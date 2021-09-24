Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cultura

Chefes da Cultura sob Bolsonaro disputam para ver quem responde a mais ações na Justiça

Andre Porciuncula afirmou em post que ele e o titular da pasta, Mario Frias, respondem a 77 processos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 set 2021 às 11:10

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 11:10

André Porciúncula, integrante da Secretaria de Cultura do governo Federal
André Porciúncula, integrante da Secretaria de Cultura do governo Federal Crédito: Câmara Municipal de Salvador
Representantes da Cultura do governo Bolsonaro estão competindo para ver qual deles responde por mais processos na Justiça. O subsecretário de Fomento e Incentivo à Cultura, Andre Porciuncula, afirmou em post no Twitter que ele e o titular da pasta, Mario Frias, respondem a 77 processos.
"O custo de tentar moralizar os mecanismos de fomento da Cultura", disse em rede social.
O presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, respondeu que ele acumula mais de 30 ações, além de uma suspensão do cargo, duas representações na ONU, notas de repúdio e abaixo-assinados. "Somar os dois é covardia. Quero ver no mano a mano quem vence", disse Camargo.

Veja Também

Justiça suspende decisão que barrou apoio a festival de jazz 'antifascista'

Coalizão Negra por Direitos vai à Justiça contra exclusão de obras da Palmares

Justiça condena 12 pessoas por ilegalidades no uso da Lei Rouanet

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Jair Bolsonaro Mário Frias
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fachada do Banco Master
Quase mil servidores do ES têm contrato de consignado com o Banco Master
Governador Ricardo Ferraço com Marcela Bussinguer, secretária de Direitos Humanos
Advogada vai assumir Secretaria de Direitos Humanos no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 17/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados