem fingem estar apaixonadas. No entanto, enquanto a primeira é sofisticada, a segunda tem métodos muito menos elegantes. O caminho das trapaceiras se cruza na Riviera Francesa, onde ambas procuram por um novo algo. Apesar de competirem pela fortuna de Thomas Westerburg, um prodígio da tecnologia, Josephine e Penny logo descobrem que talvez tenham mais chances de sucesso se trabalharem juntas.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4: 13h (dub.), 15h (dub.), 21h10.

Cinemark Vila Velha, sala 6: 19h15 (dub.), 21h45.

Em Cartaz

O Rei Leão

(The Lion King, EUA, 2019, 118 min). Aventura. Direção: Jon Favreau. Com Donald Glover, Beyoncé Knowles-Carter, Billy Eichner.

Sinopse: Simba é um jovem leão cujo destino é se tornar o rei da selva. Entretanto, uma armadilha elaborada por seu tio Scar faz com que Mufasa, o atual rei, morra ao tentar salvar o filhote. Consumindo pela culpa, Simba deixa o reino rumo a um local distante, onde encontra amigos que o ensinam a mais uma vez ter prazer pela vida.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 14h40 (somente quinta, sexta, sábado e domingo), 17h20, 20h. Sala 3 (3D/dub.): 20h15. Sala 4: 20h40.

Cine Ritz Perim, sala 2 (3D/dub.): 14h (somente quinta, sexta, sábado e domingo), 16h30, 19h, 21h30.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 16h20, 20h30. Sala 3 (3D/dub.): 14h, 16h15, 18h30, 20h50.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub.): 13h50, 16h05, 18h20, 20h40. Sala 2 (3D/dub.): 14h, 16h15, 18h30, 20h50. Sala 3 (dub.): 16h, 18h15, 20h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D/dub.): 14h, 16h25, 18h50, 21h15. Sala 3: 13h25 (dub.), 15h50, 18h15 (dub.), 20h40 (dub.). Sala 4: 19h05 (dub.), 21h30.

Cine Ritz Guarapari, sala 2: 15h (dub.), 19h20 (dub.), 21h40. Sala 3 (3D/dub.): 16h30, 19h, 21h30.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 12h15, 15h, 17h45, 20h30. Sala 2 (3D/dub.): 11h (somente sábado e domingo), 13h45, 16h30, 19h15, 22h. Sala 3 (3D/dub.): 12h45, 15h30, 18h15, 21h. Sala 5 (dub.): 20h45.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D/dub.): 15h45, 18h15, 20h45. Sala 2: 13h45 (dub.), 16h15 (dub.), 18h45 (dub.), 21h15. Sala 3: 13h, 15h30, 18h, 20h30. Sala 6: 16h (dub.), 18h30, 21h. Sala 7 (dub.): 14h, 16h30, 19h, 21h30.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub.): 11h50, 14h30, 17h15 (3D), 20h (3D). Sala 2 (3D/dub.): 12h45, 15h30, 18h15, 21h. Sala 4 (dub.): 16h45, 19h30. Sala 5: 19h, 22h. Sala 7 (dub.): 13h15, 16h, 18h45, 21h30. Sala 8 (3D/dub.): 12h15, 15h, 17h45, 20h30.

Cinemark Vitória, sala 1 (3D/dub.): 16h15, 19h. Sala 3 (3D/dub.): 11h45, 14h30, 17h15, 20h. Sala 4 (dub.): 13h, 15h45, 18h30, 21h20. Sala 5 (3D): 12h15 (dub.), 15h, 17h45, 20h30.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.) (exceto segunda): 18h30, 20h50. Sala 3 (3D/dub.) (exceto segunda): 16h30, 19h, 21h15.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (3D/dub.): 14h, 16h30, 19h, 21h30. Sala 2 (dub.): 19h.

Deslembro

(Brasil, França, Qatar, 2019, 96 min). Drama. Direção: Flavia Castro. Com Jeanne Boudier, Eliane Giardini, Sara Antunes.

Sinopse: Joana é uma adolescente que se alimenta de literatura e rock. Ela mora em Paris com a família, quando a anistia é decretada no Brasil, final de 79. De um dia para o outro, e a sua revelia, organiza-se a volta para o país do qual mal se lembra. No Rio de Janeiro, cidade onde nasceu e onde seu pai desapareceu nos porões do DOPS, seu passado ressurge. Nem tudo é real, nem tudo é imaginação, mas ao “lembrar”, Joana inscreve sua própria história no presente, na primeira pessoa.

Cine Metrópolis: 16h (somente segunda), 18h (somente sexta, terça e quarta).

Atentado ao Hotel Taj Mahal

(Hotel Mumbai, Austrália, Índia, EUA, 2019, 125 min). Drama. Direção: Anthony Maras. Com Dev Patel, Armie Hammer, Jason Isaacs.

Sinopse: Mumbai, Índia, 2008. Um grupo de terroristas chega à cidade de barco, disposto a promover uma série de ataques em locais icônicos da cidade. Um deles é o luxuoso hotel Taj Mahal, bastante conhecido pela quantidade de estrangeiros e artistas que nele se hospeda. Quando os ataques começam, o humilde funcionário Arjun tenta ajudar todos a se protegerem, enquanto David e Zahra buscam algum meio de retornar ao quarto em que estão hospedados, já que nele está seu bebê e Sally, sua babá.

Cine Jardins, sala 1: 21h.

Homem-Aranha: Longe de Casa

(Spider-Man: Far From Home, EUA, 2019, 130 min). Ação. Direção: Jon Watts. Com Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya.

Sinopse: Peter Parker está em uma viagem de duas semanas pela Europa, ao lado de seus amigos de colégio, quando é surpreendido pela visita de Nick Fury. Convocado para mais uma missão heróica, ele precisa enfrentar vários vilões que surgem em cidades-símbolo do continente, como Londres, Paris e Veneza, e também a aparição do enigmático Mysterio.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 14h40 (somente quinta, sexta, sábado e domingo), 17h20, 20h.

Cine Ritz Perim, sala 3 (3D/dub.): 15h40 (somente quinta, sexta, sábado e domingo), 18h20, 21h.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 15h40, 18h10, 20h40.

Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.): 15h40, 18h10, 20h40.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 16h30 (dub.), 19h (dub.), 21h30.

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 19h10, 21h40.

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 13h, 16h, 19h, 21h40.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 15h20 (dub.), 18h10 (dub.), 20h50.

Cinemark Vila Velha, sala 3 (3D/dub.): 12h, 14h55, 17h55, 20h45. Sala 4: 13h50 (dub.), 22h20. Sala 6 (dub.): 11h30.

Cinemark Vitória, sala 2 (3D): 11h30 (dub.), 22h. Sala 7 (dub.): 12h, 14h55, 18h, 21h.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.) (exceto segunda): 19h, 21h30.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 14h, 21h30.

Divino Amor

(Brasil, Uruguai, Dinamarca, Noruega, Chile, Suécia, França, 2019 ,101 min). Drama. Direção: Gabriel Mascaro. Com Dira Paes, Júlio Machado, Teca Pereira.

Sinopse: Joana trabalha como escrivã em um cartório e, profundamente religiosa e devota à ideia da fidelidade conjugal, sempre tenta demover os casais que volta e meia surgem pedindo o divórcio. Tal situação sempre a deixa à espera de algum reconhecimento, pelos esforços feitos. Entretanto, a situação muda quando ela própria enfrenta uma crise em seu casamento.

Cine Metrópolis: 14h (somente sexta e terça), 16h (somente quarta), 17h (somente quinta), 20h20 (somente segunda).

Turma da Mônica - Laços

(Brasil, 2019, 96 min). Aventura. Direção: Daniel Rezende. Com Giulia Benite, Kevin Vechiatto, Laura Rauseo.

Sinopse: Floquinho, o cachorro do Cebolinha, desapareceu. O menino desenvolve então um plano infalível para resgatar o cãozinho, mas para isso vai precisar da ajuda de seus fiéis amigos Mônica, Magali e Cascão. Juntos, eles irão enfrentar grandes desafios e viver grandes aventuras para levar o cão de volta para casa.

Cine Unimed, sala 4: 16h15, 18h30.

