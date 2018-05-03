Confira os filmes e horários dos cinemas do ES de 3 a 9 de maio

Estreias

Estrelas de Cinema Nunca Morrem Crédito: Diamond Films

Estrelas de Cinema Nunca Morrem

(Film Stars Dont Die in Liverpool, Reino Unido, 2018, 106 min). Drama. Direção: Paul McGuigan. Com Annette Bening, Jamie Bell, Julie Walters.

Sinopse: Quando o jovem ator britânico Peter Turner encontra Gloria Grahame pela primeira vez, ele nem suspeita que se trata de uma atriz famosa, que já venceu um Oscar durante a juventude. Décadas mais tarde, no entanto, ela foi esquecida e leva uma vida decadente. Aos poucos, os dois se aproximam e desenvolvem uma história de amor, apesar do preconceito da sociedade. O destino separa os dois mas, anos mais tarde, Gloria reaparece para Peter confessando sofrer de uma doença, e pede ajuda. Peter deve decidir se aceita cuidar dela, enquanto relembra os motivos que aproximaram o casal no passado.

Cine Jardins, sala 1: 15h, 19h.

Verdade ou desafio Crédito: UNIVERSAL PICTURES

Verdade ou Desafio

(Truth or Dare, EUA, 2018, 100 min). Terror. Direção: Jeff Wadlow. Com Lucy Hale, Tyler Posey, Violett Beane.

Sinopse: Enganado, um jovem estudante da faculdade começa a jogar Verdade ou Consequência e depois começa a assombrado por uma presença sobrenatural.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 13h (dub.) (somente sábado e domingo), 15h05 (dub.) (exceto sábado e domingo), 17h10 (dub.), 19h20 (dub.) (exceto sábado e domingo), 21h40.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 16h25, 20h35.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 13h20 (dub.), 17h30, 21h50.

Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub.): 13h15, 15h40, 18h, 20h20.

Cinemark Vitória, sala 7: 13h15 (dub.) (exceto quinta), 15h35 (exceto quinta), 17h05 (somente quinta), 18h (exceto quinta), 19h30 (somente quinta), 20h30 (exceto terça e quinta), 22h (somente e quinta).

Cinemark Vila Velha, sala 4: 13h20 (dub.), 16h10 (dub.), 18h40 (dub.), 21h10.

Paulo Apóstolo de Cristo Crédito: SONY PICTURES

Paulo, Apóstolo de Cristo

(Paul, Apostle Of Christ, EUA, 2018, 108 min). Drama. Direção: Andrew Hyatt. Com James Faulkner, Jim Caviezel, Olivier Martinez.

Sinopse: Paulo era conhecido como um dos perseguidores de cristãos mais cruel de seu tempo. Mas tudo muda quando ele tem um encontro com o próprio Jesus. A partir desse momento, esse jovem se torna um dos apóstolos mais infuentes do cristianismo.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.)(somente sábado e domingo): 15h, 19h20. Sala 6 (exceto sábado e domingo): 15h50, 18h20, 20h50.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 14h20, 18h30.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 19h, 21h.

Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub.): 13h. Sala 4: 15h30 (dub.), 19h40.

Cine Unimed, sala 1: 16h20 (dub.) (somente sábado e domingo), 18h40 (dub.), 21h.

Cinemark Vitória, sala 8: 13h40 (dub.), 16h15 (exceto sábado e domingo), 16h15 (dub.) (somente sábado e domingo), 19h (somente sábado e domingo), 19h (dub.) (exceto sábado e domingo), 21h20.

Cinemark Vila Velha, sala 5: 13h55 (dub.), 16h30 (dub.), 19h (dub.), 21h30.

querida mamãe Crédito: Elo Company

Querida Mamãe

(Brasil, 2018, 95 min). Drama Direção: Jeremias Moreira Filho. Com Selma Egrei, Letícia Sabatella, Marat Descartes.

Sinopse: Heloísa é uma médica que sofre de infelicidade crônica, tendo problemas com o marido e a própria mãe, a quem constantemente acusa de tê-la preterida pela irmã, Beth. Após se separar do marido, Heloísa conhece no hospital em que trabalha a pintora Leda, que sofreu um acidente de carro. Grata pelo atendimento prestado, Leda deseja pintar um quadro da médica. Inicialmente reticente, ela aceita a proposta e, ao visitar o ateliê, acaba se envolvendo com a pintora. Entretanto, por mais que o novo relacionamento deixe Heloísa bem mais feliz, ela precisa lidar com o preconceito tanto de sua mãe quanto da própria filha.

Cinemark Vitória, sala 8: 19h (exceto sábado e domingo).

Os Fantasmas de Ismael Crédito: IMOVISION

Os Fantasmas de Ismael

(Les Fantômes dIsmaël, França, 2018, 114 min). Suspense. Direção: Arnaud Desplechin. Com Mathieu Amalric, Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg.

Sinopse: Ismaël é um cineasta que, após um longo tempo, voltou a amar. Traumatizado devido ao súbito desaparecimento de sua esposa, Carlotta, ocorrido há 21 anos, ele enfim consegue ter um relacionamento duradouro com a astrofísica Sylvia, com quem está junto há dois anos. Entretanto, a reaparição de Carlotta abala não só o relacionamento, como a própria estabilidade alcançada por Ismaël.

Cine Jardins, sala 2: 19h05 (exceto segunda).

Praça Paris Crédito: IMOVISION

Praça Paris

(Portugal, Argentina, Brasil, 2018, 118 min). Drama. Direção: Lucia Murat. Com Joana de Verona, Grace Passô, Alex Brasil.

Sinopse: Rio de Janeiro. Camila é uma terapeuta portuguesa que trabalha na UERJ, onde atende Glória, ascensorista da universidade. Ao longo das sessões Camila se depara com uma realidade bastante violenta, já que Glória foi estuprada pelo próprio pai quando criança e seu irmão, Jonas, é um perigoso bandido que está na prisão. Cada vez mais assustada com os relatos que ouve, ela se sente ameaçada ao mesmo tempo em que Glória passa a vê-la como algo essencial em sua vida.

Cine Jardins, sala 2: 14h50 (somente sexta, segunda, terça e quarta), 21h15.

Em Cartaz

Vingadores: Guerra Infinita Crédito: DISNEY / BUENA VISTA

Vingadores: Guerra Infinita

(Avengers: Infinity War, EUA, 2018, 156 min). Ação. Direção: Joe Russo, Anthony Russo. Com Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans.

Sinopse: Thanos enfim chega à Terra, disposto a reunir as Joias do Infinito. Para enfrentá-lo, os Vingadores precisam unir forças com os Guardiões da Galáxia, ao mesmo tempo em que lidam com desavenças entre alguns de seus integrantes.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D): 13h (somente sábado), 14h (exceto sábado e domingo), 14h15 (somente domingo), 16h (somente sábado), 17h (exceto sábado e domingo), 17h15 (somente domingo), 19h (somente sábado), 20h (exceto sábado e domingo), 20h15 (somente domingo), 22h (somente sábado). Sala 2: 14h30 (somente sábado e domingo), 17h30, 20h30. Sala 3: 13h30 (somente sábado), 15h15 (somente domingo), 16h30 (somente sábado), 18h (exceto sábado e domingo), 18h15 (somente domingo), 19h30 (somente sábado), 21h (exceto sábado e domingo), 21h15 (somente domingo), 22h30 (somente sábado). Sala 4 (dub.) (somente sábado e domingo): 15h, 18h, 21h. Sala 6 (dub.) (somente sábado e domingo): 14h, 17h, 20h. Sala 7 (dub.): 15h30 (exceto sábado e domingo), 17h45 (exceto sábado e domingo), 18h30 (somente sábado e domingo), 20h45 (exceto sábado e domingo), 21h30 (somente sábado e domingo).

