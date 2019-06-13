Home
Com entrada franca, Forró do Pontal 2019 terá show de Bonde do Forró

Evento terá duas tendas repletas de atrações do gênero. Programação, feita em parceria com moradores da região, é composta em sua maioria por bandas locais