Cinesercla Linhares, sala 1: 18h40.

Cinesercla Montserrat, sala 5: 18h45.

Cine Jardins, sala 2: 15h.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 14h30.

Cine Ritz Guarapari, sala 1: 17h.

Cinépolis Moxuara, sala 5: 13h15.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 13h50.

Cinemark Vila Velha, sala 6: 14h40, 17h.

Cinemark Vitória, sala 1: 13h45.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (exceto segunda): 16h50.

Annabelle 3: De Volta para Casa

(Annabelle Comes Home, EUA, 2019 , 106 min). Terror. Direção: Gary Dauberman. Com Vera Farmiga, Mckenna Grace, Patrick Wilson.

Sinopse: Quando Ed e Lorraine Warren deixam sua casa durante um fim de semana, a filha do casal, a pequena Judy Warren, é deixada aos cuidados de sua babá. Mas as duas entram em perigo quando a maligna boneca Annabelle, aproveitando que os investigadores paranormais estão fora de jogo, anima os letais e aterrorizantes objetos contidos na Sala dos Artefatos dos Warren.

Cine Ritz Perim, sala 1 (dub.): 21h20.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 20h45.

Pets - A Vida Secreta dos Bichos 2

(The Secret Life of Pets 2, EUA, 2019, 86 min). Animação/ comédia. Direção: Chris Renaud. Danton Mello, Tiago Abravanel, Dani Calabresa.

Sinopse: Nova York. A vida de Max e Duke muda bastante quando sua dona tem um filho. De início eles não gostam nem um pouco deste pequeno ser que divide a atenção, mas aos poucos ele os conquista. Não demora muito para que Max se torne superprotetor em relação à criança, o que lhe causa uma coceira constante. Quando toda a família decide passar uns dias em uma fazenda, os cachorros enfrentam uma realidade completamente diferente com a qual estão acostumados.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 16h.

Cine Ritz Perim, sala 1 (dub.): 17h15.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 14h45.

Cine Jardins, sala 1 (dub.): 15h (somente quinta, sexta, sábado e domingo).

Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub.): 13h20, 15h10.

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 15h15.

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 11h15 (somente sábado e domingo).

Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub.): 19h15.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 16h30.

Toy Story 4

(EUA, 2019, 100 min). Aventura. Direção: Josh Cooley. Com Marco Luque, Antonio Tabet, Tom Hanks.

Sinopse: Agora morando na casa da pequena Bonnie, Woody apresenta aos amigos o novo brinquedo construído por ela: Forky, baseado em um garfo de verdade. O novo posto de brinquedo não o agrada nem um pouco, o que faz com que Forky fuja de casa. Decidido a trazer de volta o atual brinquedo favorito de Bonnie, Woody parte em seu encalço e, no caminho, reencontra Bo Peep, que agora vive em um parque de diversões.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 18h.

Cine Ritz Perim, sala 1 (dub.): 15h10 (somente quinta, sexta, sábado e domingo), 19h15.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 14h20.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 14h05. Sala 5 (dub.): 16h45.

Cine Jardins, sala 1 (dub.): 16h45 (somente quinta, sexta, sábado e domingo).

Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub.): 17h.

Cine Ritz Guarapari, sala 4 (dub.): 17h20.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 15h50, 18h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub.): 17h.

Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub.): 11h45, 14h10, 16h30.

Cinemark Vitória, sala 2 (dub.): 14h25, 19h25.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.) (exceto segunda): 17h.

Aladdin

(EUA, 2019, 129 min). Aventura. Direção: Guy Ritchie. Com Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott.

Sinopse: Aladdin é um jovem ladrão que vive de pequenos roubos em Agrabah. Um dia, ele ajuda uma jovem a recuperar um valioso bracelete, sem saber que ela na verdade é a princesa Jasmine. Aladdin logo fica interessado nela, que diz ser a criada da princesa. Ao visitá-la em pleno palácio e descobrir sua identidade, ele é capturado por Jafar, o grão-vizir do sultanato, que deseja que ele recupere uma lâmpada mágica, onde habita um gênio capaz de conceder três desejos ao seu dono.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub.): 13h10.