Cinesercla Montserrat, sala 1 (3D/dub.): 14h45, 17h45, 20h45. Sala 2 (3D/dub.): 14h30, 17h30, 20h30. Sala 4 (dub.): 14h15, 17h15, 20h15. Sala 5 (dub.): 15h, 18h, 21h.

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 14h45, 17h45, 20h45 (3D.). Sala 2 (dub.): 14h15, 17h15, 20h15. Sala 3 (3D/dub.): 14h30, 17h30, 20h30.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (3D/dub.): 15h20, 18h20, 21h20. Sala 2: 15h40 (dub.), 21h20.

Cine Ritz Conceição, sala 2: 16h20 (dub.), 21h20. Sala 3 (3D/dub.): 18h20, 21h20.

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (3D): 13h (dub.), 19h (dub.), 16h, 21h55. Sala 2 (3D): 15h30 (dub.), 21h30 (dub.), 18h30. Sala 3: 18h10 (dub.), 15h10, 21h10.

Cine Via Sul, sala 1 (3D/dub.): 15h15, 18h, 21h.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 17h30, 20h45. Sala 3 (3D/dub.): 16h (somente sábado e domingo), 19h15.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 16h (somente sábado e domingo), 19h15. Sala 3 (3D): 17h30 (dub.), 20h45.

Multiplex Serra, sala 1 (dub.): 14h30, 17h15, 20h. Sala 2 (dub.): 13h15, 21h15. Sala 3 (3D/dub.): 13h, 16h, 19h, 22h. Sala 4 (dub.): 13h30, 16h15, 19h, 21h45. Sala 5 (dub.): 15h, 17h45, 20h30.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 13h, 16h30, 20h, 23h20 (somente sexta e sábado). Sala 2 (3D/dub.): 12h (exceto quinta e sexta), 15h15, 18h45, 22h15. Sala 3 (3D/dub.): 14h, 17h30, 21h. Sala 5 (3D/dub.): 16h15, 19h30, 22h45.

Cinemark Vitória, sala 3: 15h15 (somente sábado e domingo), 18h30, 21h50. Sala 4: 17h45, 21h. Sala 5 (3D/dub): 12h30 (somente sábado e domingo), 15h45 (exceto sábado e domingo, 15h50 (somente sábado e domingo), 19h05, 22h20 (somente sábado e domingo). Sala 6 (3D): 13h20, 16h45, 20h.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (3D/dub.): 17h30, 20h50. Sala 2 (3D): 14h45 (dub.), 18h, 21h20. Sala 3 (3D/dub.): 15h45, 19h05. Sala 7 (somente sábado e domingo): 13h30 (dub.), 16h45 (dub.), 20h. Sala 7 (3D): 18h30, 21h50.

Cine Ritz Piúma, sala 1 (3D/dub.): 15h30, 18h30, 21h30.

O Homem que caiu na terra Crédito: Universal Pictures

O Homem que Caiu na Terra

(The Man Who Fell to Earth, EUA, Reino Unido, 1976, 139 min). Ficção científica. Direção: Nicolas Roeg. Com David Bowie, Buck Henry, Candy Clark.

Sinopse: Thomas Jerome Newton é um alienígena que vem à Terra em busca da salvação de seu planeta: água. Disfarçado de empresário, ele faz uso de tecnologias avançadas para conseguir o dinheiro necessário para a construção da nave que o levará de volta para casa. Para isso, no entanto, ele deverá sobreviver à dura competição do mundo dos negócios e às tentações terráqueas.

Cine Jardins, sala 1: 21h.

Exorcismos e Demônios Crédito: IMAGEM FILMES

Exorcismos e Demônios

(The Crucifixion, EUA, 2018, 90 min). Terror. Direção: Xavier Gens. Com Sophie Cookson, Corneliu Ulici, Brittany Ashworth.

