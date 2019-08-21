Confira os filmes em cartaz no ES da semana de 22 a 28 de agosto

Especial

Gloob Apresenta: Miraculous, as Aventuras de Ladybug

(Miraculous, França, Japão, Coréia Do Sul, 2019). Ação/ animação. Direção: Thomas Astruc.

Sinopse: Marinette é uma corajosa garota que na verdade esconde uma identidade secreta: ela é a Ladybug, uma heroína inconfundível. Decidida a combater todos os perigos da cidade de Paris, a jovem embarca em uma jornada repleta de desafios e aventuras. No entanto, ela não está sozinha, pois conta com a ajuda de Adrien - ou Cat Noir -, seu amigo e paixão secreta.

Cinemark Vitória, sala 1 (dub.) (somente sábado e domingo): 15h, 17h.

Pré-Estreia

Bacurau

(Brasil, França, 2019, 132 min). Drama/ faroeste. Direção: Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles. Com Barbara Colen, Sônia Braga, Udo Kier.

Sinopse: Pouco após a morte de dona Carmelita, aos 94 anos, os moradores de um pequeno povoado localizado no sertão brasileiro, chamado Bacurau, descobrem que a comunidade não consta mais em qualquer mapa. Aos poucos, percebem algo estranho na região: enquanto drones passeiam pelos céus, estrangeiros chegam à cidade pela primeira vez. Quando carros se tornam vítimas de tiros e cadáveres começam a aparecer, Teresa, Domingas, Acácio, Plínio, Lunga e outros habitantes chegam à conclusão de que estão sendo atacados. Falta identificar o inimigo e criar coletivamente um meio de defesa.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 21h (somente sexta e sábado).

Cinemark Vitória, sala 8 (somente sexta e sábado): 22h20.

Cine Jardins, sala 2 (somente sexta e sábado): 21h15.

Anna - Perigo Tem Nome

(Anna, França, 2019, 119 min). Ação. Direção: Luc Besson. Com Sasha Luss, Helen Mirren, Luke Evans.

Sinopse: Oficialmente, Anna Poliatova é uma modelo famosa e requisitada pelas marcas de luxo. No entanto, um segredo faz com que ela se torne uma das assassinas mais perigosas e bem treinadas do governo.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 18h30 (somente sexta, sábado e domingo).

Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub.): 21h30 (somente sexta, sábado e domingo).

Cinemark Vitória, sala 1: 18h50 (somente sábado e domingo), 21h10 (somente sexta).

Mulheres Armadas, Homens na Lata

(Rebelles, França, 2019, 88 min). Comédia. Direção: Allan Mauduit. Com Cécile de France, Yolande Moreau, Audrey Lamy.

Sinopse: Sem trabalho ou diploma, Sandra, ex-Miss Pas-de-Calais, volta a morar com a mãe no sul da França, depois de 15 anos na Côte d'Azur. Contratada na fábrica de conservas local, ela rejeita constantemente o assédio sexual de seu chefe e acaba matando-o acidentalmente quando tenta se defender. A primeira reação de Sandra e suas amigas da empresa, que presenciam o crime, é chamar socorro. Quando elas descobrem uma mala cheia de dinheiro no armário do homem morto, o jogo muda e elas decidem ficar com a fortuna a qualquer preço.

Cine Metrópolis: 18h (somente sábado).

Estreias

Brinquedo Assassino

(Child's Play, EUA, 2019, 90 min). Terror. Direção: Lars Klevberg. Aubrey Plaza, Gabriel Bateman, Brian Tyree Henry.

Sinopse: Andy e sua mãe se mudam para uma nova cidade em busca de um recomeço. Preocupada com o desinteresse do filho em fazer novos amigos, Karen decide dar a ele de presente de aniversário um boneco tecnológico que, além de ser o companheiro ideal para crianças e propor diversas atividades lúdicas, executa funções da casa sob comandos de voz. Os problemas começam a surgir quando o boneco Chuck se torna extremamente possessivo em relação a Andy e está disposto a fazer qualquer coisa para afastar o garoto das pessoas que o amam.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 15h20, 17h15, 19h10, 21h.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub.): 15h20, 17h15, 19h10, 21h.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 14h45, 17h, 19h15, 21h30.

Cine Unimed, sala 1: 16h40 (dub.) (somente sábado e domingo), 18h40 (dub.), 20h40.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 16h (dub.), 17h50, 19h40 (dub.), 21h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4: 15h10 (dub.) (exceto sexta, sábado e domingo), 17h10 (dub.), 19h10 (dub.), 21h10.

Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub.): 16h05. Sala 6 (dub.): 14h30, 16h45, 19h10, 21h30 (exceto sexta, sábado e domingo). Sala 8: 12h40 (dub.) (somente sábado e domingo), 13h15 (dub.) (somente quarta), 15h15 (dub.) (exceto quarta), 15h30 (dub.) (somente quarta), 17h45 (dub.) (exceto quarta), 18h (somente quarta), 20h (dub.) (exceto quarta), 22h15 (exceto quarta).

Cinemark Vitória, sala 3: 18h30 (dub.), 20h45. Sala 6 (dub.): 17h20, 19h35, 21h45. Sala 6 (dub.): 12h50, 15h05.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub.): 17h20, 19h20, 21h20.

Espero Tua (Re)Volta

(Brasil, 2019, 93 min). Documentário. Direção: Eliza Capai.

Sinopse: Sob o ponto de vista de três ex-secundaristas - Marcela Jesus,Nayara Souza e Lucas Penteado – que participaram da ocupação de mais de 200 escolas em São Paulo em 2015, o longa reflete sobre a recente e intensa história brasileira a partir das lutas estudantis. Eles protestavam contra a reorganização escolar anunciada pelo governo paulista, por uma escola pública de qualidade. O documentário aborda também os eventos de 2013,o processo de impeachment de Dilma Rousseff em 2016, e avitória de Jair Bolsonaro na eleição para Presidente da República em 2018.

Cine Metrópolis: 16h (somente quinta e sábado), 18h (somente domingo), 18h30 (somente segunda), 20h (somente sexta e terça).

Noite Mágica

(Notti Magiche, Itália, 2019, 125 min). Comédia dramática. Direção: Paolo Virzì. Com Mauro Lamantia, Giovanni Toscano, Irene Vetere.

Sinopse: Certo dia, um dos maiores produtores de cinema na Itália é encontrado morto dentro de um rio. Os principais suspeitos são três jovens roteiristas que tiveram contato com ele recentemente. Durante uma noite, os três são levados à delegacia para serem interrogados. Esta será a oportunidade de relembrarem seus percursos, que coincidem com o declínio da Era de Ouro das produções italianas.

Cine Jardins, sala 1: 16h45, 21h10.

Retrato do Amor

(Photograph, Índia, Alemanha, EUA, 2019, 109 min). Romance. Direção: Ritesh Batra. Com Nawazuddin Siddiqui, Sanya Malhotra, Abdul Quadir Amin.

Sinopse: Pressionado por sua família a se casar o mais rápido possível, um determinado fotógrafo de Mumbai convence uma tímida estranha a fingir ser a sua noiva durante a visita da avó. Apesar da relutância, ela aceita a proposta e os dois desenvolvem um laço totalmente inesperado.

Cine Jardins, sala 1: 19h.

Um Amor Impossível

(Un Amour impossible, França, 2019 135 min). Drama. Direção: Catherine Corsini. Com Virginie Efira, Niels Schneider, Jehnny Beth.

Sinopse: No final dos anos 50, em Châteauroux, Rachel, uma funcionária de escritório, conhece Philippe, um jovem brilhante de uma família burguesa. Desta breve relação, nasce uma menininha, Chantal. Philippe se recusa a casar com alguém fora de sua classe social e Rachel terá que criar a filha sozinha. Porém, uma batalha de mais de dez anos pelo reconhecimento paterno de Philippe desencadeia revelações inesperadas.

Cine Jardins, sala 2: 16h55, 21h15.

Socorro! Virei Uma Garota

(Brasil, 2019, 110 min). Comédia. Direção: Leandro Neri. Com Thati Lopes, Victor Lamoglia, Leo Bahia.

Sinopse: Júlio é um garoto tímido, praticamente invisível aos olhos de seus colegas de colégio. Um dia, ao ver uma estrela cadente, ele faz um pedido: deseja ser a pessoa mais popular da escola. Logo ele se transforma em uma garota, Júlia, que é extremamente popular. Sem saber como lidar com o corpo feminino que acabou de ganhar, ele precisa ainda lidar com a proximidade de Melina, a garota por quem é perdidamente apaixonado.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 17h40, 19h40, 21h40.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 18h20, 20h40.

Cinemark Vila Velha, sala 5: 13h30, 18h20, 20h50.

Brinquedos Mágicos

(Tea Pets, China, 2019, 98 min). Animação. Direção: Gary Wang. Com Shi Lei, Yuan Zeyu, Guanlin Ji.

Sinopse: Bonecos infusores de chá são pequenas figuras de porcelana que ganham cores diferentes quando despejam chá em seus corpos, quanto mais profunda a cor, mais precioso é o boneco. Nathan é um boneco que vive em uma loja de chá com seus amigos, mas debocham dele por não conseguir ganhar cor. Quando um robô surge na loja dizendo ser do futuro, Nathan e seus amigos decidem se unir a ele e embarcar em uma aventura.

Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub.): 13h40, 15h40.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 13h50 (somente sexta, sábado e domingo), 16h. Sala 4 (dub.): 15h10 (somente sexta, sábado e domingo).

Em Cartaz

Era Uma Vez em... Hollywood

(Once Upon A Time...in Hollywood, EUA, 2019, 161 min). Drama. Direção: Quentin Tarantino. Com Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie.

Sinopse: Los Angeles, 1969. Rick Dalton é um ator de TV que, juntamente com seu dublê, está decidido a fazer o nome em Hollywood. Para tanto, ele conhece muitas pessoas influentes na indústria cinematográfica, o que os acaba levando aos assassinatos realizados por Charles Manson na época, entre eles o da atriz Sharon Tate, que na época estava grávida do diretor Roman Polanski.

Cinemagic Norte Sul, sala 2: 21h30. Sala 3: 14h50 (dub.), 18h, 21h10.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1: 17h15, 20h25. Sala 2: 14h30, 17h40, 20h50. Sala 3: 13h40, 16h50, 20h.

Cinemark Vila Velha, sala 2: 13h50, 17h15, 20h40.

Cinemark Vitória, sala 4: 14h10, 17h35, 21h.

Eu sou Brasileiro

(Brasil, 2019, 85 min). Drama. Direção: Alessandro Barros. Com Daniel Rocha, Fernanda Vasconcellos, Letícia Spiller.

Sinopse: Léo passou a sua vida inteira tentando se tornar um jogador de futebol famoso e bem sucedido, mas a rotina suburbana nunca aliviou o seu lado. No entanto, mesmo com todos os problemas, ele faz o mesmo que todo bom brasileiro: não desiste e continua tentando. Na intenção de dar a volta por cima, Léo vai para o tudo ou nada e arrisca uma última grande chance.

Cinemark Vitória, sala 1 (somente sábado e domingo): 19h.

Nada a Perder 2

(Brasil, 2019, 96 min). Drama. Direção: Alexandre Avancini. Com Petrônio Gontijo, Day Mesquita, Beth Goulart.

Sinopse: Após deixar a prisão, em 1992, Edir Macedo lidera a Igreja Universal do Reino de Deus em busca de seu maior sonho: a construção do Templo de Salomão, réplica do local homônimo citado na Bíblia, localizado em São Paulo.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 16h.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 13h50, 15h55, 18h, 20h10.

Cinépolis Moxuara, sala 4: 16h, 18h30, 21h. Sala 5: 15h, 17h40, 20h.

Cine Ritz Perim Center, sala 1: 16h, 19h.

Cine Ritz Guarapari, sala 2: 16h, 18h, 20h.

Cinemark Vila Velha, sala 4: 14h, 16h30, 19h.

Cinemark Vitória, sala 2: 14h, 16h30, 19h. Sala 7: 18h, 20h30.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (exceto segunda): 16h40, 19h20.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.) (somente sábado e domingo): 15h, 17h, 19h. Sala 2 (dub.) (exceto sábado e domingo): 14h, 17h40, 20h.

Histórias Assustadoras Para Contar no Escuro

(Scary Stories to Tell in the Dark, EUA, 2019, 111 min). Terror. Direção: André Øvredal. Com Zoe Margaret Colletti, Michael Garza, Gabriel Rush.

Sinopse: A cidade de Mill Valley é assombrada há décadas pelos mistérios envolvendo o casarão da família Bellows. Em 1968, a jovem Sarah, uma garota problemática que mantinha um relacionamento ruim com os pais, foi ao porão para escrever um livro repleto de histórias macabras. Décadas mais tarde, um grupo de adolescentes descobre o livro e passa a investigar o passado de Sarah. No entanto, as histórias do livro começam a se tornar reais.

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 21h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 16h10 (somente sexta, sábado e domingo), 18h40 (exceto sexta, sábado e domingo).

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 21h30 (exceto segunda).

Rafiki

(África Do Sul, Quênia, França, 2019, 82 min). Drama. Direção: Wanuri Kahiu. Com Samantha Mugatsia, Sheila Munyiva, Jimmi Gathu.

Sinopse: Kena e Ziki são grandes amigas e, embora suas famílias sejam rivais políticas, as duas continuaram juntas ao longo dos anos, apoiando uma a outra na batalha pela conquistas de seus sonhos. A relação de amizade transforma-se em um romance que passa a afetar a rotina da comunidade conservadora em que vivem. As jovens terão que escolher entre experienciar o amor que partilham, ou se distanciar em função de uma vida segura.

Cine Metrópolis: 14h (somente quinta), 16h (somente domingo e terça), 18h30 (somente sexta), 20h30 (somente segunda).

Meu Amigo Enzo

(The Art of Racing in the Rain, EUA, 2019). Drama. Direção: Simon Curtis. Com Milo Ventimiglia, Amanda Seyfried, Martin Donovan.

Sinopse: Denny Swift é um piloto de corridas arrojado, com um talento especial para dirigir sob chuva. Um dia, ao ir para o trabalho, encontra um filhote de cachorro que decide adotar. Ele ganha o nome de Enzo, em homenagem ao criador da Ferrari, e passa a acompanhá-lo em todo lugar que vá, ganhando um apreço especial pela adrenalina das corridas, seja ao assisti-las ao vivo ou pela televisão. Com o passar dos anos, a amizade entre Denny e Enzo sofre profundas mudanças quando o piloto conhece, e se apaixona, por Eve.

Cine Unimed, sala 3 (dub.) (somente sábado e domingo): 15h45.

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub.): 13h40.

Vermelho Sol

(Rojo, Argentina, Brasil, França, Alemanha, Holanda, 2019, 109 min). Drama. Direção: Benjamín Naishtat. Com Dario Grandinetti, Andrea Frigerio, Alfredo Castro.

Sinopse: Claudio é um advogado de meia idade que vive uma vida calma e confortável com sua esposa em uma pequena cidade da Argentina da década de 1970. Quando um detetive particular aparece na sua cidade determinado em localizar um estranho com quem ele brigou meses atrás em um restaurante, seu mundo é virado de cabeça para baixo.

Cine Metrópolis: 16h (somente segunda e sexta), 18h (somente sexta).

Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw

(Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, EUA, 2019, 136 min). Ação. Direção: David Leitch. Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba.

Sinopse: Desde que se conheceram, em "Velozes & Furiosos 7", Luke Hobbs e Deckard Shaw constantemente bateram de frente, não só por inicialmente estarem em lados opostos mas, especialmente, pela personalidade de cada um. Agora, a dupla precisa unir forças para enfrentar Brixton, um anarquista alterado geneticamente que se tornou uma ameaça biológica global. Para tanto, eles contam com a ajuda de Hattie, irmã de Shaw, que é também agente do MI6, o serviço secreto britânico.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 18h10, 20h45.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 15h35, 18h10, 20h45.

Cinépolis Moxuara, sala 3 (3D/dub.): 14h30, 17h30, 20h30.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 21h.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 20h20.

Cine Ritz Guarapari, sala 1: 19h. Sala 3 (3D/dub.): 21h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 13h20 (somente sexta, sábado e domingo), 15h50 (exceto sexta, sábado e domingo), 21h (exceto sexta e sábado).

Cinemark Vila Velha, sala 7 (dub.): 16h40, 22h20.

Cinemark Vitória, sala 1: 12h (dub.) (somente sábado e domingo), 13h05 (dub.) (exceto sábado e domingo), 16h (dub.) (exceto sábado e domingo), 21h10 (exceto sexta, sábado e domingo), 21h35 (somente sábado e domingo). Sala 7 (dub.): 14h55.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 19h10 (exceto segunda). Sala 3 (3D/dub.): 21h10.

Jornada da Vida

(YAO, França, Senegal, 2019, 104 min). Drama. Direção: Philippe Godeau. Com Lionel Louis Basse, Omar Sy, Fatoumata Diawara.

Sinopse: Um ator francês de descendência senegalesa faz uma viagem à África para promover o seu livro. No local, descobre que um de seus maiores fãs é Yao, um garotinho que efetuou uma longa viagem sozinho para vê-lo. Comovido com a história do menino, decide acompanhá-lo de volta à sua casa, e no percurso, confronta-se às suas próprias raízes.

Cine Jardins, sala: 19h20.

O Rei Leão

(The Lion King, EUA, 2019, 118 min). Aventura. Direção: Jon Favreau. Com Donald Glover, Beyoncé Knowles-Carter, Billy Eichner.

