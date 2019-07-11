CINEMA

Confira os filmes em cartaz no ES da semana de 11 a 17 de julho

"Homem-Aranha: Longe de Casa" segue como a grande estreia da semana. "O Rei Leão" e "Deslembro" entram como pré-estreia

Publicado em 11 de julho de 2019 às 15:01 - Atualizado há 6 anos

Especial

Vingadores - Ultimato (Relançamento)

(Avengers: Endgame, EUA, 2019, 183 min). Ação. Direção: Joe Russo, Anthony Russo. Com Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo.

Sinopse: Após Thanos eliminar metade das criaturas vivas, os Vingadores precisam lidar com a dor da perda de amigos e seus entes queridos. Com Tony Stark vagando perdido no espaço sem água nem comida, Steve Rogers e Natasha Romanov precisam liderar a resistência contra o titã louco.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 21h20.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 21h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 14h10 (dub.), 20h10.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 20h15.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 20h.

Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub.): 21h20.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.): 20h10 (exceto segunda).

Pré-Estreia

O Rei Leão

(The Lion King, EUA, 2019, 118 min). Aventura. Direção: Jon Favreau. Com Donald Glover, Beyoncé Knowles-Carter, Billy Eichner.

Sinopse: Simba é um jovem leão cujo destino é se tornar o rei da selva. Entretanto, uma armadilha elaborada por seu tio Scar faz com que Mufasa, o atual rei, morra ao tentar salvar o filhote. Consumindo pela culpa, Simba deixa o reino rumo a um local distante, onde encontra amigos que o ensinam a mais uma vez ter prazer pela vida.

Cinépolis Moxura, sala 2 (3D/dub.): 00h01 (somente quarta).

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D/dub.) (somente quarta): 23h55.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (3D/dub.): 00h01 (somente quarta). Sala 2 (3D): 00h01 (somente quarta). Sala 3 (3D): 00h01 (somente quarta). Cinemark Vila Velha, sala 8 (3D/dub.): 00h01 (somente quarta).

Cinemark Vitória, sala 2 (3D): 00h01. Sala 3 (3D): 00h01 (somente quarta). Sala 5 (3D): 00h01 (somente quarta). Sala 6 (3D): 00h01 (somente quarta).

Deslembro

(Brasil, 2019, 96 min). Drama. Direção: Flavia Castro.

Sinopse: Joana é uma adolescente que se alimenta de literatura e rock. Ela mora em Paris com a família, quando a anistia é decretada no Brasil, final de 79. De um dia para o outro, e a sua revelia, organiza-se a volta para o país do qual mal se lembra. No Rio de Janeiro, cidade onde nasceu e onde seu pai desapareceu nos porões do DOPS, seu passado ressurge. Nem tudo é real, nem tudo é imaginação, mas ao “lembrar”, Joana inscreve sua própria história no presente, na primeira pessoa.

Cine Metrópolis: 18h30 (somente quinta).

Amor até as Cinzas

(Jiang Hu Er Nü, China, França, Japão, 2018, 137 min). Romance. Direção: Jia Zhangke. Com Zhao Tao, Liao Fan, Xu Zheng.

Sinopse: Datong, China, 2001. Uma bela e jovem dançarina chamada Qiao está apaixonada por Bin, um mafioso local. Durante uma briga entre gangues rivais, ela dispara uma arma para proteger seu namorado. Mas isso lhe dá cinco anos de prisão. Após sua liberação, ela vai procurar Bin para tentar começar tudo de novo.

Cine Metrópolis: 17h50 (somente domingo).

Estreias

Estou me Guardando para Quando o Carnaval Chegar

(Brasil, 2019, 86 min). Documentário. Direção: Marcelo Gomes.

