Home
>
Cultura
>
Confira a programação da 2ª Feira Literária de Cariacica (Flicari)

Confira a programação da 2ª Feira Literária de Cariacica (Flicari)

Evento acontece entre os dias 24 e 26 de outubro, no Ifes de Cariacica, com direito a lançamentos e debates

Imagem de perfil de Pedro Permuy

Pedro Permuy

Repórter do Divirta-se / [email protected]

Publicado em 16 de outubro de 2019 às 09:24

 - Atualizado há 6 anos

Livros de autores capixabas em destaque Crédito: Claudio Postay/Reprodução/Prefeitura de Cariacica

O Instituto Federal do Espírito Santo de Itacibá, em Cariacica, será por três dias point para os amantes de literatura. Entre 24 e 26 de outubro, o ambiente sediará a 2ª Feira Literária de Cariacica (Flicari), com lançamento de livros, debates e mesas-redondas que vão discutir movimentos e relações da leitura com outras artes, como a música. Organizado pela Academia Cariaciquense de Letras, o evento terá programação diária, das 13h às 21h, e o tema desta edição é "A influência do Rock na Literatura".

Recomendado para você

Programação da Arena de Verão contará com shows de É o Tchan, Mumuzinho, Rogério Flausino, Lenine,Psirico e muito mais

Paralamas do Sucesso, Latino e Banda Eva são novas atrações da Arena de Verão em Vitória

Jordaine Wisdon viaja sozinho por diversos lugares do mundo e tem mais de 30 mil seguidores no Instagram

Blogueiro dos EUA experimenta moqueca capixaba e compara com a baiana; veja vídeo

Local esteve aberto por 6 anos e recebeu grandes eventos

Famosa casa de shows da Praia do Canto anuncia último mês de funcionamento

E é justamente sobre isso que vai tratar Jacques Douglas Mota, que além de ser membro da Academia é escritor e jornalista. No sábado (26), ele vai dividir os holofotes com Anaximandro Amorim e José Roberto Santos Neves, que vão falar em torno da mesma temática.

> Festival de jazz em Vitória relembra a importância de Marien Calixte

"O rock tem tudo a ver com literatura. Na década de 80, Cazuza era chamado de poeta, então você vê que as letras, a escrita, a poesia... Tudo ganha potencial quando é musicalizada. A música amplia o alcance, leva literatura para além dos limites dela própria. É uma junção muito bem-vinda", arremata.

O escritor Marcos Bubach Crédito: Arquivo pessoal

Com entrada franca, o objetivo maior da Flicari é engajar jovens e incentivá-los a participar mais dos hábitos de leitura. Até por isso, Jacques confidencia que, desde a primeira edição, é feito um trabalho junto às escolas municipais da cidade.

Leia mais

Olga Tokarczuk e Peter Handke ganham o Nobel de Literatura

Literatura capixaba é a protagonista da websérie "Com a Palavra"

Tentativa de censura ajuda a promover literatura LGBT na Bienal do Rio

"Nós vamos às salas de aula para explicar o projeto e damos oportunidade até de os alunos participarem de uma competição de declamação. Eles são pré-selecionados pelas professoras e se apresentam com poesias deles mesmos ou de outros autores", esclarece.

SUCESSO REPETIDO

A primeira edição do evento foi um sucesso, como conta um dos organizadores. Mas a expectativa para esta segunda Flicari é ainda maior. "Foi tudo muito bem recebido pelos públicos, muito bem visitado. O importante para a gente é que a visitação seja boa. Que os estudantes venham e participem. O foco da Academia, em geral, é estimular a leitura e a escrita. Na feira, a gente consegue colocar isto em prática", corrobora.

Segundo o próprio Jacques diz, os lançamentos de livros também são oportunidade boa de interação entre autores e leitores. Afinal, quem visita passa a ter contato com novos talentos e quem escreve observa as demandas das novas gerações: "É uma troca muito interessante que a gente observa e fica muito contente".

PROGRAMAÇÃO

  • QUINTA-FEIRA (24)
  • 13h - Portas abertas para visitas e credenciamento
  • 14h - Competição interescolar de declamação
  • 15h30 - Slam no Saguão + Esquete teatral com Hudson Braga e Ricardo Amaro
  • 18h - Lançamento da Antologia - Produto da Oficina literária na Obra Social Cristo Rei
  • 19h - Cerimônia de abertura da Flicari
  • 19h20 - Palestra: Hilário Soneghet - Do Veneto a Vitória
  • 20h - Esquete teatral com o Grupo Melpômene e música ao vivo com a Banda NeoMozart

  • SEXTA-FEIRA (25)
  • 13h - Portas abertas para visitas e credenciamento
  • 14h - Oficina literária e concurso literário relâmpago
  • 15h30 - Obliteração do selo (bloco) Renato Russo e músicas da Legião Urbana com banca cover
  • 16h - Bate-papo com autores - "A importância da escrita no cotidiano" com Leandro Quintão, Adriana Meneguelli e Igor Vitorino
  • 16h - Varal Poético e Sarau no Saguão com alunos e escritores
  • 18h30 - Mesa redonda - Encontro da Literatura com o Rock como influência cotidiana com Fabrício Hoffmann, Antônio Martins Vitor e Thiago Veríssimo
  • 19h30 - Palestras com Vitor Cei "Aleister Crowley e o rock: de Raul Seixas ao Iron Maiden"
  • 20h30 - Aprsentação litero-musical com Betho Penedo

  • SÁBADO (26)
  • 13h - Portas abertas para visitas e credenciamento
  • 14h - Oficinade Versos Livres e Sarau com a escritora Ida Borchardt
  • 15h - Amigos Livro Especial - Sorteio, batalha literária e bingo
  • 16h - Bate papo "Rock e Literatura" com Jacques Mota, Anaximandro Amorim e José Roberto Santos Neves com mediação de Renata Bomfim
  • 17h - Homenagem da ACL aos promotores da leitura e escrita em 2019
  • 17h30 - Amigos livro especial (parte II)
  • 18h40 - Fechamento da 2ª Flicari

SERVIÇO

  • 2ª FEIRA LITERÁRIA DE CARIACICA (FLICARI)
  • Local: Ifes de Cariacica (Rod. Gov. José Sete, 184, Itacibá, Cariacica)
  • Data: 24, 25 e 26 de outubro de 2019 (quinta, sexta e sábado), das 13h às 21h
  • Ingressos: entrada franca
  • Mais informações: via redes sociais do evento

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais