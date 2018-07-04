Chucky voltou: 'Brinquedo Assassino' ganhará remake no cinema

Chucky, o brinquedo assassino, voltará à tela dos cinemas num remake Crédito: Reprodução

Os fãs do boneco Chucky, o Brinquedo Assassino, podem começar a ficar animados com um possível remake do 'clássico' do terror mais de três décadas após sua estreia.

O site The Hollywood Reporter indica que o filme, lançado originalmente em 1988, deve ganhar um remake feito pelos produtores do filme It: A Coisa, David Katzenberg e Seth Grahame-Smith.

O longa está sendo organizado pela MGM e terá o norueguês Lars Klevberg como diretor.