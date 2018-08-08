Confira os filmes e horários dos cinemas do ES de 9 a 15 de agosto

Especial

Meu Malvado Favorito Crédito: Divulgação

Festival Kids Cinemark - Meu Malvado Favorito 2

(Despicable Me 2, EUA, 2013, 98 min). Animação/Comédia. Direção: Chris Renaud, Pierre Coffin.

Cinemark Vitória, sala 5 (dub.) (somente sábado e domingo): 12h.

Cinemark Vila Velha, sala 8 (dub.) (somente sábado e domingo): 12h20.

Estreias

Megatubarão Crédito: WARNER BROS.

Megatubarão

(The Meg, EUA, 2018, 114 min). Ação. Direção: Jon Turteltaub. Com Jason Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson.

Sinopse: Na fossa mais profunda do Oceano Pacífico, a tripulação de um submarino fica presa dentro do local após ser atacada por uma criatura pré-histórica que se achava estar extinta, um tubarão de mais de 20 metros de comprimento, o Megalodon. Para salvá-los, oceanógrafo chinês contrata Jonas Taylor, um mergulhador especializado em resgates em água profundas que já encontrou com a criatura anteriormente.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 16h05, 20h40. Sala 3 (3D/dub.): 18h40, 20h50.

Cinesercla Montserrat, sala 2 (3D/dub.): 18h40, 20h50. Sala 3 (dub.): 16h15, 18h25, 20h35.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D/dub.): 13h45 (somente sábado e domingo), 16h10, 18h40, 21h05.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D): 14h30 (dub.), 16h45, 19h (dub.), 21h15. Sala 4 (dub.): 17h35.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 15h15, 18h, 20h30. Sala 2 (3D/dub.): 14h, 16h30, 19h, 21h40.

Cine Ritz Guarapari, sala 3: 16h45 (3D/dub.), 19h (3D/dub.), 21h20.

Cinemark Vitória, sala 2 (dub.): 15h50, 21h20. Sala 6 (3D): 13h50 (dub.) (exceto sexta), 16h30 (dub.) (exceto sexta), 19h20 (dub.), 22h.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D): 16h40 (dub.), 19h (dub.), 21h15.

Multiplex Serra, sala 3 (dub.): 14h45 (somente sábado e domingo), 17h, 19h15, 21h30. Sala 4 (3D/dub.): 21h. Sala 5 (dub.): 20h.

Cinemark Vila Velha, sala 2 (3D): 12h10 (dub.) (somente sábado e domingo), 15h (dub.), 17h40 (dub.), 20h30. Sala 6 (dub.): 18h45, 21h30.

Filme "Você Nunca Esteve Realmente Aqui" Crédito: Supo Morgan Films/DIvulgação

Você Realmente Nunca Esteve Aqui

(You Were Never Really Here, Reino Unido, França, EUA, 2018, 90 min). Drama. Direção: Lynne Ramsay. Com Joaquin Phoenix, Ekaterina Samsonov, John Doman.

Sinopse: Um homem, veterano de guerra, ganha a vida resgatando mulheres presas em cativeiros trabalhando como escravas sexuais. Após uma missão mal sucedida em um bordel de Manhattan, no entanto, a opinião pública se torna contra ele e uma onda de violência se abate na região.

Cine Jardins, sala 1: 15h (somente segunda, terça e quinta), 19h30.

Belmonte (Mozine) e Maurício (Will) percorrem ES no 1º longa de Serafini Crédito: Reprodução/ Os incontestáveis

Os Incontestáveis

(Brasil, 2018, 83 min). Aventura. Direção: Alexandre Serafini. Com Fabio Mozine, Will Just, Tonico Pereira.

Sinopse: Belmont convida o irmão, Maurício, para uma viagem em busca de um carro Maverick que pertencia ao seu pai, desaparecido há anos. Os dois embarcam em uma aventura familiar movida a conhaque, rock pesado, humor negro e psicodelia. No caminho, eles vão confrontar o passado para que, finalmente, consigam encarar um novo destino.

