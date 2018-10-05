Chris Evans anuncia que não será mais o Capitão América

Os dias com Chris Evans como Capitão América estão contados. No Twitter, o ator agradeceu pelas memórias e oficializou o fim de sua participação interpretando o personagem.
"Oficialmente encerramos as gravações de Vingadores 4. Foi um dia emocionante, para dizer o mínimo. Interpretar esse papel pelos últimos 8 anos foi uma honra. Para todos em frente e atrás das câmeras e na plateia, obrigada pelas memórias! Sou eternamente grato".
O quarto filme da sequência Vingadores estreia em maio de 2019 e o título oficial será divulgado no fim deste ano.