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Espetáculo

'Cinzas de um Carnaval': últimas sessões do espetáculo em Vitória

Espetáculo fala da resistência da arte em tempos de crise e é do Grupo Z de Teatro e Repertório Artes Cênicas e Cia.

Publicado em 27 de Agosto de 2019 às 10:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2019 às 10:25
"Cinzas de um Carnaval", fruto do trabalho conjunto de dois importantes grupos de teatro capixabas - o Grupo Z e Repertório Artes Cênicas e Cia. -, ainda terá duas sessões que exibidas no palco da Má Companhia, no Centro de Vitória. Serão as duas últimas apresentações da temporada, que começou no início do mês. Elas serão realizadas no sábado (31) e domingo (1º de setembro), ambas às 17h. 
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Com dramaturgia assinada por Nieve Matos e Fernando Marques e enredo ambientado em Vitória, os ingressos para a peça custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), com vendas na bilheteria do local. 
Espetáculo teatral "Cinzas de um Carnaval" Crédito: Brunela Negreiros/Divulgação
Em clima de reflexão, a montagem trata das dificuldades que artistas e seus projetos culturais têm enfrentado. Situação que também ocorreu no Centro Cultural Má Companhia, sede dos dois grupos. O local, que oferece espaço para ensaios, pesquisas, oficinas e apresentações de artistas capixabas, passou por momentos delicados em 2018: não havia verba para manutenção.
A proposta dos grupos é manter vivas as atividades no centro cultural, e para isso contam com apresentação de dança já marcada para este ano. Todas as programações foram aprovados em editais da Secretaria de Estado da Cultura (Secult).
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"Cinzas de um Carnaval" narra no palco as dificuldades do mundo artístico, contadas a partir da estrutura de um desfile de escola de samba. "É um espetáculo de arte e cultura, mas principalmente uma forma de falar das diversas censuras que os artistas brasileiros têm sofrido e o quanto isso nos afeta", afirma Nieve Matos, dramaturga do grupo Repertório de Artes Cênicas e Cia.
De acordo com Nieve, a peça é necessária porque fala da importância da arte como instrumento de resistência. "O espetáculo fala da censura que a arte (e os artistas) vêm sofrendo, mas trata também de como falar em tempos de crise e o que abordar. Abordamos a importância do fazer artístico como resistência e liberdade", declara. (Com informações da residente Shirlane Arruda)
SERVIÇO
Cinzas de Um Carnaval
Onde: Má Companhia (Rua Professor Baltazar, 152, Centro de Vitória)
Quando: 31 de agosto de 2019 (sábado) e 1º de setembro de 2019 (domingo), às 17h
Ingressos: R$ 20 (inteira, setor único); R$ 10 (meia-entrada, setor único) - Vendas na bilheteria do local

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