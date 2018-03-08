Confira os filmes em cartaz na semana de 08 a 14 de março

Estreias

MUDBOUND - LÁGRIMAS SOBRE O MISSISSIPPI Crédito: Diamond Films

Mudbound - Lágrimas Sobre o Mississipi

(Mudbound, EUA, 2017, 134 min). Drama. Direção: Dee Rees. Com Garrett Hedlund, Jason Mitchell, Carey Mulligan.

Sinopse: Dois homens voltam para casa após a Segunda Guerra Mundial para trabalhar em uma fazenda no Mississippi rural, onde eles lutam para lidar com o racismo e se adaptarem à vida pós-guerra.

Cine Jardins, sala 2: 18h50.

MEDO PROFUNDO Crédito: PLAYARTE PICTURES

Medo Profundo

(47 Meters Down, Reino Unido, EUA, República Dominicana, 2018, 101 min). Terror. Direção: Johannes Roberts. Com Mandy Moore, Claire Holt, Matthew Modine.

Sinopse: De férias no México, duas irmãs estão prestes a passar pelos momentos de maior tensão em sua vida: presas em uma gaiola de tubarões a 47 metros de profundidade no oceano, eles terão que lutar contra o tempo para permanecerem vivas. Mas com apenas uma hora de oxigênio e com tubarões brancos rondando o local, as chances se tornam cada vez menores.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub): 15h, 17h10, 19h10, 21h10.

Multiplex Serra, sala 1 (dub): 15h30, 19h30.

O PASSAGEIRO Crédito: IMAGEM FILMES

O Passageiro

(The Commuter, EUA, 2018, França, Reino Unido, 104 min). Ação. Direção: Jaume Collet-Serra. Com Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson.

Sinopse: Durante o seu trajeto usual de volta para casa, um vendedor de seguros (Liam Neeson) é forçado por uma estranha misteriosa (Vera Farmiga) a descobrir a identidade de um dos passageiros do trem em que se encontra antes da última parada. Com a rotina quebrada, o homem se encontra no meio de uma conspiração criminosa.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 13h50 (dub) (somente sáb, dom), 16h10, 18h30 (dub), 21h (exceto sex).

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 16h45, 18h50, 20h55.

Cinemark Vitória, sala 8: 13h05 (dub) (exceto sex), 13h30 (dub) (somente sex), 15h30 (dub) (exceto sex), 16h05 (somente sex), 18h (exceto sex), 18h30 (somente sex), 20h30 (exceto sex).

Multiplex Serra, sala 1 (dub): 17h30, 21h15.

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub): 15h20, 17h40, 20h, 22h20.

GATÃO DE MEIA IDADE - A PEÇA Crédito: manhas ENTITY_amp_ENTITYmanias - projetos culturais

O Gatão da Meia Idade

(Brasil, 2018, 83 min). Comédia. Direção: Eduardo Figueiredo. Com Oscar Magrini, Leona Cavalli.

Sinopse: O espetáculo "Gatão de Meia Idade: A Peça" traz o famoso personagem de tirinhas interpretado por Oscar Magrini. Gatão é o retrato mais preciso e bem-humorado do quarentão urbano que sabe rir do seu próprio destino. A atriz Leona Cavalli é a responsável por dar vida as personagens femininas. Participação especial do ventríloquo Yakko Sideratos.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 21h (somente sex).

Cinemark Vitória, sala 8: 21h (somente sex).

Os farofeiros Crédito: DOWNTOWN FILMES

Os Farofeiros

(Brasil, 2018, 99 min). Comédia. Direção: Roberto Santucci. Com Antônio Fragoso, Maurício Manfrini, Cacau Protásio.

Sinopse: Quatro colegas de trabalho se programam para curtir o feriado prolongado em uma casa de praia e, chegando lá, descobrem que se meteram em uma tremenda roubada. Para começar o destino não é Búzios, mas Maringuaba; a residência alugada é encontrada caindo aos pedaços, bem diferente do prometido; a praia está sempre cheia; e as confusões são inúmeras.

Kinoplex Praia da Costa, sala 7: 14h30 (somente sáb, dom), 16h50, 19h, 21h25.

Cine Ritz Guarapari, sala 1: 17h, 19h10, 21h15.

Cinesercla Linhares, sala 1: 14h45, 16h45, 18h45, 20h45.

Cinesercla Montserrat, sala 1: 14h45, 16h45, 18h45, 20h45.

