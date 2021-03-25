Com bom humor, Miá Mello comanda talk show científico "Posso Explicar"

Allan Rodrigues, Miá Mello e João Brasil comandam o talk-show científico "Posso Explicar" Crédito: National Geographic/Divulgação

"O acidente de Chernobyl pode ocorrer de novo em outro lugar?" ou "Como os sonhos podem prever o futuro?". Essas e outras perguntas, que poderiam ser explicadas com muito "bla-bla-blá teórico", são respondidas, com um peculiar bom humor, em "Posso Explicar", talk show científico comandado pela atriz Miá Mello, que estreou nesta semana e segue em exibição às quartas-feiras, às 21h, na National Geografic.

Em 16 episódios, o programa de entrevistas tem formato similar aos consagrados “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” e “The Late Late Show With James Corden”, mas com uma característica própria: vai abordar apenas assuntos científicos, abusando da leveza e da descontração para falar de ciência e tecnologia "sem complicação".

Entre os convidados que contarão suas experiências, e sua paixão pela ciência, estão Fábio Porchat, Sabrina Sato, Monica Martelli, Rita Lobo, Rafael Portugal, Felipe Castanhari e Fafá de Belém.

"Sou curiosa por natureza e não tenho vergonha de perguntar as coisas quando não sei. Sabe aquela 'aluna do fundão', mas que sempre gostou de ciência e experimentos científicos? Eu sou assim (risos)", brinca Miá Mello, em conversa durante coletiva virtual para falar sobre "Posso Explicar", primeiro talk show 100% brasileiro do canal.

A atração também conta com um co-host fora do comum: em todos os episódios, Miá será acompanhada por seu fiel escudeiro Edson (voz do músico Pinguim), uma caixa de som com "inteligência artificial", quase uma Alexa de coração mole e tiradas espirituosas.

O embasamento científico ficará a cargo do carioca Allan Rodrigues, um professor de Física "descolado", que torna a ciência fácil de entender, chegando a promover experiências com os convidados. O produtor musical João Brasil, um dos DJs mais badalados do país, dá o apoio musical, com trilhas sonoras criadas especialmente para cada convidado.

EXPERIÊNCIA

Confessando ser fã de David Letterman, Miá Mello afirmou que, assim que recebeu o convite para apresentar "Posso Explicar", ligou para os amigos Tatá Werneck ("Lady Night") e Fábio Porchat ("Que História é Essa, Porchat?") para trocar experiências sobre comandar um programa do gênero de entrevistas.

"É um desafio para nós mulheres comandar um talk show, especialmente se ele for sobre ciência, um tema que as pessoas comuns não dominam. Tanto a Tatá como o Fábio foram unânimes em dizer que é importante escutar com atenção, sempre. Achei esse conselho primordial, pois assim você consegue fazer os improvisos essenciais para esse tipo de programa", ensina, dizendo que atuou na decisão da escolha dos convidados.

Miá Mello: "Fui a aluna do fundão da classe, mas experimentos científicos sempre me pareceram fascinantes" Crédito: National Geografic/Divulgação

"Inicialmente, sabíamos que eles teriam que ter interesse pelo tema, até para a conversa fluir. O resultado foi surpreendente. Nunca imaginei que Fafá de Belém, por exemplo, tem em sua rotina de cuidados com a pele passar xixi no rosto (risos). Além disso, fiquei maravilhada com a presença de Felipe Castanhari. Ele é muito inteligente e entende de ciência. Fala tudo com tanta propriedade, que parece ser uma coisa simples, do cotidiano dele", elogia.

Gravando uma série para o Disney+ baseada nos livros de Luly Trigo, autora de sucesso entre os adolescentes, Miá Mello garante já estar pensando em uma segunda temporada para "Posso Explicar".

"Sim, claro, espero que a segunda temporada seja uma realidade. O programa tem tudo para emplacar, especialmente entre o público mais jovem, descolado. Fiz o 'dever de casa' direitinho (risos). Como uma boa CDF, estudava sobre os temas abordados previamente e chegava bem mais cedo no estúdio para passar roteiro. Além disso, no segundo semestre, 'Posso Explicar' estreia no Disney +, o que deve ampliar ainda mais o seu alcance", complementa.

ALGUMAS CURIOSIDADES SOBRE "POSSO EXPLICAR"