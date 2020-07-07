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Com covid-19, Eliana diz estar 'contando as horas para sair do isolamento'

Apresentadora fez postagem sobre expectativa em retomar contato físico com seus filhos: 'Se Deus quiser, esta semana'

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 09:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2020 às 09:07
A apresentadora Eliana testou positivo para Covid-19
A apresentadora Eliana testou positivo para Covid-19 Crédito: Instagram/@eliana
Eliana usou seu Instagram nesta segunda-feira, 6, para falar sobre o isolamento após ter sido diagnosticada com covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, no último dia 26 de junho.
"Contando as horas para sair do isolamento. Se Deus quiser, esta semana vou apertar muito meus 'amorinhos de mães'", escreveu, em referência aos seus filhos. Ela também postou uma imagem com os dizeres "Amanheço, respiro, existo, agradeço. Vai ficar tudo bem".
A apresentadora teve seu afastamento anunciado pelo SBT em 26 de junho, quando destacou que Eliana estava "assintomática" e que a equipe e convidados envolvidos nas gravações de seu programa seriam "sendo devidamente monitorados".

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