Confira a programação do Festival de Inverno de Domingos Martins

A partir da próxima sexta-feira (12), Domingos Martins recebe mais uma edição do tradicional Festival de Inverno de Música Erudita e Popular. Chegando ao 26º ano, o evento reúne mais de 60 atrações eruditas e populares para apresentações gratuitas por toda a cidade.

A abertura fica por conta do concerto “Clássicos do Rock”, com a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo e Saulo Simonassi.

Na sexta-feira (12), Toni Garrido apresenta seu show solo em substituição ao músico Geraldo Azevedo, que precisou desmarcar sua apresentação por motivos de saúde.

Já no sábado (13), é a vez de Silva subir ao palco. De ex-aluno do festival a um dos grandes nomes da nova geração da MPB, o capixaba leva à cidade o show “Silva Canta Marisa”, com clássicos de Marisa Monte, como “Ainda Lembro”, “Beija Eu” e “Infinito Particular”.

ESTRUTURA

Silva esteve no Estado com a turnê em 2017, em tom de despedida. De lá para cá, estourou com o disco “Brasileiro”, e garantiu uma estrutura que permitiu o retorno da turnê dos hits de Marisa.

“Sempre prezei pela qualidade do meu show e, se não desse para levá-lo com uma iluminação bonita e um show bem feito, eu preferia nem fazer. Do ‘Brasileiro’ para cá, subimos alguns degraus e as possibilidades de levar esse show para outras cidades também aumentaram”, comemora.

Apesar do nome do show, o músico também inclui canções suas no setlist, como “Feliz e Ponto” e “Noturna” (parceria com o irmão, Lucas, e a própria Marisa).

Silva se diz lisonjeado por voltar ao evento como uma das atrações principais. “Frequento o festival há anos, desde bem pequeno. Participei de oficinas de orquestra, de violino, de canto... Vai ser um momento incrível”, diz.

O cantor e compositor demonstra empolgação ao falar dos outros projetos que tem tocado, como o Bloco do Silva, com previsão de vir ao Estado no próximo mês.

“Mudanças de formato são bem desafiadoras, têm sido muito importantes para a minha cabeça. Tocar em um teatro com pessoas sentadas tem dinâmica diferente de um show em festival, por exemplo. Gosto igualmente dos dois jeitos e acho um privilégio poder fazer isso na carreira”, confidencia o músico.

MAIS ATRAÇÕES

Além de Silva, ainda são aguardados nomes como Tunai, Rodrigo Santos (ex-Barão Vermelho), Saulo Simonassi, Gustavo Macacko e Sérgio Britto (Titãs) e Jeremias Reis, vencedor do The Voice Kids, que se apresenta no palco principal com a banda da Polícia Militar.

PROGRAMAÇÃO

12 de julho – Sexta-Feira

19h: Grupo Cultural Martinense - Ruas da Cidade

20h: Abertura Oficial – Palco Principal

20h30: Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo e Saulo Simonassi - Concerto Clássicos do Rock – Palco Principal

22h: MB Trio – FAMES - Palco Coreto

00h: Toni Garrido - Palco Principal

13 de julho - Sábado

10h: Lançamento do livro “A lenda do lagarto azul”, de Jonas Reis – Biblioteca Municipal

12h às 23h: Palco Livre – Rua de Lazer

12h: Betho Penedo e Banda Gauche – Palco Principal

14h: Grupo Folclórico Pietra Azzurra - Palco Coreto

15h: Banda do Concurso Palco Livre - Palco Principal

17h: Grupo de Metais Acorde - Palco Coreto

18h: No seu Abracinho - MPB para Crianças - Palco Principal

20h: Pop & Jazz Orquestra – IFES - Palco Coreto

22h: Silva canta Marisa - Palco Principal

00h: Marcos Aço Doce - Palco Principal

14 de julho – Domingo

12h às 18h: Palco Livre - Rua de Lazer

12h: Coral Viva Você – SEDU - Palco Coreto

13h: Santria - Palco Coreto

14h: Orquestra Sinfônica SUL Espírito Santo - Palco Principal

14h às 16h: Workshop de Contrabaixo - Ney Conceição - Auditório do Centro Cultural

