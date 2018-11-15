Confira os filmes em cartaz no ES da semana de 15 a 21 de novembro

Especial

Queen no filme "Bohemian Rhapsody" Crédito: Fox Films/Divulgação

Cantando com Bohemian Rhapsody

(EUA, 2018, 135 min). Biografia. Direção: Bryan Singer. Com Rami Malek, Lucy Boynton, Aaron McCusker.

Sinopse: Versão do filme Bohemian Rhapsody com as letras de todas as músicas disponíveis na tela para o público cantar junto.

Cinemark Vitória, sala 4: 21h50.

Pré-Estreia

De Repente um Família Crédito: PARAMOUNT PICTURES

De Repente Uma Família

(Instant Family, EUA, 2018). Comédia. Comédia. Direção: Sean Anders. Com Mark Wahlberg, Rose Byrne, Isabela Moner.

Sinopse: O jovem casal Pete (Mark Wahlberg) e Ellie decide adotar uma criança, e busca uma feira destinada a proporcionar encontros entre adultos e jovens sem lar. O casal se apaixona pela pré-adolescente Lizzie, uma garota de temperamento forte, e decide adotá-la. Mas Lizzie tem dois irmãos menores, que se mudam com ela. Logo, Pete e Ellie se veem com três crianças barulhentas e indisciplinadas, que mudam as suas vidas por completo.

Cinemark Vitória, sala 7: 19h10 (exceto segunda, terça e quarta).

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 18h25.

Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub.): 18h10 (exceto segunda, terça e quarta).

O Parque do Inferno Crédito: PARIS FILMES

O Parque do Inferno



(Hell Fest, EUA, 2018, 89 min). Terror. Direção: Gregory Plotkin. Com Amy Forsyth, Reign Edwards, Bex Taylor-Klaus.

Sinopse: Durante a noite de Halloween, um grupo de amigos começa a ser perseguido por um assassino mascarado em um parque de diversões temático. O mais terrível é que todas as atrocidades cometidas pelo criminoso são praticadas na frente do público alienado presente no local. Eles acreditam que tudo faz parte do "show", ignorando os pedidos de socorro dos jovens.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub.): 18h35 (exceto quarta).

Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub.) (exceto segunda, terça e quarta): 15h50, 21h10.

Estreias

18/07/2018 - Jude Law interpreta Albus Dumbledore no filme 'Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald ' Crédito: Warner Bros. Entertainment Inc.

Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald

(Fantastic Beasts: The Crimes Of Grindelwald, Reino Unido, EUA, 2018, 134 min). Fantasia/ aventura. Direção: David Yates. Com Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler.

Sinopse: Newt Scamander reencontra os queridos amigos Tina Goldstein, Queenie Goldstein e Jacob Kowalski. Ele é recrutado pelo seu antigo professor em Hogwarts, Alvo Dumbledore, para enfrentar o terrível bruxo das trevas Gellert Grindelwald, que escapou da custódia da MACUSA e reúne seguidores, dividindo o mundo entre bruxos sangue puro e trouxas.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 15h40 (exceto segunda, terça e quarta), 18h20, 21h.

Cine Unimed, sala 2 (3D): 15h40 (dub.) (exceto segunda, terça e quarta), 18h20 (dub.), 21h.

Cine São Mateus, sala 1 (3D): 16h20 (dub.), 19h (dub.), 21h30.

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/dub.): 16h30, 19h.

Cine Ritz Guarapari, sala 3: 21h40.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 18h10, 20h40. Sala 3 (3D/dub.): 15h30, 18h, 20h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D): 13h40, 16h20 (dub.), 19h, 21h40 (dub.). Sala 3: 15h50, 21h10.

Cine Via Sul, sala 1 (3D/dub.): 16h20 (exceto segunda, terça e quarta), 18h50, 21h15.

Cinépolis Moxuara, sala 2 (3D/dub.): 15h30, 18h15, 21h. Sala 3 (3D/dub.): 13h45, 16h30, 19h15, 22h.

Cine Ritz Conceição, sala 1: 21h. Sala 2 (dub.): 18h50, 21h20.

Cinemark Vitória, sala 1 (3D/dub.): 16h20, 19h20. Sala 3 (3D) (exceto quarta): 18h, 21h. Sala 5 (3D): 18h45 (dub.), 21h45. Sala 6 (3D): 14h15 (dub.), 17h15, 20h15, 23h15 (somente sábado).

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D): 13h (dub.), 15h45 (dub.), 18h30 (dub.), 21h15. Sala 3: 15h15, 18h, 20h50. Sala 7: 17h30, 20h20 (dub.).

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (3D/dub.): 16h30, 19h, 21h30. Sala 2: 21h.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (3D/dub.): 18h, 21h. Sala 2 (3D): 14h15 (dub.), 17h15 (dub.), 20h15, 23h15 (somente sexta e sábado). Sala 3 (3D/dub.): 16h20, 19h20. Sala 8 (3D): 18h45, 21h45.

O Grande Circo Místico Crédito: H2O Films

O Grande Circo Místico

(Brasil, Portugal, França, 2018, 104 min). Romance/ drama. Direção: Carlos Diegues. Com Jesuíta Barbosa, Bruna Linzmeyer, Mariana Ximenes.

Sinopse: Em meio ao universo de uma tradicional família austríaca, que é dona do Grande Circo Knieps, nasceu um improvável romance entre um aristocrata e uma acrobata. Este é o retrato dos 100 anos de existência do Grande Circo e das cinco gerações do clã à frente do espetáculo e suas histórias fantásticas.

Cinemark Vitória, sala 8: 16h10 (somente sábado e domingo), 16h25 (exceto sábado e domingo), 19h (somente sábado e domingo), 21h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 13h45. Sala 6: 16h05, 21h10.

A Garota na Névoa Crédito: Mares Filmes





A Garota na Névoa





(La ragazza nella nebbia, Itália, 2018, 127 min). Suspense. Direção: Donato Carrisi. Com Toni Servillo, Lorenzo Richelmy, Galatea Ranzi.

Sinopse: Em uma aldeia alpina no norte da Itália, o Detetive Vogel é chamado para investigar o misterioso caso do desaparecimento de Anna Lou, uma menina de 15 anos de família religiosa. Seria esse desaparecimento repentino um caso de rebeldia adolescente, ou existe um terrível criminoso escondido entre uma comunidade aparentemente tão pacífica? Com métodos questionáveis e em meio a uma intensa cobertura da mídia, Vogel se põe a tentar descobrir e ninguém está livre de suspeitas.

Cine Jardins, sala 2: 21h15.

Museu



(Museo, México, 2018, 126 min). Comédia dramática. Direção: Alonso Ruizpalacios. Com Gael García Bernal, Leonardo Ortizgris, Alfredo Castro.

Sinopse: Na manhã do Natal de 1985, os estudantes Juan Núñez e Benjamín Wilson invadem o Museu Nacional de Antropologia na Cidade do México para roubar 140 peças pré-hispânicas de suas vitrines, como a máscara do Rei Pakal. Ao perceberem a gravidade de suas ações, decidem fugir. Enquanto isso, a polícia não suspeita que os autores do crime poderiam ser jovens inexperientes que vivem nos subúrbios da classe média.

Cine Jardins, sala 2: 19h (exceto quarta).

Entrevista com Deus Crédito: Cara Howe

Entrevista com Deus

(An Interview with God, EUA, 2018, 97 min). Direção: Perry Lang. Com Brenton Thwaites, Yael Grobglas, Charlbi Dean Kriek.

Sinopse: Paul é um jornalista ambicioso em busca de sucesso profissional através de alguma grande matéria. Depois de uma extensa procura, ele topa de frente com um homem que pode lhe dar a melhor entrevista de vida: ele diz ser Deus e promete responder a qualquer pergunta de Paul em uma conversa única.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 18h, 20h15.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 18h50, 21h.

Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub.): 16h35, 21h50.

Em Cartaz

Operação Overlord Crédito: Paramount/Divulgação

Operação Overlord

(Overlord, EUA, 2018, 110 min). Terror/ ação. Direção: Julius Avery. Com Jovan Adepo, Wyatt Russell, Pilou Asbæk.