Cinemagic Norte Sul, sala 2: 17h20, 21h40. Sala 3: 14h40, 16h50, 19h, 21h10.

Cine Unimed, sala 3: 17h, 19h15, 21h30.

Cinemark Vitória, sala 3: 12h (somente sáb, dom), 14h40, 17h10, 19h40, 22h10. Sala 7: 18h40, 21h10.

Cine Ritz Conceição, sala 2: 19h, 21h.

Cine Ritz Aracruz, sala 1: 17, 19h, 21h.

Multiplex Serra, sala 4: 15h, 17h, 19h, 21h.

Cinépolis Moxuara, sala 1: 14h, 16h20, 18h40 , 21h20.

Em Cartaz

O SERVIÇO DE ENTREGAS DA KIKI Crédito: O SERVIÇO DE ENTREGAS DA KIKI

Os Serviços de Entrega da Kiki

(Majo no takkyubin, Japão, 1990, 102 min). Fantasia. Direção: Hayao Miyazaki. Com Minami Takayama, Rei Sakuma, Kappei Yamaguchi.

Sinopse: Kiki é uma jovem bruxa que acabou de completar 13 anos. Segundo a tradição, quando atingem essa idade, todas as bruxas devem sair de casa por um ano para aprender a viver por conta própria. Ela se muda para a cidade de Korico, junto com Jiji, seu gato falante. Lá ela aprende a seguir em frente com sua vida, apesar de todas as dificuldades que possam surgir.

CineSesc Glória, sala 1 (dub): 14h30 (somente 10, 17, 18, 24, 25, 31 e 01/04).

BODY Crédito: Supo Mungam Films

Body

(Body, Polônia, 2015, 92 min). Comédia. Direção: Malgorzata Szumowska. Com Janusz Gajos, Maja Ostaszewska, Justyna Suwala.

Sinopse: Um cético investigador de polícia e sua filha, que sofre de bulimia, lidam, cada um a sua maneira, com a morte de um ente querido. Quando eles entram em contato com a traumatizada terapeuta Anna, são forçados a mudar suas opiniões sobre vida e morte.

CineSesc Glória, sala 1: 18h20 (somente 14, 20, 25 e 31).

ASSIM QUE ABRO MEUS OLHOS Crédito: Supo Mungam Films

Assim que Abro Meus Olhos

(À peine j'ouvre les yeux, França, Tunísia, Bélgica, 2015, 106 min). Drama. Direção: Leyla Bouzid. Com Baya Medhaffar, Ghalia Benali, Aymen Omrani.

Sinopse: Verão de 2010 em Túnis, na Tunísia, alguns meses antes da Revolução de Jasmim. Enquanto o regime de Ben Ali cai, Farah, uma garota de 18 anos, se junta a uma banda de rock politizada e descobre o álcool, o amor e os protestos. Indo contra a vontade da mãe, Hayet, que conhece os tabus do país, Farah mergulha cada vez mais nesse mundo, sem suspeitar do perigo de um regime político que a observa e se infiltra na sua privacidade. Para proteger a filha, Hayet fará o que for preciso, inclusive, reviver as feridas da sua própria juventude.

CineSesc Glória, sala 1: 18h20 (somente 08, 15, 21, 27 e 01/04)

COMO ESQUECER Crédito: COMO ESQUECER

Como Esquecer

(Brasil, 2010, 98 min). Romance. Direção: Malu de Martino. Com Ana Paula Arósio, Bianca Comparato, Natalia Lage.

Sinopse: Júlia é professora de literatura inglesa e não se conforma de ter sido abandonada por sua companheira Antônia depois de 10 anos de relacionamento. Agora, de mal com a vida, ela luta para enfrentar os fantasmas das recordações e para isso vai contar com o apoio do amigo Hugo, um gay viúvo, com quem irá dividir um novo lar e tentar aprender que a vida segue em frente e os sentimentos perduram.

CineSesc Glória, sala 1: 18h20. (somente 09, 16, 22, 28 e 03/04).

O GRILO FELIZ E OS INSETOS GIGANTES Crédito: O GRILO FELIZ E OS INSETOS GIGANTES

O Grilo Feliz e os Insetos Gigantes

(Brasil, 2009, 82 min). Aventura. Direção: Walbercy Ribas, Rafael Ribas. Com Vagner Fagundes, Rafael Ribas, Marcelo Xepa.