Cine Jardins, sala 1: 21h15.

De Carona pelo Amor Crédito: California Filmes

De Carona para o Amor

(Tout le Monde Debout, França. 2018, 109 min). Comédia Romântica. Direção: Franck Dubosc. Com Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein.

Sinopse: Jocelyn é um empresário muito bem-sucedido, extremamente egocêntrico e egoísta, sempre disposto a inventar mentiras para tirar vantagem em qualquer situação promissora. Um dia, ele resolve seduzir uma bela mulher fingindo sofrer de uma deficiência. No entanto, fica mais difícil sustentar a farsa quando ele é apresentado a nova cunhada, que é realmente deficiente.

Cine Jardins, sala 1: 17h20.

Primavera em Casablanca Crédito: California Filmes

Primavera em Casablanca

(Razzia, França, 2018, 119 min). Drama. Direção: Nabil Ayouch. Com Maryam Touzani, Arieh Worthalter, Dounia Binebine.

Sinopse: Cinco histórias separadas, uma ambientada na década de 1980, nas montanhas do Atlas, e as outras nos dias atuais, em Casablanca, Marrocos. No entanto, a distância temporal dessas narrativas não impede que a intolerância, a ignorância e a dificuldade em aceitar as diferenças, sejam as mesmas em todas elas.

Cine Jardins, sala 2: 14h40 (somente segunda, terça, quarta e quinta), 21h15.

Promessa ao Amanhecer Crédito: Bonfilm

Promessa ao Amanhecer

(La Promesse de l'aube, França, 2018, 131 min). Comédia dramática. Direção: Eric Barbier. Com Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg, Didier Bourdon.

Sinopse: Desde sua infância na Polônia até a adolescência em Nice; de seus anos de estudante em Paris ao período de seu treinamento como piloto durante a II Guerra Mundial; Romain Gary atribui a vontade de viver intensamente à sua mãe, Nina. É a força desse amor que o consagra como um dos mais famosos romancistas franceses e o único escritor a vencer o Prêmio Goncourt pela literatura francesa duas vezes, porém essa devoção também se torna um fardo em sua vida.

Cine Jardins, sala 2: 18h50.

Fátima: O Último Mistério Crédito: Andrés Garrigó

Fátima, O Último Mistério

(Fátima, el Último Misterio, Espanha, 2018, 80 min). Documentário. Direção: Andrés Garrigó. Com Eva Higueras, Fran Calvo, Cristina González del Valle.

Sinopse: Mónica é uma editora em busca de trabalho que recebe uma proposta para montar um documentário sobre as aparições da Nossa Senhora de Fátima. Ainda que em dúvida por sua falta de religiosidade, ela aceita montar o filme e as imagens que ela encontra são extraordinárias, marcando sua vida para sempre. Teria Nossa Senhora de Fátima marcado a história do mundo e o que sua mensagem pode dizer sobre o futuro da humanidade?

Cinemark Vitória, sala 7 (dub.): 16h50, 18h50.

Cinemark Vila Velha, sala 7 (dub.): 16h50, 18h50.

Em Cartaz

Ladrões de Bicicleta Crédito: Vittorio De Sica e Giuseppe Amato

Ladrões de Bicicleta

(Ladri di biciclette, Itália, 1948, 93 min). Drama. Direção: Vittorio De Sica. Com Lamberto Maggiorani, Enzo Staiola, Lianella Carell. Em Roma um trabalhador de origem humilde, Antonio Ricci, luta para sustentar a família. Precisando de uma bicicleta para começar em um novo emprego, Ricci penhora as roupas de cama da casa. Para desespero da família, a bicicleta é roubada e Antonio sai junto com o filho Bruno para procurá-la pela cidade.

Cine Jardins, sala 1: 16h55.

"Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo!" Crédito: Universal Pictures/Divulgação

Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo

(Mamma Mia! Here We Go Again, EUA, 2018, 114 min). Musical. Direção: Ol Parker. Com Lily James, Amanda Seyfried, Meryl Streep.