Sinopse: Uma tropa de paraquedistas americanos é lançada atrás das linhas inimigas para uma missão crucial. Mas, quando se aproximam do alvo, percebem que não é só uma simples operação militar e tem mais coisas acontecendo no lugar, que está ocupado por nazistas.

Cine Ritz Perim Center, sala 1: 19h (dub.), 21h15.

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 19h10, 21h20.



Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 21h20.

Cinemark Vitória, sala 1: 13h40, 22h20.

Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub.): 19h30 (somente segunda, terça e quarta). Sala 8 (dub.): 16h (exceto segunda, terça e quarta).

Millennium: A Garota na Teia de Aranha Crédito: SONY PICTURES

Millennium: A Garota na Teia de Aranha

(The Girl in the Spiders Web: A New Dragon Tattoo Story, EUA, 2018, 117 min). Suspense. Direção: Fede Alvarez. Com Claire Foy, Sverrir Gudnason, Sylvia Hoeks.

Sinopse: A jovem hacker Lisbeth Salander e o jornalista Mikael Blomkvist se vêem presos em uma rede de espiões, cibercriminosos e funcionários corruptos do governo.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 19h30, 21h40.

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 21h45.

Cinemark Vitória, sala 3: 12h45 (somente quarta), 13h (exceto quarta), 15h20 (somente quarta), 15h30 (exceto quarta).

Cinemark Vila Velha, sala 5: 13h40 (dub.), 19h05.

A Casa que Jack Construiu Crédito: California Filmes

A Casa que Jack Construiu



(The House That Jack Built, Dinamarca, 2018, 155 min). Suspense. Direção: Lars von Trier. Com Matt Dillon, Bruno Ganz, Uma Thurman.

Sinopse: Um dia, durante um encontro fortuito na estrada, o arquiteto Jack mata uma mulher. Este evento provoca um prazer inesperado no personagem, que passa a assassinar dezenas de pessoas ao longo de doze anos. Devido ao descaso das autoridades e à indiferença dos habitantes locais, o criminoso não encontra dificuldade em planejar seus crimes, executá-los ao olhar de todos e guardar os cadáveres num grande frigorífico. Tempos mais tarde, ele compartilha os seus casos mais marcantes com o sábio Virgílio numa jornada rumo ao inferno.

Cine Jardins, sala 1: 20h40.

Onde a Moeda Cai em Pé Crédito: Divulgação

Onde a Moeda Cai em Pé - A História do SPFC



(Brasil, 2018, 98 min). Documentário. Direção: Alexandre Boechat, André Plihal, Pedro Jorgr. Com Armelino Donizetti, Raí Souza Vieira de Oliveira, Cafu.

Sinopse: Com três mundiais e seis títulos do Campeonato Brasileiro conquistados desde sua fundação, em 1930, o São Paulo Futebol Clube permanece como um dos times mais icônicos do país. Depoimentos de torcedores, ex-jogadores e historiadores revelam pontos fundamentais da trajetória do clube, perpassando por seus triunfos e derrotas; e evocam o sentimento do que é ser são-paulino, de diferentes perspectivas.

Cinemark Vitória, sala 8 (exceto sábado e domingo): 19h.

O Grinch Crédito: UNIVERSAL PICTURES

O Grinch



(Dr. Seuss' The Grinch, EUA, 2018, 90 min). Animação/ família. Direção: Yarrow Cheney. Lázaro Ramos, Benedict Cumberbatch, Cameron Seely.

Sinopse: O Grinch é um ser verde que não suporta o Natal e, todo ano, precisa aturar que os habitantes da cidade vizinha de Quemlândia comemorem a data. Decidido a acabar com a festa, ele resolve invadir os lares dos vizinhos e roubar tudo o que está relacionado ao Natal.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 15h (exceto segunda, terça e quarta), 17h.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 15h (exceto segunda, terça e quarta), 19h.

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 17h20.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 15h05, 17h20, 19h05.

Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub.): 14h, 19h. Sala 4 (dub.): 15h30.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 13h30 (exceto quarta), 15h45. Sala 5 (3D/dub.): 14h30, 16h45, 18h50.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.) (somente sábado e domingo): 17h, 19h.

Cinemark Vitória, sala 2 (dub.): 14h45 (exceto segunda, terça e quarta), 17h (3D) (exceto segunda, terça e quarta), 19h05 (somente segunda, terça e quarta), 19h15 (exceto segunda, terça e quarta), 21h20 (3D) (somente segunda, terça e quarta), 21h35 (3D) (exceto segunda, terça e quarta). Sala 5 (3D/dub.): 14h05, 16h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 7 (dub.): 13h30, 15h30.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 17h, 19h.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (3D/dub.): 13h30, 15h45. Sala 4 (dub.): 14h, 16h15, 18h30, 20h45.

Um Segredo em Paris Crédito: Pagu Pictures

Um Segredo em Paris



(Drôles d'oiseaux, França, 2018, 70 min). Comédia dramática. Direção: Élise Girard. Com Jean Sorel, Lolita Chammah, Virginie Ledoyen.

Sinopse: Uma mulher de 27 anos sonha com um futuro como escritora, mas é atormentada pela dúvida e pela incerteza. Ela se muda para Paris onde algo mágico acontece e acaba se conectando com um misantropo de 76 anos, que dirige uma livraria. Porém, quando um segredo do homem é revelado, a relação deles pode se tornar algo muito distinto.

Cine Jardins, sala 1: 19h15.

CHACRINHA - O VELHO GUERREIRO Crédito: DOWNTOWN FILMES

Chacrinha - O Velho Guerreiro



(Brasil, 2018). Biografia/ drama. Direção: Andrucha Waddington. Com Stepan Nercessian, Eduardo Sterblitch, Gianne Albertoni.

Sinopse: A história de José Abelardo Barbosa é narrada desde a época de sua juventude, quando fazia faculdade de medicina e larga tudo para se aventurar como locutor em uma rádio. Depois de então, acompanhamos a transformação de sua vida e a crianção seu alter ego, Chacrinha, nosso velho guerreiro.

Cinemark Vitória, sala 2 (somente segunda, terça e quarta): 14h, 16h35. Sala 8: 13h30 (somente sábado e domingo), 14h (exceto sábado e domingo).

Cinemark Vila Velha, sala 8: 13h15 (exceto segunda, terça e quarta), 13h55 (somente segunda, terça e quarta), 16h10 (somente segunda, terça e quarta).

O Doutrinador Crédito: Aline Arruda

O Doutrinador



(Brasil, 2018, 108 min). Crime. Direção: Gustavo Bonafé. Com Kiko Pissolato, Samuel de Assis, Tainá Medina.

Sinopse: Um vigilante mascarado surge para atacar a impunidade que permite que políticos e donos de empreiteiras enriqueçam às custas da miséria e do trabalho da população brasileira. A história do homem por trás do disfarce de "Doutrinador" envolve uma jornada pessoal de vingança na qual um agente traumatizado decide fazer justiça com as próprias mãos.

Cine Unimed, sala 4: 20h20.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 13h. Sala 4: 18h25 (somente quarta). Sala 5: 16h30.

Cinemark Vila Velha, sala 3: 14h05, 22h20.

Queen no filme "Bohemian Rhapsody" Crédito: Fox Films/Divulgação

Bohemian Rhapsody



(EUA, 2018, 135 min). Biografia. Direção: Bryan Singer. Com Rami Malek, Lucy Boynton, Aaron McCusker.

Sinopse: Freddie Mercury e seus companheiros, Brian May, Roger Taylor e John Deacon mudam o mundo da música para sempre ao formar a banda Queen durante a década de 1970. Porém, quando o estilo de vida extravagante de Mercury começa a sair do controle, a banda tem que enfrentar o desafio de conciliar a fama e o sucesso com suas vidas pessoais cada vez mais complicadas.

Cine Jardins, sala 2: 16h30.

Cine Unimed, sala 1: 18h40 (dub.), 21h15.