15h: Grupo Folclórico Bergfreunde de Campinho - Palco Coreto

16h às 18h: Workshop de Prática de Conjunto – Ney Conceição - Auditório do Centro Cultural

16h: Vale Música Jazz Band: Show Divas do Jazz - Palco Principal

18h: Pedro Paulo e Banda - Palco Coreto

20h: Banda Sinfônica Vale Música: Concerto “Viva Tim Maia” - Palco Principal

21h30: Tunai – Show “40 horas agora” - Palco Principal

15 de julho – Segunda-Feira

18h às 22h: Palco Livre - Rua de Lazer

19h: Big Band - Escola de Música “Helena Gerhardt Brickwedde” - Palco Principal

20h: Concerto Professores do Festival – Música Erudita - Palco Coreto

22h: Banda Trivius "Prata da Casa" - Palco Principal

16 de julho – Terça-Feira

18h às 22h: Palco Livre - Rua de Lazer

19h: Coro Jovem - Escola de Música “Helena Gerhardt Brickwedde” - Palco Principal

20h: Concerto Professores do Festival - Música Brasileira - Palco Coreto

22h: Rogerinho do Cavaco e Banda - Palco Principal

17 de julho – Quarta-Feira

18h: Palestra “Literatura e Música” com o jornalista e escritor José Roberto Santos Neves – Biblioteca Municipal

18h às 22h: Palco Livre - Rua de Lazer

19h: Show dos Professores - Escola de Música “Helena Gerhardt Brickwedde” - Palco Principal

20h: Duda Felippe - Palco Coreto

22h: Rodrigo Santos (ex-Barão vermelho) e Saulo Simonassi - Palco Principal

18 de julho – Quinta-Feira

18h às 20h: Palco Livre - Rua de Lazer

19h: Concerto Grupo de Percussão Sinfônica – FAMES - Palco Coreto

20h: Quinteto de Metais de Domingos Martins - Palco Principal

21h: Concerto Professores do Festival – Fusion - Palco Coreto

22h: Macacko e Sérgio Britto (Titãs) - "Rock e Poesia nas Montanhas" - Palco Principal

19 de julho – Sexta-Feira

18h às 24h: Audição dos alunos - Rua de Lazer

18h: Audição dos alunos - Prática de Metais (Melgaço) - Palco Principal

19h: Audição dos alunos - Prática de Big Band - Palco Coreto

20h: Audição dos alunos - Prática de Orquestra - Palco Coreto

21h30: Diego Lyra e AMMOR - Palco Principal

00h: Duets - Palco Principal

20 de julho – Sábado

12h às 23h: Palco Livre - Rua de Lazer

12h: Choro Cantado - Palco Coreto

14h: Camerata IFES e Coral HEncantar do Hospital Evangélico de Vila Velha - Palco Principal

16h: Grupo Folclórico Rheinland - Palco Coreto

17h: Coral do Tribunal de Contas do Espírito Santo - Palco Principal

18h: Banda The Old Brothers - Palco Coreto

20h: Cinco Nós - Palco Principal

22h: Jackson Lima e Banda - Palco Principal

00h: Sandrera com participação de Sylvio Passos tocando Raul Seixas - Palco Principal

21 de julho – Domingo

12h às 18h: Palco Livre - Rua de Lazer

12h: Orquestra de Violões Bom Pastor - Palco Principal

14h: Banda do Concurso Palco Livre - Palco Coreto

16h: Grupo Folclórico Blütenblatter - Palco Principal

17h: Eden Acordeon – Cantos Populares - Palco Coreto

19h: Grupo Folclórico Blumen der Erde - Palco Coreto

20h: Banda da Polícia Militar do ES com participação especial de Jeremias Reis (The Voice Kids) - Palco Principal