Sinopse: O Grilo Feliz segue compondo suas músicas, para alegria dos habitantes da floresta, e agora deseja gravar um CD. Porém a descoberta de fósseis de insetos gigantes faz com que ele se envolva em uma inesperada aventura, que o obriga a enfrentar um bando de perigosos louva-deuses comandados por Trambika.

CineSesc Glória, sala 1: 14h30 (somente 11).

OPERAÇÃO RED SPARROW Crédito: Fox Film do Brasil

Operação Red Sparrow

(Red Sparrow, EUA, 2018, 141 min). Suspense. Direção: Francis Lawrence. Com Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts.

Sinopse: Outrora talentosa bailarina, Dominika Egorova encontra-se em maus bocados quando é convencida a se tornar uma Sparrow, ou seja, uma sedudora treinada na melhor escola de espionagem russa. Após passar pelo árduo processo de aprendizagem, ela se torna a mais talentosa espiã do país e precisa lidar com o agente da CIA Nathaniel Nash. Os dois, no entanto, acabam desenvolvendo uma paixão proibida que ameaça não só suas vidas, mas também as de outras pessoas.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 15h10, 18h, 20h50.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 17h, 21h40 (dub).

Cinemark Vitória, sala 1: 15h55 (exceto sáb, dom), 19h, 22h.

A MALDIÇÃO DA CASA WINCHESTER Crédito: PARIS FILMES

A Maldição da Casa Winchester

(Winchester, EUA, Austrália, 2018, 100 min). Terror. Direção: Michael Spierig, Peter Spierig. Com Helen Mirren, Jason Clarke, Sarah Snook.

Sinopse: Herdeira de uma empresa de armas de fogo, Sarah Winchester está convicta de que é assombrada pelas almas mortas através do rifle da família Winchester. Após as repentinas mortes do marido e do filho, ela decide construir uma mansão para afastar os espíritos e ao avaliá-la o psiquiatra Eric Price percebe que talvez sua obsessão não seja tão insana quanto parece.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub): 16h40.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 15h (dub), 19h40.

Cinemark Vitória, sala 5: 16h50, 19h15, 21h40.

Multiplex Serra, sala 2 (dub): 19h30, 21h30.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub): 16h50, 19h20.

Trama Fantasma Crédito: Universal Pictures do Brasil

Trama Fantasma

(Phantom Thread, EUA, 2017, 131 min). Drama. Direção: Paul Thomas Anderson. Com Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville.

Sinopse: Década de 1950. Reynolds Woodcock é um renomado e confiante estilista que trabalha ao lado da irmã, Cyril, para vestir grandes nomes da realeza e da elite britânica. Sua inspiração surge através das mulheres que constantemente entram e saem de sua vida. Mas tudo muda quando ele conhece a forte e inteligente Alma, que vira sua musa e amante.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 16h.

Cine Jardins, sala 1: 16h45, 21h15.

Duda e os Gnomos Crédito: IMAGEM FILMES

Duda e os Gnomos

(Gnome Alone, EUA, 2018, 85 min). Animação. Direção: Peter Lepeniotis. Com Becky G, Josh Peck, Tara Strong.

Sinopse: Duda e sua mãe, Catherine, estão de mudança novamente. Uma nova vida os espera na casa da Tia Sylvia, que é rodeada por estranhos gnomos. Com o tempo Liam percebe que coisas esquisitas estão acontecendo ao redor e aos poucos uma grande amizade surge entre o garoto e os curiosos seres, que têm como propósito proteger a casa dos trolls.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub): 13h (somente sáb, dom).

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub): 14h20, 16h20.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D/dub): 13h15.

Cine Unimed, sala 1 (dub): 16h40 (somente sáb, dom).

Cinemark Vitória, sala 1 (dub): 12h10 (somente sáb, dom), 13h35 (exceto sáb, dom), 14h20 (somente sáb, dom).

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 17h. Multiplex Serra, sala 2 (dub): 13h45 (somente sáb, dom).

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub): 12h30 (somente sáb, dom), 14h40.

A grande jogada Crédito: Diamond Films

A Grande Jogada

(Mollys Game, EUA, China, 2018, 140 min). Drama. Direção: Aaron Sorkin. Com Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner.