Cine Ritz Guarapari, sala 1: 21h10.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 20h50.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 14h (dub.), 16h40, 19h15, 21h50.

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 16h20.

Cinemark Vitória, sala 4: 15h45 (exceto segunda, terça e quarta), 18h50.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 16h, 18h40, 21h20. Sala 4: 20h45.

Cinemark Vila Velha, sala 7: 15h20, 18h20, 21h30.

O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos Crédito: DISNEY

O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos

(The Nutcracker and the Four Realms, EUA, 2018, 100 min). Fantasia. Direção: Lasse Hallström, Joe Johnston. Com Mackenzie Foy, Keira Knightley, Matthew MacFadyen.

Sinopse: Clara, jovem esperta e independente, perde a única chave mágica capaz de abrir um presente de valor incalculável dado por seu padrinho. Safa na solução de problemas, ela decide então iniciar uma jornada de resgate que a leva pelo Reino dos Doces, o Reino das Neves, o Reino das Flores e o sinistro Quarto Reino.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 19h.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 17h.

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 17h20, 19h10.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 14h20, 16h15.

Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub.): 13h30, 17h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub.): 14h.

Halloween Crédito: UNIVERSAL PICTURES

Halloween

(EUA, 2018, 109 min). Terror. Direção: David Gordon Green. Com Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Haluk Bilginer.

Sinopse: Quatro décadas depois de ter escapado do ataque de Michael Myers em uma noite de Halloween, Laurie Strode terá que confrontar o assassino mascarado pela última vez. Ela foi perseguida pela memória de ter sua vida por um triz, mas dessa vez, quando Myers retorna para a cidade de Haddonfield, ela está preparada.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 22h20.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub.): 16h10.

O Paciente - O Caso Tancredo Neves Crédito: DOWNTOWN FILMES

O Paciente - O Caso Tancredo Neves

(Brasil, 2018, 100 min). Drama. Direção: Sergio Rezende. Com Othon Bastos, Esther Góes, Leonardo Medeiros.

Sinopse: Os últimos dias da vida de Tancredo Neves, o primeiro presidente civil eleito pelo colégio eleitoral no Congresso Nacional, depois da ditadura militar. Toda a expectativa da população brasileira e a doença de Tancredo, que, após 39 dias de internação, morreu no dia 21 de abril de 1985 sem ser empossado.

Cinemark Vila Velha, sala 6: 22h05 (somente segunda, terça e quarta).

Legalize Já - A Amizade Nunca Morre Crédito: IMAGEM FILMES

Legalize Já - Amizade Nunca Morre



(Brasil, 2018, 90 min). Drama. Direção: Johnny Araújo, Gustavo Bonafé. Com Renato Góes, Ícaro Silva, Ernesto Alterio.

Sinopse: Skunk é um jovem músico, revoltado com a opressão e o preconceito diários sofrido pelas comunidades de baixa renda, que busca expor sua insatisfação através da música. Um dia, ao fugir da polícia, ele literalmente esbarra em Marcelo, um vendedor de camisas de bandas de heavy metal. O gosto pelo mesmo estilo musical os aproxima, assim como a habilidade de Marcelo em compor letras de forte cunho social e questionador. Impulsionado por Skunk, ele adentra o universo da música e, juntos, formam a banda Planet Hemp.

Cinemark Vila Velha, sala 6: 16h45 (somente segunda, terça e quarta).

Amigos Alienígenas Crédito: PLAYARTE PICTURES

Amigos Alienígenas



(Luis and the Aliens, Alemanha, Luxemburgo, Dinamarca, 2018, 85 min). Direção: Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein, Sean McCormack. Com Chloë Lee Constantin, Flemming Stein, Tim Grobe.

Sinopse: A vida de Louis, um menino de doze anos, muda completamente quando a nave espacial de três alienígenas cai nos fundos do quintal de sua casa. Seu pai, um ufologista famoso, congelaria os novos amigos na primeira oportunidade, por isso ele precisa protegê-los e ajudá-los a descobrir o paradeiro da nave mãe, para que só assim eles consigam voltar para casa.

