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CINEMA

Chucky voltou: 'Brinquedo Assassino' ganhará remake no cinema

Longa será feito pelos mesmos produtores do filme 'It: A Coisa'

Publicado em 04 de Julho de 2018 às 16:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2018 às 16:17
Chucky, o brinquedo assassino, voltará à tela dos cinemas num remake Crédito: Reprodução
Os fãs do boneco Chucky, o Brinquedo Assassino, podem começar a ficar animados com um possível remake do 'clássico' do terror mais de três décadas após sua estreia.
O site The Hollywood Reporter indica que o filme, lançado originalmente em 1988, deve ganhar um remake feito pelos produtores do filme It: A Coisa, David Katzenberg e Seth Grahame-Smith.
O longa está sendo organizado pela MGM e terá o norueguês Lars Klevberg como diretor.
Apesar de ter tido seis sequências, o filme original nunca havia ganhado uma nova versão.

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