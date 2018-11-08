Confira os filmes em cartaz no ES da semana de 08 a 14 de novembro

Especial

Coldplay: A Head Full of Dreams Crédito: Divulgação





Coldplay: A Head Full of Dreams

(Reino Unido, 2018, 115 min). Documentário. Direção: Mat Whitecross. Com Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman.

Sinopse: De um conjunto de amigos com origens humildes até um grande fenômeno que hoje lota estádios ao redor do mundo inteiro, os integrantes da banda Coldplay partilham suas histórias e reflexões mais profundas que surgiram durante estes 20 anos de estrada. Reunindo filmagens raras dos primeiros ensaios e versões inéditas de algumas de suas músicas mais famosas, eles analisam e refazem a trajetória e a ascensão do grupo a partir de outra perspectiva.

Cinemark Vitória, sala 4 (somente quarta): 19h30.

Pré-Estreia

18/07/2018 - Jude Law interpreta Albus Dumbledore no filme 'Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald ' Crédito: Warner Bros. Entertainment Inc.

Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald

(Fantastic Beasts: The Crimes Of Grindelwald, Reino Unido, EUA, 2018, 134 min). Fantasia/ aventura. Direção: David Yates. Com Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler.

Sinopse: Newt Scamander reencontra os queridos amigos Tina Goldstein, Queenie Goldstein e Jacob Kowalski. Ele é recrutado pelo seu antigo professor em Hogwarts, Alvo Dumbledore, para enfrentar o terrível bruxo das trevas Gellert Grindelwald, que escapou da custódia da MACUSA e reúne seguidores, dividindo o mundo entre bruxos sangue puro e trouxas.

Cinépolis Moxuara, sala 2 (3D/dub.): 20h (somente terça e quarta), 22h45 (somentne quarta). Sala 3 (3D/dub.) (somente quarta): 21h, 23h45.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D): 21h (dub.) (somente quarta), 21h30 (somente terça), 23h40 (somente quarta). Sala 3 (somente quarta): 21h20, 23h59 (dub.).

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (dub.): 21h.

Cine Unimed, sala 4 (dub.): 21h.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.) (somente terça e quarta): 20h40.

Cinemark Vitória, sala 1 (3D): 21h30 (somente quarta). Sala 5 (3D) (somente quarta): 21h. Sala 6 (3D): 20h (somente terça). Sala 6 (3D/dub.): 20h (somente quarta).

Cine São Mateus, sala 1 (3D/dub.): 21h30 (somente quarta).

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D): 20h (somente terça), 20h (dub.) (somente quarta). Sala 3: 20h30 (somente quarta). Sala 7: 21h (somente quarta).

Cine Ritz Conceição, sala 3 (3D/dub.): 21h (somente quarta).

Multiplex Serra, sala 4 (3D/dub.): 20h45 (somente terça).

Cinemark Vila Velha, sala 1 (3D): 21h (somente quarta). Sala 2 (3D): 20h (somente terça e quarta). Sala 4 (dub.): 20h30 (somente quarta).

Estreias

Operação Overlord Crédito: Paramount/Divulgação

Operação Overlord

(Overlord, EUA, 2018, 110 min). Terror/ ação. Direção: Julius Avery. Com Jovan Adepo, Wyatt Russell, Pilou Asbæk.

Sinopse: Uma tropa de paraquedistas americanos é lançada atrás das linhas inimigas para uma missão crucial. Mas, quando se aproximam do alvo, percebem que não é só uma simples operação militar e tem mais coisas acontecendo no lugar, que está ocupado por nazistas.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 15h45 (somente sábado e domingo), 18h45 (somente sábado e domingo), 21h30.

Cinemark Vitória, sala 7 (exceto segunda): 13h05 (dub.), 15h40, 18h15 (dub.), 20h50.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1: 13h40 (somente terça e quarta), 21h20 (exceto terça e quarta). Sala 4 (dub.): 19h. Sala 5 (dub.): 21h05 (somente quarta). Sala 6 (dub.): 16h30. Sala 7 (dub.): 13h20 (exceto terça e quarta), 20h50 (somente terça).

Multiplex Serra, sala 3 (dub.): 14h45, 17h, 19h15, 21h30.

Cinemark Vila Velha, sala 5 (exceto segunda): 13h (dub.), 15h35, 18h10 (dub.), 20h45.

