Confira os filmes e horários dos cinemas dos ES de 01 a 07 de fevereiro

Especial

super bowl Crédito: Cinemark divulgação

Super Bowl LII

(Super Bowl LII, Eua, 2018, 180 min). O Super Bowl LII será a 52ª edição da final da National Football League.

Sinopse: Este jogo irá decidir o campeão da liga para a temporada de 2017. O jogo está programado para ser realizado em 4 de fevereiro de 2018, no U.S. Kinoplex Praia da Costa, sala 7 (dub): 21h (somente dom). Cinemark Vitória, sala 4 (dub): 21h (somente dom).

Entrada: R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia).

Pré Estreia

50 tons de liberdade, cinquenta tons de liberdade Crédito: UNIVERSAL PICTURES

50 Tons de Liberdade

(Fifty Shades Freed, EUA, 2018, 106 min). Erótico. Direção: James Foley. Com Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson.

Sinopse: Superados os grandes problemas, Anastasia e Christian têm amor, intimidade, dinheiro, sexo e um promissor futuro. A vida, no entanto, ainda reserva surpresas para os dois.

Cine Ritz Guarapari, sala 1: 23h55 (somente quarta-feira).

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (dub): 23h55 (somente quarta-feira).

Cinemark Vitória, sala 1: 00h01 (somente quarta-feira). Sala 3: 00h01 (somente quarta-feira). Sala 6: 00h01 (somente quarta-feira).

Multiplex Serra, sala 2: 00h01. Sala 4 (dub): 00h01 (somente quarta-feira).

Cinépolis Moxuara, sala 2 (dub): 00h01 (somente quarta-feira).

Cinemark Vila Velha, sala 1: 00h01 (somente quarta-feira). Sala 2: 00h01 (somente quarta-feira). Sala 3: 00h01 (somente quarta-feira). Sala 8: 00h01 (somente quarta-feira).

Estreia

A forma da agua Crédito: Fox Film do Brasil

A Forma da Água

(Shape of Water, EUA, 2017, 123 min). Romance. Direção: Guillermo del Toro. Com Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins. Década de 60.

Sinopse: Em meio aos grandes conflitos políticos e transformações sociais dos Estados Unidos da Guerra Fria, a muda Elisa, zeladora em um laboratório experimental secreto do governo, se afeiçoa a uma criatura fantástica mantida presa e maltratada no local. Para executar um arriscado e apaixonado resgate ela recorre ao melhor amigo Giles e à colega de turno Zelda.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 13h30 (dub/somente sáb e dom), 16h (dub), 18h30, 21h.

Cinemagic Norte Sul, sala 3: 14h (dub), 16h30, 19h (dub), 21h30.

Cinemark Vitória, sala 3: 12h, 14h50, 17h50 (exceto dom), 18h (somente dom), 20h50 (exceto dom), 21h10 (somente dom).

Paddington 2 Crédito: IMAGEM FILMES

Paddington 2

(Paddington 2, Reino Unido, França, 2018, 103 min). Comédia. Direção: Paul King. Com Ben Whishaw, Hugh Grant, Hugh Bonneville. Após ser adotado pela família Brown, Paddington ganhou muita popularidade na comunidade de Windsor Gardens.

Sinopse: No aniversario de 100 anos de sua tia Lucy, esse simpático ursinho sai em busca do presente perfeito e acaba encontrando um livro único na loja de antiguidades do senhor Gruber. Paddington se submete a uma série de trabalhos bizarros para poder comprá-lo, e quando o livro é roubado, ele e sua família farão de tudo para encontrar o ladrão.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub): 14h25, 18h30. Sala 4 (dub): 16h20.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 14h30, 16h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub): 13h30 (somente sáb e dom), 15h50. Sala 7 (dub): 18h40.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub): 16h, 18h20.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (dub): 13h (exceto seg, ter, qua), 15h15, 17h25.

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub): 15h10, 19h20.

