Com forró, Montanha realiza Cortejo da Carne de Sol no fim de semana

Quem já ouviu falar na Carretella du Vin, em Santa Teresa, onde pessoas seguem um desfile com distribuição de suco de uva - até alguns anos atrás era vinho -, e gosta deste tipo de evento, pode curtir o Cortejo da Carne de Sol. O nome parece estranho, mas é um desfile tradicional em Montanha, município ao Norte do Espírito Santo, e chama bastante gente.
Ele consiste no desfile para enaltecer a iguaria produzida na região. Neste ano, o percurso será do Teatro Municipal até o Parque de Exposições da cidade. No trajeto, muito forró e degustação.
Toda essa homenagem faz parte do Festival da Carne de Sol, que pelo segundo ano se une ao Festival de Forró da Cidade e será realizado de sexta-feira (6) a domingo (8). Os principais restaurantes e profissionais do segmento produzirão um prato exclusivo com a proteína. Os pratos ficarão disponíveis no cardápio dos restaurantes até o dia 9 de setembro por um preço promocional.
Além da comida, muita música com a competição de bandas e demais atrações. São nove bandas capixabas e nacionais que concorrem a R$ 10 mil. O segundo e terceiro lugar também levam prêmior: R$ 5 mil para segundo e R$ 2 mil para o terceiro lugar.
A novidade esse ano é uma tenda cultural com show da Banda capixaba Forró Raiz, Dj Fabrício Bravim e Trio Fogumano. O piso da tenda terá um tablado para apresentação de dançarinos de Itaúnas bem como utilização do público em geral.
Já no palco principal quem faz show é o cantor Dorgival Dantas, no sábado, logo após as bandas concorrentes. Vale lembrar que a acesso à área de evento é gratuito, todos os dias.
SERVIÇO:
Festival de Forró e Carne de Sol
Quando: de sexta (6) a domingo (8)
Onde: Parque de Exposições de Montanha
Entrada franca
Horário: Sexta a partir das 18h. Sábado e domingo a partir das 10h
Informações: 027 996060850.
PROGRAMAÇÃO:
Sexta-feira (6)
Apresentação das bandas participantes do festival: TRIO ALCALINO (BH); BARBARA GRECO (ES); FORRÓ BEMTIVI (ES); TRIO MIOPIA (ES); TRIO MARACÁ (ES); SEVERO GOMES (RN); FOGO DO FORRÓ (ES); TRIO BALANCE (MG); e 1/4 DE CÔCO (ES)
Sábado (7)
- Apresentação das 03 bandas finalistas
- Show com a atração nacional Dorgival Dantas
Domingo (8)
- Apresentação de Grupos de Quadrilha
- Show com o campeão do festival de Montanha