Sinopse: Simba é um jovem leão cujo destino é se tornar o rei da selva. Entretanto, uma armadilha elaborada por seu tio Scar faz com que Mufasa, o atual rei, morra ao tentar salvar o filhote. Consumindo pela culpa, Simba deixa o reino rumo a um local distante, onde encontra amigos que o ensinam a mais uma vez ter prazer pela vida.

Cinesercla Linhares, sala 3 (dub.): 15h50, 18h10 (3D), 20h30.

Cinesercla Montserrat, sala 2 (3D/dub.): 15h45, 18h, 20h30. Sala 4 (dub.): 15h20, 17h40, 20h.

Cinépolis Moxuara, sala 2 (dub.): 14h, 16h45, 19h30 (3D), 22h10 (3D).

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 16h, 18h30.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 15h (somente sábado e domingo), 17h30, 20h.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D/dub.): 14h15, 16h40, 19h05.

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/dub.): 17h, 19h10.

Kinoplex Praia da Costa, sala 7 (dub.): 13h (somente sexta, sábado e domingo), 15h30, 18h, 20h30.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub.): 13h, 15h45, 18h45 (3D), 21h40 (3D). Sala 3 (dub.): 14h15, 17h05, 20h20 (3D). Sala 7 (dub.): 13h40, 19h35.

Cinemark Vitória, sala 3 (dub.): 13h, 15h45. Sala 5 (3D): 13h30 (dub.) (somente segunda, terça e quarta), 16h15 (dub.) (somente segunda, terça e quarta), 19h05 (dub.), 21h50. Sala 5 (dub.) (somente segunda, terça e quarta): 13h30, 16h15. Sala 8 (dub.): 14h05, 16h50, 19h40, 22h20 (exceto sexta e sábado).

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 17h. Sala 3 (3D/dub.) (somente segunda): 19h.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub.): 15h.

Cine Jardins, sala 2 (dub.): 14h40.

Homem-Aranha: Longe de Casa

(Spider-Man: Far From Home, EUA, 2019, 130 min). Ação. Direção: Jon Watts. Com Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya.

Sinopse: Peter Parker está em uma viagem de duas semanas pela Europa, ao lado de seus amigos de colégio, quando é surpreendido pela visita de Nick Fury. Convocado para mais uma missão heróica, ele precisa enfrentar vários vilões que surgem em cidades-símbolo do continente, como Londres, Paris e Veneza, e também a aparição do enigmático Mysterio.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 20h50.

Turma da Mônica - Laços

(Brasil, 2019, 96 min). Aventura. Direção: Daniel Rezende. Com Giulia Benite, Kevin Vechiatto, Laura Rauseo.

Sinopse: Floquinho, o cachorro do Cebolinha, desapareceu. O menino desenvolve então um plano infalível para resgatar o cãozinho, mas para isso vai precisar da ajuda de seus fiéis amigos Mônica, Magali e Cascão. Juntos, eles irão enfrentar grandes desafios e viver grandes aventuras para levar o cão de volta para casa.

Cine Unimed, sala 4: 17h (somente sábado e domingo), 19h.

Cine Ritz Guarapari, sala 1: 17h.

Cine Jardins, sala 1 (somente sábado e domingo): 14h55.

Pets - A Vida Secreta dos Bichos 2

(The Secret Life of Pets 2, EUA, 2019, 86 min). Animação/ comédia. Direção: Chris Renaud. Danton Mello, Tiago Abravanel, Dani Calabresa.

Sinopse: Nova York. A vida de Max e Duke muda bastante quando sua dona tem um filho. De início eles não gostam nem um pouco deste pequeno ser que divide a atenção, mas aos poucos ele os conquista. Não demora muito para que Max se torne superprotetor em relação à criança, o que lhe causa uma coceira constante. Quando toda a família decide passar uns dias em uma fazenda, os cachorros enfrentam uma realidade completamente diferente com a qual estão acostumados.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 16h45.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 14h (somente segunda e terça).

Toy Story 4

(EUA, 2019, 100 min). Aventura. Direção: Josh Cooley. Com Marco Luque, Antonio Tabet, Tom Hanks.

Sinopse: Agora morando na casa da pequena Bonnie, Woody apresenta aos amigos o novo brinquedo construído por ela: Forky, baseado em um garfo de verdade. O novo posto de brinquedo não o agrada nem um pouco, o que faz com que Forky fuja de casa. Decidido a trazer de volta o atual brinquedo favorito de Bonnie, Woody parte em seu encalço e, no caminho, reencontra Bo Peep, que agora vive em um parque de diversões.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 18h45.