Confira os filmes e horários dos cinemas do ES de 17 a 23 de maio

Especial

Attack on Titan Crédito: Cinemark Exibição

Animé Night - Attack On Titan: Fim do Mundo

(Shingeki no kyojin endo obu za wârudo, Japão, 2018, 87 min). Fantasia. Direção: Shinji Higuchi. Com Haruma Miura, Hiroki Hasegawa, Kanata Hongo.

Sinopse: Eren Jäeger continua lutando na guerra entre os Titãs e os humanos sobreviventes. À medida que a batalha continua, ele descobre que tem a habilidade de se transformar em um Titã. Agora, as pessoas que Eren Jurou proteger, o consideram mais um dos mosntros que precisam derrotar.

Cinemark Vitória, sala 8: 19h30 (somente terça-feira)

Pré-Estreia

Han Solo: Uma História Star Wars Crédito: DIsney

Han Solo: Uma História Star Wars

(Solo: A Star Wars Story, EUA, 2018, 135 min). Fantasia. Direção: Ron Howard. Com Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke.

Sinopse: As aventuras do emblemático mercenário Han Solo e seu fiel escudeiro Chewbacca antes dos eventos retratados em Star Wars: Uma Nova Esperança, inclusive encontrando com Lando Calrissian.

Cinemark Vitória, sala 2 (3D): 00h01. Sala 3 (3D): 00h01. Sala 5 (3D): 00h01. Sala 6 (3D): 00h01. (todas as sessões acontecem apenas na quarta-feira)

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D): 23h55 (apenas quarta)

Cinemark Vila Velha, sala 1 (3D): 00h01. Sala 2 (3D): 00h01. Sala 3 (3D/dub.): 00h01. Sala 8 (3D/dub.): 00h01 (todas as sessões acontecem apenas na quarta-feira)

Estreias

Deadpool 2 Crédito: Fox

Deadpool 2

(EUA, 2018, 120 min). Comédia. Direção: David Leitch. Com Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin.

Sinopse: Deadpool está de volta maior, melhor e mais engraçado do que nunca. Quando o super soldado Cable chega em uma missão assassina, o mercenário precisa aprender o que é ser herói de verdade, recrutando pessoas poderosas, ou não, para ajudá-lo.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 14h10, 16h25, 18h40, 21h. Sala 3 (dub.): 14h, 16h15, 18h30, 20h50.

Cinesercla Montserrat, sala 2 (dub.): 14h, 16h15, 18h30, 20h50. Sala 3 (dub.): 15h20, 20h40. Sala 4 (dub.): 14h10, 16h25, 18h40, 21h.

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (dub.): 16h15, 18h45, 21h15.

Cine Unimed, sala 1: 20h20. Sala 2 (dub.): 16h15, 18h45, 21h15.

Cine São Mateus, sala 1 (dub.): 16h30, 19h, 21h30.

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 16h40.

Cine Ritz Guarapari, sala 3: 19h10 (dub.), 21h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub.): 13h30, 15h50, 18h10, 20h30. Sala 2: 13h50 (exceto quarta), 16h10 (exceto quarta), 18h30, 20h50. Sala 3: 14h30 (exceto quarta), 16h50 (exceto quarta), 19h10, 21h30. Sala 4 (exceto quarta): 17h40, 20h. Sala 7 (dub.): 14h (exceto quarta), 16h20 (exceto quarta), 18h40, 21h.

Cinemark Vitória, sala 3 (dub.): 17h40, 20h20. Sala 4: 16h30 (dub.), 22h10. Sala 6: 13h40, 16h10, 18h40, 21h10. Sala 8: 16h50 (somente terça), 19h10 (exceto terça), 21h50 (exceto terça).

Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 19h, 21h15.

Cine Ritz Conceição, sala 1: 21h. Sala 2 (dub.): 19h, 21h20.

Cinemagic Norte Sul, sala 2: 12h50 (dub.), 17h30 (dub.), 21h55 (dub.), 15h10, 19h45. Sala 3: 19h10 (dub.), 21h30.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub.): 16h30, 19h, 21h30.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub.): 17h40, 20h20. Sala 2: 13h30 (dub.), 16h (dub.), 18h30, 21h. Sala 6: 17h (dub.), 19h30. Sala 7: 19h, 21h50.

Cine Ritz Piúma, sala 1 (dub.): 15h (somente sábado e domingo), 17h, 19h10, 21h20.

Multiplex Serra, sala 1 (dub.): 15h, 17h15, 19h30, 21h45. Sala 2 (dub.): 16h, 18h15, 20h30. Sala 4 (dub.): 16h45, 19h, 21h15.

