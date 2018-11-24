Com dez bandas capixabas, Vitória Rock Festival chega à grande final

Vitória Rock Festival chega à final Crédito: Ciro Trigo/Divulgação

Agora vai ser definitivo! Depois de várias etapas realizadas ao longo do ano, o Vitória Rock Festival realiza sua grande final no próximo fim de semana, quando dez bandas capixabas sobem ao palco para disputar em duas categorias do evento, com estrutura montada no estacionamento do Shopping Vitória.

Na sexta (30), a competição fica entre as quatro bandas autorais, que concorrem na categoria Original Band: Big Bat Blues Band, Like a Boss, André Prando e Rising Bones.

Já no sábado (1º), outras seis bandas entram na corrida pela categoria King of Cover: Highway (Bon Jovi), High Voltage (AC/DC), Dublin (U2), The Singles (Beatles), Quintal Selvagem (The Police) e Everlong (Foo Fighters).

A banda vencedora de cada categoria vai levar uma moto Harley-Davidson Iron 883. Os ingressos estão à venda na loja da marca, em lojas credenciadas e também pelo site Blueticket.com.br. O passaporte para os dois dias sai a R$ 60 (meia).

VISIBILIDADE

Integrante da Rising Bones, que fez seu show de estreia em uma das etapas iniciais do concurso, a tecladista Thaysa Pizzolato confessa estar ansiosa pela apresentação na finalíssima. Acabamos de lançar um disco, estamos muito animados com essa oportunidade de tocar em um festival que traz uma visibilidade. É um concurso, mas acima de tudo queremos fazer um grande show, promete.

Categoria Original Band

Rising Bones

Caloura: Fundada no final de 2016, a banda busca inspiração no rock clássico, e acaba de lançar o primeiro disco, Upside Down. A formação tem Marco Cypreste, Irwin Rocha (guitarra), Gustavo Bride (bateria), Eric Roland (baixo) e Thaysa Pizzolato (teclados).

André Prando

Rock psicodélico: Com fortes influências do rock setentista, Prando é um dos principais nomes da cena cultural do Estado. O músico tem um EP lançado, além de dois discos: Estranho Sutil (2015) e Voador, que acaba de ganhar as ruas com seu som mais psicodélico.

Like A Boss

Versatilidade: Com raízes fincadas no rock e no blues, é formado por Felipe Azevedo (vocal e guitarra), Diego Lima (guitarra), Glauco Vieira (baixo) e Pedro Henrique Menezes (bateria). Atualmente, o quarteto trabalha na produção do primeiro álbum autoral, previsto para 2019.

Big Bat Blues Band

Experiência: Uma das veteranas no cenário capixaba, atuando desde 1993, a banda tem três discos gravados, em que reúne influências de nomes que vão de BB King a Etta James. Acumula apresentações em eventos como o Festival Internacional de Jazz e Blues, em Rio das Ostras.

Categorias Kings of Cover

Highway

Reforços para o evento: O grupo foi formado em junho de 2017, com a proposta de fazer uma homenagem à banda Bon Jovi. É composta por Eliah Oliver (vocalista), Rall Loretti (baixo), Darlon Vaccari (bateria) e Jô da Costa (teclado). Para a apresentação, os quatro ainda terão o reforço de Tiago Leal e Felipe Oliveira nas guitarras.

High Voltage

Fiéis ao repertório: Cover do lendário grupo australiano AC/DC, a banda costuma fazer diversas apresentações em eventos de rock na Grande Vitória. Na ativa há oito anos, mantém-se fiel ao repertório clássico, indo dos hard blues dos anos 1970 ao flerte com o heavy metal típico da fase oitentista da banda de inspiração.

Dublin

Destaque entre covers: Em atuação há cerca de 20 anos, a banda surgiu do desejo que Rafael Sodré (guitarra) e Rodolfo Toniati (baixo) tinham, de tocar canções dos irlandeses do U2. O tempo passou e a dupla juntou-se a Romeu Neto (bateria) e Rubinho Gabba (vocal), e hoje o quarteto figura entre as bandas de mais expressão entre os covers do grupo liderado por Bono Vox.

The Singles

Rigor com a técnica: Covers dos Beatles. são conhecidos pelas boas apresentações, com interpretação técnica e artística à altura. Com Gabriel Abaurre (guitarra e vocais), Vitor Abaurre (guitarra e vocais), Ricado Pimenta (baixo e vocais) e Babi Vaccari (bateria e vocais), o grupo também passeia entre os repertórios de Elton John, Bob Dylan e Eric Clapton.

Quintal Selvagem

Salada musical: A banda toca rock contemporâneo, de Kings of Leon a The Killers, passando por The Black Keys e Franz Ferdinand, mas sobe ao palco do festival representando a lendária banda britânica The Police.

Everlong

Reprodução fiel: A banda nasceu em 2011, como um tributo ao Foo Fighters. Com Rodrigo Carneiro (guitarra e voz), Bernardo Bertoldi (guitarra solo e backing vocal), Fabricio Bicudo (baixo) e Marcus Fiorin (bateria e backing vocal), o grupo faz questão de reproduzir as canções com a maior fidelidade possível, respeitando o material original da banda comandada por Dave Grohl.