Sinopse: Um ano após a morte de Donna, sua filha Sophie está prestes a reinaugurar o hotel da mãe, agora totalmente reformado. Para tanto convida seus três "pais", Harry, Sam e Bill e as eternas amigas da mãe, Rosie e Tanya, ao mesmo tempo em que precisa lidar com a distância do marido Sky, que está fazendo um curso de hotelaria em Nova York. O reencontro serve para desenterrar memórias sobre a juventude de Donna, no final dos anos 70, quando ela resolve se estabelecer na Grécia.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 16h, 18h10, 20h20.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 13h25 (somente sábado e domingo), 15h50, 18h15, 20h40.

Cinemagic Norte Sul, sala 3: 16h40, 19h (dub.), 21h40.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 22h.

Cinemark Vitória, sala 4: 14h20, 17h, 19h30, 22h10.

Cine Unimed, sala 4: 16h20 (dub.), 18h40 (dub.), 21h.

Multiplex Serra, sala 2 (dub.): 15h.

Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub.): 18h20, 20h50. Sala 7: 21h20.

O Nome da Morte Crédito: IMAGEM FILMES

O Nome da Morte

(Brasil, 2018, 100 min). Drama. Direção: Henrique Goldman. Com Marco Pigossi, Fabiula Nascimento, André Mattos.

Sinopse: Júlio Santana é um pai de família, um homem caridoso, um exemplo para sua família e um orgulho para os seus pais. No entanto, ele esconde outra identidade sob essa fachada: na verdade, ele é um assassino profissional responsável por 492 mortes. Entre a cruz e a espada, entre a lei e o crime, Júlio precisa descobrir uma forma de enfrentar os seus demônios.

Cinemark Vitória, sala 1 (exceto terça): 20h40.

Cine Ritz Perim Center, sala 1: 16h20, 18h30, 20h40.

Cinemark Vila Velha, sala 3: 22h10. Sala 7 (exceto sábado e domingo): 14h10.

Querido Embaixador Crédito: Elo Company

Querido Embaixador

(Brasil, 2018, 89 min). Biografia. Direção: Luiz Fernando Goulart. Com Alice Assef, Norival Rizzo, Miriam Mehler.

Sinopse: Luiz Martins de Souza Dantas era o embaixador do Brasil na Itália até 1922, quando é transferido para Paris. Cercado de belas moças, o homem vive num cotidiano de luxo em reuniões que incluíam pessoas da política e da cultura do país. Nesse contexto, começa a Segunda Guerra Mundial e o embaixador passa a viver numa realidade intensa com tomada de decisões que realmente podem colocar a vida de brasileiros em risco.

Cinemark Vitória, sala 8 (exceto sábado e domingo): 19h.

"Missão: Impossível - Efeito Fallout" Crédito: Paramount Pictures/Divulgação

Missão: Impossível - Efeito Fallout

(Mission: Impossible - Fallout, EUA, 2018, 147 min). Ação. Direção: Christopher McQuarrie. Com Tom Cruise, Henry Cavill, Rebecca Ferguson.

Sinopse: Quando uma importante missão não sai como o planejado, Ethan Hunt e o time do IMF unem forças em ação numa corrida contra o tempo para acertar as contas com os erros do passados.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 15h, 17h45, 20h30.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (3D/dub.): 15h, 17h45, 20h30. Sala 4 (dub.): 20h45.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 14h50, 17h50, 20h50. Sala 7 (dub.): 14h (somente sábado e domingo), 17h, 20h.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 16h (dub.), 18h50, 21h40.

Cinépolis Moxuara, sala 3 (3D/dub.): 14h30, 17h30, 20h45.

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 16h30, 21h.

Cinemark Vitória, sala 3: 13h10 (dub.), 18h40. Sala 5 (3D): 14h05, 17h15, 20h30. Sala 8: 21h15 (exceto sábado e domingo), 21h30 (somente sábado e domingo).

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 20h50.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 20h40.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 21h.

Cine São Mateus, sala 1 (3D/dub.): 20h30.

