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Estadão

Bob Dylan quebra jejum de oito anos sem disco de inéditas

Disco será lançado nesta sexta-feira (19), nas plataformas digitais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2020 às 16:45

Publicado em 18 de Junho de 2020 às 16:45

Bob Dylan no documentário
Bob Dylan no documentário "Rolling Thunder Revue", da Netflix Crédito: Divulgação/Netflix
Os fãs de Bob Dylan têm contado as horas para que chegue logo o dia 19 de junho, sexta. Será quando Dylan tornará público seu primeiro álbum de canções inéditas desde "The Tempest", de 2012: "Rough and Rowdy Days".
Há dois anos ele lançou muitas músicas do cancioneiro americano em um projeto batizado "Triplicate", mas mais como diversão, já que nenhuma canção ali era inédita. Outra novidade é a de que, em seus 78 anos, Dylan sabe que está em produção um filme sobre sua vida chamado Going Eletric, com Timothée Chalamet no papel principal e James Mangold na direção.

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Os anúncios de "Rough and Rowdy Days" têm sido feitos em algumas canções que anteciparam seu espírito. Elas foram a saga de Murder Most Foul, de quase 17 minutos, I Contain Multitudes, em que cita uma série de referências como Rolling Stones e Indiana Jones, e False Prophet.
No Brasil, o álbum estará nas plataformas a partir de sexta (19). Em alguns países, ele será vendido em CD e em LP.

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