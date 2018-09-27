Confira os filmes em cartaz e horários nos cinemas do ES até 3 de outubro

Especial

Meu Malvado Favorito Crédito: Divulgação

Festival Kids Cinemark: Meu Malvado Favorito

(Despicable Me, EUA, 2010, 95 min). Animação/Comédia. Direção: Chris Renaud, Pierre Coffin.

Cinemark Vítória, sala 5 (3D/dub.) (somente sábado e domingo): 12h40.

Cinemark Vila Velha, sala 3 (3D/dub.): 12h.

Pré-Estreia

A Sony divulgou um novo trailer de 'Venom', que vai contar a história do homônimo arqui-inimigo do Homem-Aranha Crédito: Reprodução de cena do trailer de ENTITY_apos_ENTITYVenomENTITY_apos_ENTITY/Columbia Pictures

Venom

(EUA, 2018, 112 min). Ação. Direção: Ruben Fleischer. Com Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed.

Sinopse: Eddie Brock é um jornalista que investiga o misterioso trabalho de um cientista, suspeito de utilizar cobaias humanas em experimentos mortais. Quando ele acaba entrando em contato com um simbionte alienígena, Eddie se torna Venom, uma máquina de matar incontrolável, que nem ele pode conter.

Cinépolis Moxuara, sala 2 (3D/dub.) (somente quarta): 00h01

Cinemark Vitória, sala 5 (3D) (somente quarta): 00h01. Sala 6 (3D) (somente quarta): 00h01.

Cinemark Vila Velha, sala 2 (somente quarta): 00h01.

Cinemark Vila Velha, sala 8 (3D/dub.): 00h01.

Estreias

Um Pequeno Favor Crédito: PARIS FILMES

Um Pequeno Favor

(A Simple Favor, EUA, 2018, 118 min). Policial/suspense. Direção: Paul Feig. Com Anna Kendrick, Blake Lively, Henry Golding.

Sinopse: Stephanie é uma jovem mãe que divide o tempo entre a criação do filho e o trabalho como vlogueira. Quando sua melhor amiga Emily desaparece, ela parte em uma jornada para descobrir a verdade por trás do ocorrido.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 13h50 (dub.). Sala 3 (somente sábado e domingo): 16h20, 18h50, 21h20

Cinemark Vitória, sala 3: 13h05 (dub.), 15h50, 18h35, 21h15.

Cinemark Vila Velha, sala 1: 13h15 (dub.), 16h (dub.), 18h45 (dub.), 21h30.

Gravação do filme "Sansão" Crédito: Divulgação

Sansão

(Samson, EUA, 2018, 116 min). Aventura. Direção: Bruce MacDonald, Gabriel Sabloff. Com Taylor James, Caitlin Leahy, Jackson Rathbone.

Sinopse: Sansão é um homem com uma força sobrenatural que recebeu um chamado divino para libertar seu povo da escravidão. Quando ele perde seu amor para um cruel príncipe filisteu, o jovem hebreu parte em uma jornada para defender seu povo, sacrificando o que for preciso para vingar seu amor, seu povo e seu Deus.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub.): 16h10, 18h35.

Cinemark Vila Velha, sala 3 (dub.): 16h30, 19h15.

Cartaz do filme A Primeira Noite de Crime Crédito: Divulgação

A Primeira Noite de Crime

(The First Purge, EUA, 2018, 98 min). Terror. Direção: Gerard McMurray. Com Y'lan Noel, Lex Scott Davis, Joivan Wade.

Sinopse: Quando um novo partido político, o New Founding Fathers of America, ascende, é anunciado um novo experimento social. São 12 horas sem lei, em que o governo incentiva as pessoas a perderem toda e qualquer inibição. A participação não é obrigatória, mas como estímulo, 5.000 dólares é dado para quem fica na cidade, e mais prêmios para quem participa.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 19h10 (dub.), 21h15

Cinemark Vila Velha, sala 4 (dub.): 15h50, 18h15, 20h40.

Cena do filme 10 Segundos para Vencer Crédito: Divulgação

10 Segundos para Vencer

(Brasil, 2018, 120 min). Drama/biografia. Direção: José Alvarenga Jr. Com Daniel de Oliveira, Osmar Prado, Ricardo Gelli.