Sinopse: Após perder a chance de participar dos Jogos Olímpicos devido a uma fatalidade que resultou em um grave acidente, a esquiadora Molly Bloom decide tirar um ano de folga dos estudos e ir trabalhar como garçonete em Los Angeles. Lá conhece Dean Keith, um produtor de cinema que decide contratá-la como assistente. Logo Molly passa a coordenar jogos de cartas clandestinos, organizados por Dean, que conta com clientes muito ricos e famosos. Fascinada com o ambiente e a possibilidade de enriquecer facilmente, Molly começa a prestar atenção a todos os detalhes para que ela própria possa organizar jogos do tipo.

Cinemark Vitória, sala 7: 13h.

EU, TONYA Crédito: California Filmes

Eu, Tonya

(I, Tonya, EUA, 2017, 120 min). Biografia. Direção: Craig Gillespie. Com Margot Robbie, Allison Janney, Sebastian Stan. Desde muito pequena exibindo talento para patinação artística no gelo, Tonya Harding cresce se destacando no esporte e aguentando maus-tratos e humilhações por parte da agressiva mãe. Entre altos e baixos na carreira e idas e vindas num relacionamento abusivo com Jeff Gillooly, a atleta acaba envolvida num plano bizarro durante a preparação para os Jogos Olímpicos de Inverno de 1994. Baseado em fatos reais.

Cine Jardins, sala 2: 16h40.

Lady Bird Crédito: Divulgação

Lady Bird: A Hora de Voar

(Lady Bird, EUA, 2017, 94 min). Drama. Direção: Greta Gerwig. Com Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts.

Sinopse: Christine McPherson está no último ano do ensino médio e o que mais deseja é ir fazer faculdade longe de Sacramento, Califórnia, ideia firmemente rejeitada por sua mãe. Lady Bird, como a garota de forte personalidade exige ser chamada, não se dá por vencida e leva o plano de ir embora adiante mesmo assim. Enquanto sua hora não chega, no entanto, ela se divide entre as obrigações estudantis no colégio católico, o primeiro namoro, típicos rituais de passagem para a vida adulta e inúmeros desentendimentos com a progenitora.

Cine Jardins, sala 2: 14h50 (exceto sex).

Filme Pantera Negra Crédito: Divulgação/Disney

Pantera Negra

(Black Panther, EUA, 2018, 134 min). Aventura. Direção: Ryan Coogler. Com Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyongo.

Sinopse: A história de T'Challa, príncipe do reino de Wakanda, que perde o seu pai e viaja para os Estados Unidos, onde tem contato com os Vingadores. Entre as suas habilidades estão a velocidade, inteligência e os sentidos apurados.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D/dub): 14h40, 17h50, 20h40. Sala 6: 21h15.

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/dub): 16h20, 19h, 21h30.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 18h20. Sala 3 (3D/dub): 15h10, 17h50, 20h30.

Cinesercla Montserrat, sala 2 (3D/dub): 15h10, 17h50, 20h30. Sala 3 (dub): 20h35.

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (3D): 13:40, 16h20 (dub), 21h40 (dub), 19h.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub): 18h20, 21h.

Cine Via Sul, sala 1 (dub): 19h, 21h15, 16h45.

Cinemark Vitória, sala 2 (3D): 14h50, 17h50, 21h05. Sala 6 (3D/dub): 13h50, 17h, 20h.

Cine Ritz Conceição, sala 3 (3D/dub): 18h50, 21h15.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 19h, 21h30.

Multiplex Serra, sala 3 (dub): 14h (3D)(somente sáb, dom), 16h30, 19h (3D), 21h30.

Cinépolis Moxuara, sala 2 (3D/dub): 13h (somente sáb, dom), 16h, 19h, 22h. Sala 3 (3D/dub): 12h15 (somente sáb, dom), 15h, 18h, 21h.

tres anuncios para um crime Crédito: Fox Film do Brasil

Três Anúncios Para Um Crime

(Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Reino Unido, EUA, 2017, 116 min). Drama. Direção: Martin McDonagh. Com Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell.

Sinopse: Inconformada com a ineficácia da polícia em encontrar o culpado pelo brutal assassinato de sua filha, Mildred Hayes decide chamar atenção para o caso não solucionado alugando três outdoors em uma estrada raramente usada. A inesperada atitude repercute em toda a cidade e suas consequências afetam várias pessoas, especialmente a própria Mildred e o Delegado Willoughby, responsável pela investigação.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 13h30 (somente sáb, dom), 21h20.

Cinemark Vitória, sala 7: 16h.

