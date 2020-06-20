Chemical Surf fecha parceira inédita com Kaskade: 'Pow Pow Pow'

O Chemical Surf está lançando sua nova faixa nas plataformas digitais, "Pow Pow" Crédito: Fernando Mazza

Não é exagero dizer que, mesmo com a pandemia da covid-19, a carreira do Chemical Surf continua na crista da onda (desculpem o trocadilho infame). Afinal, os irmãos Lucas e Hugo Sanches não param de produzir sucessos.

Depois de Cheddar, Terremoto e "El Tiempo", lançadas recentemente, chegou a vez do duo brasileiro apostar em uma parceria inédita com o americano Kaskade, DJ e produtor considerado uma das referências mundiais de música eletrônica. O resultado é "Pow Pow Pow" (disponível nas plataformas digitais), batida que investe em graves explosivos e drops repletos de groove. A faixa, inclusive, está sendo lançada pela Arkade, gravadora do próprio artista americano.

Produzimos a primeira versão dessa música em 2017, com o vocal do Hugo, mas não tínhamos ficado satisfeitos com o instrumental e acabamos nunca lançando. Com tempo de sobra para trabalhar no estúdio, devido à quarentena, resolvemos modernizá-la com um novo drop. Enviamos a versão para Kaskade, que curtiu muito", explica Lucas, em entrevista para falar do lançamento da composição.

"Ele gosta bastante do nosso estilo de som e já tocou várias músicas do Chemical Surf em suas apresentações. E, como Pow Pow Pow tem a nossa marca, Kaskade adorou e quis trabalhar conosco, dando algumas pitadas que a deixou perfeita, complementa Hugo. Abaixo, veja a versão de "Pow Pow Pow".

O Chemical Surf procura subverter regras da música eletrônica através de seu lema "R.I.P Genres", trazendo novas perspectivas para suas produções e shows ao vivo. Apresentando-se em festivais como Rock In Rio, Lollapalooza, Ultra, EDC, Beyond Wonderland e turnês anuais pelo mundo, a dupla acumula mais de 250 milhões de streams nas plataformas digitais, com hits como Hey Hey Hey (vídeo abaixo) e I Wanna Do.

A seguir, leia trechos do bate-papo com Lucas e Hugo Sanches.

Vocês estão lançando uma das mais importantes colaborações da carreira, a batida "Pow Pow Pow", com o americano Kaskade. Como surgiu essa parceria? Somos fãs dele há muito tempo e ficamos felizes quando ele começou a tocar nossas músicas e fomos agradecê-lo pelo suporte. Depois disso, começamos a conversar e então o Kaskade nos convidou para fazer algo juntos. Qual a vertente do eletrônico vocês estão trazendo com esta música? Colocaram influências de outros ritmos É um estilo bem característico nosso, não gostamos de definir uma vertente específica. A faixa surgiu da mistura de vários outros estilos de música e se tornou reconhecidamente um estilo típico brasileiro de se fazer música eletrônica, que tem atraído cada vez mais o interesse de artistas internacionais. Há projetos para lançar novas músicas com outros artistas de renome mundial? Conseguimos finalizar nossas parcerias com Steve Aoki, Afrojack, R3hab, Gabriel O Pensador, além do Kaskade, nessa quarentena. Vamos lançar todas essas músicas até o final do ano.

Os irmãos Lucas e Hugo Sanches compõe o duo Chemical Surf Crédito: Entourage Produções

Vocês acreditam que a música eletrônica, aos poucos, está se tornando um dos principais estilos musicais do país? De uns anos pra cá, criamos uma cena própria, onde os artistas brasileiros ditam o ritmo musicalmente. Não precisamos mais ficar seguindo o que está em alta lá fora. Isso foi muito importante para esse crescimento por aqui. Mesmo estando longe de ter espaço suficiente na grande mídia como os outros estilos, a música eletrônica já se tornou, de fato, um dos principais estilos musicais. A quantidade de pessoas nos eventos e os números nas plataformas digitais comprovam isso! Como vocês estão lidando com a quarentena? Quais os prós e os contras que o isolamento social pode trazer para as suas carreiras? Estamos aproveitando esse tempo de sobra no estúdio, devido à quarentena, para colocar em prática várias ideias que não estávamos conseguindo por causa das turnês. Finalizamos algumas parcerias importantes e vamos voltar com o repertório renovado. Porém, lógico, não podemos esquecer dos milhares de profissionais que estão passando por necessidades após a paralização dos eventos. Pessoas que estão nos bastidores, pequenos artistas e pequenos empresários que dependem desse emprego foram pegos de surpresa com a parada dos eventos, e essa é a parte mais triste dessa situação. Esperamos que tudo possa voltar ao normal o mais breve possível.