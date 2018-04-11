Colorindo lugares históricos do Espírito Santo

Professora lança livro bilíngue de colorir monumentos capixabas Crédito: Divulgação/Andréa Espíndula

Separe os lápis, as canetinhas e a criatividade para colorir os monumentos históricos e turísticos do Espírito Santo. Em "Colorindo meu Espírito Santo", seu primeiro livro, a professora de Artes Andréa Espíndula, de 45 anos, separou 15 lugares genuinamente capixabas para ganharem cor e vida em um livro que aproveita a ludicidade da arte para também contar as histórias desses locais com um personagem, o Henrique - tudo em inglês e português.

O personagem, aliás, é muito importante para a escritora. "É o meu filho, de 5 anos de idade. Comigo, da arte, e com o pai, publicitário, ele é rodeado por desenhos e se encantou com o livro de uma forma impressionante. Ele adora. Toda vez que estou mostrando o livro para alguém ele, inclusive, faz questão de dizer: 'esse Henrique aí sou eu", revela. A figura do menino na obra serve para interagir melhor com as crianças e detalhar curiosidades dos locais ilustrados. Andréa vai lançar o livro nesta sexta-feira (13), no Centro Cultural Frei Civitella, em Campo Grande, bairro de Cariacica.

Andréa Espíndula Crédito: Divulgação/Andréa Espíndula

Mesmo que dialogue com crianças, o livro, segundo Andréa, é indicado para todas as idades. "É bom para todo mundo. Tomei muito cuidado com a linguagem, para não ficar nem muito infantil e nem muito adulta, assim como a tradução para o inglês", conta. Ela selecionou um vocabulário mais simples para abranger mais gente. "Pensei naquela família capixaba que mora no exterior e tem vontade de mostrar para os filhos um pouco do Espírito Santo, e também no turista que vem para cá e quer conhecer um pouco do que temos para oferecer", simplifica.

Andréa pretende difundir mais as curiosidades dos monumentos capixabas tanto no próprio Estado como em outros países. "Muita gente está vendo o livro antes do lançamento e adianta que não sabia de muita coisa que eu conto nos textos. Exemplo claro disso é que quase ninguém sabia que o Relógio da Praça Oito de Setembro, no Centro de Vitória, toca as sete notas iniciais do Hino do Espírito Santo, de hora em hora", aponta.

Segundo a professora, ela já fez contato com alguns colegas e com escolas da Grande Vitória, que já se mostraram interessadas pelo material. "Já vou até participar de uma Feira do Livro, em comemoração ao Dia do Livro, em Vitória. Quero que as pessoas comprem essa ideia comigo e valorizem a obra", completa.

Para a autora, o que mais chama atenção, além do conteúdo, é a qualidade física do livro. "A capa é mais dura, a impressão está com qualidade alta e as páginas são com um papel especial para que os leitores possam pintar com canetinha sem manchar atrás ou a página seguinte", pondera.

A ideia surgiu a partir da observação de Andréa com seus alunos. "Eles ficavam horas colorindo desenhos em livros chamados 'anti-estresse', imaginei em como acrescentar conhecimento a esse momento tão agradável. Como professora de arte e amante da minha terra capixaba, juntei as duas coisas. Um livro de desenhos contando a história do Espírito Santo", declara.