Sinopse: Quando um padre é sentenciado à prisão após a morte de uma freira em que praticou um exorcismo, uma jornalista investigativa se esforça para desvendar de fato se ele assassinou uma pessoa mentalmente doente ou se apenas perdeu uma batalha contra uma presença demoníaca.

Cine Unimed, sala 4: 20h20.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 18h20, 20h20.

Cinemark Vila Velha, sala 8 (dub.): 13h45 (somente sábado e domingo), 13h50 (exceto sábado e domingo).

7 Dias em Entebbe Crédito: Diamond Films

7 Dias em Entebbe

(7 Days In Entebbe, Reino Unido, 2018, 107 min). Suspense. Direção: José Padilha. Com Daniel Brühl, Rosamund Pike, Eddie Marsan.

Sinopse: Em julho de 1976, um voo da Air France de Tel-Aviv à Paris foi sequestrado e forçado a pousar em Entebbe, na Uganda. Os passageiros judeus foram mantidos reféns para ser negociada a liberação dos terroristas e anarquistas palestinos presos em Israel, na Alemanha e na Suécia. Sob pressão, o governo israelita decidiu organizar uma operação de resgate atacar o campo de pouso e soltar os reféns.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3 (exceto sábado e domingo): 13h25, 15h45.

Baseado em fatos reais Crédito: PARIS FILMES

Baseado Em Fatos Reais

(Daprès une Histoire Vraie, França, 2018, 100 min). Drama. Direção: Roman Polanski. Com Emmanuelle Seigner, Eva Green, Vincent Perez.

Sinopse: Uma escritora passa por um período difícil após o lançamento de seu último livro, quando se envolve com um admirador obsessivo.

Cine Jardins, sala 1: 17h.

De encontro com a vida Crédito: Alpha Filmes Ltda

De Encontro com a Vida

(Mein Blind Date mit dem Leben, Alemanha, 2018, 111 min). Comédia. Direção: Marc Rothemund. Com Kostja Ullmann, Jacob Matschenz, Anna Maria Mühe.

Sinopse: Um jovem ambicioso luta para realizar seu sonho de se tornar funcionário de um hotel de luxo em Munique, apesar de ser um deficiente visual.

Cinemark Vitória, sala 3: 13h45 (exceto sábado e domingo).

Cine Jardins, sala 2: 16h50.

Rampage Crédito: WARNER BROS.

Rampage: Destruição Total

(Rampage, EUA, 2018, 107 min). Aventura. Direção: Brad Peyton. Com Dwayne Johnson, Naomie Harris, Malin Åkerman.

Sinopse: Davis Okoye é um primatologista, um homem recluso que compartilha um vínculo inabalável com George, um gorila muito inteligente que está sob seus cuidados desde o nascimento. Quando um experimento genético desonesto é feito em um grupo de predadores que inclui o primata, os animais se transformam em monstros que destroem tudo em seu caminho. Agora Okoye tenta conseguir um antídoto e impedir que seu amigo provoque uma catástrofe global.

Kinoplex Praia da Costa, sala 7 (exceto sábado e domingo): 13h10, 15h30.

Cinemark Vitória, sala 1 (somente sábado): 22h30. Sala 5 (3D/dub.) (exceto sábado e domingo): 13h10.

Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub.): 20h40. Sala 8 (dub.): 15h55 (somente sábado e domingo), 16h (exceto sábado e domingo).

O homem das cavernas Crédito: PARIS FILMES

O Homem das Cavernas

(Early Man, Reino Unido, EUA, França, 2018, 89 min). Comédia. Direção: Nick Park. Com Marco Luque, Eddie Redmayne, Maisie Williams.

Sinopse: Nos tempos em que os dinossauros e mamutes ainda percorriam a face da terra, um corajoso homem das cavernas une sua tribo contra um inimigo poderoso da Idade do Bronze para tentar vencê-lo em uma grande batalha.

Cinemark Vitória, sala 2 (dub.) (somente sábado e domingo): 12h50. Sala 4 (dub.): 13h30, 15h40.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub.): 15h25.

Cine Jardins, sala 2 (dub.): 15h.

Um lugar silencioso Crédito: PARAMOUNT PICTURES

Um Lugar Silencioso

(A Quiet Place, EUA, 2018, 95 min). Suspense. Direção: John Krasinski. Com Emily Blunt, John Krasinski, Noah Jupe. Em uma fazenda dos Estados Unidos, uma família do meio-oeste é perseguida por uma entidade fantasmagórica assustadora. Para se protegerem, eles devem permanecer em silêncio absoluto, a qualquer custo, pois o perigo é ativado pela percepção do som.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2 (exceto sábado e domingo): 13h30, 15h30.

Cinemark Vitória, sala 1: 17h20. Sala 2: 20h45. Sala 3 (somente sábado e domingo): 12h40. Sala 5 (exceto sábado e domingo): 22h15.

Cinemark Vila Velha, sala 3 (dub.): 22h20. Sala 7: 17h25 (exceto sábado e domingo).

Nada a perder Crédito: PARIS FILMES

Nada a Perder - Contra Tudo. Por Todos

(Brasil, 2018, 130 min). Biografia. Direção: Alexandre Avancini. Com Petrônio Gontijo, Dalton Vigh, Beth Goulart.

Sinopse: Cinebiografia autorizada do bispo evangélico Edir Macedo, empresário fundador e líder espiritual da Igreja Universal do Reino de Deus e proprietário da Record TV. Baseado nos livros da trilogia homônima, conta a história do self made man que enfrentou diversos momentos de turbulência enquanto perseguia sua convicção.

Cine Ritz Aracruz, sala 2: 19h. Sala 2: 19h.

Multiplex Serra, sala 2: 16h, 18h30.

Cinépolis Moxuara, sala 5: 13h30.

Cinemark Vitória, sala 1: 14h, 19h40. Sala 2: 15h, 17h50. Sala 7 (somente quinta): 14h10.

Cinemark Vila Velha, sala 6: 15h, 17h50. Sala 7 (exceto sábado e domingo): 14h, 19h40.

Pedro Coelho Crédito: SONY PICTURES

Pedro Coelho

(Peter Rabbit, EUA, 2018, 95 min). Família. Direção: Will Gluck. Com Rose Byrne, Domhnall Gleeson, Sam Neill.

Sinopse: Pedro Coelho é um animal rebelde que apronta todas no quintal e até dentro da casa do Mr. McGregor, com quem trava uma dura batalha pelo carinho da amante de animais Bea.

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (dub.) (somente sábado e domingo): 13h20.

Cine Unimed, sala 4 (dub.): 18h20.

Cinemark Vitória, sala 3 (exceto sábado e domingo): 16h20.

Cinemark Vila Velha, sala 3 (dub.): 13h15.

Os farofeiros Crédito: DOWNTOWN FILMES

Os Farofeiros

(Brasil, 2018, 99 min). Comédia. Direção: Roberto Santucci. Com Antônio Fragoso, Maurício Manfrini, Cacau Protásio.

Sinopse: Quatro colegas de trabalho se programam para curtir o feriado prolongado em uma casa de praia e, chegando lá, descobrem que se meteram em uma tremenda roubada. Para começar o destino não é Búzios, mas Maringuaba; a residência alugada é encontrada caindo aos pedaços, bem diferente do prometido; a praia está sempre cheia; e as confusões são inúmeras.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4: 16h30 (somente quarta). Sala 5: 18h30 (somente quarta). Sala 6: 20h40 (somente quarta), 20h55 (exceto quarta). Sala 4 (exceto sábado e domingo): 16h05, 18h25, 20h40.