Cláudio Tovar será o homenageado do 25º Festival de Cinema de Vitória

Cláudio Tovar será o homenageado capixaba do 25º Festival de Cinema de Vitória, que acontece de 3 a 8 de setembro. Aos 74 anos de idade e 28 anos de atuação na área artística, o capixaba desenvolveu trabalhos no campo das artes plásticas, do teatro, do cinema, da dança e da televisão. Como parte da homenagem, ele receberá o Troféu Vitória e o Caderno do Homenageado com uma reportagem e imagens sobre sua trajetória artística.

Em seu currículo constam prêmios nacionais importantes, especialmente como cenógrafo e figurinista, e dezenas de outras obras como ator, diretor, produtor, autor e coreógrafo. Na TV, o ator coleciona trabalhos na série "O Mecanismo" (Netflix) e em novelas como "Êta Mundo Bom", "Babilônia", "Lado a Lado" e "Cheias de Charme.

Formado em Arquitetura pela Universidade de Brasília, Tovar deu início à carreira de ator em 1972 no grupo de teatro "Dzi Croquettes", que era liderado por Lennie Dale e usava a irreverência para criticar a ditadura. O grupo chegou a se exilar na França onde circulou e teve bastante sucesso.

Na volta ao Brasil, em 1982, iniciou sua carreira solo nos palcos com "Sempre, Sempre Mais", espetáculo de sua autoria junto com Lucinha Lins, com quem é casado há mais de 30 anos. Na época, esse trabalho foi apontado pela crítica especializada como um dos melhores espetáculos daquele ano no Rio de Janeiro e sua trilha sonora foi registrada em disco homônimo lançado pela Philips.

Artista versátil, em muitos dos trabalhos para os palcos ele exerceu diversas funções em um mesmo espetáculo. Como ator, participou das montagens de "Candide", "Teatro Musical Brasileiro II", "O Fantópera da Asma" (este de sua autoria), "Ricardo III", "Lima Barreto, ao Terceiro Dia", "A Caravana da Ilusão", "Francisco de Assis", "Cabaret Yukali"  indicado Prêmio Shell de Melhor Ator e "Aldir Blanc, Um Cara Bacana", também de sua autoria.

O capixaba Claudio Tovar em cena Crédito: Acervo Pessoal

Seu primeiro trabalho para o cinema foi a concepção do cenário e do figurino da comédia Pra Quem Fica Tchau, longa-metragem dirigido por Reginaldo Faria em 1971. Daí até o final da década de 1980, ele assina a cenografia e o figurino dos filmes "Roberto Carlos a 300km por Hora", "Os Trapalhões e O Auto da Compadecida", de Roberto Faria; "Em Família" e "As Moças Daquela Hora", de Paulo Porto.

Tovar desenvolveu propostas de figurino e de cenografia para espetáculos de Ney Matogrosso, Jorge Fernando,Chico Anysio, Aderbal Freire Filho, Domingos de Oliveira, Marília Pera, Regina Duarte, Antônio Fagundes, Lucinha Lins, Miguel Falabella, Tânia Alves e Bibi Ferreira, entre outros. E graças a seu trabalho como cenógrafo e figurinista recebeu alguns prêmios.

O FESTIVAL

O Festival de Cinema de Vitória ainda vai abrir espaço para a primeira Mostra Nacional de Cinema Ambiental. Serão selecionados filmes de curta-metragem nos gêneros animação, documentário e ficção que serão exibidos em sessão única e concorrerão ao Troféu Vitória de Melhor Filme pelo Júri Popular.

As produções devem expressar a preocupação com a sustentabilidade ambiental, denunciar a exploração predatória dos recursos naturais, evidenciar o esgotamento do planeta ou apresentar saídas para o atual modelo de desenvolvimento econômico com exemplos de práticas que promovam a equidade socioambiental e manutenção do patrimônio natural.

Segundo Lucia Caus, diretora do FCV, as questões ambientais sempre estiveram presentes em edições anteriores do evento e têm ganhado destaque entre as produções inscritas nos últimos anos: "Temos percebido uma crescente participação de filmes que tratam de assuntos relacionados ao meio ambiente a cada ano. Além dos aspectos formais da cinematografia, a pertinência das temáticas suscitadas pelas obras audiovisuais é muito relevante para definirmos os conteúdos que serão abordados em nossa programação.

Também fazem parte da programação do Festival de Cinema de Vitória a Mostra Competitiva Nacional de Longas, a Mostra Competitiva Nacional de Curtas, a Mostra Corsária, a Mostra Foco Capixaba, a Mostra Mulheres no Cinema, a Mostra Cinema e Negritude, a Mostra Quatro Estações, a Mostra de Filmes de Animação, o Festivalzinho de Cinema e a Mostra Nacional de Videoclipes. Uma realização da Galpão Produções e do Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA), a 25ª edição do Festival de Cinema de Vitória conta com o apoio institucional do Canal Brasil e com patrocínio do BRDE, do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), da Ancine e da Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura.