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Música

Bob Dylan anuncia álbum de músicas inéditas e divulga uma das faixas

'Rough and Rowdy Days' tem lançamento previsto para 19 de junho e será vendido em CD, LP e formatos digitais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2020 às 14:38

Publicado em 08 de Maio de 2020 às 14:38

Capa do single
Capa do single "False Prophet", de Bob Dylan Crédito: Instagram/@bobdylan
Bob Dylan anunciou, nesta sexta-feira (8), o lançamento de seu 39º álbum de estúdio. Como ele tem 78 anos, isso lhe garantiria a incrível marca de um disco a cada dois anos de vida. O recorde, entretanto, não vai acontecer: ele faz 79 no dia 24 de maio, e o novo álbum só será lançado em 19 de junho.
"Rough and Rowdy Days" será vendido em CD ou LP duplos, além dos formatos digitais, e é seu primeiro de inéditas desde "Tempest", de 2012. Depois deste, Dylan lançou três discos de covers, o último deles triplo, com canções antigas de grandes cantores norte-americanos.
Com o anúncio, o músico liberou também uma das novas músicas, "False Prophet", um rock com riffs e solos de guitarra como há tempos não se via no trabalho de Dylan. Traz ecos, mas não chega a ter a força, de "Leopard-Skin Pill-Box Hat", clássico de "Blonde on Blonde", de 1966.
Outra canção havia sido lançada há três semanas. Trata-se de "I Contain Multitudes", uma balada com diversas citações: Edgar Allan Poe, Anne Frank, Indiana Jones, Rolling Stones, William Blake, Beethoven e Chopin.
E antes disso, Dylan soltou "Murder Most Foul", que também deve estar no novo "Rough and Rowdy Days".

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Essa peça de quase 17 minutos sobre o assassinato do presidente John Kennedy em 1963, e seu contexto político e cultural, se tornou o primeiro de Dylan a alcançar a primeira posição de uma lista da Billboard. Por incrível que pareça.
O músico teve duas canções em segundo lugar na lista principa, a chamada Hot 100: "Like a Rolling Stone", em 1965, e "Rainy Day Women #12 & 35", em 1966. Também apareceu em primeiro com suas composições "Blowin in the Wind" (1963) e "Mr. Tambourine Man" (1965), mas em versões interpretadas por Peter, Paul & Mary e The Byrds, respectivamente.
Desta vez, "Muder Most Foul" ficou em primeiro lugar na lista de vendas digitais de canções de rock, com 10 mil downloads pagos na primeira semana.

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