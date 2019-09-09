Home
>
Cultura
>
Confira as bandas selecionadas para o Festival de Música de Muqui

Confira as bandas selecionadas para o Festival de Música de Muqui

O Multipliqui vai ser realizado na Praça Central da cidade, nos dias 11 e 12 de outubro

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 9 de setembro de 2019 às 17:10

O Multipliqui é realizado na Praça Central de Muqui, na região Sul do Espírito Santo Crédito: Sullivan Silva

O Festival de Música de Muqui, o Multipliqui, divulgou as bandas selecionadas para concorrerem ao troféu "Múltiplos" e ao prêmio em dinheiro no valor de R$ 2 mil. São elas: Cainã e Vizinhança do Espelho, Auri, Rap Urbano Ativo, Dan Carlo Experience, Zé Maholics e Feito Nós. O evento vai ser realizado nos dias 11 e 12 de outubro, na Praça Central de Muqui, na Região Sul do Espírito Santo.

Recomendado para você

Acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (11), no bairro Porto de Santana; não há registros de feridos

Caminhão derruba postes e interdita rua em Cariacica

No dia 4 de novembro uma chuva forte causou danos à plantações de café e abacate no interior do município

Governo Federal reconhece situação de emergência em Conceição do Castelo

Grupo de Anchieta naufragou em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, e foi encontrado por outra embarcação; todos sofreram hematomas, mas passam bem

Quatro pescadores de Anchieta são resgatados de naufrágio após 8h à deriva

Neste ano, o Multipliqui tem uma novidade: a melhor banda também vai ganhar uma gravação de uma música no estúdio Funky Pirata. Além do material em áudio, uma produção audiovisual também será entregue ao grande vencedor.

> Quer receber todas as novidades de cultura e entretenimento do ES? CLIQUE AQUI e participe do grupo de Whatsapp do Divirta-se

Em sua quarta edição, o festival bateu recorde de inscritos. Ao todo, 74 bandas de todo o Estado participaram do processo de seleção. "Tivemos muito cuidado em analisar a parte técnica de cada candidato. Nosso objetivo é valorizar os artistas do Espírito Santo que se esforçam para viver de música. Por isso nosso trabalho tem sido de estimular o papel tão importante que eles têm de propagar a cultura capixaba", explicou o produtor e um dos curadores do evento, Bruno Castro.

Os músicos terão 40 minutos para se apresentarem e a escolha da melhor banda vai ser feita por meio de uma votação popular e uma avaliação de um júri técnico. Além dos shows de diferentes gêneros musicais, o Multipliqui também conta com uma programação de workshops e oficinas.

Segundo o produtor do festival, Jussan Silva e Silva, a expectativa é proporcionar um intercâmbio cultural no maior sítio histórico do Espírito Santo. "Realizar o Mulipliqui em Muqui é uma forma de valorizar a região que tem uma diversidade cultural pulsante, além de estimular a economia criativa da cidade e o turismo local", destacou.

CONHEÇA AS BANDAS SELECIONADAS

Cainã e a Vizinhança do Espelho (Linhares)

Auri (Vitória)

Rap Urbano Ativo (Piúma)

Dan Carlo Experience (Cariacica)

Zé Maholics (Vitória)

FeitoNós (Vila Velha)

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais