CINEMA

Confira os filmes em cartaz no ES da semana de 1 a 7 de agosto

Entre os destaques está a estreia de "Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw"

Publicado em 31 de julho de 2019 às 21:34 - Atualizado há 6 anos

Especial

BTS - Bring The Soul: The Movie

(Coréia Do Sul, 2019, 104 min). Documentário. Com Nam-joon Kim, Seok-jin Kim, Suga.

Sinopse: Após o último dia da turnê "Love Yourself" na Europa, os integrantes do boygroup BTS contam histórias pessoais, permitindo que os fãs conheçam o grupo em sua intimidade. Os sete cantores compartilham momentos icônicos da turnê com apresentações ao vivo e bastidores, revelando tudo o que está por trás de suas grandes produções.

Cinépolis Moxuara, sala 5: 19h30 (somente quarta). Cinemark Vila Velha, sala 8 (somente quarta): 19h. Cinemark Vitória, sala 4 (somente quarta): 19h.

Estreias

Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw

(Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, EUA, 2019, 136 min). Ação. Direção: David Leitch. Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba.

Sinopse: Desde que se conheceram, em "Velozes & Furiosos 7", Luke Hobbs e Deckard Shaw constantemente bateram de frente, não só por inicialmente estarem em lados opostos mas, especialmente, pela personalidade de cada um. Agora, a dupla precisa unir forças para enfrentar Brixton, um anarquista alterado geneticamente que se tornou uma ameaça biológica global. Para tanto, eles contam com a ajuda de Hattie, irmã de Shaw, que é também agente do MI6, o serviço secreto britânico.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D): 15h30 (dub.), 18h15 (dub.), 20h50.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 15h30, 18h15, 21h.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 21h. Sala 3 (dub.): 15h35, 18h10, 20h45 (3D).

Cinesercla Montserrat, sala 2 (3D/dub.): 15h35, 18h10, 20h45. Sala 3 (dub.): 15h20, 17h55, 20h30.

Cinépolis Moxuara, sala 2 (3D/dub.): 13h, 16h, 19h, 22h. Sala 4 (dub.): 12h (somente sábado e domingo), 15h, 18h, 21h.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 19h. Sala 2 (exceto segunda): 18h (dub.), 21h. Sala 3 (3D/dub.) (exceto segunda): 21h15.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D/dub.): 15h30, 18h15, 21h. Sala 3: 15h15, 18h, 20h45. Sala 5: 14h30 (exceto sábado e domingo), 14h55 (somente sábado e domingo), 20h (exceto sábado e domingo), 20h10 (somente sábado e domingo).

Cine Ritz Guarapari, sala 1: 16h10 (dub.), 18h40 (dub.), 21h20. Sala 3 (3D/dub.): 21h30.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (3D/dub.): 14h30, 17h30, 20h30. Sala 2 (3D): 12h (dub.) (exceto segunda, terça e quarta), 15h (dub.), 18h (dub.), 21h. Sala 3 (3D): 21h30 (somente segunda, terça e quarta), 21h40 (exceto segunda, terça e quarta). Sala 5 (dub.): 16h20 (exceto sábado e domingo), 19h20, 22h20. Sala 6 (dub.): 13h50, 16h50, 20h.

Cinemark Vitória, sala 2 (3D/dub.): 13h50 (somente segunda, terça e quarta), 15h (exceto segunda terça e quarta), 17h (somente segunda, terça e quarta), 18h (exceto segunda, terça e quarta), 20h (somente segunda, terça e quarta), 21h (exceto segunda, terça e quarta). Sala 4 (dub.) (exceto segunda, terça e quarta): 18h30, 21h30. Sala 5 (3D): 13h (dub.), 16h (dub.), 19h (exceto quarta), 22h (exceto quarta). Sala 6 (3D) (somente segunda, terça e quarta): 15h (dub.), 18h, 21h. Sala 7: 17h30 (dub.), 20h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D): 13h40 (dub.), 16h20, 19h (dub.), 21h40. Sala 4: 15h30 (dub.), 18h20, 21h (dub.).

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub.): 21h30. Sala 2 (dub.): 16h20, 19h.

Lucky

(EUA, 2017, 88 min). Drama. Direção: John Carroll Lynch. Com Harry Dean Stanton, David Lynch, Ron Livingston.

Sinopse: Depois de fumar por muito mais tempo que todos os seus conterrâneos, o velho ateu Lucky, de 90 anos, está no fim de seus dias, apenas esperando a morte. Vivendo em uma cidade no deserto, ele inicia sua última atividade antes de partir: se autoexplorar para enfim encontrar iluminação.

Cine Jardins, sala 2: 15h30 (exceto sábado e domingo), 21h15.

O Professor Substituto

(L'Heure de la sortie, França, 2019, 103 min). Suspense. Direção: Sébastien Marnier. Com Laurent Lafitte, Emmanuelle Bercot, Pascal Greggory.

Sinopse: Um professor comete suicídio se jogando pela janela da sala de aula, em frente aos alunos adolescentes. Em seu lugar é contratado Pierre Hoffman (Laurent Lafitte) como professor substituto, que logo percebe que um grupo de seis dos seus novos alunos parece indiferente ao que acontece à sua volta. Aos poucos, Hoffman nota que este pequeno grupo exerce uma estranha influência sobre o resto da escola, inclusive na direção. Cada vez mais obcecado por eles, o professor passa a segui-los até descobrir quais são seus planos.

Cine Jardins, sala 2: 19h15.

Jornada da Vida

(YAO, França, Senegal, 2019, 104 min). Drama. Direção: Philippe Godeau. Com Lionel Louis Basse, Omar Sy, Fatoumata Diawara.

Sinopse: Um ator francês de descendência senegalesa faz uma viagem à África para promover o seu livro. No local, descobre que um de seus maiores fãs é Yao, um garotinho que efetuou uma longa viagem sozinho para vê-lo. Comovido com a história do menino, decide acompanhá-lo de volta à sua casa, e no percurso, confronta-se às suas próprias raízes.

Cine Jardins, sala 1: 17h30, 21h15.

O Bar Luva Dourada

(Der Goldene Handschuh, Alemanha, 2019, 110 min). Drama, Suspense. Direção: Fatih Akin. Com Jonas Dassler, Margarete Tiesel, Hark Bohm.

Sinopse: Na década de 70, os habitantes da cidade de Hamburgo sofrem quando os jornais começam a noticiar o desaparecimento sucessivo de vários cidadãos seguindo um padrão específico. Começa então uma das mais complexas investigações de assassinatos em série que o local já havia presenciado até o momento.

Cine Metrópolis: 14h (somente segunda), 17h10 (somente domingo), 18h10 (somente quarta), 20h (somente sexta), 20h10 (somente segunda, terça e quinta).

O Olho e a Faca

(Brasil, 2019, 99 min). Drama. Direção: Paulo Sacramento. Com Rodrigo Lombardi, Maria Luisa Mendonça, Luis Melo.

Sinopse: Roberto trabalha numa base de petróleo, e passa longos meses afastado da esposa e dos dois filhos. Nos momentos de distância, inicia um relacionamento com outra mulher. Um dia, Roberto recebe uma promoção no emprego, forçando-o a ficar ainda menos presente para a família e os amigos. ]

Cine Metrópolis: 16h (somente segunda, quarta e quinta), 18h10 (somente terça, sexta e sábado).

No Coração do Mundo

(Brasil, 2019, 120 min). Drama. Direção: Gabriel Martins, Maurilio Martins. Com Kelly Crifer, Leo Pyrata, Grace Passô.

Sinopse: Contagem, Minas Gerais. Dentro da comunidade local, Marcos se vira diariamente com os pequenos crimes que comete. Quando reencontra Selma, uma antiga amiga, ele se convence da possibilidade de executar um assalto bem-sucedido. Mas o plano só pode ser colocado em prática com a ajuda de uma terceira pessoa, e Ana, namorada de Marcos, hesita em participar.

Cine Metrópolis: 15h (somente domingo), 16h (somente terça e sexta), 18h10 (somente segunda e quinta), 20h (somente quarta).

Em Cartaz

A Última Loucura de Claire Darling

(La Dernière Folie de Claire Darling, França, 2018, 94 min). Comédia dramática. Direção: Julie Bertuccelli. Com Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, Samir Guesmi.

Sinopse: É o primeiro dia de verão e o último de Claire Darling, ou é isso que ela pensa. Claire espalha todos os seus pertences no gramado, desde o pêndulo remanescente da história da França até a infinidade de lâmpadas Tiffany. Enquanto uma horda de curiosos e vizinhos retira essas antiguidades por alguns centavos, cada objeto ecoa a vida trágica e extravagante de Claire Darling.

Cine Jardins, sala 1: 19h25.

