Chico Buarque monopoliza categoria do Prêmio da Música Brasileira

Chico Buarque e mais ninguém. Assim é a lista de indicados na categoria de melhor canção do Prêmio da Música Brasileira, na sua 29ª edição, a ser realizada no dia 15 de agosto no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.
O cantor e compositor carioca lançou, no ano passado, o álbum As Caravanas, e monopolizou com as indicações na categoria melhor canção. Sim, todas as três músicas selecionadas pelo júri do PMB são de Chico. São elas: Caravanas, Massarandupió (dele e de Chico Brown) e Tua Cantiga (dele e de Cristóvão Bastos).
Chico também foi lembrado na categoria de melhor álbum do ano. Ele disputará o prêmio com Dori Caymmi (com o disco Voz de Mágoa) e João Bosco (com Mano que Zuera).
O posto de artista com mais indicações nesta edição do Prêmio da Música Brasileira é dividido entre Chico, que tem oito PMB, e Mario Adnet, dono de seis PMB. Adnet concorre duas vezes na categoria de melhor arranjador, com o álbum dele chamado Saudade Maravilhosa e com Jovem Orquestra e Convidados, um trabalho em parceria com Paulo Jobim. O último disco também concorre nas categorias de melhor DVD e projeto especial.
O Prêmio da Música Brasileira, neste ano, irá homenagear a obra de Luiz Melodia, artista morto no ano passado. O roteiro da cerimônia será de Zelia Duncan, com direção musical assinada por João Carlos Coutinho.
Neste ano, foram criadas algumas mudanças nas categorias e nas regras da premiação. Embora apenas Chico Buarque tenha sido lembrado, a categoria de melhor canção também abria espaço para músicas lançadas no formado de single, algo inédito no PMB. Na escolha do melhor álbum, diminui-se o número de faixas exigidas no trabalho: de oito para cinco.
Também foi criada a categoria de melhor videoclipe, na qual estão indicados: Maracutaia, de Karol Conka (direção Brendo e Gonfiantini); Culpa, d'O Terno (direção de Breno Moreira e Bruno Shintate); e A Volta Pra Casa, de Rincon Sapiência (direção de Kill The Buddha).
A transmissão da entrega de prêmios será transmitida ao vivo pelo Canal Brasil e pelo canal de youtube da própria premiação.
Ao todo são 36 categorias, veja a lista completa abaixo.
INDICADOS AO PRÊMIO DA MÚSICA BRASILEIRA 2018
CATEGORIA ARRANJADOR
- Flávio Mendes por Danilo Caymmi - canta Tom Jobim, de Danilo Caymmi
- Mario Adnet por Saudade Maravilhosa, de Mario Adnet
- Mario Adnet por Jobim Orquestra e Convidados, de Paulo Jobim e Mario Adnet
CATEGORIA MELHOR CANÇÃO
- As Caravanas, de Chico Buarque, intérprete Chico Buarque (CD As Caravanas)
- Massarandupió, de Chico Brown e Chico Buarque, intérprete Chico Buarque (CD As Caravanas)
- Tua Cantiga, de Cristóvão Bastos e Chico Buarque, intérprete Chico Buarque (CD As Caravanas)
CATEGORIA REVELAÇÃO PETROBRAS
- Almério (Desempenha)
- Pedro Franco (Pedro Franco)
- Tim Bernardes (Recomeçar)
CATEGORIA PROJETO VISUAL
- LAStudio por Tribalistas, de Tribalistas