Cine Jardins, sala 2: 21h15.

meu amigo vampiro Crédito: PLAYARTE PICTURES

Meu Amigo Vampiro

(The Little Vampire 3D, Alemanha, Holanda, Dinamarca, Reino Unido, 2018, 80 min). Fantasia. Direção: Richard Claus, Karsten Kiilerich. Com Jim Carter, Rasmus Hardiker, Alice Krige. Entendiado em seu 13º aniversário pelo 300º ano, o vampiro Rudolph decide iniciar uma ousada aventura: ir para o mundo dos humanos buscar por novidades. Assim ele começa uma amizade improvável com Tony, adolescente de 12 anos apaixonado por lendas vampirescas. Mas o que não imagina é que um caçador pretende capturá-lo a qualquer.

Cine Unimed, sala 2 (dub): 17h (somente sáb, dom).

50 tons de liberdade, cinquenta tons de liberdade Crédito: UNIVERSAL PICTURES

50 Tons de Liberdade

(Fifty Shades Freed, EUA, 2018, 106 min). Erótico. Direção: James Foley. Com Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson.

Sinopse: Superados os grandes problemas, Anastasia e Christian têm amor, intimidade, dinheiro, sexo e um promissor futuro. A vida, no entanto, ainda reserva surpresas para os dois.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 13h30 (somente sáb, dom), 21h20.

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub): 19h10.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 14h20, 16h20, 20h50.

Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub): 16h20, 18h30, 20h40.

Cinemagic Norte Sul, sala 2: 15h, 19h25.

Cine Unimed, sala 1 (dub): 18h30, 20h45.

Cinemark Vitória, sala 4: 13h20, 15h50, 18h20, 20h50.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub): 19h.

Cinemagic Norte Sul, sala 2: 15h.

Multiplex Serra, sala 5 (dub): 15h30, 18h, 20h30.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub): 21h40.

"A forma da água", de Guillermo del Toro Crédito: Divulgação

A Forma da Água

(Shape of Water, EUA, 2017, 123 min). Romance. Direção: Guillermo del Toro. Com Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins.

Sinopse: Década de 60. Em meio aos grandes conflitos políticos e transformações sociais dos Estados Unidos da Guerra Fria, a muda Elisa, zeladora em um laboratório experimental secreto do governo, se afeiçoa a uma criatura fantástica mantida presa e maltratada no local. Para executar um arriscado e apaixonado resgate ela recorre ao melhor amigo Giles e à colega de turno Zelda.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 18h40.

Cine Ritz Guarapari, sala 2: 16h45, 21h20.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub): 18h15.

Cine Unimed, sala 4: 18h45 (dub), 21h15. Cinemark Vitória, sala 5: 14h.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub): 21h15.

Cinemagic Norte Sul, sala 2: 19h25.

Cine Jardins, sala 1: 14h45, 19h.

Cena do filme 'O Touro Ferdinando', de Carlos Saldanha Crédito: Foto: Fox Film





O Touro Ferdinando

(Ferdinand, EUA, 2017, 109 min). Animação. Direção: Carlos Saldanha. Com John Cena, Kate McKinnon, David Tennant.

Sinopse: Ferdinand é um touro com um temperamento calmo e tranquilo, que prefere sentar-se embaixo de uma árvore e relaxar ao invés de correr por aí bufando e batendo cabeça com outros touros. A medida que vai crescendo, ele se torna um touro forte e grande, mas com o mesmo pensamento. Quando cinco homens vão até sua fazenda para escolher o maior, melhor e mais forte animal para touradas em Madri, Ferdinand é escolhido acidentalmente.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 14h40.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub): 14h45.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub): 17h (somente sáb, dom).

Filme "Viva - A Vida É Uma Festa" Crédito: Disney/Divulgação

Viva - A Vida é uma Festa

(Coco, EUA, 2018, 105 min). Fantasia. Direção: Lee Unkrich, Adrian Molina. Com Anthony Gonzalez, Benjamin Bratt, Gael García Bernal.

Sinopse: Miguel é um menino de 12 anos que quer muito ser um músico famoso, mas ele precisa lidar com sua família que desaprova seu sonho. Determinado a virar o jogo, ele acaba desencadeando uma série de eventos ligados a um mistério de 100 anos. A aventura, com inspiração no feriado mexicano do Dia dos Mortos, acaba gerando uma extraordinária reunião familiar.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub): 16h (somente sáb, dom).

Cinemark Vitória, sala 1 (dub): 16h30 (somente sáb, dom).