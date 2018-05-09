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CINEMA

Com Cher e Meryl Streep, 'Mamma Mia 2' ganha novo trailer; veja

Longa volta para a ilha grega de Kalokairi em um original musical baseado nas canções do grupo sueco ABBA

Publicado em 09 de Maio de 2018 às 17:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2018 às 17:05
Cena do filme "Mamma Mia 2" Crédito: Divulgação
Foi divulgado nesta terça, 8, o novo trailer de Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo (Mamma Mia: Here We Go Again!), continuação do sucesso de 2008 que estreia no dia 2 de agosto. Veja:
Sequência do filme que arrecadou mais de US$ 600 milhões em todo o mundo, Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo volta para a ilha grega de Kalokairi em um original musical baseado nas canções do grupo sueco ABBA.
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Com elenco estrelado por Meryl Streep, Amanda Seyfried, Lilly James, Stellan Skarsgard, Pierce Brosnan, Colin Firth, Dominic Cooper e participação de Cher, o filme é produzido por Judy Craymer e Gary Goetzman e conta com direção de Ol Parker.

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