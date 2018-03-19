Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
OUÇA

Cleo Pires lança suas primeiras músicas como cantora: 'Emoção'

Em suas primeiras músicas, a cantora misturou momentos em que canta em português com outras na língua inglesa

Publicado em 19 de Março de 2018 às 20:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2018 às 20:25
Cleo Pires vira cantora Crédito: Instagram / Cleo Pires
Após ter anunciado que se arriscaria na carreira de cantora, a atriz Cleo Pires lançou seu primeiro trabalho no mundo musical em suas plataformas digitais nesta segunda-feira, 19.
"Nasceu! Meu projeto do coração. O EP Jungle Kid tá no ar! Em todas as plataformas. Emoção de lançamento! Ainda iremos falar muito sobre ele! Feliz, feliz, feliz!", comemorou em seu Instagram.
>> Leia mais notícias de Entretenimento
Em suas primeiras músicas, a cantora misturou momentos em que canta em português com outras na língua inglesa. Além da faixa de mesmo nome que o título, ainda traz Impulses, Cloud, Bandida e Faz o Que Tem Que Fazer.
O trabalho no ramo musical parece ser algo de família: seu pai, Fábio Júnior, e seu irmão, Fiuk, também são cantores.
Na plataforma Spotify, porém, algumas canções saíram com os nomes trocados. "Já, já arruma!", garantiu.
Entre críticas e elogios, alguns internautas apontaram uma 'semelhança' entre as músicas de Cleo e as da artista Lana Del Rey.
Ouça o EP Jungle Kid, de Cleo Pires

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imposto de Renda: 415 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram pendências podem saber se receberão restituição
Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda
O crime aconteceu na segunda-feira (20), no bairro Vila Nova. De acordo com o proprietário do estabelecimento, a clínica funcionava no endereço há cerca de um ano e o prejuízo estimado é de R$ 50 mil.
Polícia identifica autores de incêndio criminoso em clínica de estética em Pancas
Incêndio atinge imóvel no trevo da Ilha da Luz em Cachoeiro de Itapemirim
Incêndio atinge imóvel no Trevo da Ilha da Luz, em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados