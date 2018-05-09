Com Cher e Meryl Streep, 'Mamma Mia 2' ganha novo trailer; veja

Cena do filme "Mamma Mia 2" Crédito: Divulgação

Foi divulgado nesta terça, 8, o novo trailer de Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo (Mamma Mia: Here We Go Again!), continuação do sucesso de 2008 que estreia no dia 2 de agosto. Veja:

Sequência do filme que arrecadou mais de US$ 600 milhões em todo o mundo, Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo volta para a ilha grega de Kalokairi em um original musical baseado nas canções do grupo sueco ABBA.