Cine Jardins, sala 2 (dub.): 14h45 (exceto segunda, terça e quarta).

Bradley Cooper e Lady Gaga em "Nasce Uma Estrela" Crédito: Warner Bros/Divulgação

Nasce Uma Estrela

(A Star Is Born, EUA, 2018, 136 min). Drama. Direção: Bradley Cooper. Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott.

Sinopse: A jovem cantora Ally ascende ao estrelato ao mesmo tempo em que seu parceiro Jackson Maine, um renomado artista de longa carreira, cai no esquecimento devido aos problemas com o álcool. Os momentos opostos nas carreiras acabam por minar o relacionamento amoroso dos dois.

Cine Jardins, sala 1: 16h45.

Cine Ritz Perim Center, sala 3: 21h.

Cinemark Vitória, sala 7: 12h50 (exceto segunda, terça e quarta), 16h (exceto segunda, terça e quarta), 17h50 (somente segunda, terça e quarta), 20h50 (somente segunda, terça e quarta), 22h (exceto segunda, terça e quarta).

O Espetáculo infanto-juvenil "Tudo por um Pop Star'' inspirado no best-seller de Thalita Rebouças, estará nos palcos do Teatro Carlos Gomes, neste fim de semana Crédito: divulgação

Tudo Por Um PopStar



(Tudo por um Pop Star, Brasil, 2018). Romance. Direção: Bruno Garotti. Com Maisa Silva, Klara Castanho, Mel Maia.

Sinopse: A banda pop masculina Slavabody Disco Disco Boys, febre entre as mocinhas de todo o Brasil, anuncia que irá tocar no Rio de Janeiro. Fãs de carteirinha do grupo, as adolescentes e melhores amigas Gabi (Maísa Silva), Manu e Ritinha farão de tudo para que seus pais deixem que elas assistam a um show do grupo fora da cidade onde moram.

Cine Unimed, sala 4: 18h30.

Cinemark Vitória, sala 4: 13h10, 15h30 (somente segunda, terça e quarta).

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 14h05.

Cinemark Vila Velha, sala 6: 13h50.

Venom Crédito: Sony

Venom



(EUA, 2018, 112 min). Ação. Direção: Ruben Fleischer. Com Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed.

Sinopse: Eddie Brock é um jornalista que investiga o misterioso trabalho de um cientista, suspeito de utilizar cobaias humanas em experimentos mortais. Quando ele acaba entrando em contato com um simbionte alienígena, Eddie se torna Venom, uma máquina de matar incontrolável, que nem ele pode conter.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 21h.

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 14h, 19h.

Kinplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 14h10.

Cena da animação Pé-Pequeno Crédito: Divulgação

Pé-Pequeno



(Smallfoot, EUA, 2018, 97 min). Animação/aventura. Direção: Karey Kirkpatrick. Com Wellington Muniz, Channing Tatum, James Corden.

Sinopse: Um yeti, criatura conhecida como o Abominável Homem das Neves, está indo na contramão do que todos os seus semelhantes acreditam: ele tem a certeza que os seres humanos, para eles até então um mito, realmente existem, mesmo que todos da sua espécie neguem com veemência. Mas ele não irá desistir tão fácil de provar sua tese.

Cine Jardins, sala 1 (dub.): 14h50 (exceto segunda, terça e quarta).

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 17h (exceto segunda, terça e quarta).

Crô Em Família Crédito: IMAGEM FILMES

Crô - Em Família



(Brasil, 2018, 87 min). Comédia. Direção: Cininha de Paula. Com Marcelo Serrado, Tonico Pereira, Arlete Salles.

Sinopse: Crodoalvo Valério, ou simplesmente Crô, é agora dono de uma badalada escola de etiqueta e finesse. Entretanto, apesar de toda a fama ele se sente bastante carente e vulnerável, por não ter amigos nem uma nova musa a quem dedicar a vida. É quando sua vida cruza com as de Orlando e Marinalva, que dizem ser seus parentes distantes. Paralelamente, Crô precisa escapar da sempre venenosa colunista Carlota Valdez.