Millennium: A Garota na Teia de Aranha Crédito: SONY PICTURES

Millennium: A Garota na Teia de Aranha

(The Girl in the Spiders Web: A New Dragon Tattoo Story, EUA, 2018, 117 min). Suspense. Direção: Fede Alvarez. Com Claire Foy, Sverrir Gudnason, Sylvia Hoeks.

Sinopse: A jovem hacker Lisbeth Salander e o jornalista Mikael Blomkvist se vêem presos em uma rede de espiões, cibercriminosos e funcionários corruptos do governo. Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 15h30, 18h20, 21h. Cinemagic Norte Sul, sala 4: 13h (dub.) (exceto segunda, terça e quarta), 15h10 (dub.), 19h30, 21h40. Cinemark Vitória, sala 2 (exceto segunda): 14h05, 16h40, 19h20, 21h50. Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 14h30, 16h50, 19h10, 21h30. Cinemark Vila Velha, sala 6 (exceto segunda): 13h15 (dub.), 15h50, 18h30 (dub.), 21h15.

A Casa que Jack Construiu Crédito: California Filmes

A Casa que Jack Construiu

(The House That Jack Built, Dinamarca, 2018, 155 min). Suspense. Direção: Lars von Trier. Com Matt Dillon, Bruno Ganz, Uma Thurman.

Sinopse: Um dia, durante um encontro fortuito na estrada, o arquiteto Jack mata uma mulher. Este evento provoca um prazer inesperado no personagem, que passa a assassinar dezenas de pessoas ao longo de doze anos. Devido ao descaso das autoridades e à indiferença dos habitantes locais, o criminoso não encontra dificuldade em planejar seus crimes, executá-los ao olhar de todos e guardar os cadáveres num grande frigorífico. Tempos mais tarde, ele compartilha os seus casos mais marcantes com o sábio Virgílio numa jornada rumo ao inferno.

Cine Jardins, sala 1: 20h40.

Onde a Moeda Cai em Pé Crédito: Divulgação

Onde a Moeda Cai em Pé - A História do SPFC

(Brasil, 2018, 98 min). Documentário. Direção: Alexandre Boechat, André Plihal, Pedro Jorgr. Com Armelino Donizetti, Raí Souza Vieira de Oliveira, Cafu.

Sinopse: Com três mundiais e seis títulos do Campeonato Brasileiro conquistados desde sua fundação, em 1930, o São Paulo Futebol Clube permanece como um dos times mais icônicos do país. Depoimentos de torcedores, ex-jogadores e historiadores revelam pontos fundamentais da trajetória do clube, perpassando por seus triunfos e derrotas; e evocam o sentimento do que é ser são-paulino, de diferentes perspectivas.

Cinemark Vitória, sala 4 (somente quinta, sexta e terça): 19h

O Grinch Crédito: UNIVERSAL PICTURES

O Grinch

(Dr. Seuss' The Grinch, EUA, 2018, 90 min). Animação/ família. Direção: Yarrow Cheney. Lázaro Ramos, Benedict Cumberbatch, Cameron Seely.

Sinopse: O Grinch é um ser verde que não suporta o Natal e, todo ano, precisa aturar que os habitantes da cidade vizinha de Quemlândia comemorem a data. Decidido a acabar com a festa, ele resolve invadir os lares dos vizinhos e roubar tudo o que está relacionado ao Natal.

Cinépolis Moxuara, sala 2 (3D/dub.): 13h45, 16h, 18h10 (exceto terça e quarta), 20h30(exceto terça e quarta).

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D/dub.): 13h40 (somente quarta), 14h10 (exceto quarta), 15h30 (somente quarta), 16h (exceto quarta), 17h20 (somente quarta), 17h50 (exceto quarta), 19h10 (somente quarta), 19h40 (exceto quarta).

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 17h, 19h.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 17h, 19h.

Cinesercla Linhares, sala 3 (3D/dub.): 15h15, 17h, 18h45, 20h30.

Cinemark Vitória, sala 3 (dub.): 15h30 (somente quarta), 16h30 (exceto segunda e quarta), 17h45 (somente quarta), 18h45 (exceto segunda e quarta). Sala 5 (3D/dub.): 12h55 (somente sábado e domingo), 13h15 (somente quinta, sexta e terça), 14h10 (somente quarta), 15h15 (somente sábado e domingo), 15h30 (somente quinta, sexta e terça), 16h20 (somente quarta), 17h30 (somente sábado e domingo), 17h45 (somente quinta, sexta e terça), 18h45 (somente quarta), 20h10 (exceto segunda e quarta).

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub.): 13h15 (3D) (somente sábado e domingo), 15h20 (3D) (exceto terça e quarta), 16h (3D) (somente terça e quarta), 17h20 (exceto terça e quarta), 18h (somente terça e quarta), 19h20 (3D) (exceto terça e quarta).

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.) (somente sábado e domingo): 17h, 19h. Sala 3 (3D/dub.): 19h, 21h.

Multiplex Serra, sala 4 (dub.): 15h, 17h (3D), 19h, 20h45 (exceto terça). Sala 5 (dub.): 16h, 18h, 20h.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (3D/dub.): 12h (somente sábado e domingo), 16h15 (somente quarta), 16h40 (exceto segunda e quarta), 18h40 (somente quarta), 19h20 (exceto segunda e quarta). Sala 2 (dub.): 13h10 (somente terça e quarta), 13h30 (exceto segunda, terça e quarta), 15h25 (somente terça e quarta), 16h10 (exceto segunda, terça e quarta), 17h40 (somente terça e quarta), 18h45 (exceto segunda, terça e quarta), 21h (exceto segunda, terça e quarta). Sala 8 (dub.): 20h05 (somente terça e quarta).

Um Segredo em Paris Crédito: Pagu Pictures

Um Segredo em Paris

(Drôles d'oiseaux, França, 2018, 70 min). Comédia dramática. Direção: Élise Girard. Com Jean Sorel, Lolita Chammah, Virginie Ledoyen.

Sinopse: Uma mulher de 27 anos sonha com um futuro como escritora, mas é atormentada pela dúvida e pela incerteza. Ela se muda para Paris onde algo mágico acontece e acaba se conectando com um misantropo de 76 anos, que dirige uma livraria. Porém, quando um segredo do homem é revelado, a relação deles pode se tornar algo muito distinto.

Cine Jardins, sala 1: 19h15.

Os Viajantes 2 Crédito: Bruna Nascimento

Viajantes 2

(Brasil, 2018). Comédia. Direção: Abel Santana.

Sinopse: No filme, após a participação frustrada em um reality, um grupo vive divertidas aventuras em uma nova oportunidade, desta vez em uma fazenda, em busca do prêmio de R$3 milhões. Mas para ser o grande vencedor, os participantes vão enfrentar uma verdadeira gincana em busca de suas realizações e mudança de vida.

Cine Jardins, sala 2: 19h30 (exceto quinta), 21h (somente quinta).

CHACRINHA - O VELHO GUERREIRO Crédito: DOWNTOWN FILMES

Chacrinha - O Velho Guerreiro

(Brasil, 2018). Biografia/ drama. Direção: Andrucha Waddington. Com Stepan Nercessian, Eduardo Sterblitch, Gianne Alberton.

Sinopse: A história de José Abelardo Barbosa é narrada desde a época de sua juventude, quando fazia faculdade de medicina e larga tudo para se aventurar como locutor em uma rádio. Depois de então, acompanhamos a transformação de sua vida e a crianção seu alter ego, Chacrinha, nosso velho guerreiro.

Cinemark Vitória, sala 8 (exceto segunda): 13h50, 16h35, 19h15, 22h10.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4: 14h, 16h35, 21h25.

Cinemark Vila Velha, sala 7 (exceto segunda): 13h45, 16h30, 19h05, 21h45.

Em Cartaz

O Doutrinador Crédito: Aline Arruda

O Doutrinador

(Brasil, 2018, 108 min). Crime. Direção: Gustavo Bonafé. Com Kiko Pissolato, Samuel de Assis, Tainá Medina.

Sinopse: Um vigilante mascarado surge para atacar a impunidade que permite que políticos e donos de empreiteiras enriqueçam às custas da miséria e do trabalho da população brasileira. A história do homem por trás do disfarce de "Doutrinador" envolve uma jornada pessoal de vingança na qual um agente traumatizado decide fazer justiça com as próprias mãos.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (exceto sábado e domingo): 15h45, 18h45.

Cinemagic Norte Sul, sala 3 (exceto quarta): 21h20.

Cine Unimed, sala 4: 18h20, 20h40.

Cinemark Vitória, sala 1: 21h30 (exceto segunda e quarta).

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 14h10, 18h50, 21h15 (exceto quarta).

Multiplex Serra, sala 2: 16h45.

Cinemark Vila Velha, sala 3: 16h20 (somente sábado e domingo), 17h10 (exceto segunda, sábado e domingo), 19h (somente sábado e domingo), 19h40 (exceto segunda, sábado e domingo).

