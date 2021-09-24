Chefes da Cultura sob Bolsonaro disputam para ver quem responde a mais ações na Justiça

Representantes da Cultura do governo Bolsonaro estão competindo para ver qual deles responde por mais processos na Justiça. O subsecretário de Fomento e Incentivo à Cultura, Andre Porciuncula, afirmou em post no Twitter que ele e o titular da pasta, Mario Frias, respondem a 77 processos.
"O custo de tentar moralizar os mecanismos de fomento da Cultura", disse em rede social.
O presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, respondeu que ele acumula mais de 30 ações, além de uma suspensão do cargo, duas representações na ONU, notas de repúdio e abaixo-assinados. "Somar os dois é covardia. Quero ver no mano a mano quem vence", disse Camargo.