- Felipe Taborda por Campos Neutrais, de Vitor Ramil
- Flávia Pedras Soares por Invento, de Zélia Duncan e Jaques Morelenbaum
CATEGORIA CANÇÃO POPULAR
ÁLBUM
- Canções de Roberto e Erasmo, de Angela Maria, produtor Thiago Marques Luiz
- BIXA, de As Bahias e A Cozinha Mineira, produtores Daniel Ganjaman e Marcelo Cabral
- Coração, de Johnny Hooker, produtor Leo D
CANTOR
- Leo Russo (Canto do Leo)
- Roberto Carlos (Roberto Carlos)
- Tibério Azul (Líquido)
CANTORA
- Alcione (Boleros)
- Amelinha (De primeira grandeza, as canções de Belchior)
- Angela Maria (Canções de Roberto e Erasmo)
DUPLA
- Chitãozinho e Xororó (Elas em Evidência)
- Lourenço e Lourival (Caipira da Gema)
- Zezé di Camargo e Luciano (Dois Tempos parte 2)
GRUPO
- As Bahias e A Cozinha Mineira (BIXA)
- Psirico (Nada Nos Separa)
- Trio Parada Dura (Chalana, Churrasco e Viola)
CATEGORIAS ESPECIAIS
ÁLBUM ELETRÔNICO
- Frevotron, de Spok, Dj Dolores e Yuri Queiroga, produtores Dj Dolores, Spok e Yuri Queiroga
- Sintetizamor, de João Donato e Donatinho, produtor Donatinho
ÁLBUM EM LÍNGUA ESTRANGEIRA
- Ay Amor!, de Fabiana Cozza, produtores Pepe Cisneros
- Lessons in love, de Indiana Nomma, produtores Raymundo Bittencourt e Indiana Nomma
- Walkin In White Shoes, de David Kerr e Canastra Trio, produtores Davis Kerr e Canastra Trio
ÁLBUM ERUDITO
- Brahms, de Nelson Freire, interpretado por Nelson Freire, produtor Dominc Fyfe
- Heitor Villa-Lobos, Sinfonias nº 8, 9 e 11, de Villa-Lobos, interpretado pela Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, produtor OSESP
- Villa-Lobos, Quartetos e Cordas, de Villa-Lobos, interpretado pelo Quarteto Bessler-Reis e Quarteto Amazônia, produtor Mario de Aratanha
ÁLBUM INFANTIL
- Deu Bicho Na Casa, de Sula Kossatz, produtores Chico Batera e Fernando Brandão
- Música de Brinquedo 2 de Pato Fu, produtor John Ulhoa
- Sem Você Não A, de Tom Zé, produtores Paulo Lepetit e Daniel Maia
ÁLBUM PROJETO ESPECIAL
- O Auto do Reino do Sol, de Barca dos Corações Partidos, de produtor Alfredo Del-Penho e Beto Lemos
- Jobim Orquestra e Convidados, de Paulo Jobim e Mario Adnet, produtores Mario, Joana e Antonia Adnet
- Tatanaguê, de Theo de Barros e Renato Braz, produtor Theo de Barros
MELHOR DVD
- Do Tamanho Certo Para o Meu Sorisso- Ao Vivo, de Fafá de Belém, direção Murilo Alvesso
- Histórias e Canções, de Bibi Ferreira, direção de Alexis Parrot
- Jobim Orquestra e Convidados, de Paulo Jobim e Mario Adnet, direção de Nelsinho Faria
VIDEOCLIPE
- Maracutaia, de Karol Conka, direção Brendo e Gonfiantini (Paranoid)
- Culpa, de O Terno, direção de Breno Moreira e Bruno Shintate
- A Volta Pra Casa, de Rincon Sapiência, direção de Kill The Buddha
CATEGORIA INSTRUMENTAL
ÁLBUM
- Casa de Bituca, de Hamilton de Holanda Quinteto, produtores Hamilton de Holanda e Marcos Portinari
- No Mundo Dos Sons, de Hermeto Pascoal e Grupo, produtor Hermeto Pascoal
