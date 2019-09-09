Cultura capixaba

Confira as bandas selecionadas para o Festival de Música de Muqui

O Multipliqui vai ser realizado na Praça Central da cidade, nos dias 11 e 12 de outubro

O Multipliqui é realizado na Praça Central de Muqui, na região Sul do Espírito Santo Crédito: Sullivan Silva

O Festival de Música de Muqui, o Multipliqui, divulgou as bandas selecionadas para concorrerem ao troféu "Múltiplos" e ao prêmio em dinheiro no valor de R$ 2 mil. São elas: Cainã e Vizinhança do Espelho, Auri, Rap Urbano Ativo, Dan Carlo Experience, Zé Maholics e Feito Nós. O evento vai ser realizado nos dias 11 e 12 de outubro, na Praça Central de Muqui, na Região Sul do Espírito Santo.

Neste ano, o Multipliqui tem uma novidade: a melhor banda também vai ganhar uma gravação de uma música no estúdio Funky Pirata. Além do material em áudio, uma produção audiovisual também será entregue ao grande vencedor.

Em sua quarta edição, o festival bateu recorde de inscritos. Ao todo, 74 bandas de todo o Estado participaram do processo de seleção. "Tivemos muito cuidado em analisar a parte técnica de cada candidato. Nosso objetivo é valorizar os artistas do Espírito Santo que se esforçam para viver de música. Por isso nosso trabalho tem sido de estimular o papel tão importante que eles têm de propagar a cultura capixaba", explicou o produtor e um dos curadores do evento, Bruno Castro.

Os músicos terão 40 minutos para se apresentarem e a escolha da melhor banda vai ser feita por meio de uma votação popular e uma avaliação de um júri técnico. Além dos shows de diferentes gêneros musicais, o Multipliqui também conta com uma programação de workshops e oficinas.

Segundo o produtor do festival, Jussan Silva e Silva, a expectativa é proporcionar um intercâmbio cultural no maior sítio histórico do Espírito Santo. "Realizar o Mulipliqui em Muqui é uma forma de valorizar a região que tem uma diversidade cultural pulsante, além de estimular a economia criativa da cidade e o turismo local", destacou.

CONHEÇA AS BANDAS SELECIONADAS

Cainã e a Vizinhança do Espelho (Linhares)

Auri (Vitória)

Rap Urbano Ativo (Piúma)

Dan Carlo Experience (Cariacica)

Zé Maholics (Vitória)

FeitoNós (Vila Velha)

