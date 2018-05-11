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Cleo Pires lança clipe de 'Jungle Kid', música de seu primeiro EP

Em inglês, a canção e o cenário no vídeo são um tanto sombrios

Publicado em 11 de Maio de 2018 às 16:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2018 às 16:59
Cleo Pires no clipe de Jungle Kid Crédito: Reprodução/Youtube
A atriz - e agora cantora Cleo Pires - lançou nesta quinta-feira, 10, o clipe de "Jungle Kid", música do seu primeiro EP lançado em março deste ano. Em inglês, a canção e o cenário no vídeo são um tanto sombrios. A música, assim como todo o trabalho, ganhou forma a partir das experiências de vida dela, desde a infância.
Ela canta, em tradução livre: "Crescer era cruel / Meu modelo de conduta era minha própria verdade / E a verdade seguia alternando entre vermelho e azul". Na estrofe seguinte, ela diz: "Hoje, é claro para mim / Todo o caos que eu deixava sair, era a dor que existia em mim / Eu era só uma criança selvagem".
A expressão "criança selvagem" era como Orlando de Morais, padrasto de Cleo, costumava chamar a garota ainda na infância. E é como ela gosta de descrever esse período aos amigos mais próximos. "Ele diz, até hoje: 'Você era um moleque selvagem'", disse em entrevista ao Estado. "E é uma exata tradução de quem eu sou."

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