Eu só posso imaginar Crédito: PARIS FILMES

Eu Só Posso Imaginar

(I Can Only Imagine, EUA, 2018, 110 min). Musical. Direção: Andrew Erwin, Jon Erwin. Com Dennis Quaid, J. Michael Finley, Cloris Leachman.

Sinopse: Bart Millard é o vocalista da banda cristã MercyMe e tem um relacionamento conturbado com seu pai, que sempre o tratou de maneira dura e nunca entendeu seu amor pela música. Conseguindo forças através de Deus, Bart resolve então eternizar sua relação em uma canção, "I Can Only Imagine".

Cinemark Vitória, sala 7: 19h25 (somente sábado e domingo), 21h (somente sábado e domingo).

Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub.) (somente sexta, sábado e domingo): 18h50.

Em um mundo interior Crédito: Elo Company

Em um Mundo Interior

(Brasil, 2018, 75 min). Documentário. Direção: Flavio Frederico, Mariana Pamplona.

Sinopse: O documentário registra a vida de famílias de classes sociais e regiões distintas, cujos filhos manifestam transtornos sensoriais ou cognitivos. Assim, o projeto busca compreender a percepção do mundo pelo ponto de vista dos jovens com Transtornos do Espectro do Autismo.

Cinemark Vitória, sala 7 (exceto sábado e domingo): 19h.

Somente o mar sabe Crédito: PARIS FILMES

Somente o Mar Sabe

(The Mercy, Reino Unido, 2018, 102 min). Drama. Direção: James Marsh. Com Colin Firth, Rachel Weisz, David Thewlis.

Sinopse: Donald Crowhurst, empresário britânico e navegante amador, decide se tornar o primeiro homem a dar a volta ao mundo sem paradas, vencendo a Golden Globe Race de 1968 e faturando um polpudo prêmio. Deixando em terra mulher, filhos e muitas dívidas referentes à construção de sua inovadora embarcação, ele parte numa solitária aventura náutica marcada por problemas, inexperiência e desespero.

Cine Jardins, sala 1: 21h15.

Château Paris Crédito: IMOVISION

Chateau-Paris

(La Vie de Château, França, 2018, 82 min). Comédia dramática. Direção: Modi Barry, Cédric Ido. Com Jacky Ido, Tatiana Rojo, Jean-Baptiste Anoumon.

Sinopse: Charles é um francês de origem africana, que passa o dia pelas ruas do bairro popular de Château D'Eau, em Paris, onde se cruzam pessoas de todas as origens: chineses, indianos, senegaleses, nigerianos... Ele tem a função de atrair novos clientes aos salões de beleza da região, especializados em penteados afro e cosméticos para a pele negra. No entanto, Charles sofre a concorrência de outro grupo, disputando a mesma clientela do bairro. Enquanto decide como conseguir mais dinheiro, ele sonha em abrir o seu próprio salão.

Cine Jardins, sala 1: 15h (exceto sexta, sábado e domingo), 19h20.

Paris 8 Crédito: Cineart Filmes

Paris 8

(Mes Provinciales, França, 2018, 137 min). Drama. Direção: Jean-Paul Civeyrac. Com Andranic Manet, Gonzague Van Bervesselès, Corentin Fila.

Sinopse: Etienne se muda para Paris com a intenção de realizar o seu sonho de estudar cinema. Na faculdade ele conhece Mathias e Jean-Noel, dois jovens que compartilham objetivos similares aos seus. No entanto, ao longo do ano, o estudante descobre que nem tudo sai como o planejado e, junto com os seus amigos, experiência uma série de situações inusitadas e inéditas em sua vida.

Cine Jardins, sala 2: 18h30, 21h.

Abelhinha Maya Crédito: PLAYARTE PICTURES

A Abelhinha Maya

(Die Biene Maja 2 - Die Honigspiele, Alemanha, 2018, 85 min). Família. Direção: Noel Cleary, Sergio Delfino. Com Uwe Ochsenknecht.

Sinopse: Maya é uma abelhinha muito querida, ela e seu melhor amigo, Willy, estão a procura de diversão. Um dia, acidentalmente, ela surpreende de maneira negativa a Imperatriz de Buzztropolis, como consequência, é forçada a participar dos Jogos de Mel e assim salvar sua colmeia. Na competição, a abelhinha irá conhecer novos amigos, além de adversários extremamente habilidosos, e enfrentar situações inéditas e desafiadoras.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 16h, 17h50.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 16h40, 18h30.

Cinemark Vitória, sala 7 (dub.): 12h35 (somente sábado e domingo), 16h50 (exceto sexta, sábado e domingo), 17h10 (somente sábado e domingo).

Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub.): 14h, 15h40, 17h25.

Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub.): 15h20 (somente quarta), 15h40 (exceto quarta). Sala 3 (dub.): 12h50 (somente quarta), 13h (exceto quarta). Sala 7 (dub.): 12h10 (somente sábado e domingo), 14h30, 17h05.