Sinopse: A cidade de Toritama é um microcosmo do capitalismo implacável: a cada ano, mais de 20 milhões de jeans são produzidos em fábricas de fundo de quintal. Os moradores trabalham sem parar, orgulhosos de serem os donos do seu próprio tempo. Durante o Carnaval – o único momento de lazer do ano -, eles transgridem a lógica da acumulação de bens, vendem seus pertences sem arrependimentos e fogem para as praias em busca de uma felicidade efêmera. Quando chega a Quarta-feira de Cinzas, um novo ciclo de trabalho começa.

Cine Metrópolis: 14h (somente quarta), 16h (somente segunda), 17h30 (somente sexta), 20h (somente terça).

Inocência Roubada

(Les Chatouilles, França, 2019, 103 min). Drama. Direção: Andréa Bescond, Eric Métayer. Com Andréa Bescond, Karin Viard, Clovis Cornillac.

Sinopse: Aos oito anos, Odette gostava de pintar e desenhar, como todo criança inocente. Eventualmente, ela também brincava com os adultos, por isso não recusou participar de uma "guerra de cócegas" com um homem mais velho, amigo de seus pais. Anos depois, Odette é uma adulta assombrada pelos traumas da infância, algo que ela vem tentando esquecer através da dança, atividade que ela pratica profissionalmente.

Cine Jardins, sala 1: 19h15.

Atentado ao Hotel Taj Mahal

(Hotel Mumbai, Austrália, Índia, EUA, 2019, 125 min). Drama. Direção: Anthony Maras. Com Dev Patel, Armie Hammer, Jason Isaacs.

Sinopse: Mumbai, Índia, 2008. Um grupo de terroristas chega à cidade de barco, disposto a promover uma série de ataques em locais icônicos da cidade. Um deles é o luxuoso hotel Taj Mahal, bastante conhecido pela quantidade de estrangeiros e artistas que nele se hospeda. Quando os ataques começam, o humilde funcionário Arjun tenta ajudar todos a se protegerem, enquanto David e Zahra buscam algum meio de retornar ao quarto em que estão hospedados, já que nele está seu bebê e Sally, sua babá.

Cine Jardins, sala 2: 16h45, 21h15.

A Pequena Travessa

(Liliane Susewind - Ein tierisches Abenteuer, Alemanha, 2019, 102 min). Aventura. Direção: Joachim Masannek. Com Malu Leicher, Christoph Maria Herbst, Meret Becker.

Sinopse: Lilli Susewind tem a habilidade de falar com animais, mas fora seus pais, ninguém sabe deste segredo. Quando ela conhece Jess, um menino divertido e misterioso de sua nova escola, decide contar para ele. Juntos, os dois precisam achar o filhote de elefante que foi roubado do zoológico da cidade.

Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub.): 14h, 16h40.

Amor à Segunda Vista

(Mon Inconnue, França, Bélgica, 2019, 118 min). Romance. Direção: Hugo Gélin. François Civil, Joséphine Japy, Benjamin Lavernhe.

Sinopse: Do dia para a noite, Raphael acorda em um universo paralelo onde ele nunca conheceu Olivia, o amor da sua vida. Agora ele precisa reconquistar a sua esposa, mesmo sendo um completo estranho para ela. Enquanto Raphael tenta entender exatamente o que aconteceu, ele corre contra o tempo para não perdê-la.

Cine Jardins, sala 2: 19h.

Em Cartaz

Homem-Aranha: Longe de Casa

(Spider-Man: Far From Home, EUA, 2019, 130 min). Ação. Direção: Jon Watts. Com Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya.

Sinopse: Peter Parker está em uma viagem de duas semanas pela Europa, ao lado de seus amigos de colégio, quando é surpreendido pela visita de Nick Fury. Convocado para mais uma missão heróica, ele precisa enfrentar vários vilões que surgem em cidades-símbolo do continente, como Londres, Paris e Veneza, e também a aparição do enigmático Mysterio.