Cine Via Sul, sala 1 (3D/dub.): 21h.

Cine Ritz Aracruz, sala 3 (3D/dub.): 18h30, 21h10.

Multiplex Serra, sala 1 (dub.): 15h, 17h45, 20h30.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (3D): 13h50 (dub.), 17h10 (dub.), 20h20. Sala 8: 14h30 (exceto sábado e domingo), 14h40 (somente sábado e domingo), 17h50, 21h.

Vidas a Deriva Crédito: Diamond Films

Vidas à Deriva

(Adrift, EUA, 2018, 98 min). Romance. Direção: Baltasar Kormákur. Com Shailene Woodley, Sam Claflin, Jeffrey Thomas.

Sinopse: Tami Oldham e Richard Sharp velejam pelo Taiti quando são atingidos por uma terrível tempestade. Passada a tormenta, ela se vê sozinha na embarcação em ruínas e tenta encontrar uma maneira de salvar a própria vida e a do parceiro.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 16h20 (dub.), 21h10.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 15h40 (dub.), 19h50, 21h40 (dub.).

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 14h10, 16h15, 18h40, 21h10.

Cine Ritz Guarapari, sala 2: 17h20 (dub.), 19h15(dub.), 21h10.

Cinemark Vitória, sala 3: 16h20, 21h50. Sala 7: 20h50. Sala 8 (somente sábado e domingo): 19h.

Cine Unimed, sala 1: 16h45 (dub.), 19h (dub.), 21h15.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub.): 17h, 19h, 21h.

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub.): 17h (somente sábado e domingo), 19h, 21h.

Multiplex Serra, sala 2 (dub.): 19h30, 21h30.

Cinemark Vila Velha, sala 4: 13h10 (dub.) (exceto sábado e domingo), 13h20 (dub.) (somente sábado e domingo), 15h40, 18h10 (dub.), 20h40.

Uma Quase Dupla Crédito: PARIS FILMES

Uma Quase Dupla

(Brasil, 2018, 90 min). Comédia. Direção: Marcus Baldini. Com Tatá Werneck, Cauã Reymond, Louise Cardoso.

Sinopse: Quando uma série de assassinatos abala a rotina da cidade de Joinlândia, o calmo e pacato subdelegado Claudio receberá a ajuda da destemida e experiente investigadora Keyla nas investigações. No entanto, a diferença de ritmo e a falta de química dos dois só atrapalhará a solução do caso.

Cinemark Vitória, sala 7: 14h. Sala 8: 14h30, 16h45.

Cinemark Vila Velha, sala 5: 13h (somente sábado e domingo), 14h (exceto sábado e domingo), 16h10 (exceto sábado e domingo).

Arranha-céu: Coragem Sem Limite Crédito: Universal Pictures

Arranha-Céu: Coragem Sem Limite

(Skyscraper, EUA, 2018, 103 min). Ação. Direção: Rawson Marshall Thurber. Com Dwayne Johnson, Neve Campbell, Chin Han.

Sinopse: Responsável pela segurança de arranha-céus, o veterano de guerra americano e ex-líder da operação de resgate do FBI, Will Ford, é acusado de ter colocado o edifício mais alto e mais seguro da China em chamas. Cabe ao agente achar os culpados pelo incêndio, salvar sua família que está presa dentro do prédio e limpar seu nome.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 21h15.

Cine Via Sul, sala 1 (3D/dub.): 19h.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 21h20.

09/07/2018 - Hotel Transilvânia 3 - Férias Monstruosas Crédito: Sony Pictures Animation/Divulgação

Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas

(Hotel Transylvania 3: Summer Vacation, EUA, 2018, 96 min). Animação. Direção: Genndy Tartakovsky. Com Adam Sandler, Selena Gomez, Kathryn Hahn.

Sinopse: Solitário e infeliz, buscando um novo amor na internet, Dracula é surpreendido com um presente da querida filha: férias em um cruzeiro. Inicialmente resistente à ideia, ele acaba engajado no passeio ao se encantar pela comandante, que, no entanto, esconde um segredo nada amigável.

Cine Jardins, sala 2 (dub.): 15h.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 14h10. Sala 3 (3D/dub.): 16h40.

Cinesercla Montserrat, sala 2 (3D/dub.): 16h40. Sala 4 (dub.): 14h10, 18h25.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 13h (somente sábado e domingo), 15h10, 17h20.

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub.): 14h.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 14h45, 17h.

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (3D/dub.): 19h15.

Cinemark Vitória, sala 1 (dub.) (exceto terça): 13h40, 16h, 18h20. Sala 1 (dub.) (somente terça): 13h05, 15h30, 17h50.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 18h40.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 18h30.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 19h.

Cine São Mateus, sala 1 (3D/dub.): 16h50, 18h40.

Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 17h.

Cine Ritz Conceição, sala 3 (dub.) (somente sábado e domingo): 17h.

Multiplex Serra, sala 4 (dub.): 15h, 17h, 19h.

Cinemark Vila Velha, sala 3 (dub.): 12h50 (somente sábado e domingo), 15h10, 17h30, 19h50.

Homem-Formiga e a Vespa Crédito: Divulgação

Homem Formiga e a Vespa

(Ant-Man and the Wasp, EUA, 2018, 125 min). Aventura/comédia. Direção: Peyton Reed. Com Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas.

Sinopse: Depois dos acontecimentos de Capitão América: Guerra Civil, Scott Lang tem que lidar com as consequências dos seus atos como Homem Formiga para o público e como pai. Hope Van Dyne e Hank Pym precisam de sua ajuda para derrotar uma nova vilã e salvar Janet Van Dyne do tamanho sub-atômico.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 20h30.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 16h.

Multiplex Serra, sala 2 (dub.): 17h15.

A família Pêra está de volta para salvar o dia Crédito: Disney/Divulgação

Os Incríveis 2

(The Incredibles 2, EUA, 2018, 118 min). Animação/aventura. Direção: Brad Bird. Com Craig T. Nelson, Holly Hunter, Brad Bird.

Sinopse: Quando Helena Pêra é chamada para voltar a lutar contra o crime como a super-heroína Mulher-Elástica, cabe ao seu marido, Roberto, a tarefa de cuidar das crianças, especialmente o bebê Zezé. O que ele não esperava era que o caçula da família também tivesse superpoderes, que surgem sem qualquer controle.

Cine Jardins, sala 1 (dub.): 15h.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 18h15. Sala 3 (3D/dub.): 14h20.

Cinesercla Montserrat, sala 2 (3D/dub.): 14h20. Sala 4 (dub.): 16h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub.): 15h40, 18h20, 21h.

Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub.): 14h20.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub.): 19h20.

Cinemark Vitória, sala 2 (dub.): 13h, 18h30.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 16h.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 18h40.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 16h30.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 17h (somente sábado e domingo), 19h10.

Multiplex Serra, sala 5 (dub.): 15h, 17h30.

Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub.) (somente sábado e domingo): 15h30. Sala 5 (dub.): 13h (exceto sábado e domingo), 13h10 (somente sábado e domingo), 16h.

Chris Pratt e Bryce Dallas Howard estão de volta em nova aventura Crédito: Universal Pictures/Divulgação

Jurassic World: Reino Ameaçado

(Jurassic World: Fallen Kingdom, EUA, 2018, 128 min). Aventura/ficção científica. Direção: Juan Antonio Bayona. Com Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Rafe Spall.

Sinopse: Três anos após o fechamento do Jurassic World, um vulcão prestes a entrar em erupção põe em risco a vida na ilha Nublar. No local não há mais qualquer presença humana, com os dinossauros vivendo livremente. Diante da situação, é preciso tomar uma decisão: deve-se retornar à ilha para salvar os animais ou abandoná-los para uma nova extinção? Decidida a resgatá-los, Claire convoca Owen a retornar à ilha com ela.

Kinoplex Praia da Costa, sala 7 (dub.): 13h40 (somente sábado e domingo), 18h30.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 16h.