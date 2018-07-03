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FESTIVAL

Com forró, Montanha realiza Cortejo da Carne de Sol no fim de semana

Cidade do Norte do ES realiza festival musical e gastronômico de sexta (6) a domingo (8)

Publicado em 03 de Julho de 2018 às 18:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2018 às 18:53
Shows do Festival de Forró e Carne de Sol são realizados no Parque de Exposições de Montanha Crédito: Divulgação/Prefeitura de Montanha
Quem já ouviu falar na Carretella du Vin, em Santa Teresa, onde pessoas seguem um desfile com distribuição de suco de uva - até alguns anos atrás era vinho -, e gosta deste tipo de evento, pode curtir o Cortejo da Carne de Sol. O nome parece estranho, mas é um desfile tradicional em Montanha, município ao Norte do Espírito Santo, e chama bastante gente.
Ele consiste no desfile para enaltecer a iguaria produzida na região. Neste ano, o percurso será do Teatro Municipal até o Parque de Exposições da cidade. No trajeto, muito forró e degustação.
Toda essa homenagem faz parte do Festival da Carne de Sol, que pelo segundo ano se une ao Festival de Forró da Cidade e será realizado de sexta-feira (6) a domingo (8). Os principais restaurantes e profissionais do segmento produzirão um prato exclusivo com a proteína. Os pratos ficarão disponíveis no cardápio dos restaurantes até o dia 9 de setembro por um preço promocional.
Nove bandas de forró vão disputar os prêmios de R$ 10 mil, R$ 5 mil e R$ 2 mil, no Festival de Forró e Carne de Sol Crédito: Facebook/Prefeitura de Montanha
Além da comida, muita música com a competição de bandas e demais atrações. São nove bandas capixabas e nacionais que concorrem a R$ 10 mil. O segundo e terceiro lugar também levam prêmior: R$ 5 mil para segundo e R$ 2 mil para o terceiro lugar.
A novidade esse ano é uma tenda cultural com show da Banda capixaba Forró Raiz, Dj Fabrício Bravim e Trio Fogumano. O piso da tenda terá um tablado para apresentação de dançarinos de Itaúnas bem como utilização do público em geral.
Já no palco principal quem faz show é o cantor Dorgival Dantas, no sábado, logo após as bandas concorrentes. Vale lembrar que a acesso à área de evento é gratuito, todos os dias.
SERVIÇO:
Festival de Forró e Carne de Sol
Quando: de sexta (6) a domingo (8)
Onde: Parque de Exposições de Montanha
Entrada franca
Horário: Sexta a partir das 18h. Sábado e domingo a partir das 10h
Informações: 027 996060850.
PROGRAMAÇÃO:
Sexta-feira (6)
Apresentação das bandas participantes do festival: TRIO ALCALINO (BH); BARBARA GRECO (ES); FORRÓ BEMTIVI (ES); TRIO MIOPIA (ES); TRIO MARACÁ (ES); SEVERO GOMES (RN); FOGO DO FORRÓ (ES); TRIO BALANCE (MG); e 1/4 DE CÔCO (ES)
Sábado (7)
- Apresentação das 03 bandas finalistas
- Show com a atração nacional Dorgival Dantas
Domingo (8)
- Apresentação de Grupos de Quadrilha
- Show com o campeão do festival de Montanha
 

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