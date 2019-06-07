Home
>
Cultura
>
Confira as festas juninas e julinas que agitam a Grande Vitória em 2019

Confira as festas juninas e julinas que agitam a Grande Vitória em 2019

Há atrações para todos os gostos, como o "Arraiá Eletrônico", na Serra, e a tradicional Festa de São Pedro, que acontece de 28 a 30 de junho