Chefes da Cultura sob Bolsonaro disputam para ver quem responde a mais ações na Justiça

Eu somo mais de 30 ações judiciais ou administrativas, além de uma suspensão de quase três meses do cargo, duas representações na ONU, inúmeras notas de repúdio e abaixo-assinados pela minha saída e uma invasão. Somar os dois é covardia. Quero ver no mano a mano quem vence. kkkk https://t.co/e38yxSzfSs