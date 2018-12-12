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HUMORISTAS

Com muito humor, Social do Jair inicia temporada de verão em Vila Velha

Grupo de comediantes está de casa nova até o fim do verão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2018 às 19:42

Publicado em 12 de Dezembro de 2018 às 19:42

Além de Pejota (direita), os humoristas Rafael Olidacoge, André Maurício, Rafael Viana, Hebert Cruz, Bruno Abreu complementam o time do Social do Jair Crédito: Victor de Prá/Divulgação
Depois de uma temporada de seis meses no By Rock, na Praia do Canto, em Vitória, os humoristas do "Social do Jair", seguem para sua temporada de verão na cidade vizinha. A partir desta quinta-feira (13), eles se apresentam na Cervejaria Bradus, em Vila Velha.
"A experiência na Praia do Canto foi irada pois deu tempo da gente se alinhar como grupo, criar intimidade e começar a criar público. Agora, decidimos rodar algumas cidades para disseminar nosso trabalho e crescer o nosso público", explica Pejota, um dos integrantes e idealizador do Social do Jair.
Para a estreia do novo local, o humorista adianta que haverá uma participação especial. "Nessa quinta, teremos a participação do Renato Albani", destaca o comediante.
Além de Pejota, os humoristas Rafael Olidacoge, André Maurício, Rafael Viana, Hebert Cruz, Bruno Abreu complementam o time que vai animar as quintas-feiras da cervejaria até o fim do verão. "Vamos continuar testando as piadas que criamos e incluir quadros como o 'Um Brinde', onde fazemos uma noite especial com piadas sobre uma celebridade ou situação específica", conta.
O Social do Jair consiste nos comediantes se revezarem no palco por cerca de 10 minutos cada, contando suas melhores histórias e observações do cotidiano, além de testar novas piadas do zero. "Entre cada uma das apresentações, temos o chamado mestre de cerimônia, que serve como elo do espetáculo. Totalizando assim, um show com duração média de 60 minutos", explica Pejota.
Serviço
Social do Jair - Temporada de Verão
Quando: todas as quintas-feira até o fim do verão, a partir das 21h
Onde: Cervejaria Bradus - R. Quinze de Novembro, 697, Centro de Vila Velha
Valor: R$ 10
Classificação: 16 anos
Reservas: (27) 998625977
 

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