Cinemark Vitória, sala 1 (dub): 12h30, 15h, 17h30, 20h.

Cine Ritz Conceição, sala 3 (dub): 17h (somente sáb e dom), 19h.

Multiplex Serra, sala 2 (dub): 15h, 17h, 19h.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub): 12h20 (somente sáb e dom), 14h40, 17h10, 19h40.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub): 11h (somente sáb e dom), 12h10, 13h30 (somente sáb e dom), 14h10 (somente qua),14h40, 16h (somente sáb e dom), 16h40 (somente qua), 16h50, 18h30 (somente sáb e dom), 19h20 (somente qua), 19h40, 21h10 (somente sáb e dom), 21h30 (somente qua).

Todo o dinheiro do mundo Crédito: Diamond Films

Todo o Dinheiro do Mundo

(All The Money In The World, EUA, 2017, 133 min). Suspense. Direção: Ridley Scott. Com Michelle Williams, Christopher Plummer, Mark Wahlberg. Itália, 1973.

Sinopse: John Paul Getty III é o neto do magnata do petróleo J. Paul Getty. O sequestro do rapaz coloca a sua mãe, Gail Harris, em uma corrida desesperada para tentar convencer o bilionário ex-sogro a pagar o resgate, de US$ 3 milhões.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub): 16h15, 20h45.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 20h40.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 18h10 (dub), 20h50.

Cine Unimed, sala 1: 18h (dub), 20h30.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 19h20, 21h50.

Cine Ritz Guarapari, sala 1: 19h(dub), 21h30.

Cinemark Vitória, sala 5: 22h20. Sala 8: 18h20, 21h20.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub): 18h50, 21h15.

Cinemark Vila Velha, sala 4: 12h20 (dub)(exceto qua), 12h30 (dub)(somente qua), 15h20 (exceto qua), 15h40 (somente qua), 18h20, 21h20 (somente qua), 21h30 (exceto qua).

Em Cartaz

Maze Runner - A Cura Mortal Crédito: Divulgação

Maze Runner - A Cura Mortal

(Maze Runner: The Death Cure, EUA, 2018, 141 min). Aventura. Direção: Wes Ball. Com Dylan OBrien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster.

Sinopse: No terceiro filme da saga, Thomas embarca em uma missão para encontrar a cura para uma doença mortal e descobre que os planos da C.R.U.E.L podem trazer consequências catastróficas para a humanidade. Agora, ele tem que decidir se vai se entregar para a C.R.U.E.L e confiar na promessa da organização de que esse será seu último experimento.

Cinesercla Montserrat, sala 2 (3D/dub): 15h20, 18h, 20h40. Sala 5 (dub): 18h10, 20h50.

Cinesercla Linhares, sala 3 (3D/dub): 15h20, 18h, 20h40.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D/dub): 14h20, 17h20, 20h20.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub): 18h10, 21h.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub): 17h30, 20h20.

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (3D): 16:45 (dub), 21:40.

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/dub): 21h20.

Cinemark Vitória, sala 6 (3D): 12h50 (dub), 15h55 (dub), 19h, 22h10.

Cine Ritz Conceição, sala 3 (3D/dub): 21h.

Multiplex Serra, sala 1 (dub): 21h. Sala 4 (3D/dub): 14h30, 17h15, 20h. Sala 5 (dub): 15h, 17h45, 20h30.

Cinépolis Moxuara, sala 2 (3D/dub): 12h (somente sáb e dom), 15h, 18h, 21h10. Sala 3 (3D/dub): 13h, 16h, 19h.

Cinemark Vila Velha, sala 2 (3D): 12h (dub), 15h (dub)(somente qua), 15h30 (dub)(exceto qua), 18h (somente qua), 18h50 (exceto qua), 21h (somente qua), 21h40 (exceto qua). Cinemark Vila Velha, sala 8 (3D/dub): 14h30 (somente qua), 17h10 (exceto qua), 20h30 (somente qua), 22h20 (exceto qua, sáb, dom), 22h30 (somente sáb e dom).

Meryl Streep e Tom Hanks em "The Post" Crédito: Universal/Divulgação

The Post  A Guerra Secreta

(The Post, EUA, 2017, 115 min). Drama. Direção: Steven Spielberg. Com Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson.

Sinopse: Um encobrimento que abrangeu quatro presidentes dos EUA empurrou a primeira mulher dona de um jornal do país e um editor difícil de se juntar a uma batalha sem precedentes entre a imprensa e o governo.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 13h20, 18h20, 21h10.

Cine Jardins, sala 1: 16h40. Sala 2: 21h15.

Cinemagic Norte Sul, sala 2: 19h35 (dub), 21h50.

Cinemark Vitória, sala 2: 13h, 15h50, 18h30, 21h30.

Cinemark Vila Velha, sala 6: 18h (exceto qua), 18h10 (somente qua), 20h40.

Peixonauta - O Filme Crédito: Divulgação

Peixonauta - O Filme

(Brasil, 2018, 77 min). Animação. Direção: Kiko Mistrorigo, Célia Catunda, Rodrigo Eba. Com Fábio Lucindo, Fernanda Bullara, Celso Alves.

Sinopse: Peixonauta, Marina e Zico saem do Parque em busca do Dr. Jardim e dos primos Pedro e Juca, mas ao chegarem à cidade grande encontram tudo vazio. Após investigarem melhor, percebem que as pessoas não sumiram, mas sim encolheram. Intrigados e correndo contra o tempo, Peixonauta e seus amigos precisam desvendar a causa do fenômeno e salvar a população do desaparecimento completo.

Cinemark Vila Velha, sala 5: 14h, 15h50 (exceto qua), 16h (somente qua).

Me Chame Pelo Seu Nome Crédito: Sony/Divulgação

Me Chame pelo seu Nome

(Call Me By Your Name, França, Itália, EUA, Brasil, 2017, 133 min). Romance. Direção: Luca Guadagnino. Com Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg.

Sinopse: O sensível e único filho da família americana com ascendência italiana e francesa Perlman, Elio, está enfrentando outro verão preguiçoso na casa de seus pais na bela e lânguida paisagem italiana. Mas tudo muda quando Oliver, um acadêmico que veio ajudar a pesquisa de seu pai, chega.

Cine Jardins, sala 1: 18h50, 21h15.

Lou, filme Crédito: Divulgação

Lou

(Lou Andreas-Salomé, Alemanha, Suiça, 2016, 113 min). Biografia. Direção: Cordula Kablitz-Post. Com Katharina Lorenz, Nicole Heesters, Liv Lisa Fries.

Sinopse: A escritora e psicanalista Lou Andreas-Salomé decide reescrever suas memórias aos 72 anos. Ela relembra sua juventude em meio à comunidade alemã de São Petersburgo. Desde criança, sonhava em ser intelectual e estava determinada a nunca se casar ou ter filhos. Além de trabalhar com nomes famosos, ela escreve sobre os relacionamentos conturbados com Nietzsche e Freud, além da paixão por Rilke e conflitos entre autonomia e intimidade, junto com o desejo de viver sua liberdade.

Cine Jardins, sala 2: 14h50, 19h10.

Sobrenatural: A Última Chave, filme Crédito: Divulgação

Sobrenatural: A Última Chave

(Insidious: The Last Key, EUA, 2018, 103 min). Terror. Direção: Adam Robitel. Com Lin Shaye, Leigh Whannell, Angus Sampson.

Sinopse: Neste quarto filme da franquia Sobrenatural, a doutora Elise Rainier é chamada para resolver o caso de uma assombração no Novo México, localizada justamente na casa em que ela passou a infância.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub): 18h45.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 18h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub): 21h15 (somente seg e ter).

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub): 20h50.

Cine Unimed, sala 4 (dub): 21h.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub): 21h.

Multiplex Serra, sala 2 (dub): 21h.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub): 22h15.

Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub): 13h.

O Destino de Uma Nação, filme Crédito: Divulgação

O Destino de uma Nação

(Darkest Hour, Reino Unido, 2017, 125 min). Drama histórico. Direção: Joe Wright. Com Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Ben Mendelsohn.

Sinopse: Winston Churchill está prestes a encarar um de seus maiores desafios: tomar posse do cargo de Primeiro Ministro da Grã-Bretanha. Paralelamente, ele começa a costurar um tratado de paz com a Alemanha nazista que pode significar o fim de anos de conflito.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 15h40.

Cine Jardins, sala 2: 16h55.

Cinemark Vitória, sala 7: 22h.

Cena do filme 'O Touro Ferdinando', de Carlos Saldanha Crédito: Foto: Fox Film

O Touro Ferdinando

(Ferdinand, EUA, 2017, 109 min). Animação. Direção: Carlos Saldanha. Com John Cena, Kate McKinnon, David Tennant.

Sinopse: Ferdinand é um touro com um temperamento calmo e tranquilo, que prefere sentar-se embaixo de uma árvore e relaxar ao invés de correr por aí bufando e batendo cabeça com outros touros. A medida que vai crescendo, ele se torna um touro forte e grande, mas com o mesmo pensamento. Quando cinco homens vão até sua fazenda para escolher o maior, melhor e mais forte animal para touradas em Madri, Ferdinand é escolhido acidentalmente.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (3D/dub): 16h25. Sala 4 (dub): 14h15.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub): 14h20, 16h25.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub): 13h10 (somente sáb e dom), 15h30, 17h50.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub): 15h45.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub): 18h20.

Cine Jardins, sala 1 (dub): 14h45.

Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub): 15h, 17h10.

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/dub): 17h.

Cinemark Vitória, sala 4 (dub): 11h15 (somente dom), 13h25 (exceto dom), 13h50 (somente dom), 16h (exceto dom), 16h30 (somente dom), 18h35(exceto dom), 21h10 (exceto dom).

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub): 15h (somente sáb e dom), 19h.

Cine São Mateus, sala 1 (3D/dub): 15h (somente sáb e dom), 17h.

Cine Via Sul, sala 1 (3D/dub): 19h15.

Multiplex Serra, sala 1 (dub): 15h, 17h, 19h.

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub): 13h50, 16h20, 18h45.

Cinemark Vila Velha, sala 3 (3D/dub): 12h20 (somente qua), 12h30 (exceto qua), 14h50, 17h20 (somente qua), 17h40 (exceto qua), 20h10 (somente qua), 20h20 (exceto qua).

Jumanji: Bem-Vindo à Selva Crédito: Divulgação

Jumanji: Bem-Vindo à Selva

(Jumanji: Welcome to the Jungle, EUA, 2017, 119 min). Ação. Direção: Jake Kasdan. Com Dwayne Johnson, Jack Black e Kevin Hart.

Sinopse: Quatro adolescentes estão jogando um videogame cuja ação se passa numa floresta. Eles escolhem avatars para a aventura. Mas um evento inesperado faz com que os jogadores sejam transportados para dentro do universo fictício, transformando-se nos avatars escolhidos.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (3D/dub): 20h30. Sala 4 (dub): 18h20, 20h35.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub): 18h30, 20h45.

Kinoplex Praia da Costa, sala 7 (dub): 13h40 (somente sáb e dom), 16h10, 21h (exceto dom).

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub): 20h40.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub): 20h40.

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (3D/dub): 14h30, 19h25.

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/dub): 19h.

Cinemark Vitória, sala 5 (3D): 19h45.

Cine São Mateus, sala 1 (3D/dub): 21h.

Cine Via Sul, sala 1 (3D/dub): 17h, 21h15.

Multiplex Serra, sala 3 (dub): 14h45 (3D), 17h, 19h15 (3D), 21h30.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (3D/dub): 17h40, 20h15.

