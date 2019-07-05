Confira a programação do Festival de Inverno de Domingos Martins

Publicado em 5 de julho de 2019 às 23:51
- Atualizado há 6 anos
A partir da próxima sexta-feira (12), Domingos Martins recebe mais uma edição do tradicional Festival de Inverno de Música Erudita e Popular. Chegando ao 26º ano, o evento reúne mais de 60 atrações eruditas e populares para apresentações gratuitas por toda a cidade.
A abertura fica por conta do concerto “Clássicos do Rock”, com a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo e Saulo Simonassi.
Na sexta-feira (12), Toni Garrido apresenta seu show solo em substituição ao músico Geraldo Azevedo, que precisou desmarcar sua apresentação por motivos de saúde.
Já no sábado (13), é a vez de Silva subir ao palco. De ex-aluno do festival a um dos grandes nomes da nova geração da MPB, o capixaba leva à cidade o show “Silva Canta Marisa”, com clássicos de Marisa Monte, como “Ainda Lembro”, “Beija Eu” e “Infinito Particular”.
ESTRUTURA
Silva esteve no Estado com a turnê em 2017, em tom de despedida. De lá para cá, estourou com o disco “Brasileiro”, e garantiu uma estrutura que permitiu o retorno da turnê dos hits de Marisa.
“Sempre prezei pela qualidade do meu show e, se não desse para levá-lo com uma iluminação bonita e um show bem feito, eu preferia nem fazer. Do ‘Brasileiro’ para cá, subimos alguns degraus e as possibilidades de levar esse show para outras cidades também aumentaram”, comemora.
Apesar do nome do show, o músico também inclui canções suas no setlist, como “Feliz e Ponto” e “Noturna” (parceria com o irmão, Lucas, e a própria Marisa).
Silva se diz lisonjeado por voltar ao evento como uma das atrações principais. “Frequento o festival há anos, desde bem pequeno. Participei de oficinas de orquestra, de violino, de canto... Vai ser um momento incrível”, diz.
O cantor e compositor demonstra empolgação ao falar dos outros projetos que tem tocado, como o Bloco do Silva, com previsão de vir ao Estado no próximo mês.
“Mudanças de formato são bem desafiadoras, têm sido muito importantes para a minha cabeça. Tocar em um teatro com pessoas sentadas tem dinâmica diferente de um show em festival, por exemplo. Gosto igualmente dos dois jeitos e acho um privilégio poder fazer isso na carreira”, confidencia o músico.
MAIS ATRAÇÕES
Além de Silva, ainda são aguardados nomes como Tunai, Rodrigo Santos (ex-Barão Vermelho), Saulo Simonassi, Gustavo Macacko e Sérgio Britto (Titãs) e Jeremias Reis, vencedor do The Voice Kids, que se apresenta no palco principal com a banda da Polícia Militar.
PROGRAMAÇÃO
12 de julho – Sexta-Feira
19h: Grupo Cultural Martinense - Ruas da Cidade
20h: Abertura Oficial – Palco Principal
20h30: Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo e Saulo Simonassi - Concerto Clássicos do Rock – Palco Principal
22h: MB Trio – FAMES - Palco Coreto
00h: Toni Garrido - Palco Principal
13 de julho - Sábado
10h: Lançamento do livro “A lenda do lagarto azul”, de Jonas Reis – Biblioteca Municipal
12h às 23h: Palco Livre – Rua de Lazer
12h: Betho Penedo e Banda Gauche – Palco Principal
14h: Grupo Folclórico Pietra Azzurra - Palco Coreto
15h: Banda do Concurso Palco Livre - Palco Principal
17h: Grupo de Metais Acorde - Palco Coreto
18h: No seu Abracinho - MPB para Crianças - Palco Principal
20h: Pop & Jazz Orquestra – IFES - Palco Coreto
22h: Silva canta Marisa - Palco Principal
00h: Marcos Aço Doce - Palco Principal
14 de julho – Domingo
12h às 18h: Palco Livre - Rua de Lazer
12h: Coral Viva Você – SEDU - Palco Coreto
13h: Santria - Palco Coreto
14h: Orquestra Sinfônica SUL Espírito Santo - Palco Principal
14h às 16h: Workshop de Contrabaixo - Ney Conceição - Auditório do Centro Cultural
15h: Grupo Folclórico Bergfreunde de Campinho - Palco Coreto
16h às 18h: Workshop de Prática de Conjunto – Ney Conceição - Auditório do Centro Cultural
16h: Vale Música Jazz Band: Show Divas do Jazz - Palco Principal
18h: Pedro Paulo e Banda - Palco Coreto
20h: Banda Sinfônica Vale Música: Concerto “Viva Tim Maia” - Palco Principal
21h30: Tunai – Show “40 horas agora” - Palco Principal
15 de julho – Segunda-Feira
18h às 22h: Palco Livre - Rua de Lazer
19h: Big Band - Escola de Música “Helena Gerhardt Brickwedde” - Palco Principal
20h: Concerto Professores do Festival – Música Erudita - Palco Coreto
22h: Banda Trivius "Prata da Casa" - Palco Principal
16 de julho – Terça-Feira
18h às 22h: Palco Livre - Rua de Lazer
19h: Coro Jovem - Escola de Música “Helena Gerhardt Brickwedde” - Palco Principal
20h: Concerto Professores do Festival - Música Brasileira - Palco Coreto
22h: Rogerinho do Cavaco e Banda - Palco Principal
17 de julho – Quarta-Feira
18h: Palestra “Literatura e Música” com o jornalista e escritor José Roberto Santos Neves – Biblioteca Municipal
18h às 22h: Palco Livre - Rua de Lazer
19h: Show dos Professores - Escola de Música “Helena Gerhardt Brickwedde” - Palco Principal
20h: Duda Felippe - Palco Coreto
22h: Rodrigo Santos (ex-Barão vermelho) e Saulo Simonassi - Palco Principal
18 de julho – Quinta-Feira
18h às 20h: Palco Livre - Rua de Lazer
19h: Concerto Grupo de Percussão Sinfônica – FAMES - Palco Coreto
20h: Quinteto de Metais de Domingos Martins - Palco Principal
21h: Concerto Professores do Festival – Fusion - Palco Coreto
22h: Macacko e Sérgio Britto (Titãs) - "Rock e Poesia nas Montanhas" - Palco Principal
19 de julho – Sexta-Feira
18h às 24h: Audição dos alunos - Rua de Lazer
18h: Audição dos alunos - Prática de Metais (Melgaço) - Palco Principal
19h: Audição dos alunos - Prática de Big Band - Palco Coreto
20h: Audição dos alunos - Prática de Orquestra - Palco Coreto
21h30: Diego Lyra e AMMOR - Palco Principal
00h: Duets - Palco Principal
20 de julho – Sábado
12h às 23h: Palco Livre - Rua de Lazer
12h: Choro Cantado - Palco Coreto
14h: Camerata IFES e Coral HEncantar do Hospital Evangélico de Vila Velha - Palco Principal
16h: Grupo Folclórico Rheinland - Palco Coreto
17h: Coral do Tribunal de Contas do Espírito Santo - Palco Principal
18h: Banda The Old Brothers - Palco Coreto
20h: Cinco Nós - Palco Principal
22h: Jackson Lima e Banda - Palco Principal
00h: Sandrera com participação de Sylvio Passos tocando Raul Seixas - Palco Principal
21 de julho – Domingo
12h às 18h: Palco Livre - Rua de Lazer
12h: Orquestra de Violões Bom Pastor - Palco Principal
14h: Banda do Concurso Palco Livre - Palco Coreto
16h: Grupo Folclórico Blütenblatter - Palco Principal
17h: Eden Acordeon – Cantos Populares - Palco Coreto
19h: Grupo Folclórico Blumen der Erde - Palco Coreto
20h: Banda da Polícia Militar do ES com participação especial de Jeremias Reis (The Voice Kids) - Palco Principal