Em Cartaz

Stromboli Crédito: Exibição

Stromboli

(Stromboli, terra di Dio, Itália, 1951, 107 min). Drama. Direção: Roberto Rossellini. Com Ingrid Bergman, Mario Vitale, Renzo Cesana.

Sinopse: Na Itália, após o fim da 2ª Guerra Mundial, Karen (Ingrid Bergman), uma lituana, se casa com um pescador, Antonio, para deixar de viver em Farfa, um campo de concentração, pois não conseguiu um visto de emigração para a Argentina. Porém a vida na aldeia de Antonio, que fica numa ilha no Mediterrâneo aos pés do vulcão Stromboli, é bastante dura. Karen não consegue se acostumar a isto, fazendo-a entrar em conflito com o marido e a população local.

Cine Jardins, sala 2: 16h30.

A Noite do Jogo Crédito: WARNER BROS.

A Noite do Jogo

(Game Night, EUA, 2018, 99 min). Comédia. Direção: Jonathan Goldstein, John Francis Daley. Com Jason Bateman, Rachel McAdams, Kyle Chandler.

Sinopse: Max e Annie participam de um grupo de casais que organizam noites de jogos. O irmão de Max, Brooks, chega decidido a organizar uma festa de assassinato e mistério e acaba sequestrado, levando todos a acreditarem que o sumiço faz parte da misteriosa brincadeira. Os seis amigos competitivos precisam então resolver o caso para vencer o jogo, cujo rumo vai se tornando cada vez mais inesperado.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3 (somente quarta): 14h50, 17h. Sala 4 (exceto quarta): 13h10.

Cinemark Vila Velha, sala 7: 14h10 (somente sexta), 14h25 (exceto sexta, sábado e domingo), 14h45 (somente sábado e domingo), 16h30 (somente sexta), 21h (somente quarta, quinta e segunda), 22h (somente sábado e domingo). Sala 5 (exceto sexta, sábado e domingo): 19h30, 22h. Sala 5 (somente sexta, sábado e domingo): 12h40, 16h30, 21h20.

Desejo de Matar Crédito: IMAGEM FILMES

Desejo de Matar

(Death Wish, EUA, 2018, 109 min). Ação. Direção: Eli Roth. Com Bruce Willis, Vincent DOnofrio, Elisabeth Shue.

Sinopse: Um homem gentil tem sua vida transformada quando sua família é abalada por um ato de violência que machuca a todos. Em busca de justiça, ele se transforma em uma máquina mortífera, para conseguir fazer justiça com as próprias mãos.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 20h55.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2 (somente quarta): 13h50, 16h10. Sala 4 (exceto quarta): 15h20.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 15h20 (dub.), 21h50.

Cinemark Vila Velha, sala 5 (exceto sexta, sábado e domingo): 14h10.

Acertando o Passo Crédito: Roadside Attractions

Acertando O Passo

(Finding Your Feet, Reino Unido, 2018, 111 min). Comédia. Direção: Richard Loncraine. Com Imelda Staunton, Timothy Spall, Celia Imrie.

Sinopse: Casada há 40 anos, Lady Sandra Abbott descobre que seu marido tem tido um caso amoroso com sua melhor amiga. Ela decide começar a fazer aulas de dança comunitária junto da irmã e acaba descobrindo um novo sopro de diversão e romance em sua vida.

Cine Jardins, sala 1: 17h15.

Esplendor Crédito: IMOVISION

Esplendor

(Hikari, Japão, França, 101 min). Romance. Direção: Naomi Kawase. Com Masatoshi Nagase, Ayame Misaki, Tatsuya Fuji.

Sinopse: Misako é uma cineasta apaixonada pelas versões cinematográficas destinadas a deficientes visuais. Durante a exibição de um dos seus filmes, ela conhece Masaya Nakamori, um fotógrafo que está perdendo a sua visão, mas que guarda um acervo de fotografias que atrairá Misako e fará com que ela se conecte com seu passado.

Cine Jardins, sala 1: 15h15.

Vingadores: Guerra Infinita Crédito: DISNEY / BUENA VISTA

Vingadores: Guerra Infinita

(Avengers: Infinity War, EUA, 2018, 156 min). Ação. Direção: Joe Russo, Anthony Russo. Com Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans.

Sinopse: Thanos enfim chega à Terra, disposto a reunir as Joias do Infinito. Para enfrentá-lo, os Vingadores precisam unir forças com os Guardiões da Galáxia, ao mesmo tempo em que lidam com desavenças entre alguns de seus integrantes.