Rami Malek como Freddie Mercury em "Bohemian Rhapsody" Crédito: Fox Films/Divulgação

Bohemian Rhapsody

(EUA, 2018, 135 min). Biografia. Direção: Bryan Singer. Com Rami Malek, Lucy Boynton, Aaron McCusker.

Sinopse: Freddie Mercury e seus companheiros, Brian May, Roger Taylor e John Deacon mudam o mundo da música para sempre ao formar a banda Queen durante a década de 1970. Porém, quando o estilo de vida extravagante de Mercury começa a sair do controle, a banda tem que enfrentar o desafio de conciliar a fama e o sucesso com suas vidas pessoais cada vez mais complicadas.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 19h.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 13h40 (dub.), 16h20, 19h, 21h40.

Cine Ritz Perim Center, sala 3: 18h40 (dub.), 21h15.

Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 21h15.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 18h45, 21h15.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 15h40, 20h40.

Cinemark Vitória, sala 6: 13h55 (somente terça e quarta), 14h50 (somente sábado e domingo), 15h (somente quinta e sexta), 17h (somente terça e quarta), 17h50 (somente sábado e domingo), 18h (somente quinta e sexta), 21h (exceto terça e quarta).

Cine São Mateus, sala 1 (dub.): 16h30, 19h, 21h30 (exceto quarta).

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 14h50 (somente quarta), 15h30 (exceto quarta), 17h40 (somente quarta), 18h20 (exceto quarta), 21h10 (exceto quarta). Sala 6: 21h10 (somente quarta). Sala 7: 17h20 (somente terça), 18h20 (somente quarta), 20h (exceto terça e quarta).).

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.): 18h50, 21h20.

Multiplex Serra, sala 2 (dub.): 21h15.

Cinemark Vila Velha, sala 3: 21h30. Sala 4: 14h20 (somente quarta), 14h40 (exceto segunda e quarta), 17h20 (somente quarta), 17h35 (exceto segunda e quarta), 20h30 (exceto segunda).

Johnny English 3.0 Crédito: UNIVERSAL PICTURES

Johnny English 3.0

(Johnny English Strikes Again, Reino Unido, 2018, 89 min). Comédia. Direção: David Kerr. Com Rowan Atkinson, Emma Thompson, Olga Kurylenko.

Sinopse: Em sua nova aventura, Johnny English é a última salvação do serviço secreto quando um ataque cibernético revela as identidades de todos os agentes do país. Tirado de sua aposentadoria, ele volta à ativa com a missão de achar o hacker por trás do ataque. Com poucas habilidades e métodos analógicos, Johnny English precisa superar os desafios do mundo tecnológico para fazer da missão um sucesso.

Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub.): 17h20.

Cinemark Vitória, sala 1 (dub.): 14h (exceto segunda e quarta).

Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub.): 14h (exceto segunda, sábado e domingo), 14h15 (somente sábado e domingo).

O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos Crédito: DISNEY

O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos

(The Nutcracker and the Four Realms, EUA, 2018, 100 min). Fantasia. Direção: Lasse Hallström, Joe Johnston. Com Mackenzie Foy, Keira Knightley, Matthew MacFadyen.

Sinopse: Clara, jovem esperta e independente, perde a única chave mágica capaz de abrir um presente de valor incalculável dado por seu padrinho. Safa na solução de problemas, ela decide então iniciar uma jornada de resgate que a leva pelo Reino dos Doces, o Reino das Neves, o Reino das Flores e o sinistro Quarto Reino.

Cinépolis Moxuara, sala 3 (3D/dub.): 14h30, 17h.

Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub.): 13h20 (exceto segunda, terça e quarta), 15h20, 17h20, 19h20.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 16h40.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 16h20, 18h30.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 14h40, 16h40, 18h40.

Cinemark Vitória, sala 1 (dub.): 14h (somente quarta), 16h15 (3D) (exceto segunda e quarta), 16h25 (3D) (somente quarta), 18h55 (3D) (exceto segunda e quarta), 19h (3D) (somente quarta).

Kinoplex Praia da Costa, sala 7 (dub.): 13h (somente terça), 13h50 (somente quarta), 15h10 (somente terça), 15h40 (exceto terça e quarta), 16h10 (somente quarta), 17h50 (exceto terça e quarta).

Multiplex Serra, sala 1 (dub.): 15h, 17h, 19h, 21h.

