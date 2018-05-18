Clássica, a argola está com tudo: especialista ensina como usá-la

Sabrina Sato usa argola lisa grande Crédito: Reprodução/Pinterest

Apesar de ser uma peça atemporal, as argolas estão voltando à cena fashion aos poucos - e para ficar. Acontece que são muitas as dúvidas que envolvem o seu uso, como: pode combinar com colar? Preciso estar de cabelo preso? É melhor dourada ou prateada? E os novos modelos, com pedras, são mais fáceis de combinar? Calma. Em vias gerais, todo mundo pode tudo, mas é importante ter bom senso e saber o que cai - ou não - bem.

Tem que saber harmonizar [...] A pessoa tem que pensar no que ela quer chamar a atenção. Se é para a argola ou se é para o colar Iara Quaresma, consultora de imagem

"O melhor das argolas é que elas são clássicas, mas ao mesmo tempo conseguem ser sofisticadas", define a consultora de imagem Iara Quaresma. Ela também explica que o modelo de brinco é mais leve e deixa o visual bem harmonizado. "Ainda que ela tenha algum detalhe. Ela é coringa porque combina com tudo", diz.

Para ela, o movimento de retorno da peça ao visual das pessoas se deve ao fato de mais gente estar sabendo combiná-las. "Todo mundo está aprendendo a usar mais acessórios", brinca. "Principalmente próximo ao busto, justamente para valorizar essa região. Eu acho muito legal porque você chama a atenção do olhar para o colo. Esse artifício é até uma dica de estilo para quem quer desviar o olhar da silhueta e jogá-lo para o rosto", justifica.

PODE USAR ARGOLA COM COLAR

Argolas podem ser usadas com colar, sem problemas. Mas, de novo, repita o mantra: é só ter bom senso. "Tem que saber harmonizar, olhar e ver que está bonito. A pessoa tem que pensar, também, no que ela quer chamar a atenção. Se é para a argola ou se é para o colar", afirma. A consultora de imagem esclarece que isso influencia diretamente o modelo do acessório que será escolhido.

"Se você quiser dar destaque à argola, pode escolher uma chamativa e usar com um colar 'gravatinha' discreto, sem problemas. Mas tudo chamativo é que não fica legal", exemplifica ela, que também destaca: "É só ter consciência de que as duas coisas não podem brigar".

De acordo com Iara, peças com pedraria estão valorizadas e, se a pessoa souber a paleta de cores que lhe cai bem, não precisa ter medo de abusar desses acessórios. "E quanto ao tamanho, menor combina mais para o dia e, maior, para a noite. Isso é clássico. Mas além disso, é importante ficar de olho no penteado", defende.

A consultora de imagem afirma que, para a noite, sempre vai indicar um penteado ao menos meio preso para dar mais destaque ao rosto e às joias. "Durante o dia não precisa dessa formalidade toda. Pode apostar em algo mais esportivo mesmo", finaliza.

OS TIPOS DE ARGOLA

Argola grande com aro trabalhado

Elas podem ser de malhas retorcidas, pedras e podem ter até mais de uma cor. Podem ser usadas para compor look de festa. Dão um ar de sofisticação e também chamam a atenção, embora alguns modelos combinem, também, com looks do dia a dia mais básicos.

Brinco modelo de argola Crédito: Reprodução/ Zarpellon

Argolas lisas

As argolas lisas são as mais comuns de serem encontradas. Mas isso não quer dizer que não sejam peças únicas: podem ser arredondadas, de várias formas e até estreitas. De qualquer forma, são peças versáteis que combinam com qualquer look. Podem ser usadas com jeans, camisetas e vestidos.

Argolas Lisas Crédito: Divulgação/Lojas Rubi

Argola com pedraria

São as mais requisitadas quando o assunto é sofisticação e poder feminino. Podem ser enfeitadas com esmeraldas, turmalina, rubis e combinadas com ligas metálicas amarela, branca (ouro amarelo e branco) ou até prata, que iluminam o rosto.