Com família inteira dentro da casa, 'BBB 18' estreia com briga e nude

Família Lima: os primeiros a entrarem na casa do BBB 18 Crédito: Reprodução/TV Globo

18ª edição do "Big Brother Brasil" começou na noite desta segunda-feira (22) bem diferente: uma família inteira dentro da casa - e sozinha. Mas, para fazer jus ao histórico do programa, logo na primeira festa, entre eles, o ar de climão tomou conta da casa mais vigiada do Brasil. começou na noite desta segunda-feira (22) bem diferente: uma família inteira dentro da casa - e sozinha. Mas, para fazer jus ao histórico do programa, logo na primeira festa, entre eles, o ar de climão tomou conta da casa mais vigiada do Brasil.

Ayrton Lima, de 56 anos, o pai, foi acusado pelo sobrinho, Jorge, de 22 anos de estar um pouco chato depois de ter bebido um pouco. Em seguida, o brother foi tirar satisfação com o familiar no gramado, mas, em seguida, o jovem se desculpou com o tio. "Falei da boca para fora", justificou Jorge a Ayrton. A paz, então, foi reinstaurada no local.

NUDE

Mais surpreendente do que em todas as outras edições, a primeira noite desta temporada também já teve direito a um nude acidental. Ayrton acabou deixando partes do corpo à mostra após o banho. A câmera impiedosa do BBB, é claro, flagrou em cheio a cena.

COMO SERÁ O "BBB 18"

Inédito, o reality da TV Globo colocou dentro da casa mais vigiada do País uma família inteira, que ficará por lá nesta primeira semana de programa. Depois disso, o público terá que escolher dois dos quatro integrantes dos Lima para continuarem na disputa.

Ayrton Lima, de 56 anos, que há 15 anos tenta entrar no reality, chegou a chorar quando viu que estava dentro da casa. "Eu não via seu pai chorar há muito tempo, não me lembro de ter visto", comentou a esposa, Eva, de 51 anos, a uma das filhas durante as cenas exibidas na estreia do programa.

Os Lima que ficarem na casa por voto popular serão considerados um só integrante. Isto é, terão apenas um voto e, se forem para o paredão, irão juntos. A ideia da direção do programa é que eles representem a família inteira.

Da família, ainda entraram: a filha do casal, Ana Clara, de 20 anos, e Jorge, o sobrinho deles, de 22 anos. Nesse começo, eles terão um espaço na casa exclusivo.