Cinemark Vila Velha, sala 8 (dub.): 15h (exceto segunda), 17h30 (exceto segunda), 19h55 (somente sábado e domingo), 20h (somente quinta e sexta).

Halloween Crédito: UNIVERSAL PICTURES

Halloween

(EUA, 2018, 109 min). Terror. Direção: David Gordon Green. Com Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Haluk Bilginer.

Sinopse: Quatro décadas depois de ter escapado do ataque de Michael Myers em uma noite de Halloween, Laurie Strode terá que confrontar o assassino mascarado pela última vez. Ela foi perseguida pela memória de ter sua vida por um triz, mas dessa vez, quando Myers retorna para a cidade de Haddonfield, ela está preparada.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 16h30, 22h.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (exceto terça e quarta): 21h30.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (dub.) (exceto quarta): 21h.

Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 19h15.

Cine Unimed, sala 2 (dub.): 21h (exceto quarta).

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 18h10. Sala 2 (dub.) (exceto terça e quarta): 20h40.

Cinemark Vitória, sala 3: 13h (somente quarta), 13h45 (exceto segunda e quarta), 20h15 (somente quarta), 21h10 (exceto segunda e quarta).

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 16h20 (dub.), 21h (exceto quarta).

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 19h, 21h10.

Multiplex Serra, sala 2 (dub.): 19h.

O Paciente - O Caso Tancredo Neves Crédito: DOWNTOWN FILMES

O Paciente - O Caso Tancredo Neves

(Brasil, 2018, 100 min). Drama. Direção: Sergio Rezende. Com Othon Bastos, Esther Góes, Leonardo Medeiros.

Sinopse: Os últimos dias da vida de Tancredo Neves, o primeiro presidente civil eleito pelo colégio eleitoral no Congresso Nacional, depois da ditadura militar. Toda a expectativa da população brasileira e a doença de Tancredo, que, após 39 dias de internação, morreu no dia 21 de abril de 1985 sem ser empossado.

Cinemark Vitória, sala 3 (somente segunda): 13h45, 16h15, 18h45, 21h15.

Cinemark Vila Velha, sala 3: 22h15 (exceto segunda, sábado e domingo).

"O Primeiro Homem" conta a história dos fracassos da Nasa na corrida espacial Crédito: Daniel McFadden

O Primeiro Homem

(First Man, EUA, 2018, 142 min). Drama/ biografia. Direção: Damien Chazelle. Com Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke.

Sinopse: A vida do astronauta norte-americano Neil Armstrong e sua jornada para se tornar o primeiro homem a andar na Lua. Os sacrifícios e custos de Neil e toda uma nação durante uma das mais perigosas missões na história das viagens espaciais.

Cine Jardins, sala 2: 16h50.

Legalize Já - A Amizade Nunca Morre Crédito: IMAGEM FILMES

Legalize Já - Amizade Nunca Morre

(Brasil, 2018, 90 min). Drama. Direção: Johnny Araújo, Gustavo Bonafé. Com Renato Góes, Ícaro Silva, Ernesto Alterio.

Sinopse: Skunk é um jovem músico, revoltado com a opressão e o preconceito diários sofrido pelas comunidades de baixa renda, que busca expor sua insatisfação através da música. Um dia, ao fugir da polícia, ele literalmente esbarra em Marcelo, um vendedor de camisas de bandas de heavy metal. O gosto pelo mesmo estilo musical os aproxima, assim como a habilidade de Marcelo em compor letras de forte cunho social e questionador. Impulsionado por Skunk, ele adentra o universo da música e, juntos, formam a banda Planet Hemp.

Cinemark Vila Velha, sala 3: 14h05 (somente sábado e domingo), 14h30 (exceto segunda, sábado e domingo).

Amigos Alienígenas Crédito: PLAYARTE PICTURES

Amigos Alienígenas

(Luis and the Aliens, Alemanha, Luxemburgo, Dinamarca, 2018, 85 min). Direção: Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein, Sean McCormack. Com Chloë Lee Constantin, Flemming Stein, Tim Grobe.

Sinopse: A vida de Louis, um menino de doze anos, muda completamente quando a nave espacial de três alienígenas cai nos fundos do quintal de sua casa. Seu pai, um ufologista famoso, congelaria os novos amigos na primeira oportunidade, por isso ele precisa protegê-los e ajudá-los a descobrir o paradeiro da nave mãe, para que só assim eles consigam voltar para casa.

Cine Jardins, sala 2 (dub.) (somente sábado e domingo): 15h.