Sinopse: Conhecido como "Galinho de Ouro", por ter sido eleito o maior peso galo da história do boxe, Eder Jofre é considerado um dos maiores boxeadores de todos os tempos. Nem a infância difícil no bairro do Peruche, em São Paulo, conseguiu deter Eder, que se consagrou campeão mundial em 1961, nos Estados Unidos.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 14h25, 16h50, 19h15, 21h40

Cinépolis Moxuara, sala 1: 18h20, 21h. Sala 5: 14h10, 16h40

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 13h10 (somente sábado e domingo), 15h40, 18h10, 20h40

Cinemark Vitória, sala 7: 13h10, 16h, 18h50, 21h40

Multiplex Serra, sala 2 (dub.): 16h, 19h15, 21h30

Cinemark Vila Velha, sala 7: 13h20, 16h15, 19h, 21h50.

Cena do filme O Que de Verdade Importa Crédito: Divulgação

O Que de Verdade Importa

(The Healer, EUA, 2018, 113 min). Comédia. Direção: Paco Arango. Com Oliver Jackson-Cohen, Camilla Luddington, Jorge García.

Sinopse: Alec Bailey é um engenheiro frustrado que vive em Londres. Ele trabalha consertando eletrodomésticos, mas o dinheiro que ganha não é suficiente para pagar as suas contas. Tudo muda quando um tio distante aparece em sua vida com uma proposta irrecusável: pagar todas as dívidas de Alec desde que ele se mude para Nova Escócia, no Canadá, por um ano. Sem muitas alternativas, o jovem aceita o acordo e inicia uma nova fase em sua vida, agora em um novo país e prestes a conhecer mais sobre sua família e a si mesmo.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 14h35 (exceto sábado e domingo), 18h45

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 14h35, 18h45

Cinemagic Norte Sul, sala 3: 14h50 (dub.), 19h10

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 19h, 21h40

Cine Unimed, sala 1: 19h (dub.), 21h15

Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub.): 21h. Sala 5 (dub.): 16h40

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (dub.): 16h30, 18h45

Multiplex Serra, sala 1 (dub.): 14h45 (somente sábado e domingo), 17h, 19h15, 21h30.

Cena da animação Pé-Pequeno Crédito: Divulgação

Pé-Pequeno

(Smallfoot, EUA, 2018, 97 min). Animação/aventura. Direção: Karey Kirkpatrick. Com Wellington Muniz, Channing Tatum, James Corden.

Sinopse: Um yeti, criatura conhecida como o Abominável Homem das Neves, está indo na contramão do que todos os seus semelhantes acreditam: ele tem a certeza que os seres humanos, para eles até então um mito, realmente existem, mesmo que todos da sua espécie neguem com veemência. Mas ele não irá desistir tão fácil de provar sua tese.

Cinesercla Linhares, sala 3 (3D/dub.): 15h, 16h50, 18h40, 20h30

Cinesercla Montserrat, sala 2 (3D/dub.): 15h, 16h50, 18h40, 20h30. Sala 4 (dub.): 14h40, 16h30, 18h20, 20h10

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D/dub.): 13h30, 15h25, 17h20, 19h15, 21h10

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 14h, 16h. Sala 3 (3D/dub.): 13h (somente sábado e domingo), 15h, 17h20, 19h40

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 15h15, 16h20, 18h30

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub.): 13h (3D) (somente sábado e domingo), 17h20 (3D), 19h25 (3D) (somente quinta, sábado e domingo), 19h30 (3D) (exceto quinta, sábado e domingo)

Cinemark Vitória, sala 2 (dub.): 13h50 (somente sábado e domingo), 14h15 (exceto sábado e domingo), 16h10 (somente sábado e domingo), 16h40 (exceto sábado e domingo). Sala 6 (3D/dub.): 13h, 15h20, 17h40, 20h

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/dub.): 17h20, 19h20

Cine Ritz Conceição, sala 3 (3D/dub.): 19h, 21h

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 16h20, 18h30, 20h40

Multiplex Serra, sala 4 (dub.): 15h, 17h, 19h

Multiplex Serra, sala 5 (dub.): 15h30, 17h30, 19h30

Cinemark Vila Velha, sala 8 (dub.): 13h, 15h30 (3D), 17h50 (3D), 20h20 (3D).

O Carteiro e o Poeta

(Il Postino, Itália, 1994, 100 min). Comédia dramática. Direção: Michael Radford. Com Maria Grazia Cucinotta, Philippe Noiret, Renato Scarpa. P

Sinopse: Por razões políticas o poeta Pablo Neruda se exila em uma ilha na Itália. Lá um desempregado quase analfabeto é contratado como carteiro extra, encarregado de cuidar da correspondência do poeta, e gradativamente entre os dois se forma uma sólida amizade.

Cine Jardins, sala 2: 16h50.

Cena do filme Os Invisíveis Crédito: PETER HARTWIG

Os Invisíveis

(The Invisibles, Alemanha, 2018, 110 min). Drama histórico. Direção: Claus Räfle. Com Max Mauff, Alice Dwyer, Ruby O. Fee. Berlim, 1943.

Sinopse: Com o regime nazista declarando oficialmente sua perseguição ao povo judeu, muitos deles tiveram que se tornar praticamente invisíveis. Quatro tiveram sucesso nesta tarefa: Hanni Lévy, de 17 anos e cabelos claros, Cioma Schönhaus, um falsificador de passaporte, Eugen Friede, engajado em um grupo de resistência e Ruth Arndt, que sonha em viver na América.

Cine Jardins, sala 1: 14h45 (somente quinta, segunda e terça ), 19h.

Cena do filme As Herdeiras Crédito: Divulgação

As Herdeiras

(Las Herederas, Paraguai, Alemanha, Uruguai, Noruega, Brasil, França, 2018, 98 min). Drama. Direção: Marcelo Martinessi. Com Ana Brun, Margarita Irún, Ana Ivanova.

Sinopse: Chela e Chiquita, herdeiras de famílias abastadas do Paraguai, vivem da venda de seus bens. Quando Chiquita acaba presa por dívidas jamais acertadas, a até então submissa e reclusa Chela precisa se virar e começa por acaso a prestar serviço para um grupo de senhoras ricas como motorista. Logo a nova realidade, e especialmente a exuberante Angy, a quem conhece durante o trabalho, afetam os interesses, prioridades e atitudes da taxista amadora.

Cine Jardins, sala 1: 17h.

Cena do filme Marcha Cega Crédito: Divulgação

Marcha Cega

(Brasil, 2018, 88 min). Documentário. Direção: Gabriel Di Giacomo.

Sinopse: Durante as manifestações que ocorreram em São Paulo nos últimos anos, a Polícia Militar foi responsável por agredir violentamente, ferir e prender uma série de manifestantes. Através do uso excessivo de gás lacrimogêneo e outras técnicas duvidosas, a cidade transformou-se em um verdadeiro campo de batalha e as marchas, inicialmente pacíficas, foram consumidas pela violência derivada das forças policiais.

Cinemark Vitória, sala 2 (exceto sábado e domingo): 19h.

Cena do filme Coração de Cowboy Crédito: Divulgação

Coração de Cowboy

(Brasil, 2018, 120 min). Musical. Direção: Gui Pereira. Com Gabriel Sater, Thaila Ayala, Françoise Forton.

Sinopse: Lucca é um cantor sertanejo conhecido por suas músicas "chicletes" compostas a partir das demandas de sua empresária, Iolanda, e não pelos seus sentimentos e gostos musicais. Depois de um desentendimento na gravação de seu novo disco, Lucca foge da cidade grande e volta ao interior, onde ele procura inspirações para voltar a compor canções mais autênticas e, assim, se reconectar com seu pai. Na volta, Lucca também encontra uma antiga parceira de composições e amor de infância com quem vai tentar reatar laços.

Cinemark Vitória, sala 8: 15h30, 18h10, 20h50.

Cinemark Vila Velha, sala 5: 13h05, 15h45, 18h30, 21h15.

Em Cartaz

Buscando... acompanha drama de um pai atrás da filha desaparecida Crédito: Sony/Divulgação

Buscando...

(Searching, EUA, 2018, 102 min). Suspense. Direção: Aneesh Chaganty. Com John Cho, Debra Messing, Michelle La.

Sinopse: Após uma jovem de 16 anos desaparecer, seu pai David Kim pede ajuda às autoridades locais. Sem sucesso, após 37 horas, David decide invadir o computador de sua filha para procurar pistas que possam levar ao seu paradeiro.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 14h20 (somente quinta, sábado e domingo), 18h40, 20h50

Cinemark Vitória, sala 4: 14h (exceto sábado e domingo), 14h30 (somente sábado e domingo), 19h05 (exceto sábado e domingo), 19h30 (somente sábado e domingo), 21h30 (exceto sábado e domingo), 22h10 (somente sábado e domingo).

Cinemark Vila Velha, sala 3 (dub.): 14h, 22h.

Cena do filme Encurralado (1974) Crédito: Divulgação

Encurralado

(Duel, EUA, 1974, 92 min). Suspense. Direção: Steven Spielberg. Com Dennis Weaver, Jacqueline Scott, Eddie Firestone.

Sinopse: Homem de negócios dirige sozinho em uma estrada secundária, quando de repente se vê perseguido por um motorista de caminhão. Depois de algum tempo, ele chega a conclusão de que aquele homem pretende matá-lo.

Cine Jardins, sala 2: 14h45 (somente quinta, segunda e terça), 21h15.

22 Milhas Crédito: Diamond Films

22 Milhas

(Mile 22, EUA, 2018, 95 min). Ação. Direção: Peter Berg. Com Mark Wahlberg, Lauren Cohan, Iko Uwais.

Sinopse: Depois de ser auxiliado por uma unidade de comando tático ultrassecreta, um agente da CIA tem que transportar um informante da Indonésia do centro da cidade para refúgio em um aeroporto a 22 milhas de distância.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 21h

Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub.): 18h

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 16h35.

Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub.): 12h30 (somente sábado e domingo), 14h45.

Cate Blanchett e Jack Black estrelam "O Mistério do Relógio na Parede" Crédito: Universal Pictures/Divulgação

O Mistério do Relógio da Parede

( The House With a Clock in its Walls, EUA, 2018, 106 min). Fantasia. Direção: Eli Roth. Com Jack Black, Cate Blanchett, Owen Vaccaro.

Sinopse: Lewis, de apenas 10 anos, acaba de perder os pais e vai morar em Michigan com o tio Jonathan Barnavelt. O que o jovem não tem ideia é que seu tio e a vizinha da casa ao lado, Sra. Zimmerman, são, na verdade, feiticeiros.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 17h, 19h

Cinemagic Norte Sul, sala 3: 17h (dub.), 21h30

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 14h05, 16h20

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.) (somente quinta, sábado e domingo): 14h25

Cinemark Vitória, sala 4 (dub.): 16h30 (exceto sábado e domingo), 17h (somente sábado e domingo). Sala 5 (dub.): 14h45

Multiplex Serra, sala 4 (dub.): 21h.

Sem Data, Sem Assinatura Crédito: IMOVISION

Sem Data, Sem Assinatura

(Bedoune Tarikh, Bedoune Emza, Irã, 2018, 104 min). Drama. Direção: Vahid Jalilvand. Com Navid Mohammadzadeh, Amir Aghaei, Zakieh Behbahani.

Sinopse: Dr. Nariman, médico forense, se envolve em um acidente de carro com um motociclista. Na ocasião, o filho de 8 anos do homem se fere e Nariman se oferece para levá-lo a um hospital próximo, mas logo tem sua oferta recusada pelo pai. O problema é que, na manhã seguinte, o médico descobre que além da criança ter morrido, a morte foi considerada suspeita pela autópsia, o que indica um mistério a mais na situação.

Cine Jardins, sala 1: 21h10.

Cena do filme Mulheres Divinas Crédito: Divulgação

Mulheres Divinas

(Die Göttliche Ordnung, Suíça, 2017, 96 min). Comédia. Direção: Petra Biondina Volpe. Com Marie Leuenberger, Bettina Stucky, Ella Rumpf.

Sinopse: A jovem dona de casa Nora vive com seu marido e seus dois filhos numa pequena aldeia. Até então sua vida era tranquila e não tinha sido afetada com as grandes revoltas sociais e o movimento de 1968, mas, é aí que Nora começa a fazer campanha pelo direito de voto das mulheres.

Cine Jardins, sala 2: 19h10.

FIlme "O Predador" Crédito: Fox Films/Divulgação

O Predador

(The Predator, EUA, 2018, 107 min). Ação/ficção científica. Direção: Shane Black. Com Boyd Holbrook, Sterling K. Brown, Keegan-Michael Key.

Sinopse: Um menino ativa o retorno dos predadores, agora mais fortes e inteligentes do que nunca, para a Terra. Ex-soldados e um professor de ciências se juntam para lutar contra essa ameaça e proteger o futuro da raça humana.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 16h40, 20h50



Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 16h40, 20h50

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 21h50

Cinépolis Moxuara, sala 3 (3D/dub.): 22h

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D/dub.): 21h30 (somente quinta, sábado e domingo). Sala 4 (dub.) (somente quinta, sábado e domingo): 13h55

Cinemark Vitória, sala 1 (dub.) (exceto segunda, terça e quarta): 22h20. Sala 2: 21h20

Cine Ritz Guarapari, sala 2: 19h, 21h15

Cine São Mateus, sala 1 (dub.): 17h, 19h, 21h15

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 19h, 21h

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 21h

Multiplex Serra, sala 5 (dub.): 21h30.

Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub.) (exceto segunda, terça e quarta): 22h10.

Fantástica, Uma Aventura no Mundo Boonie Bears Crédito: Cinemark Brasil S.A.

Fantástica, Uma Aventura no Mundo Boonie Bears

(Boonie Bears: The Big Shrink, China, 2018, 90 min). Animação. Direção: Leon Ding. Com Bingjun Zhang, Zhang Wei, Xiao Tan.

Sinopse: Quando os Irmãos Boonie Bears acidentalmente ficam gigantes após experimentarem uma invenção própria, eles iniciam uma grande aventura para que possam voltar ao tamanho normal. Enquanto buscam um antídoto para o tamanho desproporcional, os ursos também lutam contra os problemas de poluição que estão acabando com o ecossistema e impedindo que os animais possam viver em paz.

Cinemark Vitória, sala 1 (dub.): 15h10.

Cinemark Vila Velha, sala 4 (dub.): 13h30.

A Freira Crédito: Divulgação

A Freira

(The Nun, EUA, 2018, 96 min). Terror. Direção: Corin Hardy. Com Demian Bichir, Taissa Farmiga, Jonas Bloquet.

Sinopse: Presa em um convento na Romênia, uma freira comete suicídio. Para investigar o caso, o Vaticano envia um padre atormentado e uma noviça prestes a se tornar freira. Arriscando suas vidas, a fé e até suas almas, os dois descobrem um segredo profano e se confrontam com uma força do mal que toma a forma de uma freira demoníaca e transforma o convento num campo de batalha.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 14h40, 16h40, 18h40, 20h40

Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub.): 14h40, 16h40, 18h40, 20h40

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 16h10 (dub.), 19h50

Cinépolis Moxuara, sala 2 (dub.): 13h20 (somente sábado e domingo), 15h30, 17h40, 20h, 22h15 (exceto quarta)

Cine Unimed, sala 3 (dub.): 16h40, 21h

Kinoplex Praia da Costa, sala 7 (dub.): 14h40 (somente sábado e domingo), 16h50 (somente sábado e domingo), 19h, 21h10

Cinemark Vitória, sala 2 (dub.) (somente sábado e domingo): 18h30. Sala 5: 17h15 (dub.), 19h35 (dub.), 22h (exceto quarta)

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (dub.): 21h20

Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 21h

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.): 19h, 21h

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 21h

Multiplex Serra, sala 3 (dub.): 15h30, 17h30, 19h30, 21h30

Cinemark Vila Velha, sala 2: 13h55 (dub.), 16h20 (dub.), 18h40 (dub.), 21h.

Alfa Crédito: SONY PICTURES

Alfa

(Alpha, EUA, 2018, 96 min). Aventura/drama. Direção: Albert Hughes. Com Kodi Smit-McPhee, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Natassia Malthe.

Sinopse: Após cair de um penhasco e se perder do seu grupo, o jovem de uma tribo precisa sobreviver em meio a paisagens selvagens e encontrar o caminho de casa. Atacado por uma matilha, ele consegue ferir um dos lobos, mas decide não matar o animal. O jovem cuida dele e os dois começam uma relação de amizade.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 20h40

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 19h.

Crô em Família Crédito: IMAGEM FILMES

Crô em Família

(Brasil, 2018). Comédia. Direção: Cininha de Paula. Com Marcelo Serrado, Tonico Pereira, Arlete Salles.

Sinopse: Crodoalvo Valério, ou simplesmente Crô, é agora dono de uma badalada escola de etiqueta e finesse. Entretanto, apesar de toda a fama ele se sente bastante carente e vulnerável, por não ter amigos nem uma nova musa a quem dedicar a vida. É quando sua vida cruza com as de Orlando e Marinalva, que dizem ser seus parentes distantes. Paralelamente, Crô precisa escapar da sempre venenosa colunista Carlota Valdez.

Cinépolis Moxuara, sala 5: 19h20, 21h20

Cine Unimed, sala 4: 18h20, 20h20

Kinoplex Praia da Costa, sala 7: 14h55 (exceto quinta, sábado e domingo), 16h50 (exceto quinta, sábado e domingo), 17h (somente quinta)

Cinemark Vitória, sala 8: 13h20

Cine Ritz Guarapari, sala 1: 17h, 21h.

Jovens Titãs em Ação! Nos Cinemas Crédito: WARNER BROS.

Os Jovens Titãs Em Ação! Nos Cinemas

(Teen Titans GO! To The Movies, EUA, 2018, 84 min). Animação/comédia. Direção: Aaron Horvath, Peter Rida Michail. Com Manolo Rey, Charles Emmanuel, Mariana Torres.

Sinopse: Robin, Ciborgue, Estelar, Ravena e Mutano são os Jovens Titãs. Ao perceberem que todos os super-heróis estão estrelando filmes, eles decidem se mobilizar para também ter espaço nas telonas. O líder do grupo, Robin, está determinado a ser visto como um astro e com ideias malucas e até uma canção eles partem em busca de um diretor de Hollywood, mas acabam enganados por um supervilão.

Cine Jardins, sala 1 (dub.): 15h

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.) (somente sábado e domingo): 14h55

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.) (somente sábado e domingo): 15h15

Cinematic Norte Sul, sala 4 (dub.) (somente sábado e domingo): 14h20

Cinemark Vitória, sala 4 (dub.): 12h

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 16h40.

Leandro Hassum dá vida a João Ernesto em "O Candidato Honesto 2" Crédito: Desiree do Valle/Divulgação

O Candidato Honesto 2

(Brasil, 2018, 104 min). Comédia. Direção: Roberto Santucci. Com Leandro Hassum, Rosanne Mulholland, Victor Leal.

Sinopse: Após cumprir quatro dos quatrocentos anos de cadeia, João Ernesto é convencido a se candidatar à presidência novamente. Adorado pelo povo por ser um político que assumiu seus erros, ele vence as eleições, mas não tem vida fácil em Brasília acompanhado excessivamente de perto pelo sinistro vice Ivan Pires.

Cinemark Vitória, sala 1: 17h20, 19h50, 22h20 (somente segunda, terça e quarta).

Cinemark Vila Velha, sala 6 (somente segunda, terça e quarta): 17h, 22h.

Deus não está morto 3 Crédito: California Filmes

Deus Não Está Morto - Uma Luz na Escuridão

(Gods Not Dead: A Light in Darkness, EUA, 2018, 105 min). Drama. Direção: Michael Mason. Com David A.R. White, John Corbett, Jennifer Taylor.

Sinopse: A Igreja de Saint James é atingida por um incêndio, destruindo a congregação e o Pastor Dave. Após a tragédia, a igreja corre o risco de ser retirada do campus, cravando uma batalha contra a universidade vizinha Hadleigh University. Com isso, surge um conflito entre a igreja e a comunidade que envolve a estudante Keaton, membro do ministério da igreja, e Thomas Ellsworth, amigo de longa data do Pastor Dave.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 16h45

Kinoplex Praia da Costa, sala 2 (dub.): 17h

Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 17h (somente sábado e domingo), 19h

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 18h40

Megatubarão Crédito: WARNER BROS.

Megatubarão

(The Meg, EUA, 2018, 114 min). Ação. Direção: Jon Turteltaub. Com Jason Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson.

Sinopse: Na fossa mais profunda do Oceano Pacífico, a tripulação de um submarino fica presa dentro do local após ser atacada por uma criatura pré-histórica que se achava estar extinta, um tubarão de mais de 20 metros de comprimento, o Megalodon. Para salvá-los, oceanógrafo chinês contrata Jonas Taylor, um mergulhador especializado em resgates em água profundas que já encontrou com a criatura anteriormente.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 18h45.

Hotel Transilvânia 3 - Férias Monstruosas Crédito: Sony Pictures Animation/Divulgação

Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas

(Hotel Transylvania 3: Summer Vacation, EUA, 2018, 96 min). Animação. Direção: Genndy Tartakovsky. Com Adam Sandler, Selena Gomez, Kathryn Hahn.

Sinopse: Solitário e infeliz, buscando um novo amor na internet, Dracula é surpreendido com um presente da querida filha: férias em um cruzeiro. Inicialmente resistente à ideia, ele acaba engajado no passeio ao se encantar pela comandante, que, no entanto, esconde um segredo nada amigável.