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Christina Aguilera e Demi Lovato lançam clipe da faixa 'Fall In Line'

A música já havia sido apresentada no Billboard Music Awards; assista ao vídeo

Publicado em 23 de Maio de 2018 às 18:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2018 às 18:32
Christina Aguilera e Demi Lovato no clipe de "Fall in Line" Crédito: Reprodução/Youtube
As cantoras Christina Aguilera e Demi Lovato publicaram nesta quarta-feira, 23, o clipe de Fall In Line, primeiro encontro musical entre as duas.
A música, que já havia sido apresentada no último domingo, ao vivo, na premiação Billboard Music Awards, ganhou um vídeo em que as cantoras aparecem como duas vítimas que se rebelam contra um sistema opressor masculino.
Fall In Line fará parte do próximo álbum de Christina Aguilera, Liberation, o primeiro da cantora desde Lotus (2012).
O lançamento do disco está marcado para o dia 15 de junho.

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