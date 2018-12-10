Comic Con leva 262 mil fãs de cultura pop ao São Paulo Expo

06/12/2018 - Movimentação na abertura da CCXP 2018 (Comic Con Experience 2018) Crédito: MARCELO FONSECA/ESTADÃO CONTEÚDO

Há cinco anos, dezembro é o mês em que nerds de todo o país se reúnem no São Paulo Expo, centro de convenções que sedia a maior feira de cultura pop da América Latina, a Comic Con Experience (CCXP), para comprar, conhecer ídolos e saber em primeira mão novidades do universo geek.

Na edição que ocorreu entre os dias 6 e 9/12, foram 262 mil fãs de filmes, séries, quadrinhos, games, jogos de tabuleiro e cosplay que desfilaram por 115 mil m² de pavilhão. Em 2017, o número foi menor: 227 mil.

Apesar do que sugere seu nome -convenção de quadrinhos, em inglês-, a CCXP tem dado cada vez mais espaço a seus expositores do setor audiovisual. Mas isso não quer dizer que a área editorial deixou a desejar.

Desembarcaram no país nomes como John Romita Jr. ("Batman", "Demolidor"), John Cassaday ("Surpreendentes X-Men") e Joe Rubinstein ("Wolverine"). Esses e outros quadrinistas causaram filas enormes na Artist's Alley, tradicional corredor que reuniu 540 artistas neste ano.

Já dentro dos auditórios, estúdios de cinema e TV apresentaram material exclusivo de lançamentos de 2019. Gerou grande expectativa, na quinta (6), o painel de "Game of Thrones", que encerra sua trama no próximo ano.

Apesar da participação dos atores John Bradley e Maisie Williams e dos criadores David Benioff e D.B. Weiss, nenhum spoiler foi divulgado.

Um pouco mais agitada, a sexta (7) teve a presença de outro rosto famoso do seriado, Sophie Turner, mas que compareceu para divulgar "Fênix Negra", filme previsto para junho, ao lado de Jessica Chastain. O dia encerrou com pré-estreia de "Aquaman".

29/06/2018 - Sophie Turner diz ter ficado feliz com o desfecho de Sansa na última temporada de 'Game of Thrones' Crédito: Helen Sloan/HBO

No sábado (8), único dia com ingressos esgotados, a abertura ficou a cargo da Disney, que trouxe ao Brasil os diretores de "WiFi Ralph: Quebrando a Internet", que acompanharam a première da animação ao lado do público.

M. Night Shyamalan, diretor de "Vidro", e Brie Larson, de "Capitã Marvel", foram outros convidados.

Durante o painel, a atriz falou sobre sua preparação para viver a superpoderosa. "Eu treinei por nove meses. Empurrei um jipe em uma subida e aprendi judô", disse.

O ponto alto, no entanto, foram os convidados surpresa da Sony. Para exibir em primeira mão o trailer de "Homem-Aranha: Longe de Casa" (ainda não divulgado), o estúdio trouxe ao país Tom Holland e Jake Gyllenhal. Para falar de "Homens de Preto", convidou Tessa Thompson.

Encerrando a CCXP, o domingo (9) teve pré-estreia de "Creed 2" com seus protagonistas, Michael B. Jordan e Florian Munteanu, além de painel da Warner Bros. com Justice Smith, de "Detetive Pikachu", e Zachary Levi, de "Shazam!".

Zachary Levi como Shazam Crédito: Divulgação

Também marcaram presença, pela Netflix, Caleb Mclaughlin, Noah Schnapp e Sadie Sink, de "Stranger Things", e Sandra Bullock, do filme "Caixa de Pássaros".

A noite fechou com a última etapa do tradicional concurso de cosplay da convenção. Como todos os anos, a CCXP ainda foi palco de homenagens -a maior delas, como não poderia ser diferente, foi para Stan Lee, morto em novembro. Os 80 anos do Super-Homem e a carreira do cineasta americano Chris Columbus, que esteve na feira, também foram celebrados.

Nerdices

Amante das artes

Brie Larson, que veio a São Paulo promover "Capitã Marvel", previsto para março, mostrou que é fã de arte brasileira. Sua primeira parada foi o Masp, onde tirou fotos da exposição "Construções Afro-atlânticas". Ela publicou um registro nas redes sociais e disse que ficou feliz por estar cercada de obras de Rubem Valentim.

Aos nossos filhos

Enquanto participava de painel sobre "Casa de Pássaros", filme da Netflix que chega à plataforma em 21/12, Sandra Bullock lamentou a ausência dos filhos, Laila e Louis, na CCXP. Como o evento aconteceu próximo ao aniversário da dupla, a atriz pediu que os presentes no principal auditório da feira desejassem, em uníssono, feliz aniversário. Ela gravou o momento e disse que aquele seria o presente brasileiro dela aos filhos.

De supetão

Uma das surpresas da feira foi a presença de Tom Holland, protagonista de "Homem-Aranha: Longe de Casa", que estreia em julho. Mas os planos de manter o convidado em segredo não deram certo. Algumas horas antes do painel da Sony, o ator foi flagrado almoçando na Casa do Porco, restaurante badalado de Jefferson Rueda, na República.

Hora do lanche

Paulista, o chefe de animação de "WiFi Ralph: Quebrando a Internet", que chega aos cinemas em janeiro, levou um dos diretores do longa, Phil Johnston, para almoçar no Mercado Municipal. Em seguida, conheceram outros pontos turísticos.

Marvel x DC

Parte do elenco de "Fênix Negra", filme inspirado nos quadrinhos da Marvel que estreia em junho, Jessica Chastain aproveitou a passagem por São Paulo para visitar um ponto turístico que leva o nome de um dos principais super-heróis da DC Comics, o Beco do Batman. Durante a estadia, publicou nas redes sociais fotos tiradas ao lado de grafites do local.

A noite é uma criança