Cinesercla Linhares, sala 1 (3D/dub): 14h30, 17h30, 20h30.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (3D/dub.): 14h30, 17h30, 20h30. Sala 3 (dub.): 17h40.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 16h30, 19h30.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 16h30, 19h30. Sala 4 (dub.): 20h30.

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (3D/dub.): 18h50, 21h40. Sala 3 (3D/dub.): 16h10.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (somente quarta): 14h30, 17h30, 20h30. Sala 5 (dub.): 15h, 18h, 21h. Sala 6 (exceto quarta): 13h, 18h15.

Cinemark Vitória, sala 2 (exceto quarta): 13h50 (dub.), 17h20 (dub.), 20h40. Sala 4: 19h. Sala 5 (3D/dub.): 13h15, 16h40, 20h.

Cine Ritz Conceição, sala 3 (3D/dub.): 18h, 20h50.

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (3D) (exceto quarta): 13h (dub.), 16h, 19h (dub.), 21h55. Sala 1 (3D) (somente quarta): 14h55 (dub.), 17h55, 20h55.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 16h10, 21h10.

Cinemark Vila Velha, sala 3 (3D/dub.): 17h20 (somente quarta), 17h30 (exceto quarta), 20h40. Sala 6 (dub.): 13h45, 22h. Sala 8 (3D): 13h15 (dub.), 16h40 (dub.), 20h.

Multiplex Serra, sala 3 (dub.): 20h30. Sala 3 (3D/dub.): 17h30. Sala 5 (dub.): 16h15, 19h, 21h45.

Verdade ou desafio Crédito: UNIVERSAL PICTURES

Verdade ou Desafio

(Truth or Dare, EUA, 2018, 100 min). Terror. Direção: Jeff Wadlow. Com Lucy Hale, Tyler Posey, Violett Beane.

Sinopse: Enganado, um jovem estudante da faculdade começa a jogar Verdade ou Consequência e depois começa a assombrado por uma presença sobrenatural.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 16h45.

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 21h20.

Kinoplex Praia da Costa, sala 7 (dub.) (somente quarta): 14h10, 16h20.

Cinemark Vitória, sala 8: 14h (dub.), 16h25 (exceto terça).

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 19h.

Cinemark Vila Velha, sala 3 (dub.): 15h (somente quarta), 15h05 (exceto quarta). Sala 5 (exceto sexta, sábado e domingo): 16h30.

Paulo Apóstolo de Cristo Crédito: SONY PICTURES

Paulo Apóstolo de Cristo

(Paul, Apostle Of Christ, EUA, 2018, 108 min). Drama. Direção: Andrew Hyatt. Com James Faulkner, Jim Caviezel, Olivier Martinez.

Sinopse: Paulo era conhecido como um dos perseguidores de cristãos mais cruel de seu tempo. Mas tudo muda quando ele tem um encontro com o próprio Jesus. A partir desse momento, esse jovem se torna um dos apóstolos mais infuentes do cristianismo.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 14h40, 18h50.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 19h40.

Cine Unimed, sala 4 (dub.): 16h, 18h15.

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 17h, 19h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 14h (somente quarta), 16h (exceto quarta), 16h30 (somente quarta), 18h50 (somente quarta), 21h15.

Cinemark Vitória, sala 1: 13h (dub.), 15h50 (dub.), 18h25, 21h20.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 19h.

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 13h10 (dub.), 17h30 (dub.), 19h40.

Cinemark Vila Velha, sala 4 (exceto sexta, sábado e domingo): 14h (dub.), 16h20 (dub.), 18h50 (dub.), 21h30. Sala 4 (somente sexta, sábado e domingo): 14h (dub.), 16h25 (dub.), 19h20 (dub.), 22h.

O homem das cavernas Crédito: PARIS FILMES

O Homem das Cavernas

(Early Man, Reino Unido, EUA, França, 2018, 89 min). Comédia. Direção: Nick Park. Com Marco Luque, Eddie Redmayne, Maisie Williams.

Sinopse: Nos tempos em que os dinossauros e mamutes ainda percorriam a face da terra, um corajoso homem das cavernas une sua tribo contra um inimigo poderoso da Idade do Bronze para tentar vencê-lo em uma grande batalha.

Cine Jardins, sala 2 (dub.): 15h.

Um lugar silencioso Crédito: PARAMOUNT PICTURES

Um Lugar Silencioso

(A Quiet Place, EUA, 2018, 95 min). Suspense. Direção: John Krasinski. Com Emily Blunt, John Krasinski, Noah Jupe.

Sinopse: Em uma fazenda dos Estados Unidos, uma família do meio-oeste é perseguida por uma entidade fantasmagórica assustadora. Para se protegerem, eles devem permanecer em silêncio absoluto, a qualquer custo, pois o perigo é ativado pela percepção do som.

Cinemark Vitória, sala 4: 13h20.