- Quebranto, de Yamandú Costa e Alessandro Penezzi, produtora Maria Célia Borges
GRUPO
- Alessandro Kramer Quarteto (Alessandro Kramer Quarteto)
- Hamilton de Holanda Quinteto (Casa de Bituca)
- Hermeto Pascoal e Grupo (Mundo dos Sons)
SOLISTA
- Hamilton de Holanda (Casa de Bituca, de Hamilton de Holanda Quinteto)
- Hermeto Pascoal (No Mundo Dos Sons de Hermeto Pascoal e Grupo)
- Yamandú Costa (Quebranto de Yamandú Costa e Alessandro Penezzi)
CATEGORIA MPB
ÁLBUM
- As Caravanas, de Chico Buarque, produtor Luiz Claudio Ramos
- Voz de Mágoa de Dori Caymmi, produtor Dori Caymmi
- Mano Que Zuera, de João Bosco, produtores João Bosco, João Mario Linhares, Marcello Gonçalves e Francisco Bosco
CANTOR
- Dori Caymmi (Voz de Mágoa)
- João Bosco (Mano Que Zuera)
- Zé Renato (Bebedouro)
CANTORA
- Joyce Moreno (Palavra e Som)
- Zélia Duncan (Invento)
- Zizi Possi (Faltam Seus Olhos)
GRUPO
- Equale (Na Praia de Caymmi)
- Ordinarius (Notável)
- Quarteto do Rio (Mr. Bossa Nova)
CATEGORIA POP / ROCK / REGGAE / HIPHOP / FUNK
ÁLBUM
- Acabou Chorare, Novos Baianos se encontram, de Novos Baianos, produtores Moraes Moreira e Pepeu Gomes
- Estado de Poesia, Ao Vivo, de Chico César, produtores Michi Ruzitschka e Chico César
- Estratosférica, Ao Vivo, de Gal Costa, produtor Pupillo
CANTOR
- Almério (Desempena)
- Chico César (Estado de Poesia, Ao Vivo)
- Lulu Santos (Baby Baby!)
CANTORA
- Gal Costa (Estratosférica, Ao Vivo)
- Simone Mazzer (Simone Mazzer e Cotonete)
- Tulipa Ruiz (TU)
GRUPO
- Nação Zumbi (Radiola NZ Volume 1)
- Novos Baianos (Acabou Chorare, Novos Baianos se encontram)
- Tribalistas (Tribalistas)
CATEGORIA REGIONAL
ÁLBUM
- Caipira, de Mônica Salmaso, produtor Teco Cardoso
- É Tempo de Viver, de Mestrinho, produtor Mestrinho
- Terra dos Sonhos, de Renato Teixeira e Orquestra do Estado do Mato Grosso, produtora Yaskara Balassa
CANTOR
- Mestrinho (É Tempo de Viver)
- Renato Teixeira (Renato Teixeira e Orquestra do Estado do Mato Grosso - Terra dos Sonhos)
- Vitoru Kinjo (Vitoru Kinjo)
CANTORA
- Andrezza Formiga (E tome Forró, Meu Bem!)
- Lia Sophia (Não Me Provoca)
- Mônica Salmaso (Caipira)
DUPLA
- As Galvão (Soberanas)
- Duo Balangulá (Certos Tipos e Suas Canções)
- Kleber Albuquerque e Rubi (Contraveneno)
GRUPO
- Quinteto Violado (Quinteto Violado, 46 anos)
- Sertanilia (Gratia)
- Trio Nordestino (Canta o Nordeste)
CATEGORIA SAMBA
ÁLBUM
- Ao Vivo, no Bar Pirajá, de Moacyr Luz e Samba do Trabalhador, produtor Max Pierre
- Espiral de Ilusão, de Criolo, produtor Daniel Ganjaman e Marcelo Cabral
- Munduê, de Diogo Nogueira, produtor Rafael dos Anjos e Alessandro Cardoso
CANTOR
- Criolo (Espiral de Ilusão)
- Diogo Nogueira (Munduê)
- Thiago Miranda (Samba pra Elas)
CANTORA
- Ana Costa (Do Começo ao Infinito)
- Leci Brandão (Simples Assim)
- Sandra Portella (Banho de Fé)
GRUPO
- Épreta (Épreta)
- Moacyr Luz e Samba do Trabalhador (Moacyr Luz e Samba do Trabalhador, Ao Vivo no Bar Pirajá)
- Tempero Carioca (Se o Samba Me Chamar)