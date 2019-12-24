Como manter a classe e não tretar na ceia e festas de fim de ano

Brigas durante a ceia: como evitar tamanha gafe Crédito: Reprodução

Em épocas de um Brasil polarizado politicamente (sei que é clichê - e até repetitivo - começar um texto assim, mas, infelizmente, ainda não há melhor opção no momento), passar o Natal em família, às vezes, é mais difícil do que estar no meio de uma trincheira de guerra, tipo um embate nuclear entre Estados Unidos e Coreia do Norte.

De um lado, o tiozão fala que o país está muito melhor sem "a roubalheira na política". Do outro, o primo "paz e amor" retruca, dizendo que "não dá para viver em um lugar onde um quilo de carne de boi custa em torno de R$ 40". E você, no meio do "tiroteio", enlouquecido, tipo Martin Sheen saindo do fundo do poço em "Apocalypse Now" (1979), de Francis Ford Coppola.

Cena do filme "Apocalypse Now", de Francis Ford Coppola Crédito: Divulgação

Se alguém bebeu um pouco além da conta, então, o clima de Marlon Brando atônito dizendo "É o horror, é o horror!" (revisitando novamente o clássico do mestre americano) é praticamente inevitável.

Entrou em pânico!? Respire e "take it easy", pois o Divirta-se vai lhe dar um "presentão" de fim de ano. Conversamos com a especialista em boas maneiras Giovana Moyzes, professora da UVV e mestre em Sociologia e Etiqueta pela PUC-SP. Ela dá dicas de como se comportar nas festas de fim de ano e não fazer feio, seja na ceia natalina, no tradicional Amigo X (ou seria Amigo Oculto?), nos papos "nada a ver" com a família e com os amigos e em outros pontos considerados essenciais para uma confraternização "nos trinques".

SERENIDADE

Sempre elegante, mas cheia de franqueza, Giovana dá a sua receita para fazer sucesso nas festas: "A fórmula é sempre levar a vida com leveza. Na minha, não quero razão, prefiro ter paz. Em momentos tão polarizados, tudo o que é dito tem o poder de virar polêmica. Às vezes, a minha razão não é a sua, mas a paz pode ser a nossa, filosofa.

Não entendeu? A especialista versou sobre a dificuldade (ou a falta de vontade) das pessoas em ouvir os outros. Cada um, afinal, tem uma opinião formada sobre um determinado assunto. "Você pode até pensar sobre o que tenho a dizer, mas dificilmente vou mudar a sua opinião. Não vale a pena se desgastar. O negócio é dar boas risadas e tomar bons vinhos", brinca.

A especialista em etiqueta Giovana Moyzes, que também é professora do curso de Gastronomia da UVV, dá dicas para se dar bem nas festas de fim de ano Crédito: Carlos Alberto Silva

Dica aceita e assimilada, listamos alguns tópicos que consideramos essenciais para ter uma confraternização perfeita.

COMO FUGIR DAS TRETAS POLÍTICAS

É o assunto "delicado" do momento. De acordo com Giovana Moyzes, os tempos sombrios exigem que você saiba respeitar o outro. Portanto, evitar debates sobre temas espinhosos é a escolha certa. "Numa mesa de amigos e familiares, é elegante não falar sobre política, religião, futebol e identidade de gênero. Vivemos num país muito preconceituoso e um tanto hipócrita. Afinal, você pode não concordar com nada do que falo (ou penso), mas tenho todo o direito de dizer. Para evitar atritos, é melhor conversar sobre amenidades e boas histórias familiares. As memórias afetivas são sempre bem-vindas em encontros assim".

MUDAR DE ASSUNTO PARA NÃO CAIR NAS POLÊMICAS

Ainda versando sobre a primeira pergunta, se alguém puxar um assunto polêmico, tente relevar (pela harmonia familiar). Uma ótima dica é falar sobre comida e boa mesa. "Culinária é sempre contagiante. A mesa agrega, aconchega. Quando um comentário inconveniente vier, fale coisas do tipo: 'Que ótimo vinho! O peru está delicioso, e que patê bem temperado'. Todos têm mania de ser um 'MasterChef'. Gostar de falar sobre tipos de cozinha e refeições aguça o lado leve do brasileiro".

Elogiar o sabor do peru na ceia natalina pode fazer com que você fuja de assuntos inconvenientes Crédito: Divulgação

VEGANISMO E VEGETARIANISMO

O bom anfitrião precisa conhecer muito bem os gostos e a personalidade dos seus convidados. É essencial ter uma opção de prato para quem não come carne. Hoje, o vegetarianismo e o veganismo não são modismos, são estilos de vida. Para Giovana Moyzes, um prato perfeito (e que pode agradar a todos) é um espaguete de legumes, com cogumelos como proteína, servidos com amêndoas laminadas e temperado com manteiga Ghee vegana. "Quem come proteína animal, pode agregar carne ao prato. Uma outra boa dica é uma parrillada de legumes", cita a especialista.

DEVERES DO ANFITRIÃO

Giovana fala que é essencial saber que, se está recebendo uma pessoa em casa, os deveres são maiores do que os direitos. "É preciso saber sobre as restrições alimentares e religiosas dos convidados, por exemplo. Além disso, se está recebendo, é preciso ser mais maleável. Não é aconselhado cobrar um horário para os convidados irem embora. O nosso espaço, afinal, só é aberto para quem gostamos muito e temos intimidade. Se precisa organizar eventos com pessoas não muito próximas, prefira confraternizações em restaurantes ou em um espaço que não é seu. Só se leva amigos para casa".

BEBIDAS EM EXCESSO

Beber em excesso é sempre indelicado. Deselegante também, de acordo com a especialista, é pedir para que a pessoa pare de ingerir álcool. Então, o que fazer quando alguém na festa está "alegre demais"? "Ofereça, discretamente, um copo de água. Também combine com o garçom para que ele sirva menos bebida. O anfitrião precisa ter bom senso. Se a situação estiver quase descontrolada, comece a servir a sobremesa. Assim, a festa acaba sem tretas".

Bebedeiras em excesso nunca combinam com a confraternização natalina Crédito: Paramount/Divulgação

CEIA COMPARTILHADA

Com o país em crise, nada melhor do que dividir as despesas da ceia. "O combinado não custa caro, portanto, levar o prato que você deseja não funciona. Faça um grupo no WhatsApp e discuta o menu com a família e os amigos. Assim, não corre o risco de muitos repetirem os pratos. Se o anfitrião deseja custear todas as despesas, seja elegante e leve, pelo menos, uma bebida. Um bom vinho ou mesmo um espumante é o indicado. Além disso, nunca deixe de mandar flores no outro dia, agradecendo pelo convite", acredita a especialista em etiqueta.

AMIGO X

A regra é clara: dê o presente que você gostaria de ganhar. Giovana fala que estipular um valor mínimo é o mais aconselhado. "Essa é a palavra mágica, pois lhe dá liberdade para comprar o presente que deseja. O valor máximo não funciona, pois você fica limitado a adquirir um produto x. Além disso, não dê presentes que a pessoa não possa trocar após as festas".

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