Cine Ritz Guarapari, sala 1: 21h20. Sala 3 (3D/dub.): 16h30, 19h, 21h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D): 14h (dub.), 16h30, 19h (dub.), 21h30. Sala 3: 13h30, 16h (dub.), 18h30, 21h (dub.).

Cinépolis Moxuara, sala 2 (3D/dub.): 12h15 (somente sábado e domingo), 15h, 18h, 20h50. Sala 3 (3D/dub.): 13h, 16h, 19h, 22h. Sala 3 (dub.): 18h45.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D): 13h20 (dub.), 16h (dub.), 18h40 (dub.), 21h20. Sala 2: 15h, 17h40, 20h20. Sala 3: 13h, 15h40, 18h20, 21h. Sala 7: 14h40 (dub.), 17h20, 20h (dub.).

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (3D/dub.): 16h30, 19h, 21h30.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 16h, 18h45, 21h20.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 16h, 18h45, 21h20.

Cinesercla Montserrat, sala 2 (dub.): 13h50, 16h10 (3D), 18h35, 21h (3D). Sala 4 (dub.): 15h30, 18h, 20h30.

Cinesercla Linhares, sala 3 (dub.): 13h50, 16h10 (3D), 18h35, 21h (3D).

Cinemark Vila Velha, sala 1 (3D/dub.) (exceto quarta): 11h50, 14h50, 17h50, 20h50. Sala 1 (3D/dub.) (somente quarta): 12h30, 15h30, 18h30. Sala 2 (3D): 12h30 (dub.), 15h30 (dub.) (exceto quinta e sexta), 15h30 (somente quinta e sexta), 18h (somente quarta), 18h30 (exceto quarta), 21h (somente quarta), 21h30 (exceto quarta). Sala 3 (dub.): 11h0, 14h20, 17h20, 20h20 (somente quarta), 20h20 (3D) (exceto quarta). Sala 5: 19h10, 22h10. Sala 6 (dub.): 13h30. Sala 8 (3D/dub.): 16h50, 19h45.

Cinemark Vitória, sala 2 (3D): 18h45 (somente quarta), 19h10 (exceto quarta), 22h10 (exceto quarta). Sala 3 (3D/dub.): 11h50, 14h50, 17h50, 20h50 (exceto quarta). Sala 4: 17h, 20h. Sala 6 (3D): 12h (dub.) (somente quarta), 12h30 (dub.) (exceto quarta), 15h (dub.) (somente quarta), 15h30 (somente segunda e terça), 15h30 (exceto segunda, terça e quarta), 18h (somente quarta), 18h30 (exceto quarta), 21h (somente quarta), 21h30 (exceto quarta).

Cine Ritz Conceição, sala 3 (3D/dub.) (exceto segunda): 18h50, 21h10.

Eu Não Sou uma Bruxa

(I Am Not a Witch, Reino Unido, França, Zâmbia, 2019, 94 min). Drama. Direção: Rungano Nyoni. Com Margaret Mulubwa, Henry B.J. Phiri, Gloria Huwiler.

Sinopse: Depois de um incidente banal em sua vila, a menina de 8 anos Shula é acusada de bruxaria. Depois de um rápido julgamento, a garota se torna culpada e é levada em custódia pelo Estado, sendo exilada para um campo de bruxas no meio do deserto. No local, ela passa por uma cerimônia de iniciação em que aprende as regras da sua nova vida como bruxa. Como as outras residentes, ela é amarrada em uma grande árvore, sendo ameaçada de ser amaldiçoada e de se transformar em uma cabra caso corte a fita.

Cine Metrópolis: 14h (somente sexta), 14h40 (somente domingo), 16h (somente terça), 16h50 (somente quinta), 18h20 (somente segunda e quarta).

Divino Amor

(Brasil, Uruguai, Dinamarca, Noruega, Chile, Suécia, França, 2019 ,101 min). Drama. Direção: Gabriel Mascaro. Com Dira Paes, Júlio Machado, Teca Pereira.

Sinopse: Joana trabalha como escrivã em um cartório e, profundamente religiosa e devota à ideia da fidelidade conjugal, sempre tenta demover os casais que volta e meia surgem pedindo o divórcio. Tal situação sempre a deixa à espera de algum reconhecimento, pelos esforços feitos. Entretanto, a situação muda quando ela própria enfrenta uma crise em seu casamento.

Cine Metrópolis: 14h (somente segunda, terça e quarta), 15h50 (somente sexta), 16h10 (somente domingo), 18h (somente sábado), 20h (somente segunda, terça e quarta), 20h10 (somente quinta).

Turma da Mônica - Laços

(Brasil, 2019, 96 min). Aventura. Direção: Daniel Rezende. Com Giulia Benite, Kevin Vechiatto, Laura Rauseo.

Sinopse: Floquinho, o cachorro do Cebolinha, desapareceu. O menino desenvolve então um plano infalível para resgatar o cãozinho, mas para isso vai precisar da ajuda de seus fiéis amigos Mônica, Magali e Cascão. Juntos, eles irão enfrentar grandes desafios e viver grandes aventuras para levar o cão de volta para casa.

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 15h30, 17h20.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 17h20, 19h20.

Cinépolis Moxuara, sala 4: 13h15, 15h30, 17h50, 20h.

Cine Via Sul, sala 1: 17h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 18h.

Cine Unimed, sala 4: 15h30, 17h40.

Cinesercla Montserrat, sala 3: 16h40, 20h40. Sala 5: 14h50.

Cinesercla Linhares, sala 2: 15h30, 19h.

Cine Jardins, sala 1: 15h30.

Cinemark Vila Velha, sala 6: 16h30, 18h55. Sala 7: 12h15, 14h35, 17h, 19h20.

Cinemark Vitória, sala 8: 12h35, 14h55, 17h20, 19h40.

Cine Ritz Conceição, sala 1: 17h, 19h.

Annabelle 3: De Volta para Casa

(Annabelle Comes Home, EUA, 2019 , 106 min). Terror. Direção: Gary Dauberman. Com Vera Farmiga, Mckenna Grace, Patrick Wilson.

Sinopse: Quando Ed e Lorraine Warren deixam sua casa durante um fim de semana, a filha do casal, a pequena Judy Warren, é deixada aos cuidados de sua babá. Mas as duas entram em perigo quando a maligna boneca Annabelle, aproveitando que os investigadores paranormais estão fora de jogo, anima os letais e aterrorizantes objetos contidos na Sala dos Artefatos dos Warren.

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 19h15, 21h15.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 21h20.

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 22h15.

Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 21h15.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 21h10.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 21h30.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 21h.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 20h20.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 18h40, 20h50.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 20h30.

Cinemark Vila Velha, sala 7 (dub.): 21h45.

Cinemark Vitória, sala 2 (dub.): 16h10 (somente quarta), 16h40 (exceto quarta). Sala 8: 22h.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.) (exceto segunda): 21h.

Pets - A Vida Secreta dos Bichos 2

(The Secret Life of Pets 2, EUA, 2019, 86 min). Animação/ comédia. Direção: Chris Renaud. Danton Mello, Tiago Abravanel, Dani Calabresa.

Sinopse: Nova York. A vida de Max e Duke muda bastante quando sua dona tem um filho. De início eles não gostam nem um pouco deste pequeno ser que divide a atenção, mas aos poucos ele os conquista. Não demora muito para que Max se torne superprotetor em relação à criança, o que lhe causa uma coceira constante. Quando toda a família decide passar uns dias em uma fazenda, os cachorros enfrentam uma realidade completamente diferente com a qual estão acostumados.

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 15h40, 17h20.

Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub.): 13h40, 15h30.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 12h (somente sábado e domingo), 14h15, 16h30.

Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 15h45.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 14h30, 19h10.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 17h40.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 16h30.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 16h40, 18h30.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 14h40, 18h40. Sala 5 (dub.): 16h50.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 13h50, 17h20.

Cine Jardins, sala 1 (dub.): 14h.

Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub.): 11h55.

Cinemark Vitória, sala 2 (dub.): 11h55 (exceto quarta), 14h.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.) (exceto segunda): 16h30.

Toy Story 4

(EUA, 2019, 100 min). Aventura. Direção: Josh Cooley. Com Marco Luque, Antonio Tabet, Tom Hanks.

Sinopse: Agora morando na casa da pequena Bonnie, Woody apresenta aos amigos o novo brinquedo construído por ela: Forky, baseado em um garfo de verdade. O novo posto de brinquedo não o agrada nem um pouco, o que faz com que Forky fuja de casa. Decidido a trazer de volta o atual brinquedo favorito de Bonnie, Woody parte em seu encalço e, no caminho, reencontra Bo Peep, que agora vive em um parque de diversões.

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 19h15.

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub.): 13h20, 15h20, 17h20, 19h20.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 12h30 (somente sábado e domingo), 14h45, 17h, 19h30, 21h45.

Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 19h15.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub.): 14h, 16h20, 18h30, 20h40.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 15h40, 19h30.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 15h45, 18h.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 15h40, 17h50.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub.): 14h30, 16h30 (3D), 18h30, 20h30 (3D).

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 14h30, 16h30, 18h30. Sala 2 (dub.): 20h50.

Cine Jardins, sala 2 (dub.): 14h50 (exceto sexta).

Cinemark Vila Velha, sala 4 (dub.): 12h45, 15h10, 17h35, 20h. Sala 8 (3D/dub.): 12h (exceto sábado), 14h25.

Cinemark Vitória, sala 4 (dub.): 12h10, 14h35. Sala 5 (3D/dub.): 13h10, 15h40, 18h10, 20h35.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.): 18h10 (exceto segunda).

Dor e Glória

(Dolor y gloria, Espanha, 2019, 112 min). Drama. Direção: Pedro Almodóvar. Com Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia.

Sinopse: Salvador Mallo é um melancólico cineasta em declínio que se vê obrigado a pensar sobre as escolhas que fez na vida quando seu passado retorna. Entre lembranças e reencontros, ele reflete sobre sua infância na década de 1960, seu processo de imigração para a Espanha, seu primeiro amor maduro e sua relação com a escrita e com o cinema.

Cine Jardins, sala 1: 17h15, 21h15.

MIB - Homens de Preto Internacional

(Men in Black: International, EUA, 2019, 115 min). Ficção científica. Direção: F. Gary Gray. Com Tessa Thompson, Chris Hemsworth, Liam Neeson.

Sinopse: Por décadas a agência Homens de Preto protegeu a Terra da escória do universo, mas agora precisa lidar com a maior das ameaças: um traidor, justo quando a agência torna-se internacional. É neste contexto que Em tenta se tornar agente, já que teve uma experiência extraterrestre quando jovem e não teve sua memória apagada. Quem irá auxiliá-la nesta jornada é o atrapalhado agente H.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 18h30.

Aladdin

(EUA, 2019, 129 min). Aventura. Direção: Guy Ritchie. Com Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott.

Sinopse: Aladdin é um jovem ladrão que vive de pequenos roubos em Agrabah. Um dia, ele ajuda uma jovem a recuperar um valioso bracelete, sem saber que ela na verdade é a princesa Jasmine. Aladdin logo fica interessado nela, que diz ser a criada da princesa. Ao visitá-la em pleno palácio e descobrir sua identidade, ele é capturado por Jafar, o grão-vizir do sultanato, que deseja que ele recupere uma lâmpada mágica, onde habita um gênio capaz de conceder três desejos ao seu dono.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 16h30. Cine Unimed, sala 4 (dub.): 19h50.

