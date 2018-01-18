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AO AR LIVRE

Cinema de graça na Praia da Costa Azul, em Iriri

Local recebe as exibições do 24º Festival de Cinema de Vitória Itinerante
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2018 às 21:12

Publicado em 17 de Janeiro de 2018 às 21:12

24º Festival de Cinema de Vitória Itinerante passou por Pontal do Ipiranga, em Linhares Crédito: Tati Hauer
Depois de passar por Linhares e Aracruz, agora é a vez de Anchieta receber dois dias de sessão de cinema de graça. A Praia da Costa Azul servirá de sala para o  24º Festival de Cinema de Vitória Itinerante.  Na telona, moradores e turistas irão assistir a recentes produções do cinema brasileiro. As sessões gratuitas acontecem nesta sexta-feira (19) e sábado (20), a partir das 19 horas.
Entre as exibições está o sucesso de crítica, Como Nossos Pais. Escrito e dirigido por Laís Bodanzky (Bicho de Sete Cabeças) e estrelado por Maria Ribeiro e Paulo Vilhena, o filme aborda a espinhosa relação entre mãe e filha e o dilema da super-mulher. A exibição do longa será no sábado (20).
Confira o trailer de "Como os nossos pais"
Na sexta-feira (19), o Festival de Cinema de Vitória Itinerante também garante a diversão do público infanto-juvenil com a exibição de seis curtas-metragens que fizeram parte das últimas edições do Festivalzinho de Cinema. São as animações O Projeto do Meu Pai, de Rosaria; Luiz, de Alexandre Estevanato e Victor, de Darcy Alcantara, Felipe Gaze e Wolmyr Alcantara; e as ficções Braços Abertos, de Monique Lima; A Piscina de Caíque, de Gustavo da Silva e Hora do Lanchêêê, de Claudia Mattos.
SERVIÇO
24° Festival de Cinema de Vitória Itinerante
Quando: sexta (19) e sábado (20), a partir das 19h
Onde: Praia Costa Azul, no balneário de Iriri, em Anchieta
Programação:
Sexta (19)
Filmes: O Projeto do Meu Pai, de Rosaria; Luiz, de Alexandre Estevanato; Braços Abertos, de Monique Lima; Victor, de Darcy Alcantatra, Felipe Gaze e Wolmyr Alcantara; A Piscina de Caíque, de Gustavo da Silva; Hora do Lanchêêê, de Claudia Mattos.
Sábado (20)
Filme: Como Nossos Pais, de Laís Bodanzky

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