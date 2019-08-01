Com protagonistas indígenas, longa "A Febre" ganha primeiro teaser

Publicado em 1 de agosto de 2019 às 13:51
- Atualizado há 6 anos
Inspirado em histórias reais, o filme A Febre, da diretora brasileira Maya Da-Rin, ganhou seu primeiro teaser nesta quarta-feira, dia 1º. A estreia do longa acontece na próxima semana, no 72° Festival de Locarno, na Suíça.
A Febre acompanha o indígena Justino, um homem de 45 anos que vive na periferia de Manaus e ganha a vida trabalhando como vigilante em um porto de cargas. Viúvo, Justino conta apenas com a companhia da filha Vanessa, que está se mudando para Brasília, onde estudará Medicina.
Tomado por uma forte febre, Justino é seguido por uma criatura misteriosa durante as noites e luta para conseguir ficar acordado durante os dias. Além disso, lida com a chegada de um novo vigia no porto e com as saudades da vida na aldeia - de onde partiu há vinte anos.