Cinemark Vila Velha, sala 8 (3D/dub): 11h40 (somente sáb e dom), 12h10 (somente qua), 14h20 (exceto qua), 17h50 (somente qua), 20h (exceto qua).

Filme "Viva - A Vida É Uma Festa" Crédito: Disney/Divulgação

Viva - A Vida É Uma Festa

(Coco, EUA, 2017, 105 min). Animação, Aventura, Fantasia. Direção: Lee Unkrich, Adrian Molina. Com Anthony Gonzalez, Benjamin Bratt e Gael García Bernal.

Sinopse: Miguel é um menino de 12 anos que quer muito ser um músico famoso, mas ele precisa lidar com sua família que desaprova seu sonho. Determinado a virar o jogo, ele acaba desencadeando uma série de eventos ligados a um mistério de 100 anos. A aventura, com inspiração no feriado mexicano do Dia dos Mortos, acaba gerando uma extraordinária reunião familiar.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 14h.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub): 16h40.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub): 16h.

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/dub): 15h.

Cinemark Vitória, sala 5 (3D): 12:10 (somente sáb e dom), 14h40, 17h15.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub): 12h40, 15h15.

Cinemark Vila Velha, sala 7 (dub): 11h10 (somente sáb e dom), 13h40, 16h30 (somente qua), 16h40 (exceto qua), 19h (somente qua), 19h20 (exceto qua).

fala serio mãe filme nacional Crédito: DOWNTOWN FILMES

Fala Sério, Mãe

(Brasil, 2017, 79min). Comédia. Direção: Pedro Vasconcelos. Com Larissa Manoela, Ingrid Guimarães e Marcelo Laham.

Sinopse: Ângela Cristina, mãe da adolescente Maria de Lourdes, está tendo a experiência de guiar sua filha durante uma das fases mais complicadas da vida. Ela vive uma montanha-russa de emoções, com medos, frustrações e um caminhão de queixas para descarregar.

Cinesercla Montserrat, sala 3: 14h15.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 15h15, 17h15, 19h15, 21h15 (exceto seg e ter).

Cine Ritz Perim Center, sala 1: 19h.

Cine Unimed, sala 2: 16h.

Cine Ritz Guarapari, sala 1: 15h10, 17h.

Cinemark Vitória, sala 8: 11h50 (somente sáb e dom), 14h10, 16h15.

Cine São Mateus, sala 1: 19h10.

Cinemark Vila Velha, sala 5: 17h35 (exceto qua), 17h45 (somente qua), 19h50, 21h50 (exceto qua), 22h (somente qua).

Extraordinário Crédito: Divulgação

Extraordinário

(Wonder, EUA, 2017, 113 min). Drama. Direção: Stephen Chbosky. Com Julia Roberts, Owen Wilson e Jacob Tremblay.

Sinopse: Auggie Pullman é um garoto que nasceu com uma deformação facial. Pela primeira vez, ele irá frequentar uma escola regular, como qualquer outra criança. No quinto ano, ele irá precisar se esforçar para conseguir se encaixar em sua nova realidade.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 16h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub): 20h30.

Cine Unimed, sala 4 (dub): 18h30.

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub): 17h10, 21h30.

Cinemark Vitória, sala 7: 11h20 (somente sáb e dom), 14h, 16h40, 19h20.

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub): 21h20.

Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub): 15h10. Sala 7 (dub): 21h10 (somente qua), 22h10 (exceto qua).

O Rei do Show Crédito: Divulgação

O Rei do Show

(The Greatest Showman, EUA, 2017, 105 min). Comédia musical. Direção: Michael Gracey. Com Hugh Jackman, Michelle Williams e Zac Efron.

Sinopse: A história de P.T. Barnum, showman empreendedor conhecido como "Príncipe das falcatruas". Entre suas criações estão um museu de curiosidades e um circo próprio, em que eram apresentados animais, freaks e fraudes de todo tipo. Lá ele inventou o O Maior Espetáculo da Terra.