As Trapaceiras

(The Hustle, EUA, 2019, 94 min). Comédia. Direção: Chris Addison. Com Rebel Wilson, Anne Hathaway, Alex Sharp.

Sinopse: Josephine e Penny são duas manipuladoras, conhecidas pela arte de extorquir milionários por quem fingem estar apaixonadas. No entanto, enquanto a primeira é sofisticada, a segunda tem métodos muito menos elegantes. O caminho das trapaceiras se cruza na Riviera Francesa, onde ambas procuram por um novo algo. Apesar de competirem pela fortuna de Thomas Westerburg, um prodígio da tecnologia, Josephine e Penny logo descobrem que talvez tenham mais chances de sucesso se trabalharem juntas.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 13h10 (somente sábado e domingo). Sala 5 (dub.): 13h (somente sábado e domingo).

O Rei Leão

(The Lion King, EUA, 2019, 118 min). Aventura. Direção: Jon Favreau. Com Donald Glover, Beyoncé Knowles-Carter, Billy Eichner.

Sinopse: Simba é um jovem leão cujo destino é se tornar o rei da selva. Entretanto, uma armadilha elaborada por seu tio Scar faz com que Mufasa, o atual rei, morra ao tentar salvar o filhote. Consumindo pela culpa, Simba deixa o reino rumo a um local distante, onde encontra amigos que o ensinam a mais uma vez ter prazer pela vida.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (dub.): 16h, 18h30, 21h.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 20h15.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 16h15, 18h45, 21h15.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 14h, 16h15, 18h30, 20h50. Sala 2 (dub.): 16h30, 18h45.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (3D/dub.): 14h, 16h15, 18h30, 20h50. Sala 4 (dub.): 15h40, 18h, 20h20. Sala 1 (dub.): 12h45 (somente sábado e domingo), 15h30, 18h15, 21h15.

Cinépolis Moxuara, sala 3 (3D/dub.): 12h15 (somente sábado e domingo), 14h45, 17h30, 20h15.

Cine Ritz Conceição, sala 3 (3D/dub.) (exceto segunda): 16h40, 19h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 13h30 (dub.) (somente sábado e domingo), 16h, 18h30, 21h05. Sala 4: 14h (dub.) (somente sábado e domingo), 16h30 (dub.), 19h, 21h30 (dub.). Sala 7 (dub.): 13h (somente sábado e domingo), 15h30, 18h, 20h30.

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 21h30. Sala 3 (3D/dub.): 16h40, 19h10.

Cinemark Vila Velha, sala 3 (3D/dub.): 13h30 (somente segunda, terça e quarta), 16h10, 18h50 (somente segunda, terça e quarta), 18h55 (exceto segunda, terça e quarta). Sala 4 (dub.): 11h30 (exceto segunda, terça e quarta), 14h05, 17h, 19h45, 22h25 (somente segunda, terça e quarta). Sala 8 (3D/dub.): 12h15 (exceto segunda, terça e quarta), 13h (somente segunda e terça), 13h30 (somente quarta), 15h15 (exceto segunda, terça e quarta), 15h45 (somente segunda e terça), 16h15 (somente quarta), 18h15 (exceto segunda, terça e quarta), 18h30 (somente segunda e terça), 21h15 (exceto quarta), 21h50 (somente quarta).

Cinemark Vitória, sala 1 (3D): 13h35, 16h15, 19h15, 22h10. Sala 3 (dub.): 12h30 (3D) (exceto segunda, terça e quarta), 14h10 (somente quarta), 15h15 (3D) (exceto quarta), 17h55 (3D), 20h45 (3D). Sala 4 (dub.): 13h05, 15h45, 18h35 (somente segunda e terça), 21h15 (somente segunda e terça), 21h30 (somente quarta). Sala 7 (dub.): 12h (exceto segunda, terça e quarta), 14h45.

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub.): 15h25, 17h50. Sala 3 (dub.): 14h, 16h25, 18h50, 21h15.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (3D/dub.): 14h (somente sábado e domingo), 16h30, 19h. Sala 2 (dub.): 14h (somente sábado e domingo), 21h30.

Cine Jardins, sala 2 (dub.): 14h50 (exceto quarta), 17h05.

Homem-Aranha: Longe de Casa

(Spider-Man: Far From Home, EUA, 2019, 130 min). Ação. Direção: Jon Watts. Com Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya.

Sinopse: Peter Parker está em uma viagem de duas semanas pela Europa, ao lado de seus amigos de colégio, quando é surpreendido pela visita de Nick Fury. Convocado para mais uma missão heróica, ele precisa enfrentar vários vilões que surgem em cidades-símbolo do continente, como Londres, Paris e Veneza, e também a aparição do enigmático Mysterio.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 16h15, 21h.

Cine Unimed, sala 4 (dub.): 19h40.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 14h05.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 15h55, 18h25, 20h55.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 18h30 (exceto quarta), 21h30.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.) (exceto segunda): 21h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 17h20 (exceto sábado e domingo), 17h30 (somente sábado e domingo). Sala 6 (dub.): 20h50.

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 19h.

Cinemark Vila Velha, sala 7 (dub.): 14h20, 17h20, 20h20 (somente quarta).

Cinemark Vitória, sala 8 (dub.) (exceto quinta): 13h15, 16h10, 19h10, 22h15.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 20h15.

Divino Amor





(Brasil, Uruguai, Dinamarca, Noruega, Chile, Suécia, França, 2019 ,101 min). Drama. Direção: Gabriel Mascaro. Com Dira Paes, Júlio Machado, Teca Pereira.

Sinopse: Joana trabalha como escrivã em um cartório e, profundamente religiosa e devota à ideia da fidelidade conjugal, sempre tenta demover os casais que volta e meia surgem pedindo o divórcio. Tal situação sempre a deixa à espera de algum reconhecimento, pelos esforços feitos. Entretanto, a situação muda quando ela própria enfrenta uma crise em seu casamento.

Cine Metrópolis: 14h (somente sexta), 16h20 (somente sábado).

Turma da Mônica - Laços

(Brasil, 2019, 96 min). Aventura. Direção: Daniel Rezende. Com Giulia Benite, Kevin Vechiatto, Laura Rauseo.

Sinopse: Floquinho, o cachorro do Cebolinha, desapareceu. O menino desenvolve então um plano infalível para resgatar o cãozinho, mas para isso vai precisar da ajuda de seus fiéis amigos Mônica, Magali e Cascão. Juntos, eles irão enfrentar grandes desafios e viver grandes aventuras para levar o cão de volta para casa.

Cine Unimed, sala 4: 17h30.

Cinépolis Moxuara, sala 5: 11h (somente sábado e domingo).

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 14h20 (somente sábado e domingo).

Cine Ritz Guarapari, sala 2: 17h10.

Cinemark Vila Velha, sala 5: 13h40 (somente segunda, terça e quarta), 14h (somente quinta e sexta), 14h40 (somente sábado e domingo), 17h (somente sábado e domingo).

Cinemagic Norte Sul, sala 4 (somente sábado e domingo): 13h30.

Cine Jardins, sala 1: 15h40 (somente sábado e domingo).

Pets - A Vida Secreta dos Bichos 2

(The Secret Life of Pets 2, EUA, 2019, 86 min). Animação/ comédia. Direção: Chris Renaud. Danton Mello, Tiago Abravanel, Dani Calabresa.

Sinopse: Nova York. A vida de Max e Duke muda bastante quando sua dona tem um filho. De início eles não gostam nem um pouco deste pequeno ser que divide a atenção, mas aos poucos ele os conquista. Não demora muito para que Max se torne superprotetor em relação à criança, o que lhe causa uma coceira constante. Quando toda a família decide passar uns dias em uma fazenda, os cachorros enfrentam uma realidade completamente diferente com a qual estão acostumados.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 16h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 18h50.

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 15h20.

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub.) (somente sábado e domingo): 13h35.

Cine Jardins, sala 1 (dub.): 14h10 (somente sábado e domingo).

Toy Story 4

(EUA, 2019, 100 min). Aventura. Direção: Josh Cooley. Com Marco Luque, Antonio Tabet, Tom Hanks.

Sinopse: Agora morando na casa da pequena Bonnie, Woody apresenta aos amigos o novo brinquedo construído por ela: Forky, baseado em um garfo de verdade. O novo posto de brinquedo não o agrada nem um pouco, o que faz com que Forky fuja de casa. Decidido a trazer de volta o atual brinquedo favorito de Bonnie, Woody parte em seu encalço e, no caminho, reencontra Bo Peep, que agora vive em um parque de diversões.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 18h50.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 18h.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 13h45, 16h15.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.) (exceto segunda): 17h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 16h40.

Cinemark Vila Velha, sala 3 (dub.): 13h40 (exceto segunda, terça e quarta).

Cinemark Vitória, sala 2 (dub.): 12h20 (exceto segunda, terça e quarta).

