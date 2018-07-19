Chico Buarque monopoliza categoria do Prêmio da Música Brasileira

Chico Buarque Crédito: Isabela Pereira França/Instagram Chico Buarque

Chico Buarque e mais ninguém. Assim é a lista de indicados na categoria de melhor canção do Prêmio da Música Brasileira, na sua 29ª edição, a ser realizada no dia 15 de agosto no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

O cantor e compositor carioca lançou, no ano passado, o álbum As Caravanas, e monopolizou com as indicações na categoria melhor canção. Sim, todas as três músicas selecionadas pelo júri do PMB são de Chico. São elas: Caravanas, Massarandupió (dele e de Chico Brown) e Tua Cantiga (dele e de Cristóvão Bastos).

Chico também foi lembrado na categoria de melhor álbum do ano. Ele disputará o prêmio com Dori Caymmi (com o disco Voz de Mágoa) e João Bosco (com Mano que Zuera).

O posto de artista com mais indicações nesta edição do Prêmio da Música Brasileira é dividido entre Chico, que tem oito PMB, e Mario Adnet, dono de seis PMB. Adnet concorre duas vezes na categoria de melhor arranjador, com o álbum dele chamado Saudade Maravilhosa e com Jovem Orquestra e Convidados, um trabalho em parceria com Paulo Jobim. O último disco também concorre nas categorias de melhor DVD e projeto especial.

O Prêmio da Música Brasileira, neste ano, irá homenagear a obra de Luiz Melodia, artista morto no ano passado. O roteiro da cerimônia será de Zelia Duncan, com direção musical assinada por João Carlos Coutinho.

Neste ano, foram criadas algumas mudanças nas categorias e nas regras da premiação. Embora apenas Chico Buarque tenha sido lembrado, a categoria de melhor canção também abria espaço para músicas lançadas no formado de single, algo inédito no PMB. Na escolha do melhor álbum, diminui-se o número de faixas exigidas no trabalho: de oito para cinco.

Também foi criada a categoria de melhor videoclipe, na qual estão indicados: Maracutaia, de Karol Conka (direção Brendo e Gonfiantini); Culpa, d'O Terno (direção de Breno Moreira e Bruno Shintate); e A Volta Pra Casa, de Rincon Sapiência (direção de Kill The Buddha).

A transmissão da entrega de prêmios será transmitida ao vivo pelo Canal Brasil e pelo canal de youtube da própria premiação.

Ao todo são 36 categorias, veja a lista completa abaixo.

INDICADOS AO PRÊMIO DA MÚSICA BRASILEIRA 2018

CATEGORIA ARRANJADOR

- Flávio Mendes por Danilo Caymmi - canta Tom Jobim, de Danilo Caymmi

- Mario Adnet por Saudade Maravilhosa, de Mario Adnet

- Mario Adnet por Jobim Orquestra e Convidados, de Paulo Jobim e Mario Adnet

CATEGORIA MELHOR CANÇÃO

- As Caravanas, de Chico Buarque, intérprete Chico Buarque (CD As Caravanas)

- Massarandupió, de Chico Brown e Chico Buarque, intérprete Chico Buarque (CD As Caravanas)

- Tua Cantiga, de Cristóvão Bastos e Chico Buarque, intérprete Chico Buarque (CD As Caravanas)

CATEGORIA REVELAÇÃO PETROBRAS

- Almério (Desempenha)

- Pedro Franco (Pedro Franco)

- Tim Bernardes (Recomeçar)

CATEGORIA PROJETO VISUAL

- LAStudio por Tribalistas, de Tribalistas

- Felipe Taborda por Campos Neutrais, de Vitor Ramil

- Flávia Pedras Soares por Invento, de Zélia Duncan e Jaques Morelenbaum

CATEGORIA CANÇÃO POPULAR

ÁLBUM

- Canções de Roberto e Erasmo, de Angela Maria, produtor Thiago Marques Luiz

- BIXA, de As Bahias e A Cozinha Mineira, produtores Daniel Ganjaman e Marcelo Cabral

- Coração, de Johnny Hooker, produtor Leo D

CANTOR

- Leo Russo (Canto do Leo)

- Roberto Carlos (Roberto Carlos)

- Tibério Azul (Líquido)

CANTORA

- Alcione (Boleros)

- Amelinha (De primeira grandeza, as canções de Belchior)

- Angela Maria (Canções de Roberto e Erasmo)

DUPLA

- Chitãozinho e Xororó (Elas em Evidência)

- Lourenço e Lourival (Caipira da Gema)

- Zezé di Camargo e Luciano (Dois Tempos parte 2)

GRUPO

- As Bahias e A Cozinha Mineira (BIXA)

- Psirico (Nada Nos Separa)

- Trio Parada Dura (Chalana, Churrasco e Viola)

CATEGORIAS ESPECIAIS

ÁLBUM ELETRÔNICO

- Frevotron, de Spok, Dj Dolores e Yuri Queiroga, produtores Dj Dolores, Spok e Yuri Queiroga

- Sintetizamor, de João Donato e Donatinho, produtor Donatinho

ÁLBUM EM LÍNGUA ESTRANGEIRA

- Ay Amor!, de Fabiana Cozza, produtores Pepe Cisneros

- Lessons in love, de Indiana Nomma, produtores Raymundo Bittencourt e Indiana Nomma

- Walkin In White Shoes, de David Kerr e Canastra Trio, produtores Davis Kerr e Canastra Trio

ÁLBUM ERUDITO

- Brahms, de Nelson Freire, interpretado por Nelson Freire, produtor Dominc Fyfe

- Heitor Villa-Lobos, Sinfonias nº 8, 9 e 11, de Villa-Lobos, interpretado pela Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, produtor OSESP

- Villa-Lobos, Quartetos e Cordas, de Villa-Lobos, interpretado pelo Quarteto Bessler-Reis e Quarteto Amazônia, produtor Mario de Aratanha

ÁLBUM INFANTIL

- Deu Bicho Na Casa, de Sula Kossatz, produtores Chico Batera e Fernando Brandão

- Música de Brinquedo 2 de Pato Fu, produtor John Ulhoa

- Sem Você Não A, de Tom Zé, produtores Paulo Lepetit e Daniel Maia

ÁLBUM PROJETO ESPECIAL

- O Auto do Reino do Sol, de Barca dos Corações Partidos, de produtor Alfredo Del-Penho e Beto Lemos

- Jobim Orquestra e Convidados, de Paulo Jobim e Mario Adnet, produtores Mario, Joana e Antonia Adnet

- Tatanaguê, de Theo de Barros e Renato Braz, produtor Theo de Barros

MELHOR DVD

- Do Tamanho Certo Para o Meu Sorisso- Ao Vivo, de Fafá de Belém, direção Murilo Alvesso

- Histórias e Canções, de Bibi Ferreira, direção de Alexis Parrot

- Jobim Orquestra e Convidados, de Paulo Jobim e Mario Adnet, direção de Nelsinho Faria

VIDEOCLIPE

- Maracutaia, de Karol Conka, direção Brendo e Gonfiantini (Paranoid)

- Culpa, de O Terno, direção de Breno Moreira e Bruno Shintate

- A Volta Pra Casa, de Rincon Sapiência, direção de Kill The Buddha

CATEGORIA INSTRUMENTAL

ÁLBUM

- Casa de Bituca, de Hamilton de Holanda Quinteto, produtores Hamilton de Holanda e Marcos Portinari

- No Mundo Dos Sons, de Hermeto Pascoal e Grupo, produtor Hermeto Pascoal

- Quebranto, de Yamandú Costa e Alessandro Penezzi, produtora Maria Célia Borges

GRUPO

- Alessandro Kramer Quarteto (Alessandro Kramer Quarteto)

- Hamilton de Holanda Quinteto (Casa de Bituca)

- Hermeto Pascoal e Grupo (Mundo dos Sons)

SOLISTA

- Hamilton de Holanda (Casa de Bituca, de Hamilton de Holanda Quinteto)

- Hermeto Pascoal (No Mundo Dos Sons de Hermeto Pascoal e Grupo)

- Yamandú Costa (Quebranto de Yamandú Costa e Alessandro Penezzi)

CATEGORIA MPB

ÁLBUM

- As Caravanas, de Chico Buarque, produtor Luiz Claudio Ramos

- Voz de Mágoa de Dori Caymmi, produtor Dori Caymmi

- Mano Que Zuera, de João Bosco, produtores João Bosco, João Mario Linhares, Marcello Gonçalves e Francisco Bosco

CANTOR

- Dori Caymmi (Voz de Mágoa)

- João Bosco (Mano Que Zuera)

- Zé Renato (Bebedouro)

CANTORA

- Joyce Moreno (Palavra e Som)

- Zélia Duncan (Invento)

- Zizi Possi (Faltam Seus Olhos)

GRUPO

- Equale (Na Praia de Caymmi)

- Ordinarius (Notável)

- Quarteto do Rio (Mr. Bossa Nova)

CATEGORIA POP / ROCK / REGGAE / HIPHOP / FUNK

ÁLBUM

- Acabou Chorare, Novos Baianos se encontram, de Novos Baianos, produtores Moraes Moreira e Pepeu Gomes

- Estado de Poesia, Ao Vivo, de Chico César, produtores Michi Ruzitschka e Chico César

- Estratosférica, Ao Vivo, de Gal Costa, produtor Pupillo

CANTOR

- Almério (Desempena)

- Chico César (Estado de Poesia, Ao Vivo)

- Lulu Santos (Baby Baby!)

CANTORA

- Gal Costa (Estratosférica, Ao Vivo)

- Simone Mazzer (Simone Mazzer e Cotonete)

- Tulipa Ruiz (TU)

GRUPO

- Nação Zumbi (Radiola NZ Volume 1)

- Novos Baianos (Acabou Chorare, Novos Baianos se encontram)

- Tribalistas (Tribalistas)

CATEGORIA REGIONAL

ÁLBUM

- Caipira, de Mônica Salmaso, produtor Teco Cardoso

- É Tempo de Viver, de Mestrinho, produtor Mestrinho

- Terra dos Sonhos, de Renato Teixeira e Orquestra do Estado do Mato Grosso, produtora Yaskara Balassa

CANTOR

- Mestrinho (É Tempo de Viver)

- Renato Teixeira (Renato Teixeira e Orquestra do Estado do Mato Grosso - Terra dos Sonhos)

- Vitoru Kinjo (Vitoru Kinjo)

CANTORA

- Andrezza Formiga (E tome Forró, Meu Bem!)

- Lia Sophia (Não Me Provoca)

- Mônica Salmaso (Caipira)

DUPLA

- As Galvão (Soberanas)

- Duo Balangulá (Certos Tipos e Suas Canções)

- Kleber Albuquerque e Rubi (Contraveneno)

GRUPO

- Quinteto Violado (Quinteto Violado, 46 anos)

- Sertanilia (Gratia)

- Trio Nordestino (Canta o Nordeste)

CATEGORIA SAMBA

ÁLBUM

- Ao Vivo, no Bar Pirajá, de Moacyr Luz e Samba do Trabalhador, produtor Max Pierre

- Espiral de Ilusão, de Criolo, produtor Daniel Ganjaman e Marcelo Cabral

- Munduê, de Diogo Nogueira, produtor Rafael dos Anjos e Alessandro Cardoso

CANTOR

- Criolo (Espiral de Ilusão)

- Diogo Nogueira (Munduê)

- Thiago Miranda (Samba pra Elas)

CANTORA

- Ana Costa (Do Começo ao Infinito)

- Leci Brandão (Simples Assim)

- Sandra Portella (Banho de Fé)

GRUPO

- Épreta (Épreta)

- Moacyr Luz e Samba do Trabalhador (Moacyr Luz e Samba do Trabalhador, Ao Vivo no Bar Pirajá)