Bradley Cooper e Lady Gaga em "Nasce Uma Estrela" Crédito: Warner Bros/Divulgação

Nasce Uma Estrela

(A Star Is Born, EUA, 2018, 136 min). Drama. Direção: Bradley Cooper. Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott.

Sinopse: A jovem cantora Ally ascende ao estrelato ao mesmo tempo em que seu parceiro Jackson Maine, um renomado artista de longa carreira, cai no esquecimento devido aos problemas com o álcool. Os momentos opostos nas carreiras acabam por minar o relacionamento amoroso dos dois.

Cine Jardins, sala 1: 16h45.

Cine Ritz Perim Center, sala 1: 20h50.

Cinemark Vitória, sala 4: 13h (exceto segunda e quarta), 13h10 (somente quarta), 16h (exceto segunda e quarta), 16h10 (somente quarta), 19h (somente sábado e domingo), 21h40 (somente quinta, sexta e terça), 22h15 (somente sábado, domingo e quarta).

O Espetáculo infanto-juvenil "Tudo por Um Pop Star" é inspirado no no best-seller de Thalita Rebouças e estará em cartaz no Teatro Carlos Gomes, neste sábado e domingo Crédito: Divulgação

Tudo Por Um PopStar

(Tudo por um Pop Star, Brasil, 2018). Romance. Direção: Bruno Garotti. Com Maisa Silva, Klara Castanho, Mel Maia.

Sinopse: A banda pop masculina Slavabody Disco Disco Boys, febre entre as mocinhas de todo o Brasil, anuncia que irá tocar no Rio de Janeiro. Fãs de carteirinha do grupo, as adolescentes e melhores amigas Gabi (Maísa Silva), Manu e Ritinha farão de tudo para que seus pais deixem que elas assistam a um show do grupo fora da cidade onde moram.

Cine Via Sul, sala 1: 17h30.

Cine Unimed, sala 4: 16h20.

Cinemark Vitória, sala 6 (somente segunda): 13h15, 15h45, 18h15, 20h45.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 14h20.

Cinemark Vila Velha, sala 2 (somente segunda): 13h45, 16h15, 18h45, 21h15.

Uma Noite de 12 Anos Crédito: VITRINE FILMES

Uma Noite de 12 Anos

(La Noche de 12 Años, Uruguai, Espanha, Argentina, 2018 122 min). Drama. Direção: Alvaro Brechner. Com Antonio de la Torre, Chino Darín, Alfonso Tort.

Sinopse: 1973, Uruguai. José Mujica, Mauricio Rosencof e Eleuterio Fernández Huidobro são militantes dos Tupamaros, grupo que luta contra a ditadura militar local. Eles são presos em ações distintas e encarcerados junto a outros nove companheiros, de forma que não possam sequer falar um com o outro. Ao longo dos anos, o trio busca meios de sobreviver não só à tortura, mas também ao encarceramento que fez com que ficassem completamente alheios à sociedade, sem a menor ideia se um dia seriam soltos.

Cine Jardins, sala 2: 21h (exceto quinta).

Venom Crédito: Sony

Venom

(EUA, 2018, 112 min). Ação. Direção: Ruben Fleischer. Com Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed.

Sinopse: Eddie Brock é um jornalista que investiga o misterioso trabalho de um cientista, suspeito de utilizar cobaias humanas em experimentos mortais. Quando ele acaba entrando em contato com um simbionte alienígena, Eddie se torna Venom, uma máquina de matar incontrolável, que nem ele pode conter.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 14h. Sala 3 (3D/dub.) (exceto quarta): 19h30, 22h15.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 18h30.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 20h40.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 18h40.

Multiplex Serra, sala 5 (dub.): 21h45.

Cinemark Vila Velha, sala 8 (dub.): 12h30 (somente sábado e domingo), 22h20 (exceto segunda, sábado e domingo).

Cena da animação Pé-Pequeno Crédito: Divulgação

Pé-Pequeno

(Smallfoot, EUA, 2018, 97 min). Animação/aventura. Direção: Karey Kirkpatrick. Com Wellington Muniz, Channing Tatum, James Corden.

Sinopse: Um yeti, criatura conhecida como o Abominável Homem das Neves, está indo na contramão do que todos os seus semelhantes acreditam: ele tem a certeza que os seres humanos, para eles até então um mito, realmente existem, mesmo que todos da sua espécie neguem com veemência. Mas ele não irá desistir tão fácil de provar sua tese.

Cine Jardins, sala 1 (dub.) (somente sábado e domingo): 14h50.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 16h30.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 16h45.

Daniel de Oliveira vive o lutador em tela Crédito: Imagem Filmes/Divulgação

10 Segundos Para Vencer

(Brasil, 2018, 120 min). Biografia. Direção: José Alvarenga Jr.. Com Daniel de Oliveira, Osmar Prado, Ricardo Gell.

Sinopse: Conhecido como "Galinho de Ouro", por ter sido eleito o maior peso galo da história do boxe, Eder Jofre é considerado um dos maiores boxeadores de todos os tempos. Nem a infância difícil no bairro do Peruche, em São Paulo, conseguiu deter Eder, que se consagrou campeão mundial em 1961, nos Estados Unidos.

Cinemark Vitória, sala 5 (somente segunda): 14h20, 17h10, 20h.

Crô Em Família Crédito: IMAGEM FILMES

Crô - Em Família

(Brasil, 2018, 87 min). Comédia. Direção: Cininha de Paula. Com Marcelo Serrado, Tonico Pereira, Arlete Salles.

Sinopse: Crodoalvo Valério, ou simplesmente Crô, é agora dono de uma badalada escola de etiqueta e finesse. Entretanto, apesar de toda a fama ele se sente bastante carente e vulnerável, por não ter amigos nem uma nova musa a quem dedicar a vida. É quando sua vida cruza com as de Orlando e Marinalva, que dizem ser seus parentes distantes. Paralelamente, Crô precisa escapar da sempre venenosa colunista Carlota Valdez.

Cinemark Vila Velha, sala 3 (somente segunda): 13h, 15h30, 18h, 20h30.

Leandro Hassum dá vida a João Ernesto em "O Candidato Honesto 2" Crédito: Desiree do Valle/Divulgação

O Candidato Honesto 2

(Brasil, 2018, 106 min). Comédia. Direção: Roberto Santucci. Com Leandro Hassum, Rosanne Mulholland, Victor Leal.

Sinopse: Após cumprir quatro dos quatrocentos anos de cadeia, João Ernesto é convencido a se candidatar à presidência novamente. Adorado pelo povo por ser um político que assumiu seus erros, ele vence as eleições, mas não tem vida fácil em Brasília acompanhado excessivamente de perto pelo sinistro vice Ivan Pires.

Cinemark Vitória, sala 4 (somente segunda): 14h, 16h30, 19h, 21h30.

Cinemark Vila Velha, sala 8 (somente segunda): 14h15, 16h45, 19h15, 21h45.

Uma Quase Dupla Crédito: PARIS FILMES

Uma Quase Dupla

(Brasil, 2018, 90 min). Comédia. Direção: Marcus Baldini. Com Tatá Werneck, Cauã Reymond, Louise Cardoso.

Sinopse: Quando uma série de assassinatos abala a bucólica rotina da cidade de Joinlândia, o calmo e pacato subdelegado Claudio recebe a ajuda da destemida e experiente investigadora Keyla nas investigações. No entanto, a diferença de ritmo e a falta de química dos dois só atrapalha a solução do misterioso caso.

Cinemark Vitória, sala 1 (somente segunda): 13h30, 16h, 18h30, 21h.

O Nome da Morte Crédito: IMAGEM FILMES

O Nome da Morte

(Brasil, 2018). Drama. Direção: Henrique Goldman. Com Marco Pigossi, Fabiula Nascimento, André Mattos.

Sinopse: Júlio Santana é um pai de família, um homem caridoso, um exemplo para sua família e um orgulho para os seus pais. No entanto, ele esconde outra identidade sob essa fachada: na verdade, ele é um assassino profissional responsável por 492 mortes. Entre a cruz e a espada, entre a lei e o crime, Júlio precisa descobrir uma forma de enfrentar os seus demônios.

Cinemark Vitória, sala 2 (somente segunda): 14h35, 17h25, 20h15.

Os farofeiros Crédito: DOWNTOWN FILMES

Os Farofeiros

(Brasil, 2018, 99 min). Comédia. Direção: Roberto Santucci. Com Antônio Fragoso, Maurício Manfrini, Cacau Protásio.

Sinopse: Quatro colegas de trabalho se programam para curtir o feriado prolongado em uma casa de praia e, chegando lá, descobrem que se meteram em uma tremenda roubada. Para começar o destino não é Búzios, mas Maringuaba; a residência alugada é encontrada caindo aos pedaços, bem diferente do prometido; a praia está sempre cheia; e as confusões são inúmeras.

Cinemark Vitória, sala 7 (somente segunda): 14h15, 16h45, 19h15, 21h45.

Cinemark Vila Velha, sala 7 (somente segunda): 14h20, 17h10, 20h.

querida mamãe Crédito: Elo Company

Querida Mamãe

(Brasil, 2018, 95 min). Drama. Direção: Jeremias Moreira Filho. Com Selma Egrei, Letícia Sabatella, Marat Descartes.

Sinopse: Heloísa é uma médica que sofre de infelicidade crônica, tendo problemas com o marido e a própria mãe, a quem constantemente acusa de tê-la preterida pela irmã, Beth. Após se separar do marido, Heloísa conhece no hospital em que trabalha a pintora Leda, que sofreu um acidente de carro. Grata pelo atendimento prestado, Leda deseja pintar um quadro da médica. Inicialmente reticente, ela aceita a proposta e, ao visitar o ateliê, acaba se envolvendo com a pintora. Entretanto, por mais que o novo relacionamento deixe Heloísa bem mais feliz, ela precisa lidar com o preconceito tanto de sua mãe quanto da própria filha.

Cinemark Vitória, sala 8: 18h (somente segunda).

Em um mundo interior Crédito: Elo Company

Em Um Mundo Interior

(Brasil, 2018, 75 min). Documentário. Direção: Flavio Frederico, Mariana Pamplona.

Sinopse: O documentário registra a vida de famílias de classes sociais e regiões distintas cujos filhos manifestam transtornos sensoriais ou cognitivos, buscando compreender a percepção do mundo pelo ponto de vista de jovens com Transtornos do Espectro do Autismo.

Cinemark Vitória, sala 8: 13h (somente segunda).

O Nó do Diabo Crédito: Elo Company

O Nó do Diabo

(Brasil, 2018, 128 min). Terror. Direção: Ramon Porto Mota, Gabriel Martins, Ian Abé, Jhesus Tribuzi. Com Fernando Teixeira, Isabél Zuaa, Tavinho Teixeira.

Sinopse: Há dois séculos, no período da escravidão, uma fazenda canavieira era palco de horrores. Anos depois, o passado cruel permanece marcado nas paredes do local, mesmo que ninguém perceba. Eventos estranhos começam a se desenvolver e a morte torna-se evidente. Cinco contos de horror ilustram a narrativa.

Cinemark Vitória, sala 8: 20h30 (somente segunda).

Cena do filme Marcha Cega Crédito: Divulgação

Marcha Cega

(Brasil, 2018, 88 min). Documentário. Direção: Gabriel Di Giacomo.

Sinopse: Durante as manifestações que ocorreram em São Paulo nos últimos anos, a Polícia Militar foi responsável por agredir violentamente, ferir e prender uma série de manifestantes. Através do uso excessivo de gás lacrimogêneo e outras técnicas duvidosas, a cidade transformou-se em um verdadeiro campo de batalha e as marchas, inicialmente pacíficas, foram consumidas pela violência derivada das forças policiais.

Cinemark Vitória, sala 8: 15h30 (somente segunda).

Alguém Como Eu

(Brasil, Portugal, 2018, 87 min). Comédia romântica. Direção: Leonel Vieira. Com Paolla Oliveira, Ricardo Pereira, Júlia Rabello.

Sinopse: Helena e Alex são um casal que, como todos os outros, vivem diferentes fases em seu relacionamento. Depois de alguns meses de dúvidas sobre o seu namoro, Helena passa a imaginar como seria se Alex fosse uma mulher, mas sua obsessão pelo assunto vai transformar seus devaneios em algo que a atrapalha.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (somente segunda): 14h, 16h30, 19h, 21h30.

Não se aceitam devoluções Crédito: Fox Film do Brasil

Não se Aceitam Devoluções

(Brasil, 2018, 99 min). Comédia dramática. Direção: André Moraes. Com Leandro Hassum, Laura Ramos, Zéu Britto.

Sinopse: Juca Valente é dono de um quiosque no litoral de São Paulo e só quer saber de diversão. Eterno namorador, ele detesta grandes responsabilidades e não pensa em ter nada sério com ninguém. Mas sua vida toma um rumo totalmente diferente quando uma ex-namorada americana larga um bebê com ele e desaparece. Juca então parte para os Estados Unidos na intenção de devolver a criança, sem imaginar que começaria a gostar da ideia de ser pai.