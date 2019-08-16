Cinema itinerante chega a Colatina para três dias de filmes gratuitos

Projeto itinerante, Cine Vitória a Minas estará em Colatina por três dias, a partir de domingo (18) Crédito: Divulgação | Cepar Cultural

Noroeste do Espírito Santo, Colatina já está acostumada ao alto tráfego de caminhões, principalmente na rodovia BR 259. Desta vez, porém, o veículo que irá passar pelo município é um pouquinho diferente: quando ele para, suas paredes se expandem e transformam o automóvel em um cinema com capacidade para 91 pessoas. Principal cidade dodojá está acostumada ao alto tráfego de caminhões, principalmente na rodovia BR 259. Desta vez, porém, o veículo que irá passar pelo município é um pouquinho diferente: quando ele para, suas paredes se expandem e transformam o automóvel em um cinema com capacidade para 91 pessoas.

Projeto itinerante, Cine Vitória a Minas estará em Colatina por três dias, a partir de domingo (18) Crédito: Divulgação | Cepar Cultural

Batizado de Cine Vitória a Minas, o caminhão ficará estacionado na área verde da Avenida Beira Rio durante os dias 18, 19 e 20 de agosto. Nesses três dias, sempre às 18h30, haverá uma sessão aberta para a população de Colatina, que poderá assistir aos filmes "Extraordinário" ou "O Rei do Show", ambos na versão dublada.

cinema itinerante é adaptada para pessoas com deficiência visual ou auditiva. Como as poltronas são limitadas, quem quiser ver os filmes deve retirar os ingressos no local, sempre no dia da sessão. A entrada, embora gratuita, dá direito a um refrigerante e a uma pipoquinha. Tá bom ou quer mais? Vale ressaltar que a sala deitinerante é adaptada para pessoas com deficiência visual ou auditiva. Como as poltronas são limitadas, quem quiser ver os filmes deve retirar os ingressos no local, sempre no dia da sessão. A entrada, embora gratuita, dá direito a um refrigerante e a uma pipoquinha. Tá bom ou quer mais?

O PROJETO

Projeto itinerante, Cine Vitória a Minas estará em Colatina por três dias, a partir de domingo (18) Crédito: Divulgação | Cepar Cultural

Com o objetivo de promover, por meio do cinema, o entretenimento e a democratização cultural às populações afastadas dos grandes centros urbanos, o Cine Vitória a Minas exibirá cinco sessões diurnas nos dias 19 e 20 de agosto, voltadas especialmente para os alunos das escolas públicas da região de Colatina.

A última cidade que recebeu o cinema itinerante foi Aracruz, mais especificamente o distrito de Barra do Riacho. Depois de Colatina, o caminhão seguirá para a Baixo Guandu, onde permanecerá nos dias 22 e 23 de agosto. O município será o último destino capixaba da rota, já que o projeto seguirá para Aimorés, em Minas Gerais.

A PROGRAMAÇÃO

Dia 18 de agosto (domingo) | 18h30 – "O Rei do Show"

Dia 19 de agosto (segunda-feira) | 18h30 – "Extraordinário"

Dia 20 de agosto (terça-feira) | 18h30 – "O Rei do Show"

SERVIÇO

Cine Vitória a Minas

Quando: Dias 18, 19 e 20 de agosto às 18h30

Onde: Área Verde da Avenida Beira Rio (Av. Senador Moacyr Dalla, s/n, Colatina Velha)