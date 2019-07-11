Home
>
Cultura
>
Comissão do Senado aprova meia-entrada para doadores de sangue

Comissão do Senado aprova meia-entrada para doadores de sangue

Para ter acesso ao direito, cidadão terá que ter feito ao menos três doações por ano

Agência Folha Press

Publicado em 11 de julho de 2019 às 12:08

 - Atualizado há 6 anos

A CAS (Comissão de Assuntos Sociais) aprovou nesta quarta-feira (10) projeto que garante que a doadores de sangue o direito a meia-entrada em espetáculos artístico-culturais e esportivos.

Recomendado para você

Viajar com o veículo sem manutenção pode gerar atrasos, gastos inesperados e, principalmente, riscos à segurança

Revisão do carro: 7 pontos para verificar antes de pegar a estrada

Veja como receber bem amigos e familiares em uma confraternização

7 dicas para organizar a festa de fim de ano em casa

Iniciativa integra projeto cultural que leva formação artística ao sistema prisional e reforça ações de ressocialização com foco em diversidade e humanidade

Internos e internas LGBTQIA+ apresentam peça teatral em unidade prisional

Crédito: Cinemark/Reprodução

Pela proposta aprovada em caráter terminativo e que agora segue para a Câmara, fará jus ao benefício o doador que comprovar, por meio de documento oficial de identidade e de carteira emitida por entidade autorizada, a realização de um mínimo de três doações em um ano.

A proposta é do senador Fabiano Contarato (Rede-ES) e foi relatada na comissão pelo senador Romário (PODE-RJ).

"A situação de desabastecimento dos bancos de sangue no Brasil é bem conhecida por todos, o que motiva a realização frequente de campanhas, que buscam conscientizar a população a respeito da importância da doação. Apesar de todo o esforço do Poder Público e de entidades da sociedade civil, esse quadro não parece ter perspectiva de melhora", argumenta Romário em seu parecer.

"Dessa forma, é imperioso utilizar estratégias inovadoras que possam estimular as pessoas a se tornar doadoras de sangue, preferencialmente de maneira regular", diz o senador.

Na prática, o texto acrescenta um parágrafo na lei 12.933 de 2013, que trata da meia-entrada para estudantes, idosos, pessoas com deficiência e jovens de 15 a 29 anos comprovadamente carentes.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais